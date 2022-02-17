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Kalush Orchestra предложили представить Украину на Евровидении

Kalush Orchestra предложили представить Украину на Евровидении

Общественный вещатель обратится к группе Kalush Orchestra по поводу представления Украины на Евровидении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Общественное".

Решение было принято в четверг на внеочередном заседании Организационного комитета Национального отбора на участие в песенном конкурсе.

"Было принято решение обратиться в группу Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидения-2022 в Турине", - говорится в сообщении.

Отметим, группа Kalush Orchestra заняла второе место в нацотборе на Евровидение, получив 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей. Певица Алина Паш опередила группу на один балл, получив 7 баллов от зрителей и 8 баллов от судей.

Напомним, 16 февраля победительница украинского отбора Алина Паш сняла свою кандидатуру с участием в конкурсе. Позже оргкомитет нацотбора на Евровидение сообщил, что певицу решили не отправлять на конкурс.

Также читайте: "Общественное" дисквалифицировало Паш за поддельную справку

Причиной называют ответ пограничников, что справку о поездке в Крым певице не выдавали. Поэтому организаторы воспользовались пунктом правил, позволяющим отказать участнику в случае сокрытия или предоставления им недостоверной информации.

Согласно жеребьевке, представитель Украины выступит в первой половине первого полуфинала, который состоится 10 мая. Грандфинал пройдет 14 мая.

В этом году "Евровидение" будет проходить в итальянском городе Турин. В конкурсе своих участников представит 41 страна.

Автор: 

Евровидение (777) общественное вещание (126)


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Топ комментарии
+20
Правильно. Перемога від початку була їхньою.
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17.02.2022 14:18
+14
Хороший выбор, только сейчас наверное будет не до евровидения
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17.02.2022 14:15
+12
Как по мне отстой. Напиминает "Гринджоли". Первого места точно не будет, может 20-е где-то так.
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17.02.2022 14:29
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Хороший выбор, только сейчас наверное будет не до евровидения
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17.02.2022 14:15 Ответить
Та не будет ничего
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17.02.2022 14:28 Ответить
оптимисты спасут этот мир
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18.02.2022 00:00 Ответить
Уже 8 лет как нам не до Евровидения... Сейчас наши военные благополучно производят удобрения для украинского чернозема, а певцы пусть едут и представляют Украину на Евровидении
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17.02.2022 14:40 Ответить
Нехай їдуть, рік до слідуючого хоч зароблять трохи.
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17.02.2022 14:18 Ответить
Правильно. Перемога від початку була їхньою.
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17.02.2022 14:18 Ответить
Вони і мали бути перші, але в нас було не компетенте жюрі...
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17.02.2022 14:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=foqgjD_SNss&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%7CEurovisionUkraine KALUSH ORCHESTRA - Stefania
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17.02.2022 14:21 Ответить
Я думаю потрібно заборонити взагалі проводити відбір на євробачення першому національному. три роки достатньо для експериментів.
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17.02.2022 14:23 Ответить
Не дурно. Очень даже не дурно.
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17.02.2022 14:25 Ответить
Как по мне отстой. Напиминает "Гринджоли". Первого места точно не будет, может 20-е где-то так.
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17.02.2022 14:29 Ответить
та ні, вони посильніше за грінджол... якби поменше репу і побільше мелодіки - вона у них чудово виходить - тоді були б шанси
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17.02.2022 14:42 Ответить
Гурти рідко виграють, це факт, місця високого не займуть, але участь має бути репрезентативною, а не чергова сексбомба яка, якщо ще хоч трохи голос має та поставновку пройде..
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17.02.2022 16:20 Ответить
Такая же дичь музыка для дольше б о
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17.02.2022 16:27 Ответить
а нам оно надо первое место? и голосуют там не только за правильные песни, а за оригинальность тоже, это как за тех металлистов пару лет назад. ну и политика тоже
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17.02.2022 16:42 Ответить
Зато повеселимся
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18.02.2022 07:56 Ответить
Скофку б їм ще бне завадило з собою взяти. Вони одне одного дуже доповнюють.
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17.02.2022 14:30 Ответить
А.Паш заштовхати туди звідки ЗеВовік її дістав, а всіх шахраїв що її штовхали нагору користуючись "телефонним правом" - в сміттєві баки.
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17.02.2022 14:32 Ответить
Как по мне, то у Вилбоя больше шансов на Евровидении, его песня более запоминающаяся и больше соответствует формату Евровидения, чем у Калуша, но по логике вещей при выпадании победителя отбора должен ехать тот, кто занял второе место
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17.02.2022 14:33 Ответить
Стефанія буде сильніше. Там мелодія, яка швидко приліпає. Глядачам швидче запамʼятається.
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17.02.2022 16:51 Ответить
Я б Сердючку отправил, шоб он спел "Батько наш Бандера" и ей на всегда был закрыт путь на руцкие корпоративы
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17.02.2022 14:39 Ответить
Таки так.
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17.02.2022 14:42 Ответить
В них перше місце, просто засудили!
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17.02.2022 14:41 Ответить
Схвалюю
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17.02.2022 14:41 Ответить
Зачем это УГ выпускать на Евровидении? Уж лучше тогда совсем не ехать.
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17.02.2022 14:45 Ответить
Супер!
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17.02.2022 14:50 Ответить
Слышал так, что и у них там какие-то фото с Крыма за 15 год обнаружились не те...
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17.02.2022 14:53 Ответить
Не з Криму, а з москви
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17.02.2022 14:56 Ответить
Значит только Веллбой остаётся.
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17.02.2022 14:58 Ответить
И не с 2015, а с2013
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18.02.2022 07:58 Ответить
Нехай їдуть, у них є великі шанси стати першими виконавцями від України які не пройдуть у фінал Євробачення. А якщо і пройдуть то вище топ 15 навряд чи отримають.

Це моя суб'єктивна думка.
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17.02.2022 14:54 Ответить
Я б відказався... Обманули спочатку з голосуванням, а тепер виручайте!
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17.02.2022 14:55 Ответить
Є доведений факт обману?
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17.02.2022 14:55 Ответить
И что, поедут?
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17.02.2022 14:59 Ответить
Пир во время чумы коронавируса!
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17.02.2022 15:19 Ответить
повністю по-боку, бо по-перше ** - це політичний, а не пісенний конкурс, а по друге - ніхто ніколи не пам'ятає жодного переможця чи пісню з будь-яких попередніх конкурсів, абсолютно всі вони прохідні і ні про що....
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17.02.2022 15:28 Ответить
Полное дерьмище. Раньше правда были нежданчики типа АББА, Селин Дион... но это раньше и исключения из правил)
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17.02.2022 15:44 Ответить
Чому ж не пам'ятає ніхто ? Мелодію Олександра Рибака навіть зараз чутно у людей на рінгтонах.
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18.02.2022 10:03 Ответить
#ерня повна це **. Якось не до нього, тим більше зараз.
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17.02.2022 15:31 Ответить
Схвалюю.
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17.02.2022 15:51 Ответить
Паш справедливо получила за вранье, но эти жлобы из Калуша выглядят ужасно, как раз для Красной площади где они, как пишут фоткались в 15ом году. Чем они лучше Паш?Мне стыдно что Украину такое жлобье будет представлять , там правда половина таких же поэтому прокатит.
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17.02.2022 16:28 Ответить
Хай до себе в групу візьмуть Руслану. Таке вжу було ну ніякі як би шо нибут
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17.02.2022 16:50 Ответить
 
 