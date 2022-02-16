"Общественное" дисквалифицировало Паш за поддельную справку

Даже без отказа Алины Паш участвовать в Евровидении она не смогла бы представлять Украину на этом песенном конкурсе.

Решение о дисквалификации было принято на внеочередном заседании Оргкомитета Национального отбора на участие в "Евровидении", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Общественное".

"Основанием для принятия такого решения Оргкомитетом стал официальный ответ Государственной пограничной службы от 16.02.2022 года о недостоверности информации, предоставленной Общественному вещателю", - пояснили в оргкомитете.

Также отметили, что Паш согласилась с таким решением.

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Ранее сообщалось, что в связи с полученной информацией о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обратился в ГНСУ, чтобы опровергнуть факт подделки документа государственной службы. В Госпогранслужбе сообщили, что никогда не выдавали такой документ. 16 февраля Паш заявила, что снимает свою кандидатуру на участие из-за волны ненависти в интернете.