"Суспільне" дискваліфікувало Паш за підроблену довідку
Навіть без відмови Аліни Паш брати участь у Євробаченні вона не змогла би представляти Україну на цьому пісенному конкурсі.
Рішення про дискваліфікацію було прийняте на позачеровому засіданні Оргкомітету Національного відбору на участь у Євробаченні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
"Підставою для прийняття такого рішення Оргкомітетом стала офіційна відповідь Державної прикордонної служби від 16.02.2022 року щодо недостовірності інформації, яка була надана Суспільному мовнику", - пояснили в оргкомітеті.
Так також зазначили, що Паш погодилася з таким рішенням.
Раніше повідомлялось, що зв’язку з отриманою інформацією про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звернувся до ДПСУ, аби спростувати факт підробки документа державної служби. У Держприкордонслужбі повідомили, що ніколи не видавали такого документу. 16 лютого Паш заявила, що знімає свою кандидатуру на участь через хвилю ненависті в інтернеті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
очень показательный пример: ЗЕ-ленского НЕ БОЯТСЯ !!!!
"Джамала двічі виступала в Росії у 2014 році, один раз в Москві і один раз в Сочі. У нас всередині команди була дискусія - що нам робити з уже підтвердженими концертами: скасовувати, пославшись на умови, що змінилися обставини, або виконати зобов'язання перед організаторами", - розповів представник Джамали.
"Джамала вважала, що це форс-мажор, і ми повинні відмовитися. Менеджмент, і я в тому числі, вважали, що ми маємо виконати зобов'язання, тому що ані організатори, ані замовники, ані слухачі не винні в подіях, що відбуваються", -https://tabloid.pravda.com.ua/focus/5c73d61d93902/
по ЗЕ-бенському давно плачуть застенки СБУ
реально.....
Наприкінці 2020 року Барлебен запустив соціальний проєкт Stop the war. Це англомовний сингл і кліп про руйнівні наслідки ******** воєн. З його допомогою співак, разом з автором тексту Христиною Хромяк і продюсером Філіпом Коляденком хотів привернути увагу до вторгнення Росії на Донбас.
https://www.youtube.com/watch?v=sNUXsVwuOnA
Там де з'явилась нагода прославити українську пісню на весь світ, "патріоти" як скажені стали гризти не співачку, а гризти українську пісню і загризли.
Але жодна собака не гавкнула, що на Олімпіаду в Китай поїхав Олександр Абраменко, який у 2018 році на олімпіаді в Південній Кореї обгорнув українським прапором російського спортсмена. У 2022 році в Китаї він повторив свій "подвиг" знов, обійняв того самого російського спортсмена. І всі "патріоти" мовчать, як оніміли.
https://glavcom.ua/sport/news/abramenko-potrapiv-u-skandal-cherez-obiymi-z-rosiyaninom-na-olimpiadi-foto-822505.html
Там де з'явилась нагода прославити українську пісню на весь світ, "патріоти" як скажені стали гризти не співачку, а гризти українську пісню і загризли.
Але жодна собака не гавкнула, що на Олімпіаду в Китай поїхав Олександр Абраменко, який у 2018 році на олімпіаді в Південній Кореї обгорнув українським прапором російського спортсмена. У 2022 році в Китаї він повторив свій "подвиг" знов, обійняв того самого російського спортсмена. І всі "патріоти" мовчать, як оніміли.
https://glavcom.ua/sport/news/abramenko-potrapiv-u-skandal-cherez-obiymi-z-rosiyaninom-na-olimpiadi-foto-822505.html
Це вже хахляцька (бо українцями таких назвати не можу) національна традиція, як тільки з'являється пісня, яка претендує на перемогу, зразу вилазять "патріоти" різного штибу і калібру й починають гризти. Гризти, щоб якісна українська пісня не була представлена в світі, на радість рашистам. Цю загризли, щоб послати якихось реперів, які вище районного будинку культури чи маршруток міжміського сполучення не тягнуть.
Це вже хахляцька (бо українцями таких назвати не можу) національна традиція, як тільки з'являється пісня, яка претендує на перемогу, зразу вилазять "патріоти" різного штибу і калібру й починають гризти. Гризти, щоб якісна українська пісня не була представлена в світі, на радість рашистам. Цю загризли, щоб послати якихось реперів, які вище районного будинку культури чи маршруток міжміського сполучення не тягнуть.
Може, не треба їздити в Московію а з неї в Крим?
А потім брехати що такого не було?
Тоді б ще краще заспівав".
это его протеже. ее двигали подтасовывая результаты голосования только поэтому. а тут такой зашквар.
нехай бере свої "Вишні" ,
сідає на "Гусей",
та їде на цей
"Євробалаган"
https://www.youtube.com/channel/UC1pDp69MP2EXt3ZRTJD-_lw úmя cεkpεт ȹamúʌúú нεт Це переможна пісня! Читаючи останні новини, я не хочу вірити своїм очам!
https://www.youtube.com/channel/UC_hSo_LI5pU-y3C4goGx_1Q Ekaterina Smirnova Это просто невероятно!! Потрясающе! В который раз убеждаюсь, что украинцы - талантливая, креативная нация! Каждая песня на «Евровидение» - словно на подбор. Продвижение в массы мелодичного певучего украинского языка, а не шаблонного английского… Как пишет большинство - действительно пошли мурашки по телу…
https://www.youtube.com/channel/UCD4q9fNYeDxte3COwr343gg Ina Kryvanosava Боже, Украинцы какие вы талантливые. А ваш язык, это- сказка! Алина, вы удивите Европейцев этим произведением. Удачи.
Pontus Kåremalm Dear Ukraine, You've done it, once again. What an amazing, unique and talented singer and voice. Amazing. As always, Ukraine serves quality. Long live the soverginity of the Ukrainian state and the Ukrainian people.
https://www.youtube.com/channel/UCflcEYNfh_LTkKufFnq6qfg Айдар Гумеров Я из Татарстана. Восхищаюсь Украиной, культурой и музыкой этой страны. Каждая песня в самое сердце. Удачи в конкурсе
https://www.youtube.com/channel/UClxPf3p1S3zfxYnMVV7BGiw Александр Мишенков Это что-то невероятное. Желаю Украине выиграть Евровидение 2022. Удачи из Беларуси!
Більше відгуків тут: https://www.youtube.com/watch?v=rz6aQLKyBHc
Як з'ясувалося, фото дійсно було оприлюднене у мережі 20 січня 2015 року о 00:05. На ньому Музичук позує на тлі собору Василя Блаженного у Москві. За словами менеджера гурту, фотографію музикант зробив нібито ще до 2014 року, коли Росія не вела війну проти України, а від "від початку російської агресії він не відвідував країну-окупанта". https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3405156-foto-ucasnika-kalush-orchestra-u-moskvi-zrobili-do-2014-roku-menedzer-gurtu.html
2. Страна скатывается в пропасть политической цензуры и дальнейших ограничений свободы граждан.
3. Умные люди все понимают.
Щодо Аліни Паш, то у нас не має закону про колаборацію. Тому їй би хорошого адвоката і "Суспільне" заплатило б їй моральну шкоду.
Щодо виступів на росії. З вокзалів Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Харкова щодня відходять битком набиті автобуси заробітчан у різні міста Росії. Супермаркети завалені товарами російського виробництва: сантехніка, плитка, ламінат, штукатурка, інструменти, миючі засоби, зубна паста, косметика, посуд, одяг. Народ це все купує і совість не мучить. А поїхала Аліна заспівати на весіллі до родички - національна зрада.
Ви "патріоти" або хрестик зніміть, або труси одягніть.