Решать проблемы Донбасса нужно с учетом Минских соглашений, - Путин

Российские парламентарии ориентировались на общественное мнение во время голосования в Госдуме о признании "ЛДНР", решать проблемы Донбасса нужно с учетом Минских соглашений.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Депутаты (российского. - Ред.) парламента, как и в любой стране, ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют", - сказал он на пресс-конференции.

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По словам Путина, "совершенно очевидно, в России подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону".

"Мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как об этом говорил федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", - сказал Путин.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".