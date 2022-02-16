Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в Евровидении

Алина Паш снимает свою кандидатуру с участия в Евровидении.

Об этом она написала в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей; угрозам. А также абсолютно неприемлемым формулировкам, которые позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины. Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас - это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С трудным сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль", - заявила она.

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Она сообщила, что свяжется с Общественным для подписания необходимых документов.

Алина Паш также поблагодарила поклонников за поддержку.

Ранее сообщалось, что в связи с полученной информацией о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обратился в ГНСУ, чтобы опровергнуть факт подделки документа государственной службы. В Госпогранслужбе сообщили, что никогда не выдавали такой документ.