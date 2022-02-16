"Общественное" дисквалифицировало Паш за поддельную справку
Даже без отказа Алины Паш участвовать в Евровидении она не смогла бы представлять Украину на этом песенном конкурсе.
Решение о дисквалификации было принято на внеочередном заседании Оргкомитета Национального отбора на участие в "Евровидении", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Общественное".
"Основанием для принятия такого решения Оргкомитетом стал официальный ответ Государственной пограничной службы от 16.02.2022 года о недостоверности информации, предоставленной Общественному вещателю", - пояснили в оргкомитете.
Также отметили, что Паш согласилась с таким решением.
Ранее сообщалось, что в связи с полученной информацией о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обратился в ГНСУ, чтобы опровергнуть факт подделки документа государственной службы. В Госпогранслужбе сообщили, что никогда не выдавали такой документ. 16 февраля Паш заявила, что снимает свою кандидатуру на участие из-за волны ненависти в интернете.
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очень показательный пример: ЗЕ-ленского НЕ БОЯТСЯ !!!!
"Джамала двічі виступала в Росії у 2014 році, один раз в Москві і один раз в Сочі. У нас всередині команди була дискусія - що нам робити з уже підтвердженими концертами: скасовувати, пославшись на умови, що змінилися обставини, або виконати зобов'язання перед організаторами", - розповів представник Джамали.
"Джамала вважала, що це форс-мажор, і ми повинні відмовитися. Менеджмент, і я в тому числі, вважали, що ми маємо виконати зобов'язання, тому що ані організатори, ані замовники, ані слухачі не винні в подіях, що відбуваються", -https://tabloid.pravda.com.ua/focus/5c73d61d93902/
по ЗЕ-бенському давно плачуть застенки СБУ
реально.....
Наприкінці 2020 року Барлебен запустив соціальний проєкт Stop the war. Це англомовний сингл і кліп про руйнівні наслідки ******** воєн. З його допомогою співак, разом з автором тексту Христиною Хромяк і продюсером Філіпом Коляденком хотів привернути увагу до вторгнення Росії на Донбас.
https://www.youtube.com/watch?v=sNUXsVwuOnA
Там де з'явилась нагода прославити українську пісню на весь світ, "патріоти" як скажені стали гризти не співачку, а гризти українську пісню і загризли.
Але жодна собака не гавкнула, що на Олімпіаду в Китай поїхав Олександр Абраменко, який у 2018 році на олімпіаді в Південній Кореї обгорнув українським прапором російського спортсмена. У 2022 році в Китаї він повторив свій "подвиг" знов, обійняв того самого російського спортсмена. І всі "патріоти" мовчать, як оніміли.
https://glavcom.ua/sport/news/abramenko-potrapiv-u-skandal-cherez-obiymi-z-rosiyaninom-na-olimpiadi-foto-822505.html
Там де з'явилась нагода прославити українську пісню на весь світ, "патріоти" як скажені стали гризти не співачку, а гризти українську пісню і загризли.
Але жодна собака не гавкнула, що на Олімпіаду в Китай поїхав Олександр Абраменко, який у 2018 році на олімпіаді в Південній Кореї обгорнув українським прапором російського спортсмена. У 2022 році в Китаї він повторив свій "подвиг" знов, обійняв того самого російського спортсмена. І всі "патріоти" мовчать, як оніміли.
https://glavcom.ua/sport/news/abramenko-potrapiv-u-skandal-cherez-obiymi-z-rosiyaninom-na-olimpiadi-foto-822505.html
Це вже хахляцька (бо українцями таких назвати не можу) національна традиція, як тільки з'являється пісня, яка претендує на перемогу, зразу вилазять "патріоти" різного штибу і калібру й починають гризти. Гризти, щоб якісна українська пісня не була представлена в світі, на радість рашистам. Цю загризли, щоб послати якихось реперів, які вище районного будинку культури чи маршруток міжміського сполучення не тягнуть.
Це вже хахляцька (бо українцями таких назвати не можу) національна традиція, як тільки з'являється пісня, яка претендує на перемогу, зразу вилазять "патріоти" різного штибу і калібру й починають гризти. Гризти, щоб якісна українська пісня не була представлена в світі, на радість рашистам. Цю загризли, щоб послати якихось реперів, які вище районного будинку культури чи маршруток міжміського сполучення не тягнуть.
Може, не треба їздити в Московію а з неї в Крим?
А потім брехати що такого не було?
Тоді б ще краще заспівав".
это его протеже. ее двигали подтасовывая результаты голосования только поэтому. а тут такой зашквар.
нехай бере свої "Вишні" ,
сідає на "Гусей",
та їде на цей
"Євробалаган"
https://www.youtube.com/channel/UC1pDp69MP2EXt3ZRTJD-_lw úmя cεkpεт ȹamúʌúú нεт Це переможна пісня! Читаючи останні новини, я не хочу вірити своїм очам!
https://www.youtube.com/channel/UC_hSo_LI5pU-y3C4goGx_1Q Ekaterina Smirnova Это просто невероятно!! Потрясающе! В который раз убеждаюсь, что украинцы - талантливая, креативная нация! Каждая песня на «Евровидение» - словно на подбор. Продвижение в массы мелодичного певучего украинского языка, а не шаблонного английского… Как пишет большинство - действительно пошли мурашки по телу…
https://www.youtube.com/channel/UCD4q9fNYeDxte3COwr343gg Ina Kryvanosava Боже, Украинцы какие вы талантливые. А ваш язык, это- сказка! Алина, вы удивите Европейцев этим произведением. Удачи.
Pontus Kåremalm Dear Ukraine, You've done it, once again. What an amazing, unique and talented singer and voice. Amazing. As always, Ukraine serves quality. Long live the soverginity of the Ukrainian state and the Ukrainian people.
https://www.youtube.com/channel/UCflcEYNfh_LTkKufFnq6qfg Айдар Гумеров Я из Татарстана. Восхищаюсь Украиной, культурой и музыкой этой страны. Каждая песня в самое сердце. Удачи в конкурсе
https://www.youtube.com/channel/UClxPf3p1S3zfxYnMVV7BGiw Александр Мишенков Это что-то невероятное. Желаю Украине выиграть Евровидение 2022. Удачи из Беларуси!
Більше відгуків тут: https://www.youtube.com/watch?v=rz6aQLKyBHc
Як з'ясувалося, фото дійсно було оприлюднене у мережі 20 січня 2015 року о 00:05. На ньому Музичук позує на тлі собору Василя Блаженного у Москві. За словами менеджера гурту, фотографію музикант зробив нібито ще до 2014 року, коли Росія не вела війну проти України, а від "від початку російської агресії він не відвідував країну-окупанта". https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3405156-foto-ucasnika-kalush-orchestra-u-moskvi-zrobili-do-2014-roku-menedzer-gurtu.html
2. Страна скатывается в пропасть политической цензуры и дальнейших ограничений свободы граждан.
3. Умные люди все понимают.
Щодо Аліни Паш, то у нас не має закону про колаборацію. Тому їй би хорошого адвоката і "Суспільне" заплатило б їй моральну шкоду.
Щодо виступів на росії. З вокзалів Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Харкова щодня відходять битком набиті автобуси заробітчан у різні міста Росії. Супермаркети завалені товарами російського виробництва: сантехніка, плитка, ламінат, штукатурка, інструменти, миючі засоби, зубна паста, косметика, посуд, одяг. Народ це все купує і совість не мучить. А поїхала Аліна заспівати на весіллі до родички - національна зрада.
Ви "патріоти" або хрестик зніміть, або труси одягніть.