Аліна Паш зняла свою кандидатуру з участі на Євробаченні

Аліна Паш знімає свою кандидатуру з участі на Євробаченні.

Про це вона написала у своєму Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України. Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", - заявила вона.

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Вона повідомила, що зв’яжеться із Суспільним для підписання необхідних документів.



Аліна Паш також подякувала прихильникам за підтримку.

Раніше повідомлялось, що зв’язку з отриманою інформацією про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звернувся до ДПСУ, аби спростувати факт підробки документа державної служби. У Держприкордонслужбі повідомили, що ніколи не видавали такого документу.