Аліна Паш зняла свою кандидатуру з участі на Євробаченні
Аліна Паш знімає свою кандидатуру з участі на Євробаченні.
Про це вона написала у своєму Instagram, передає Цензор.НЕТ.
"Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України. Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", - заявила вона.
Вона повідомила, що зв’яжеться із Суспільним для підписання необхідних документів.
Аліна Паш також подякувала прихильникам за підтримку.
Раніше повідомлялось, що зв’язку з отриманою інформацією про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звернувся до ДПСУ, аби спростувати факт підробки документа державної служби. У Держприкордонслужбі повідомили, що ніколи не видавали такого документу.
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Такое.. на любителя...
Ну, а Калушу показати Україну з гарної сторони.
І повір Зе який за неї порішав, враховуючи що я про неї до відбору не чув, і те що він вже пробував її популяризувати коли вона виступала на день незалежності - був досить вагомим чинником який би не дав добитись народу відміни її відправлення чи пізніше добитись її покарання за вчинену дич.
А вона повелась достойно і обсерати її зараз коли вона вже програла безглуздо. Ви цим нічого більше не досягнете. Ви лиш показуєте яка ви примітивна худоба що не здатна в стратегічне мислення. Чому параша перемагає? Та тому що її пропагандисти промивають усіх, а не поводяться як худоба типу вас, при правильних методах соціальної інженерії та застосування до неї засланих психологів із неї можна було б зробити дуже велику патріотку українства в точності як параша робить патріота рюске мира із Усика. Но ні дебіли типу вас цькують усіх без різниці, і в кінці це призведе що в усіх буде осад від українства, та навіть більше усі між собою пересруться бо цькування йде навіть між ідейно близькими сторонами, що мене ********* на думку що цькуванням займають боти із параші які виступають як заводили.
Она нарушила закон и своей брехней наплевала в души украинцам и не сама ушла а помогли уйти.
Тож краще без нього.
https://www.youtube.com/watch?v=rz6aQLKyBHc
Файно рота роззявляла, а співали ті 5-ро, що позаду.
Там мають бути Верка Сердючка і Притула.
Задовбали ці євреї зі своїм Євробаченням...
это хорошо, что вы зеленый
Там де з'явилась нагода прославити українську пісню на весь світ, "патріоти" як скажені стали гризти не співачку, а гризти українську пісню і загризли.
Але жодна собака не гавкнула, що на Олімпіаду в Китай поїхав Олександр Абраменко, який у 2018 році на олімпіаді в Південній Кореї обгорнув українським прапором російського спортсмена. У 2022 році в Китаї він повторив свій "подвиг" знов, обійняв того самого російського спортсмена. І всі "патріоти" мовчать, як оніміли.
https://glavcom.ua/sport/news/abramenko-potrapiv-u-skandal-cherez-obiymi-z-rosiyaninom-na-olimpiadi-foto-822505.html
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZUk9qHi5ZPKCrUGSeLEk6bSqgA4-mlg36PWxsjD_cRO3CBYowbyleqVfhaQOSOQeEt1H6ESZTwwMSBS8LTgr_HX8BCC-M7LyLRmSYeK-Aa3L9xLgtGfWN-7KRcvAu2kig0&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2834535760176824
Національний відбір на Євробачення-2022 і розверзлися небеса, і тони лайна полилися вниз. Ображені виконавці записують відоси про фальсифікацію, інші про засилля фолк-музики і "що тепер - ми всі маємо фолк записувати?".
Національний відбір і всі 3 перших місця - етнік. Тотальна перемога українського традиційного над всіма іншими стилями.
І ось це ключове. Українська пісня нарешті підняла голову після десятків років принижень. Після введення квот розірвала нафіг всю цю недолугу російську поп-культуру, яка в нас чомусь вважалася якісною і непереможною. А от тепер ще виконавці з англомовними піснями пролетіли, як фанера, на фоні українського етніка. Це дуже добре.
А ще - дівчата знову порвали хлопців. ГоА, Джамала, Аліна Паш - по вокалу зе бест. Я вокал люблю і вважаю його найважливішою частиною пісні, тому попри симпатії в сторону Вельбоя і попри серйозні недоліки пісні-переможця, все ж згодний з вибором суддів. Думаю, Аліна Паш зробила потужніший виступ і "Тіні забутих предків" має всі шанси на перемогу на Євробаченні. Однозначна заявка на успіх.
Мені більше за всіх сподобався пацанчик з села. Сила Села це бімба. В цьому є стержень. Є самобутність і посил цьому світу. Нажаль, сама пісня не найпотужніша, і вокал не найсильніший, але хлопцю всього 21 рік, бажаю йому наступного року просто написати в цій стилістиці щось крутіше і потужніше, і впевнений: він порве усіх.
Взагалі, багатьом таким, як він, не треба слухати всіх цих лохів, які прикидаються столічнимі режисерами, які йому в виступ напхають "дорослих фішок" і цим вб'ють Силу Села. Коли в людині є зірка, нікого слухати не треба, бо вони не зірки. Данилко ні на кого не рівнявся, а пер зі своїм закосом під колхоз і реально всіх порвав на Євробаченні. Бажаю того самого і Вельбою. Він правильний, приємний пацан зі стержнем, який не соромиться свого села і несе його слухачам. Це достойне лише поваги.
Калуш. Мені пісня сподобалася і тема про маму гарна, але по вокалу сильніша Аліна Паш. Крім того від виступу віддавало провінційністю, який намагалися подати за фішку, але я не повірив. Потім, автор влаштував за лаштунками скандал, і я підтвердився в своїх висновках.
Але провінційністю віддавало від всіх учасників. Окрім хлопця з села, ха-ха. Він як раз виглядав самобутньо, чітко і з посилом. А от всі інші таки відгонили провінцією, включно з переможницею, яка в свій виступ напхала всього на світі. Тут тобі і політичний підтекст, і відомий заголовок, і репчик, і кукурікання, і вставки англійською. Це проблема невпевненості в своєму багажі. Та її виступ, не дивлячись на кон'юнктурність, класний. В ньому є власне обличчя, і що важливо, мощА.
Так що нехай переможе. В букмекерів вона вже злетіла на друге місце.
Взагалі, передивився іноземців, і все вище легко можна сказати про виступи майже всіх країн Евросоюзу, які в більшості взагалі не мають свого стилю і вже давно залетіли на орбіту до американського стилю. От ті виконавці в нас, яких судді відсіяли, це вся та параша, що пролетить на 10-30 місцях цього року.
А так непогані Іспанія, Італія, Хорватія.
Іспанія прикольна. Око радує. Але це Дженіфер Лопес попагранде. Як на мене, вчорашній день.
Італія і Ізраїль їдуть з блакитним коханням. Такое... Але італійці пісню мають дорослішу і зрілу. Зрілішу, я б сказав, за весь цей конкурс. У італійців школа крута, вони завжди класні.
Багато переглядів у Чехії. We Are Domi - Lights Off. Годна, англомовна попса. Безлика, тому на конкурсі не виграє, але слухати - норм.
Мені дуже сподобалася Естонія, Stefan - 'Hope'. Але я просто люблю ковбойсько-кантрі стилістику. У виконавця при цьому потужне виконання, в пісні є енергія.
Все інше або провінційщина, або аж занадто пісенний конкурс Великобританії - не відрізнити англомовні пісні одна від одної.
Євробачення це культурна подія. А культурна міжнародна подія це політична подія. Це те зараз, а ще боксери, що нас представляє світу.
І там зараз тенденція на національний колорит.
Коли Європа явно перебуває під впливом американської і англомовної культури, що багатьох в Європі напружує, і пісні різних країн схожі одна на одну, Україна тут явно зі своїм обличчям. При чому, коли Україна робить ставку саме на національний багаж, це обличчя виглядає дуже достойно. При чому достойно навіть на фоні найкращої англомовної музики. Коли ж всілякі Куйки їздили з англомовними піснями, то виглядали вони непогано, принижувати не буду, але середнячок серед середнячків це заява про себе світу так собі.
Школі нашої пісні - 400 років. Цей фундамент довів власну силу на практиці. Навіть статистично: 4 українські пісні на колориті зайняли на Євробаченні або вищі, або близькі до найкращих місця. А от англомовна попса українських виконавців - погубилися десь там після 7-10 місць. На цей багаж просто треба нанизувати теми і стилі, і рвати конкурентів, які не мають виразного власного стилю.
А вестися на туфту, що це "сільське" або "плаксиве" не треба. Це розповідають наші конкуренти і вороги, бо на нашому фоні їхнє тринци-бринци просто убожество.
Негри в Америці не парились, що в них джаз і реп це музика рабів. А латиноамириканські країни не паряться, що сальса і бачата це "танець простолюдинів". Всі вони з цим йшли в світ і цим його завоювали.
Просто для ілюстрації, як якийсь іноземець в інтернеті з трьома переглядами плаче, слухаючи переможницю нашого відбору: https://youtu.be/uy7eWnpuhBk?t=265
Або ще один: https://youtu.be/ACzxTbEnOAA?t=132
Це наша сила. Маємо нести її в світ.
А от висловитися с приводу Євродрочення мушу неодмінно:
Підтримую!
"Джамала двічі виступала в Росії у 2014 році, один раз в Москві і один раз в Сочі. У нас всередині команди була дискусія - що нам робити з уже підтвердженими концертами: скасовувати, пославшись на умови, що змінилися обставини, або виконати зобов'язання перед організаторами", - розповів представник Джамали.
"Джамала вважала, що це форс-мажор, і ми повинні відмовитися. Менеджмент, і я в тому числі, вважали, що ми маємо виконати зобов'язання, тому що ані організатори, ані замовники, ані слухачі не винні в подіях, що відбуваються", - https://tabloid.pravda.com.ua/focus/5c73d61d93902/
Алина Паш (Alina Pash) слукавила, когда объявила, что приняла решение снять свою кандидатуру с участия в Евровидении - 2022 в связи со скандалом. На самом деле она была дисквалифицирована телеканалом "Суспільне", который проводил Нацотбор. Об этом говорится в официальном заявлении телеканала.