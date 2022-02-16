УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9496 відвідувачів онлайн
Новини
42 903 276

Аліна Паш зняла свою кандидатуру з участі на Євробаченні

Аліна Паш зняла свою кандидатуру з участі на Євробаченні

Аліна Паш знімає свою кандидатуру з участі на Євробаченні.

Про це вона написала у своєму Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України. Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", - заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Хочу вибачитися перед українцями": Аліна Паш не змогла отримати офіційну довідку про в'їзд до окупованого Криму. ДОКУМЕНТ

Вона повідомила, що зв’яжеться із Суспільним для підписання необхідних документів.

Аліна Паш також подякувала прихильникам за підтримку.

Раніше повідомлялось, що зв’язку з отриманою інформацією про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звернувся до ДПСУ, аби спростувати факт підробки документа державної служби. У Держприкордонслужбі повідомили, що ніколи не видавали такого документу.

Автор: 

Євробачення (604) конкурс (1285)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+76
ібо - некуй шляться к оккупантам а потім виступати за Україну
показати весь коментар
16.02.2022 15:25
+50
та й навіщо та довідка, коли вона сама в Інстаграмі написала що в неї "вкрали золотий ланцюжок на "расейских авіаліниях" 12 серпня 2015р.

показати весь коментар
16.02.2022 15:28
+41
Ага,жєртва обстоятельств..це не ти пішла,це тебе пішли..
показати весь коментар
16.02.2022 15:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Она еще и жертва)) Пох мне на все эти танцульки. Дело когда и на кого заводить будут за подделку документов? Или в стране зебубочки уже и гос доки можно запросто так подделывать а потом извиниться или тихо в лесок уйти? Мы еще времена яника критиковали.
показати весь коментар
16.02.2022 17:52 Відповісти
Вот и правильно.И основное хватит на евровидение лупить национальными мотивами.Это уже там всех достало !
показати весь коментар
16.02.2022 17:58 Відповісти
Мда.. может оно и к лучшему... пока завывала в национальных мотивах, то ещё норм было (у меня ухо привыкшее), но когда пошёл рэпчик на ломаном английском... это был перебор...
Такое.. на любителя...
показати весь коментар
16.02.2022 18:17 Відповісти
А на шо тваЁ уха прівыкшає?)) можна пападробнеє...
показати весь коментар
16.02.2022 19:54 Відповісти
не можна. иди нахрен.
показати весь коментар
17.02.2022 11:19 Відповісти
Козі роги обломали 😆
показати весь коментар
16.02.2022 18:47 Відповісти
Достойний та сильний вчинок хто би що не казав. Бажаю успіхів і щоб більше не було таких зашкварів.

Ну, а Калушу показати Україну з гарної сторони.
показати весь коментар
16.02.2022 19:04 Відповісти
Дебіли у нас такі як ти. Вона могла на всіх покласти великий та товстий і поїхати на євробачення, а потім там помститись за всі образи зробивши на ньому якусь дич обісравши цим українство.

І повір Зе який за неї порішав, враховуючи що я про неї до відбору не чув, і те що він вже пробував її популяризувати коли вона виступала на день незалежності - був досить вагомим чинником який би не дав добитись народу відміни її відправлення чи пізніше добитись її покарання за вчинену дич.

А вона повелась достойно і обсерати її зараз коли вона вже програла безглуздо. Ви цим нічого більше не досягнете. Ви лиш показуєте яка ви примітивна худоба що не здатна в стратегічне мислення. Чому параша перемагає? Та тому що її пропагандисти промивають усіх, а не поводяться як худоба типу вас, при правильних методах соціальної інженерії та застосування до неї засланих психологів із неї можна було б зробити дуже велику патріотку українства в точності як параша робить патріота рюске мира із Усика. Но ні дебіли типу вас цькують усіх без різниці, і в кінці це призведе що в усіх буде осад від українства, та навіть більше усі між собою пересруться бо цькування йде навіть між ідейно близькими сторонами, що мене ********* на думку що цькуванням займають боти із параші які виступають як заводили.
показати весь коментар
16.02.2022 19:41 Відповісти
Зробити те, що ви запропонували означало б остаточно втратити репутацію. Через усі зашквари, українці починають розуміти її вагу. Зелень піде, а ця Паш лишиться на українському медійному ринку і буде заробляти тим, на що вчилась.
показати весь коментар
16.02.2022 21:48 Відповісти
Не могла вона покласти на всiх, бо немае в неї ні яєць ні великого та товстого, дешевка.
Она нарушила закон и своей брехней наплевала в души украинцам и не сама ушла а помогли уйти.
показати весь коментар
17.02.2022 08:28 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 22:19 Відповісти
Але ж це дурня. Фактично суспільне має вимагати довідку лише за останні 5 років. Все що більше не повинно нікого цікавити
показати весь коментар
16.02.2022 19:13 Відповісти
Війна триває 8 років, а довідку за 5 років. Де логіка?
показати весь коментар
16.02.2022 19:40 Відповісти
Так хай прикордонники документи зберігають 8 років. Прикордонники не можуть тепер не підтвердити не заперечити шо вона через укркордон заїхала. Нема даних.
показати весь коментар
16.02.2022 21:19 Відповісти
Курка є курка. Вона сама наговорила і написала дуже багато про свої поїздки на рассею та вкрадений Крим.В нещодавньому інтерв'ю Каті Осадчій сама збивалася в показах. Ляпнувши про переміщення автобусом з раші в Крим осіклася, бо тут же зрозуміла, що бовкнула проти себе ж. І давай виправдовуватися, що від неї мало що залежалота яка вона суперпатріотка, бо співає українською. І ні до чого прикордонна служба. У дівулі - ні розуму, ні достоїнства.
показати весь коментар
16.02.2022 23:37 Відповісти
Якби не виставляла свої фотки для піару з тієї Ялти, то ніхто не знав би і не було б проблеми. А так сама собі все зіпсувала. Як кажуть, язик мій, ворог мій.
показати весь коментар
17.02.2022 00:11 Відповісти
а чому немає кримінальної справи за шахрайство ?
показати весь коментар
16.02.2022 21:31 Відповісти
Там не тільки з політичного погляду треба її не пускати, а із просто мистецького. Таку фігню пропонує шо жах
показати весь коментар
16.02.2022 19:22 Відповісти
У нас вся нация пляшет и поёт всю жизнь. Поэтому у нас есть из кого выбрать, Алина Паш идёт лесом, вон мы даже потенциальную победительницу Марув не пустили на Евровидение. Но осадок остаётся. Можна как-то разбираться с ихними скелетами в шкафу, до того, как они становятся победителями отбора?
показати весь коментар
16.02.2022 19:31 Відповісти
Це вже національна традиція, як тільки з'являється пісня і співачка, яка заявляє на перемогу на Євробаченні, її треба згризти. Ну не може Україна через рік виставляти на конкурс потенційних переможців, не можна бути кращими від московських конкурсантів. Марув завалили на радість московії, тепер і Аліну Паш з'їли. Пошлють якихось реперів, які тягнуть хіба що на сцену сільського клубу, не більше.
показати весь коментар
16.02.2022 22:02 Відповісти
Это факт. Если даже жюри не дают Украине много, зрители от представителя Украины очень сильно в восторге. И Сердючка наш нате вот вам наш трансвестит, и Ани Лорак, пожалуйста, таких *лядей даже в Европе нет, как у нас; и два наши выиграша Евровидения поселили понимание - Украина на Евровидении это нечто больше, чем просто отбывать номер!!!
показати весь коментар
16.02.2022 22:17 Відповісти
потенциальную победительницу Мару... Віталій попа ме, ти на труси жіночі не надивився?
показати весь коментар
16.02.2022 23:02 Відповісти
Ик Ша, давайте примем как должное, сытой самовлюблённой Европе именно трусы и нужно. Вы помните эти ролики, которые снимали европейцы, когда смотрели победительницу нашего отбора Марув? Они сцали кипятком, когда видели сирен сонн и саму Марув, думаю мы бы стали тогда победителями Евровидения
показати весь коментар
17.02.2022 13:43 Відповісти
, хочеш добити мене, своїм скурвленим примітивізмом?
показати весь коментар
17.02.2022 14:54 Відповісти
Iк Ша, я чув, що зараз багато людей знервовані, а деякі їдуть кукухою, усім їм взагалі-то я можу допогти слушною порадою
показати весь коментар
17.02.2022 16:36 Відповісти
, тобі допомогло? Алфавіт вивчи, слушний порадник.
показати весь коментар
17.02.2022 17:03 Відповісти
Ік Ша, раджу тобі особисто вжити алкоголь, бо ти якийсь агресивний
показати весь коментар
17.02.2022 17:17 Відповісти
, обов'язково... Мару вмикати?
показати весь коментар
17.02.2022 17:24 Відповісти
Гадаю, тобі не подобається Марув, тож не вмикай. Марув взагалі не подобається похмурим ушльопкам, канкрєтні пацани слухають шансон
показати весь коментар
17.02.2022 17:30 Відповісти
та перестань , якому ж чоловіку та не до вподоби, спів ва.іни, що косить під брутальне садо-мазо із подругами? Сам препіЗе!дент, вважає, що туристичною принадою України- є такі ж як він шльондри.
показати весь коментар
17.02.2022 17:59 Відповісти
Економічного вихлопу від ** немає. Ані для артиста, ані для країни.

Тож краще без нього.
показати весь коментар
17.02.2022 00:53 Відповісти
Заплакала, вздохнула и уехала на зароботки к оккупантам.
показати весь коментар
16.02.2022 19:32 Відповісти
а кто был в комиссии по приёму этой Алины, кто эти достойные люди ?
показати весь коментар
16.02.2022 19:42 Відповісти
Без обид, но мне уже противно от того что у вас творится. Столько проколов. Это уже вызывает тошноту. Я болею за вас так, как судьба моей страны зависит от того выстоите ли вы. Но это уже даже не смешно.
показати весь коментар
16.02.2022 19:55 Відповісти
Рекомендую не звертати увагу. Так виглядають інформаційні та гібридні війни. Зробити таку дич ресурсно не є складно росії зате який результат.
показати весь коментар
16.02.2022 19:58 Відповісти
Это война, по другому никак.
показати весь коментар
16.02.2022 20:11 Відповісти
Та нам, чоловіче, самим тут противно. Але ж - через терен до зірок. Мусим помучитись. І, погоджусь з Eques Patriam: "рекомендую не звертати уваги". Це гібридна війна.
показати весь коментар
16.02.2022 21:09 Відповісти
Это становление нации, а не какаяразница
показати весь коментар
16.02.2022 20:20 Відповісти
Теперь нет смысла ехать туда. Даже в пятерку не попадем.
показати весь коментар
16.02.2022 20:37 Відповісти
Є перспектива плентатись у хвості. Я підозрюю, що цей срач здійнявся саме з цією метою, бо комусь поперек горла якісна українська музина на Євробаченні.
показати весь коментар
16.02.2022 21:52 Відповісти
Нет, ну что вы. Украина не опустится ниже 10-го места в финале, кого не выбери. Почему? Читайте выше
показати весь коментар
16.02.2022 22:22 Відповісти
І хто тут якісний ?
показати весь коментар
17.02.2022 06:58 Відповісти
Послухайте то узнаєте. А заодно почитайте коментарі під відео.
https://www.youtube.com/watch?v=rz6aQLKyBHc
показати весь коментар
17.02.2022 11:50 Відповісти
так, вівця придуркувата із таким гігітанням на початку та в кінці- це не якийсь там бородань у вечірній сукні...
Файно рота роззявляла, а співали ті 5-ро, що позаду.
показати весь коментар
17.02.2022 15:33 Відповісти
ВІДМІННО!!!
показати весь коментар
16.02.2022 20:44 Відповісти
Зняла то зняла.
показати весь коментар
16.02.2022 21:08 Відповісти
ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ НОВИЙ НОРМАЛЬНИЙ ВІДБІР В ДВА ЕТАПИ. (нові пісні, нові виконавці)

Там мають бути Верка Сердючка і Притула.
показати весь коментар
16.02.2022 21:11 Відповісти
І не кажіть, кума!
Задовбали ці євреї зі своїм Євробаченням...
показати весь коментар
16.02.2022 21:55 Відповісти
Надо было сразу туда гаранта паслать с куплетами, чтобы все было как Шапокляк говаривала:
это хорошо, что вы зеленый
показати весь коментар
16.02.2022 22:36 Відповісти
Треба ще до конкурсу, на стадії подачі документів перевірити, хто ти і що ти ...тоді допускати до конкурсу, тоді б і проблем би не було. І ще одне, дуже сумно коли людина (Аліна Паш) - БРЕШЕ...почитайте, в соцсітях, як вона викручувалась і брехала і про довідку і про тещо не з московї летіла...сумно
показати весь коментар
16.02.2022 21:16 Відповісти
Молоді артисти, які вже виросли в незалежній Україні вважають за свою чесноту заявляти "я поза політикою" і така позиція зіграє з ними злий жарт. Проблема в тому, що патріотичних артистів дуже мало і вони не пишуть і не співають пісень для Євробачення. У нас подвійні стандарти. Зеленський виступав у Горлівці для терористів Гіркіна, а його допустили до виборів і вибрали президентом. І "патріот" Стерненко, який громив Аліну Паш про це змовчав, навіть більше, він поливав лайном Порошенка, бо дуже хотів Зеленського.
показати весь коментар
16.02.2022 21:48 Відповісти
Наразі, навіть фрікам не вигідно ставати поперек українських наративів. Бо це руйнує ринкову вартість.
показати весь коментар
16.02.2022 21:54 Відповісти
Тарелка пролетела и слава богу
показати весь коментар
16.02.2022 21:19 Відповісти
Якісна українська музика на Євробаченні і перше місце пролетіло, знов пошлють якісь гринджоли за останнім місцем. Українцям як пороблено.
показати весь коментар
16.02.2022 21:39 Відповісти
Шкода, її пісня мала величезний шанс перемогти і прославити Україну. Я бачу, що вже другий раз, як тільки з'являється пісня яка має шанси завоювати перше місце на співака починається атака. Я допускаю, що ця атака запускається з кремля під виглядом "патріотів", а потім вже руками доморощених патріотів остаточно добивають. Свою руку доклав відомий всім Стерненко, який у 2018 - 2019 роках поливав брудом Порошенка, бо хотів Зеленського, а прийшов клоун і його запроторив в каталажку. Зазначу, що Порошенко дав майданчики 5 каналу і Прямого для розкручування у ЗМІ руху за звільнення Стерненка. Не знаю чи він хоч подякував Порошенку. Хоч і не сумніваюсь, що як прийде пора виборчої кампанії то він знов буде поливати лайном Порошенка на користь іншого клоуна.
Там де з'явилась нагода прославити українську пісню на весь світ, "патріоти" як скажені стали гризти не співачку, а гризти українську пісню і загризли.
Але жодна собака не гавкнула, що на Олімпіаду в Китай поїхав Олександр Абраменко, який у 2018 році на олімпіаді в Південній Кореї обгорнув українським прапором російського спортсмена. У 2022 році в Китаї він повторив свій "подвиг" знов, обійняв того самого російського спортсмена. І всі "патріоти" мовчать, як оніміли.

https://glavcom.ua/sport/news/abramenko-potrapiv-u-skandal-cherez-obiymi-z-rosiyaninom-na-olimpiadi-foto-822505.html
показати весь коментар
16.02.2022 21:27 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 21:28 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2022 21:28 Відповісти
Коли Україна робить ставку саме на національний багаж, це обличчя виглядає дуже достойно. При чому достойно навіть на фоні найкращої англомовної музики. Аліна Паш зробила потужніший виступ і "Тіні забутих предків" має всі шанси на перемогу на Євробаченні. Однозначна заявка на успіх.

https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZUk9qHi5ZPKCrUGSeLEk6bSqgA4-mlg36PWxsjD_cRO3CBYowbyleqVfhaQOSOQeEt1H6ESZTwwMSBS8LTgr_HX8BCC-M7LyLRmSYeK-Aa3L9xLgtGfWN-7KRcvAu2kig0&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2834535760176824
Національний відбір на Євробачення-2022 і розверзлися небеса, і тони лайна полилися вниз. Ображені виконавці записують відоси про фальсифікацію, інші про засилля фолк-музики і "що тепер - ми всі маємо фолк записувати?".

Національний відбір і всі 3 перших місця - етнік. Тотальна перемога українського традиційного над всіма іншими стилями.
І ось це ключове. Українська пісня нарешті підняла голову після десятків років принижень. Після введення квот розірвала нафіг всю цю недолугу російську поп-культуру, яка в нас чомусь вважалася якісною і непереможною. А от тепер ще виконавці з англомовними піснями пролетіли, як фанера, на фоні українського етніка. Це дуже добре.

А ще - дівчата знову порвали хлопців. ГоА, Джамала, Аліна Паш - по вокалу зе бест. Я вокал люблю і вважаю його найважливішою частиною пісні, тому попри симпатії в сторону Вельбоя і попри серйозні недоліки пісні-переможця, все ж згодний з вибором суддів. Думаю, Аліна Паш зробила потужніший виступ і "Тіні забутих предків" має всі шанси на перемогу на Євробаченні. Однозначна заявка на успіх.

Мені більше за всіх сподобався пацанчик з села. Сила Села це бімба. В цьому є стержень. Є самобутність і посил цьому світу. Нажаль, сама пісня не найпотужніша, і вокал не найсильніший, але хлопцю всього 21 рік, бажаю йому наступного року просто написати в цій стилістиці щось крутіше і потужніше, і впевнений: він порве усіх.
Взагалі, багатьом таким, як він, не треба слухати всіх цих лохів, які прикидаються столічнимі режисерами, які йому в виступ напхають "дорослих фішок" і цим вб'ють Силу Села. Коли в людині є зірка, нікого слухати не треба, бо вони не зірки. Данилко ні на кого не рівнявся, а пер зі своїм закосом під колхоз і реально всіх порвав на Євробаченні. Бажаю того самого і Вельбою. Він правильний, приємний пацан зі стержнем, який не соромиться свого села і несе його слухачам. Це достойне лише поваги.

Калуш. Мені пісня сподобалася і тема про маму гарна, але по вокалу сильніша Аліна Паш. Крім того від виступу віддавало провінційністю, який намагалися подати за фішку, але я не повірив. Потім, автор влаштував за лаштунками скандал, і я підтвердився в своїх висновках.

Але провінційністю віддавало від всіх учасників. Окрім хлопця з села, ха-ха. Він як раз виглядав самобутньо, чітко і з посилом. А от всі інші таки відгонили провінцією, включно з переможницею, яка в свій виступ напхала всього на світі. Тут тобі і політичний підтекст, і відомий заголовок, і репчик, і кукурікання, і вставки англійською. Це проблема невпевненості в своєму багажі. Та її виступ, не дивлячись на кон'юнктурність, класний. В ньому є власне обличчя, і що важливо, мощА.
Так що нехай переможе. В букмекерів вона вже злетіла на друге місце.

Взагалі, передивився іноземців, і все вище легко можна сказати про виступи майже всіх країн Евросоюзу, які в більшості взагалі не мають свого стилю і вже давно залетіли на орбіту до американського стилю. От ті виконавці в нас, яких судді відсіяли, це вся та параша, що пролетить на 10-30 місцях цього року.

А так непогані Іспанія, Італія, Хорватія.

Іспанія прикольна. Око радує. Але це Дженіфер Лопес попагранде. Як на мене, вчорашній день.

Італія і Ізраїль їдуть з блакитним коханням. Такое... Але італійці пісню мають дорослішу і зрілу. Зрілішу, я б сказав, за весь цей конкурс. У італійців школа крута, вони завжди класні.

Багато переглядів у Чехії. We Are Domi - Lights Off. Годна, англомовна попса. Безлика, тому на конкурсі не виграє, але слухати - норм.

Мені дуже сподобалася Естонія, Stefan - 'Hope'. Але я просто люблю ковбойсько-кантрі стилістику. У виконавця при цьому потужне виконання, в пісні є енергія.

Все інше або провінційщина, або аж занадто пісенний конкурс Великобританії - не відрізнити англомовні пісні одна від одної.

Євробачення це культурна подія. А культурна міжнародна подія це політична подія. Це те зараз, а ще боксери, що нас представляє світу.
І там зараз тенденція на національний колорит.
Коли Європа явно перебуває під впливом американської і англомовної культури, що багатьох в Європі напружує, і пісні різних країн схожі одна на одну, Україна тут явно зі своїм обличчям. При чому, коли Україна робить ставку саме на національний багаж, це обличчя виглядає дуже достойно. При чому достойно навіть на фоні найкращої англомовної музики. Коли ж всілякі Куйки їздили з англомовними піснями, то виглядали вони непогано, принижувати не буду, але середнячок серед середнячків це заява про себе світу так собі.

Школі нашої пісні - 400 років. Цей фундамент довів власну силу на практиці. Навіть статистично: 4 українські пісні на колориті зайняли на Євробаченні або вищі, або близькі до найкращих місця. А от англомовна попса українських виконавців - погубилися десь там після 7-10 місць. На цей багаж просто треба нанизувати теми і стилі, і рвати конкурентів, які не мають виразного власного стилю.
А вестися на туфту, що це "сільське" або "плаксиве" не треба. Це розповідають наші конкуренти і вороги, бо на нашому фоні їхнє тринци-бринци просто убожество.
Негри в Америці не парились, що в них джаз і реп це музика рабів. А латиноамириканські країни не паряться, що сальса і бачата це "танець простолюдинів". Всі вони з цим йшли в світ і цим його завоювали.

Просто для ілюстрації, як якийсь іноземець в інтернеті з трьома переглядами плаче, слухаючи переможницю нашого відбору: https://youtu.be/uy7eWnpuhBk?t=265
Або ще один: https://youtu.be/ACzxTbEnOAA?t=132

Це наша сила. Маємо нести її в світ.
показати весь коментар
16.02.2022 21:35 Відповісти
Ruska kurva....
показати весь коментар
16.02.2022 21:49 Відповісти
Нападе Пукін чи не нападе - справа десята.
А от висловитися с приводу Євродрочення мушу неодмінно:

Підтримую!
показати весь коментар
16.02.2022 21:51 Відповісти
Закон для всех один. Точка. Когда ехала в Крым не думала о последствиях? Ей сказали: да езжай срубиш бабла. О, еду. Границы Украины? Да фиг с ними, положила болт. Когда подавала заявку на Евровидение о чем думала , зная где была , что есть Миротворец , что перед этим было с марув. Тогда вывод напрашивается сам собой : очередной засланный козачок . Орки мстят за Евровидение в Киеве. Более скотской нации и не сыскать...
показати весь коментар
16.02.2022 21:56 Відповісти
Не один і не для всіх. Джамала, яка сиділа в журі і яка у 2016 виграла Євробачення у 2014 році двічі виступала в Росії, один раз в Москві, другий раз в Сочі.

"Джамала двічі виступала в Росії у 2014 році, один раз в Москві і один раз в Сочі. У нас всередині команди була дискусія - що нам робити з уже підтвердженими концертами: скасовувати, пославшись на умови, що змінилися обставини, або виконати зобов'язання перед організаторами", - розповів представник Джамали.

"Джамала вважала, що це форс-мажор, і ми повинні відмовитися. Менеджмент, і я в тому числі, вважали, що ми маємо виконати зобов'язання, тому що ані організатори, ані замовники, ані слухачі не винні в подіях, що відбуваються", - https://tabloid.pravda.com.ua/focus/5c73d61d93902/
показати весь коментар
16.02.2022 22:41 Відповісти
Хто це ?
показати весь коментар
16.02.2022 22:27 Відповісти
Ого, скільки тут поціновувачів мадярської курви. Ця курка пришелепкувата їздила в кРим через якцапію, не вилазить звідти з гастролями і записує якісь частушки з якцапами. Та будь у неї найкращий голос і пісня в світі, все одно вона не перестане бути лайном. І Україну воно не повинно представляти.
показати весь коментар
16.02.2022 22:33 Відповісти
"Не ушла, а попросили", - "Суспільне" заявило о дисквалификации Alina Pash. Певица Алина Паш не будет представлять Украину на Евровидении - 2022 в связи с дисквалификацией.

Алина Паш (Alina Pash) слукавила, когда объявила, что приняла решение снять свою кандидатуру с участия в Евровидении - 2022 в связи со скандалом. На самом деле она была дисквалифицирована телеканалом "Суспільне", который проводил Нацотбор. Об этом говорится в официальном заявлении телеканала.
показати весь коментар
16.02.2022 22:42 Відповісти
І на останок Алина Паш виконала пісню Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори ..." Творча відпустка для неї на часі , розібратися зі своїм Я .
показати весь коментар
17.02.2022 00:04 Відповісти
Єто какой нужно бить дурой чтоби ездить в крим через расию, прикриваясь фальшивой справкой!
показати весь коментар
17.02.2022 07:29 Відповісти
Верунчег ваша выхода: харашо, всё будет харашо, я, эта знаю
показати весь коментар
17.02.2022 07:57 Відповісти
та кому потрібне те євробачення з тим сірячинням, що там надривається?
показати весь коментар
17.02.2022 08:39 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 