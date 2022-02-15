Решать проблемы Донбасса нужно с учетом Минских соглашений, - Путин
Российские парламентарии ориентировались на общественное мнение во время голосования в Госдуме о признании "ЛДНР", решать проблемы Донбасса нужно с учетом Минских соглашений.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Депутаты (российского. - Ред.) парламента, как и в любой стране, ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют", - сказал он на пресс-конференции.
По словам Путина, "совершенно очевидно, в России подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону".
"Мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как об этом говорил федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", - сказал Путин.
Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".
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Больше, чем зели.
є Мінські домовленності, які підписані Гетьманом та террористами - їх треба виконувати!!!
но беда в том,что баблишко на расии заканчивается всегда неожиданно и под ноль - и наступает эра "дайте пожрать,пожалуйста"..
15.02.2022, 15:29 • 1014 • https://uainfo.org/blognews/1644931395-german-obuhov-begi-vova-begi.html#mc-container 0
Правило главшпана из подворотни, откуда вышел сам Володя Путин, - если вокруг тебя собралось несколько конкретных пацанов, готовых тебя побить за неправильное поведение, ударь первым, может быть они побоятся тебя отмордасить.
После часового разговора с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом Путин (как и Павел Эмильевич в Золотом теленке) «обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами». Теперь весьма остро встала проблема неразрешимого характера, - либо отвести все войска от границы и потерять лицо либо двинуться в Украину и получит по морде. Оба варианта для Кремля и Путина никуда не годятся. Как компромисс, готовится провокация на границе Харьковской области с использованием спецподразделений без опознавательных знаков, как то «вагнеровцы» и «кадыровцы», но их размажут по стенке регулярные украинские войска за два дня. Либо рискнуть и двинуть войска РФ по просьбе руководства ОРДЛО освобождать от «бандеровцев» Луганскую и Донецкую области и получить отключение SWIFT и прочих «прелестей жизни», https://www.institutenp.com/post/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B8?fbclid=IwAR1h2k3SMRyuIEcdfYzmf6_E7yK3bfVBHzHR4KhW--G25CNOWnD51u7rFgM пишет в своем блоге Герман Обухов, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Ранее Кремль и ФСБ планировали инсценировку убийства мирных жителей ОРДЛО якобы спецназом Украины с показом видео ролика на весь мир, чтобы получить повод для вооруженной интервенции. Западная разведка их опередила и разнесла эту весть по ТВ каналам на весь мир. Москва была в шоке. Оказывается в ФСБ и Кремле есть «кроты»! А как ты думал, Володя, или тебя плохо учили в школе КГБ? Если есть заказ и большие деньги, найдется и его исполнитель. «Кроты» засели во все эшелоны российской власти и спецслужб еще со времен правления Бориса Ельцина и ты их никакими методами не вычистишь. Все, что планирует Лубянка и Кремль против Запада, известно до того, как это «выстрелит». Бессмысленно даже пытаться что-то изменить.
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Широкомасштабная война с Украиной маловероятна, так как слишком велик риск потерять два триллиона долларов, перекаченных из России на Запад. Там только и ждут, чтобы наложить на них «лапу». Большая доля этих капиталом нашла свою гавань в Великобритании и Соединенных Штатах, главных возбудителей беспокойства Москвы. Вернуть их в Россию не представляется возможным, да и что делать с долларами в России? Разве что использовать вместо обоев. Тут уже маячит реальная угроза собственной безопасности внутри России - не вылезать из бункера всю оставшуюся жизнь как-то не «камильфо». Остается еще один и последний вариант - потянуться к красной кнопке. Однако и здесь, скорее всего, будет облом: «Азазелло грозно закричал с седла: Отрежу руку!» (Мастер и Маргарита). У кнопки есть пять степеней защиты и одна из них точно сработает.
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Вот и получается - «куда ни кинь, всюду клин». Только хочется закончить печальные выводы на позитивной волне. Есть один экзотический выход из этой западни. Может быть, найдется тот, кто передаст этот совет Путину и, если он его примет, тогда все вздохнут свободней: Записать видео обращение к стране с заявлением ухода с поста президента на пенсию. Сделать пластическую операцию и раствориться на просторах Аргентины с именем Вориго Перец, после чего дать это видео обращение в эфир. Там можно безмятежно дожить свой век на ранчо у водопада, а не в тюрьме, как Слободан Милошевич.
як Беркові штани навиворіт
https://www.youtube.com/watch?v=aRsjOZf5nwA
все, чому мінські угоди НІКЧЕМНІ!
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Случайно не те, что ***** искуственно там создал? Какое же это ***** омерзительное!
Кремлёвских
мудрецовмудаков.