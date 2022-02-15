Вирішувати проблеми Донбасу потрібно з огляду на Мінські угоди, - Путін

Російські парламентарі орієнтувалися на громадську думку під час голосування в Держдумі про визнання "ЛДНР", вирішувати проблеми Донбасу потрібно з огляду на Мінські угоди.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Депутати (російського, - ред.) парламенту, як і в будь-якій країні, орієнтуються на громадську думку, орієнтуються на думку своїх виборців, і вони тонко її відчувають", - сказав він на пресконференції.

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За словами Путіна, "абсолютно очевидно, в Росії переважна більшість людей співчуває жителям Донбасу, підтримує їх і сподівається, що ситуація там докорінно зміниться у кращий для них бік".

"Ми маємо все зробити для вирішення проблем Донбасу, але зробити це так, як про це говорив федеральний канцлер, насамперед, з огляду на не до кінця реалізовані можливості щодо виконання Мінських угод", - сказав Путін.

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Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".