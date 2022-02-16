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"Общественное" дисквалифицировало Паш за поддельную справку

Даже без отказа Алины Паш участвовать в Евровидении она не смогла бы представлять Украину на этом песенном конкурсе.

Решение о дисквалификации было принято на внеочередном заседании Оргкомитета Национального отбора на участие в "Евровидении", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Общественное".

"Основанием для принятия такого решения Оргкомитетом стал официальный ответ Государственной пограничной службы от 16.02.2022 года о недостоверности информации, предоставленной Общественному вещателю", - пояснили в оргкомитете.

Также отметили, что Паш согласилась с таким решением.

Также читайте: Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в Евровидении

Ранее сообщалось, что в связи с полученной информацией о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обратился в ГНСУ, чтобы опровергнуть факт подделки документа государственной службы. В Госпогранслужбе сообщили, что никогда не выдавали такой документ. 16 февраля Паш заявила, что снимает свою кандидатуру на участие из-за волны ненависти в интернете.

Автор: 

Евровидение (777) общественное вещание (126)


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Топ комментарии
+38
Разом з Зеленським дуетом на роялі
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16.02.2022 23:05
+28
Арохамию отправьте
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16.02.2022 23:02
+24
скоріше це карма за її паскудство на День Незалежності....
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16.02.2022 23:19
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Правила форума Совет форумчан
Арохамию отправьте
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16.02.2022 23:02 Ответить
Разом з Зеленським дуетом на роялі
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16.02.2022 23:05 Ответить
Ужасно предположить кто будет на разогреве.
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16.02.2022 23:06 Ответить
На разогреве будет Кива с йумористическим монологом.
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16.02.2022 23:36 Ответить
Кива покажет чудеса рукоделия.
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16.02.2022 23:51 Ответить
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17.02.2022 00:16 Ответить
....энд твелв поинтс гоу ту Kivaaaaaaa!
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17.02.2022 01:15 Ответить
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17.02.2022 00:18 Ответить
у меня нет пиетета к гей-ровидению, но это все же не конкурс обезьянок
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16.02.2022 23:18 Ответить
а подружку ЗЕ-бенского поделом сцаными тряпками по щам отхлестали

очень показательный пример: ЗЕ-ленского НЕ БОЯТСЯ !!!!
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16.02.2022 23:26 Ответить
Не соглашусь. Как раз обезьянок там львиная доля участников.
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16.02.2022 23:49 Ответить
человекообразных, заметьте, но нет ЗЕ-льоных мартышек

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17.02.2022 00:04 Ответить
Арахамчик?
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17.02.2022 00:19 Ответить
не, кузен евоный
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17.02.2022 00:46 Ответить
Аби не нащадок.
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17.02.2022 06:51 Ответить
справедливість є
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16.02.2022 23:04 Ответить
скоріше це карма за її паскудство на День Незалежності....
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16.02.2022 23:19 Ответить
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16.02.2022 23:08 Ответить
Заодно дискваліфікуйте Джамалу, яка сидить в журі і яка у 2016 виграла перемогу. А у 2014 два рази виступала на росії, один раз в Москві і один раз в Сочі.

"Джамала двічі виступала в Росії у 2014 році, один раз в Москві і один раз в Сочі. У нас всередині команди була дискусія - що нам робити з уже підтвердженими концертами: скасовувати, пославшись на умови, що змінилися обставини, або виконати зобов'язання перед організаторами", - розповів представник Джамали.

"Джамала вважала, що це форс-мажор, і ми повинні відмовитися. Менеджмент, і я в тому числі, вважали, що ми маємо виконати зобов'язання, тому що ані організатори, ані замовники, ані слухачі не винні в подіях, що відбуваються", -https://tabloid.pravda.com.ua/focus/5c73d61d93902/
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16.02.2022 23:09 Ответить
І Зеленського не забудьте дискваліфікувати, він у 2014 виступав в окупованій Горлівці для Гіркіна і путінських терористів.
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16.02.2022 23:12 Ответить
То ви цим і займіться, ви ж його обрали.
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16.02.2022 23:16 Ответить
Чужими руками добре жар загортати. Знаєш таке чи ні? У 2019 зе-бидло казало хоть паржлом, а тепер каже, що це ти його вибрав. Ні голубе, якщо ти вибрав клоуна, то на мене не спирай. Наберись мужності визнавати свої гріхи.
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16.02.2022 23:26 Ответить
і ще виступав у Москві та й Ново-Ліпецькі свати пихтять на всю рашку.

по ЗЕ-бенському давно плачуть застенки СБУ
реально.....
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16.02.2022 23:22 Ответить
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17.02.2022 00:21 Ответить
То я про це також писав. йому розказувати в москві про те як расійскіє вайска пєрєдвігают граніцу можна, для терористів у окупованій Горлівці виступати можна, і президентом стати можна. А молодій співачці, яка з дуру поспівала на весіллі в Криму, все закрити. Я її не виправдовую. Але це подвійні стандарти і саме до українських митців.
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17.02.2022 00:27 Ответить
Ты совсем дурак? Ее выкинули за поездки в Крым, а не за концерты в *********.
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16.02.2022 23:38 Ответить
Від дурня чую.
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16.02.2022 23:41 Ответить
ее предков рашики вагонами в сибирь вывозили, а она ездит им песенки поет...ну дура....
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16.02.2022 23:52 Ответить
Згоден. Але проблема в тому, що свідомі, патріотичні співаки не співають і не пишуть пісні для Євробачення. А більшість співаків, як і більшість населення вата. Молодь, яка виросли вже в незалежній Україні переважно аполітична, серед поп співаків кого не почую, то воно "внє палітікі". А представляти країну комусь же треба.
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17.02.2022 00:05 Ответить
Ну, взагалі-то, у відборі брав участь ветеран АТО Олександр Барлебен. Він принципово не співає російською.
Наприкінці 2020 року Барлебен запустив соціальний проєкт Stop the war. Це англомовний сингл і кліп про руйнівні наслідки ******** воєн. З його допомогою співак, разом з автором тексту Христиною Хромяк і продюсером Філіпом Коляденком хотів привернути увагу до вторгнення Росії на Донбас.

https://www.youtube.com/watch?v=sNUXsVwuOnA

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17.02.2022 08:12 Ответить
Голос в нього хороший і пісня не погана. Але, не для Євробачення.
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17.02.2022 11:40 Ответить
А это не шахрайство, случайно?
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16.02.2022 23:10 Ответить
ст.358 КК України.
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16.02.2022 23:18 Ответить
це -кримінал
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16.02.2022 23:22 Ответить
краще Сержлеща зі своєю мадам...
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16.02.2022 23:11 Ответить
Дискваліфікували пісню, яка мала величезний шанс перемогти і прославити Україну. Я бачу, що вже другий раз, як тільки з'являється пісня яка має шанси завоювати перше місце на співака починається атака. Я допускаю, що ця атака запускається з кремля під виглядом "патріотів", а потім вже руками доморощених патріотів остаточно добивають. Свою руку доклав відомий всім Стерненко, який у 2018 - 2019 роках поливав брудом Порошенка, бо хотів Зеленського, а прийшов клоун і його запроторив в каталажку. Зазначу, що Порошенко дав майданчики 5 каналу і Прямого для розкручування у ЗМІ руху за звільнення Стерненка. Не знаю чи він хоч подякував Порошенку. Хоч і не сумніваюсь, що як прийде пора виборчої кампанії то він знов буде поливати лайном Порошенка на користь іншого клоуна.
Там де з'явилась нагода прославити українську пісню на весь світ, "патріоти" як скажені стали гризти не співачку, а гризти українську пісню і загризли.
Але жодна собака не гавкнула, що на Олімпіаду в Китай поїхав Олександр Абраменко, який у 2018 році на олімпіаді в Південній Кореї обгорнув українським прапором російського спортсмена. У 2022 році в Китаї він повторив свій "подвиг" знов, обійняв того самого російського спортсмена. І всі "патріоти" мовчать, як оніміли.
https://glavcom.ua/sport/news/abramenko-potrapiv-u-skandal-cherez-obiymi-z-rosiyaninom-na-olimpiadi-foto-822505.html
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16.02.2022 23:16 Ответить
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16.02.2022 23:17 Ответить
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16.02.2022 23:17 Ответить
Авраменко долпайоп
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17.02.2022 01:28 Ответить
Дискваліфікували пісню, яка мала величезний шанс перемогти і прославити Україну. Я бачу, що вже другий раз, як тільки з'являється пісня яка має шанси завоювати перше місце на співака починається атака. Я допускаю, що ця атака запускається з кремля під виглядом "патріотів", а потім вже руками доморощених патріотів остаточно добивають. Свою руку доклав відомий всім Стерненко, який у 2018 - 2019 роках поливав брудом Порошенка, бо хотів Зеленського, а прийшов клоун і його запроторив в каталажку. Зазначу, що Порошенко дав майданчики 5 каналу і Прямого для розкручування у ЗМІ руху за звільнення Стерненка. Не знаю чи він хоч подякував Порошенку. Хоч і не сумніваюсь, що як прийде пора виборчої кампанії то він знов буде поливати лайном Порошенка на користь іншого клоуна.
Там де з'явилась нагода прославити українську пісню на весь світ, "патріоти" як скажені стали гризти не співачку, а гризти українську пісню і загризли.
Але жодна собака не гавкнула, що на Олімпіаду в Китай поїхав Олександр Абраменко, який у 2018 році на олімпіаді в Південній Кореї обгорнув українським прапором російського спортсмена. У 2022 році в Китаї він повторив свій "подвиг" знов, обійняв того самого російського спортсмена. І всі "патріоти" мовчать, як оніміли.
https://glavcom.ua/sport/news/abramenko-potrapiv-u-skandal-cherez-obiymi-z-rosiyaninom-na-olimpiadi-foto-822505.html
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17.02.2022 03:55 Ответить
А почему эту певицу так проталкивают? Уж не для того, чтобы этот скандал вышел на уровень Евровидения. А потом обвинить Украину? И добиться, чтобы мы пускали российских певцов к себе, побывавших в Крыму?
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17.02.2022 06:47 Ответить
Євробаченню начхати, кого там Україна пускає, а кого не пускає. Це не політичний конкурс.
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17.02.2022 11:52 Ответить
Как бы у спорта свои законы. Он отобрался и поехал.
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16.02.2022 23:19 Ответить
Еще скажите что Усик не должен там драться потому что он там ватан.
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16.02.2022 23:20 Ответить
Усик не должен вылазить на тв со своими тупыми комментами и да никакой он не украинец
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17.02.2022 01:26 Ответить
То це ж подвійні стандарти. Спортсменам можна. Клоунам можна. Джамалі, бо вона представниця кримськотатарського народу можна. А українці з Закарпаття закон?
Це вже хахляцька (бо українцями таких назвати не можу) національна традиція, як тільки з'являється пісня, яка претендує на перемогу, зразу вилазять "патріоти" різного штибу і калібру й починають гризти. Гризти, щоб якісна українська пісня не була представлена в світі, на радість рашистам. Цю загризли, щоб послати якихось реперів, які вище районного будинку культури чи маршруток міжміського сполучення не тягнуть.
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16.02.2022 23:39 Ответить
Потому что в спорте есть спортивный принцип. А в искусстве никаких принципов.
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16.02.2022 23:42 Ответить
То це ж подвійні стандарти. Спортсменам можна. Клоунам можна. Джамалі, бо вона представниця кримськотатарського народу можна. А українці з Закарпаття закон?
Це вже хахляцька (бо українцями таких назвати не можу) національна традиція, як тільки з'являється пісня, яка претендує на перемогу, зразу вилазять "патріоти" різного штибу і калібру й починають гризти. Гризти, щоб якісна українська пісня не була представлена в світі, на радість рашистам. Цю загризли, щоб послати якихось реперів, які вище районного будинку культури чи маршруток міжміського сполучення не тягнуть.
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17.02.2022 03:54 Ответить
Так это Стерненко ее заставил фоткаться на фоне кремля, незаконно пересекать гос.границу и подделывать документы?
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16.02.2022 23:19 Ответить
Може все простіше?
Може, не треба їздити в Московію а з неї в Крим?
А потім брехати що такого не було?
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16.02.2022 23:25 Ответить
Дурак ти Мико та й псевдоетнічні завивання з натяжкою можна вважати українською піснею.
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16.02.2022 23:35 Ответить
Ти мені нагадуєш персонажа із байки Глібова http://ukrlit.org/hlibov_leonid_ivanovych/osel_i_solovei Осел і Соловей , який сказав соловейку: "Коли б ти нашого наслухавсь півня,
Тоді б ще краще заспівав".
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16.02.2022 23:47 Ответить
Суспільне має заздалегідь перевіряти учасників.
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16.02.2022 23:24 Ответить
На тюрма скотину !
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16.02.2022 23:31 Ответить
Росія - гамно повне . Їдеш в Росію , будь готовий що будеш по вуха в гамні і відмиватися треба буде десятиліттями . Краще в гамно не влазити .
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16.02.2022 23:32 Ответить
сцарь будет недоволен
это его протеже. ее двигали подтасовывая результаты голосования только поэтому. а тут такой зашквар.
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16.02.2022 23:33 Ответить
сцар сам весь у шкварках
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16.02.2022 23:40 Ответить
Wellboy - сумський пацан,
нехай бере свої "Вишні" ,
сідає на "Гусей",
та їде на цей
"Євробалаган"
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16.02.2022 23:41 Ответить
Пісня "Гуси" гарантований претендент на 2 - 3 місце. Але проблема в тому, що він поспішив її засвітити раніше того часу, з якого дозволяється представити пісню на конкурсі. До конкурсу допускається пісня, яка до 1 вересня 2021 року не звучала в ефірах. А він випустив кліп, здається весною 2021 року. Інші його пісні не погані, але вже не те.
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16.02.2022 23:57 Ответить
у шведа Эрика Сааде была классная песня на шведском отборе а на Евровидении чуть по хуже - но он все равно победил без шансев для других
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17.02.2022 01:30 Ответить
Давайте чесно, він викликає симпатію, бо його ще не зіпсувала слава і поп тусовка. Але він не має сильних вокальних даних і оригінального тембру голосу.
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17.02.2022 02:23 Ответить
Я про Веллбоя.
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17.02.2022 02:24 Ответить
Якесь роздвоєння особистості. Якщо ти позиціонуєш себе як українська співачка, не лізь вже у ту московію. Якщо вже не можеш без "скрепів" чеши туди та стрибай чи крути дупою, як Лорак чи Повалій, але забудь про Україну. Там тільки зрадіють. Ато українськи співаки, українськи спортсмени, українськи фахівці - всі на московію лізуть, а тоді плачуть: "спорт вне политики", "искусство вне политики". Ні дорогенькі, це не політика - це твоя сутність! Василь Сліпак теж співак, не чита вам, але він українець який війшов у Історію. А ви... "Славних прадідів великих, правнуки пагані..."












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17.02.2022 00:00 Ответить
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17.02.2022 00:17 Ответить
ну как с таким фейсом можна на тв вылезать тем более на европейское?
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17.02.2022 01:32 Ответить
Фейс нормальный. И не такие были на Евровидении.
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17.02.2022 06:51 Ответить
І через неї не захотіли взяти у відбір унікальну електро-фолк співачку, яка грає на лазерній арфі (щоб не була конкуренткою) https://m.youtube.com/watch?v=Ug-mi6utT1M
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17.02.2022 00:55 Ответить
Про смаки, звичайно, не сперечаються. Але я не бачу там унікальності. Заслужено не взяли.
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17.02.2022 04:08 Ответить
Сіра посередність завжди перемагає талант. П'яне агресивне бидло завжди перемагає культурних і освічених. Так велось століттями.
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17.02.2022 03:59 Ответить
Здесь - главное популярность. Чтобы люди шли на концерты. Бывает - посредственность с хриплым голосом, а люди валят на ее коецерты. Например Алегрова.
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17.02.2022 06:55 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCgpf6eusxi987LfHTTzBqAw Оксана Зоха Я розуміію, порушила закон,для чого допустили до вистому, що тепер з цим робити, вона цією піснею,,шедевр,,дала надію людям, на перемогу на Евробаченні. Суспільне ,що ви робите?

https://www.youtube.com/channel/UC1pDp69MP2EXt3ZRTJD-_lw úmя cεkpεт ȹamúʌúú нεт Це переможна пісня! Читаючи останні новини, я не хочу вірити своїм очам!

https://www.youtube.com/channel/UC_hSo_LI5pU-y3C4goGx_1Q Ekaterina Smirnova Это просто невероятно!! Потрясающе! В который раз убеждаюсь, что украинцы - талантливая, креативная нация! Каждая песня на «Евровидение» - словно на подбор. Продвижение в массы мелодичного певучего украинского языка, а не шаблонного английского… Как пишет большинство - действительно пошли мурашки по телу…

https://www.youtube.com/channel/UCD4q9fNYeDxte3COwr343gg Ina Kryvanosava Боже, Украинцы какие вы талантливые. А ваш язык, это- сказка! Алина, вы удивите Европейцев этим произведением. Удачи.

Pontus Kåremalm Dear Ukraine, You've done it, once again. What an amazing, unique and talented singer and voice. Amazing. As always, Ukraine serves quality. Long live the soverginity of the Ukrainian state and the Ukrainian people.

https://www.youtube.com/channel/UCflcEYNfh_LTkKufFnq6qfg Айдар Гумеров Я из Татарстана. Восхищаюсь Украиной, культурой и музыкой этой страны. Каждая песня в самое сердце. Удачи в конкурсе

https://www.youtube.com/channel/UClxPf3p1S3zfxYnMVV7BGiw Александр Мишенков Это что-то невероятное. Желаю Украине выиграть Евровидение 2022. Удачи из Беларуси!

Більше відгуків тут: https://www.youtube.com/watch?v=rz6aQLKyBHc
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17.02.2022 04:02 Ответить
Група Калуш, друге місце на відборі Євробачення.

Як з'ясувалося, фото дійсно було оприлюднене у мережі 20 січня 2015 року о 00:05. На ньому Музичук позує на тлі собору Василя Блаженного у Москві. За словами менеджера гурту, фотографію музикант зробив нібито ще до 2014 року, коли Росія не вела війну проти України, а від "від початку російської агресії він не відвідував країну-окупанта". https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3405156-foto-ucasnika-kalush-orchestra-u-moskvi-zrobili-do-2014-roku-menedzer-gurtu.html
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17.02.2022 04:38 Ответить
А навіщо він у 2015 році, коли Росія вже вела війну проти України, виставляв фото на тлі даного собору? З якою метою він виставив фото 2 річної чи ще більше давнини у той час коли вже майже рік йшла війна?
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17.02.2022 10:16 Ответить
Так і в мене питання навіщо? А тепер ще й збирається судитись з Аліною Паш.
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17.02.2022 11:08 Ответить
Медали надо давать тем, кто пропагандирует национальное искусство в стане врага. А как иначе добиться морального превосходства в умах обывателя?
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17.02.2022 07:06 Ответить
Всі вісім учасників відбору просто слабакі пісні ніякі і ні про що
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17.02.2022 07:52 Ответить
Це ж треба бути настільки тупуватою щоб не видалити свої кремлівські селфі перед найвідповідальнішою подією у своєму житті. Хто ж їй лікар? Як не навчилась поважати свій народ та свою державу нехай співає своїм курям у своєму курятнику у своєму селі.
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17.02.2022 08:58 Ответить
Гурту Калуш це також стосується?
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17.02.2022 10:13 Ответить
А це друге місце на конкурсі.
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17.02.2022 11:10 Ответить
вот не знал вот, что за подделку документов - наказание в Украине - это всего лишь невыступление на Евровидение
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17.02.2022 09:26 Ответить
1. Мы имеем превращение коммерческого шоу в конкурс политической песни, как в пионерских лагерях СССР, с организаторами контеста, которые сами себя назначили прокурорами, судьями и судебными исполнителями. Что в сухом остатке? Сами понимаете, поедут очередные Гринджолы, Алина же может задуматься об иммиграции, если своей стране получилась не нужной. Комсомольские методы Зинченко продолжают жить, когда мнимая политическая целесообразность побеждает здравый смысл.
2. Страна скатывается в пропасть политической цензуры и дальнейших ограничений свободы граждан.
3. Умные люди все понимают.
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17.02.2022 09:32 Ответить
В сухом остатке не поедет никто. Так уже было с Марув. Украины просто не будет на конкурсе. -1 сильный конкурент для россии... Браво, вот чего добились хейтеры. Так что в сухом остатке, Украины нет на конкурсе, украинская песня не звучит на всю Европу, а российскому исполнителю будет легче занять высокое место в рейтинге.
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17.02.2022 10:11 Ответить
Так для цього це все й затівалось, щоб прибрати конкурентку для конкурсанта з параші. Наших "патріотів" в черговий раз використали в якості корисних ідіотів.
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17.02.2022 11:16 Ответить
Если был подлог документа ПОГРАН СЛУЖБЫ. Это уголовное дело.
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17.02.2022 09:41 Ответить
Вона ж не сама ту довідку намалювала. Хтось з прикордонної служби її видав, там стоїть печатка і прізвище.
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17.02.2022 11:17 Ответить
Если есть нарушение закона, подайте на подозреваемого в суд и докажите свою правоту в суде. Все остальное - это фантазии и домыслы.
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17.02.2022 13:23 Ответить
Дискваліфікувати треба "Суспільне" і організаторів нацвідбору, бо вже другий раз як з'являється пісня і учасниця, яка гарантовано перемагає на Євробаченні її дискваліфіковують. Зрозуміло, що у нас війна і зайвих грошей на організацію Євробачення у влади не має. То або на час війни не беріть участь у конкурсі, або зразу посилайте безголосих бездар. А не виставляйте себе на посміховисько всьому світові.
Щодо Аліни Паш, то у нас не має закону про колаборацію. Тому їй би хорошого адвоката і "Суспільне" заплатило б їй моральну шкоду.
Щодо виступів на росії. З вокзалів Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Харкова щодня відходять битком набиті автобуси заробітчан у різні міста Росії. Супермаркети завалені товарами російського виробництва: сантехніка, плитка, ламінат, штукатурка, інструменти, миючі засоби, зубна паста, косметика, посуд, одяг. Народ це все купує і совість не мучить. А поїхала Аліна заспівати на весіллі до родички - національна зрада.
Ви "патріоти" або хрестик зніміть, або труси одягніть.
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17.02.2022 11:33 Ответить
Повністю згоден
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17.02.2022 12:07 Ответить
На Суспильном, в данном случае, беспредел. Это несправедливо по отношению к участникам. Это несправедливо по отношению к нам, к народу Украины, за чьи деньги Суспильне осуществляет телевещание. Мы не согласны с таким контестом.
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17.02.2022 12:55 Ответить
Я обращаюсь к Алине Паш. Алина, все здравомыслящие люди, не хейтеры, вас поддерживают. Не делайте скороспелых выводов. Не обащайте внимание на несправедливость хейтеров. Власть меняется, менеджеры ТВ меняются, а Алина со своим талантом и украинской песней остается. Наберитесь немного терпения. Скоро придет время и это изменится. Мы вас поддерживаем в это непростое время. Будьте уверены в себе и в том, что вы делаете! Мы с вами! Вы нам нужны, вы нужны Украине, вы стали для нас слишком значимой. Мы чувствуем ваш патриотизм и вашу украинскую идентичность. Будьте благословенны!
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17.02.2022 13:06 Ответить
 
 