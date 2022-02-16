"Суспільне" дискваліфікувало Паш за підроблену довідку

Навіть без відмови Аліни Паш брати участь у Євробаченні вона не змогла би представляти Україну на цьому пісенному конкурсі.

Рішення про дискваліфікацію було прийняте на позачеровому засіданні Оргкомітету Національного відбору на участь у Євробаченні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Підставою для прийняття такого рішення Оргкомітетом стала офіційна відповідь Державної прикордонної служби від 16.02.2022 року щодо недостовірності інформації, яка була надана Суспільному мовнику", - пояснили в оргкомітеті.

Так також зазначили, що Паш погодилася з таким рішенням.

Раніше повідомлялось, що зв’язку з отриманою інформацією про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звернувся до ДПСУ, аби спростувати факт підробки документа державної служби. У Держприкордонслужбі повідомили, що ніколи не видавали такого документу. 16 лютого Паш заявила, що знімає свою кандидатуру на участь через хвилю ненависті в інтернеті.

Читайте: "Хочу вибачитися перед українцями": Аліна Паш не змогла отримати офіційну довідку про в'їзд до окупованого Криму. ДОКУМЕНТ