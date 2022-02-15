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Вирішувати проблеми Донбасу потрібно з огляду на Мінські угоди, - Путін

Вирішувати проблеми Донбасу потрібно з огляду на Мінські угоди, - Путін

Російські парламентарі орієнтувалися на громадську думку під час голосування в Держдумі про визнання "ЛДНР", вирішувати проблеми Донбасу потрібно з огляду на Мінські угоди.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Депутати (російського, - ред.) парламенту, як і в будь-якій країні, орієнтуються на громадську думку, орієнтуються на думку своїх виборців, і вони тонко її відчувають", - сказав він на пресконференції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Офіційне визнання "ЛДНР" може спричинити додаткові територіальні претензії до України, - Маасікас

За словами Путіна, "абсолютно очевидно, в Росії переважна більшість людей співчуває жителям Донбасу, підтримує їх і сподівається, що ситуація там докорінно зміниться у кращий для них бік".

"Ми маємо все зробити для вирішення проблем Донбасу, але зробити це так, як про це говорив федеральний канцлер, насамперед, з огляду на не до кінця реалізовані можливості щодо виконання Мінських угод", - сказав Путін.

Також читайте: Голосування в Держдумі щодо "ЛДНР" є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України, - посольство США

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".

бойовик (3414) Держдума (734) путін володимир (23767) росія (64984) Донбас (22354) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+25
Нагадаємо, що ПУТИН *****.
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15.02.2022 17:09
+17
Хто має паспорт РФ , хай 3,14 дує до Магадану, там раби на копальнях треба.
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15.02.2022 17:14
+15
Начинайте! Сделайте первый шаг и уберите свои копыта из Дебальцево и Углегорска.
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15.02.2022 17:12
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Нагадаємо, що ПУТИН *****.
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15.02.2022 17:09 Відповісти
Только, как-то многовато его тут.
Больше, чем зели.
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15.02.2022 17:14 Відповісти
Ну можно и вспомнить, что Шольц для ВВХ привез "минск по русски" он вовы Зе
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15.02.2022 17:20 Відповісти
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15.02.2022 17:38 Відповісти
А МИНСК ЄТО ГДЕ В ....№№№ОПЕ ХУ..ЛА???!!! НУ НУ...
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15.02.2022 17:51 Відповісти
Вирішувати проблеми Донбасу потрібно, виходячи з Будапештског меморандума, - Путін
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15.02.2022 17:11 Відповісти
альтернативи Мінським домовленностям немає!!!
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15.02.2022 17:11 Відповісти
Є. Будапештський меморандум, підписаний, у тому числі, рашкою. Хай виконують.
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15.02.2022 17:17 Відповісти
ти - зедебіл

є Мінські домовленності, які підписані Гетьманом та террористами - їх треба виконувати!!!
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15.02.2022 17:19 Відповісти
Выполняй, дебил, и ***** своему скажи, чтобы тоже выполнял, пёс вонючий
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15.02.2022 17:32 Відповісти
зедебіл - йди виконуй Мінські домовленності + пожми путіну руку та обійми...
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15.02.2022 17:34 Відповісти
Петушок мордовский, а ну ка сдёрни отсюда лаптеногое, а ***** можешь пожать что угодно, оно всё равно бабушка, с рылом дедушки
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15.02.2022 17:51 Відповісти
Давайте запитаємо в Зельцмана, скільки він ще буде наживатися на війні?
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15.02.2022 17:12 Відповісти
Начинайте! Сделайте первый шаг и уберите свои копыта из Дебальцево и Углегорска.
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15.02.2022 17:12 Відповісти
Проблеми Донбасу - це *****, його хунта, та імперська хвороба наросійського населення.
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15.02.2022 17:13 Відповісти
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15.02.2022 17:14 Відповісти
Роздача російського громадянства і, тим більше - визнання цих бандформуваннь - це пряме порушення Мінських угод.
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15.02.2022 17:14 Відповісти
Хто має паспорт РФ , хай 3,14 дує до Магадану, там раби на копальнях треба.
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15.02.2022 17:14 Відповісти
Вербуешь? Печатается на правах рекламы?
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15.02.2022 17:17 Відповісти
Это у вас там на рязанщине юмор такой? Тогда вы дебилы
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15.02.2022 17:33 Відповісти
Ищешь работу?
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15.02.2022 17:34 Відповісти
Смотрю, ты уже давно нашёл, говноед, денюжки плОтют? На хлебушек хватает? Побирушка
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15.02.2022 17:49 Відповісти
Спочатку Гаага за збитий Боїнг з дітьми.
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15.02.2022 17:15 Відповісти
пока на расии есть баблишко - можно и железяки с ДВ перевозить туда-сюда,и дыынэры-ылынэры содержать..
но беда в том,что баблишко на расии заканчивается всегда неожиданно и под ноль - и наступает эра "дайте пожрать,пожалуйста"..
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15.02.2022 17:16 Відповісти
З огляду на що ви розхирачили Грозний і перестріляли половину чеченского народу !?
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15.02.2022 17:16 Відповісти
Похоже на предпоследние "китайское предупреждение".
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15.02.2022 17:16 Відповісти
Кому?
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15.02.2022 17:34 Відповісти
Ху#ло достигло своей цели к нему ездят на поклон лидеры государств и носятся как с обезьяной у которой в лапе граната.
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15.02.2022 17:18 Відповісти
Герман Обухов: Беги, Вова, беги

15.02.2022, 15:29 • 1014 • https://uainfo.org/blognews/1644931395-german-obuhov-begi-vova-begi.html#mc-container 0



Правило главшпана из подворотни, откуда вышел сам Володя Путин, - если вокруг тебя собралось несколько конкретных пацанов, готовых тебя побить за неправильное поведение, ударь первым, может быть они побоятся тебя отмордасить.

После часового разговора с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом Путин (как и Павел Эмильевич в Золотом теленке) «обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами». Теперь весьма остро встала проблема неразрешимого характера, - либо отвести все войска от границы и потерять лицо либо двинуться в Украину и получит по морде. Оба варианта для Кремля и Путина никуда не годятся. Как компромисс, готовится провокация на границе Харьковской области с использованием спецподразделений без опознавательных знаков, как то «вагнеровцы» и «кадыровцы», но их размажут по стенке регулярные украинские войска за два дня. Либо рискнуть и двинуть войска РФ по просьбе руководства ОРДЛО освобождать от «бандеровцев» Луганскую и Донецкую области и получить отключение SWIFT и прочих «прелестей жизни», https://www.institutenp.com/post/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B8?fbclid=IwAR1h2k3SMRyuIEcdfYzmf6_E7yK3bfVBHzHR4KhW--G25CNOWnD51u7rFgM пишет в своем блоге Герман Обухов, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .

Ранее Кремль и ФСБ планировали инсценировку убийства мирных жителей ОРДЛО якобы спецназом Украины с показом видео ролика на весь мир, чтобы получить повод для вооруженной интервенции. Западная разведка их опередила и разнесла эту весть по ТВ каналам на весь мир. Москва была в шоке. Оказывается в ФСБ и Кремле есть «кроты»! А как ты думал, Володя, или тебя плохо учили в школе КГБ? Если есть заказ и большие деньги, найдется и его исполнитель. «Кроты» засели во все эшелоны российской власти и спецслужб еще со времен правления Бориса Ельцина и ты их никакими методами не вычистишь. Все, что планирует Лубянка и Кремль против Запада, известно до того, как это «выстрелит». Бессмысленно даже пытаться что-то изменить.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1644909215-butusov-velikie-bayden-i-dzhonson-16-fevralya-oderzhat-pobedu.html Бутусов: Великие Байден и Джонсон 16 февраля одержат победу над Путиным
Широкомасштабная война с Украиной маловероятна, так как слишком велик риск потерять два триллиона долларов, перекаченных из России на Запад. Там только и ждут, чтобы наложить на них «лапу». Большая доля этих капиталом нашла свою гавань в Великобритании и Соединенных Штатах, главных возбудителей беспокойства Москвы. Вернуть их в Россию не представляется возможным, да и что делать с долларами в России? Разве что использовать вместо обоев. Тут уже маячит реальная угроза собственной безопасности внутри России - не вылезать из бункера всю оставшуюся жизнь как-то не «камильфо». Остается еще один и последний вариант - потянуться к красной кнопке. Однако и здесь, скорее всего, будет облом: «Азазелло грозно закричал с седла: Отрежу руку!» (Мастер и Маргарита). У кнопки есть пять степеней защиты и одна из них точно сработает.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1644858935-ssha-v-bespretsedentnyh-masshtabah-obnaroduyut-razveddannye-.html США в беспрецедентных масштабах обнародуют разведданные, чтобы помешать Путину - The New York Times
Вот и получается - «куда ни кинь, всюду клин». Только хочется закончить печальные выводы на позитивной волне. Есть один экзотический выход из этой западни. Может быть, найдется тот, кто передаст этот совет Путину и, если он его примет, тогда все вздохнут свободней: Записать видео обращение к стране с заявлением ухода с поста президента на пенсию. Сделать пластическую операцию и раствориться на просторах Аргентины с именем Вориго Перец, после чего дать это видео обращение в эфир. Там можно безмятежно дожить свой век на ранчо у водопада, а не в тюрьме, как Слободан Милошевич.
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15.02.2022 17:20 Відповісти
Ідти нах треба з донбасу комусь і проблема вирішиться
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15.02.2022 17:27 Відповісти
Теперь Украине будут втюхивать автономию ОРДЛО. Ради этого и голосовала ГД,
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15.02.2022 17:29 Відповісти
Не Україні,а світові.І щоб без санкцій-бо всіх трусами порубаєм.
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15.02.2022 17:53 Відповісти
Когда же этот многоходовочник споткнется?
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15.02.2022 17:31 Відповісти
ну до чого ж воно розумне, оте їхнє *****!
як Беркові штани навиворіт
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15.02.2022 17:32 Відповісти
В зв'язку з рішенням Держдуми РФ щодо визнання ЛДНР мінськи угоди більше не діють. Москві все такі прийдеться виконувати будапештський меморандум, де вона гарантувала безпеку України
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15.02.2022 17:33 Відповісти
Це ДУЖЕ цікаво:

https://www.youtube.com/watch?v=aRsjOZf5nwA

все, чому мінські угоди НІКЧЕМНІ!

а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.02.2022 17:33 Відповісти
Все поняли с кем имеем дело. Бумажки можно порвать, как подсказал путин и становиться ядерной державой, если путин будет продолжать включать дурачка.
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15.02.2022 17:35 Відповісти
Шо-то слабенько сказанул ,но бортов на 10 с оружием для Украины потянет ...
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15.02.2022 17:39 Відповісти
Интересно, а где в Минских договорняках что-нибудь написано про "народные рэспублики" ДыНыРы и ЛыНыРы ? А тем более - про их признание ?
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15.02.2022 17:40 Відповісти
вот многие пишут что пукин должен-не должен ...... Люди , да этой тварыне всё и все по#уй , весь мир , всё человечество . Всё что исходит от этой мрази пропитано ложью , кровью , горем и страданиями людей ... Не нужно не то что обдумывать ≪сказанное≫ этим исчадием ада , а даже просто читать и слушать .
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15.02.2022 17:42 Відповісти
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15.02.2022 17:46 Відповісти
***** бесноватое! Учитывая твой старческий маразм и твой непочтенный возраст, идти на *** ты должен мелкими шагами. А не то подскользнешься, своей рогатой башкой ударишься, а ты и так имбецил пришибленный. Мнишь себя то ли владычицей морской, то ли спасителем, то ли царем. Твое место деточка как минимум в психбольнице. От тебя мир нужно изолировать.
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15.02.2022 18:13 Відповісти
Так забери до себе свій даунбас вже 8 років телишся. А ні, він тобі потрібен саме на шиї в України, хитродупі гниди. Не бачити вам ніяких привілеїв для даунбасу, хочуть в Україну нехай вертаються на рівних умовах зі всіма областями, ні - значить нехай далі гниють. Або в кацапстан 3.14здують, якраз ще санкцій добавлять козомордим.
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15.02.2022 18:18 Відповісти
брысь нах@й
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15.02.2022 18:21 Відповісти
Какие, *****, "проблемы Донбасса"?
Случайно не те, что ***** искуственно там создал? Какое же это ***** омерзительное!
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15.02.2022 19:30 Відповісти
Признав Лугандонию, Козляндия сама похерила минские протоколы.
Кремлёвских мудрецов мудаков.
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15.02.2022 21:37 Відповісти
 
 