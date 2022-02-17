Kalush Orchestra предложили представить Украину на Евровидении

Общественный вещатель обратится к группе Kalush Orchestra по поводу представления Украины на Евровидении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Общественное".

Решение было принято в четверг на внеочередном заседании Организационного комитета Национального отбора на участие в песенном конкурсе.

"Было принято решение обратиться в группу Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидения-2022 в Турине", - говорится в сообщении.

Отметим, группа Kalush Orchestra заняла второе место в нацотборе на Евровидение, получив 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей. Певица Алина Паш опередила группу на один балл, получив 7 баллов от зрителей и 8 баллов от судей.

Напомним, 16 февраля победительница украинского отбора Алина Паш сняла свою кандидатуру с участием в конкурсе. Позже оргкомитет нацотбора на Евровидение сообщил, что певицу решили не отправлять на конкурс.

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Причиной называют ответ пограничников, что справку о поездке в Крым певице не выдавали. Поэтому организаторы воспользовались пунктом правил, позволяющим отказать участнику в случае сокрытия или предоставления им недостоверной информации.

Согласно жеребьевке, представитель Украины выступит в первой половине первого полуфинала, который состоится 10 мая. Грандфинал пройдет 14 мая.

В этом году "Евровидение" будет проходить в итальянском городе Турин. В конкурсе своих участников представит 41 страна.