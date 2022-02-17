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Kalush Orchestra запропонували представити Україну на Євробаченні

Kalush Orchestra запропонували представити Україну на Євробаченні

Суспільний мовник звернеться до гурту Kalush Orchestra щодо представлення України на Євробаченні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Рішення ухвалили у четвер на позачерговому засіданні Організаційного комітету Національного відбору на участь пісенному конкурсі.

"Було ухвалено рішення звернутися до гурту Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 у Турині", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, гурт Kalush Orchestra посів друге місце у нацвідборі на Євробачення, отримавши 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів. Співачка Аліна Паш випередила гурт на один бал, отримавши 7 балів від глядачів та 8 балів від суддів.

Нагадаємо, 16 лютого переможниця українського відбору Аліна Паш зняла свою кандидатуру з участі в конкурсі. Пізніше оргкомітет нацвідбору на Євробачення повідомив, що співачку вирішили не відправляти на конкурс.

Причиною називають відповідь прикордонників про те, що довідку про поїздку в Крим співачці не видавали. Тож організатори скористалися пунктом правил, який дозволяє відмовити учаснику у разі приховування чи подання ним недостовірної інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хочу вибачитися перед українцями": Аліна Паш не змогла отримати офіційну довідку про в'їзд до окупованого Криму. ДОКУМЕНТ

Згідно із жеребкуванням, представник від України виступить у першій половині першого півфіналу, який відбудеться 10 травня. Грандфінал буде 14 травня.

Цьогоріч "Євробачення" відбуватиметься в італійському місті Турин. У конкурсі своїх учасників представить 41 країна.

Євробачення (604) суспільне мовлення (125)


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Топ коментарі
+20
Правильно. Перемога від початку була їхньою.
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17.02.2022 14:18
+14
Хороший выбор, только сейчас наверное будет не до евровидения
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17.02.2022 14:15
+12
Как по мне отстой. Напиминает "Гринджоли". Первого места точно не будет, может 20-е где-то так.
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17.02.2022 14:29
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Хороший выбор, только сейчас наверное будет не до евровидения
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17.02.2022 14:15 Відповісти
Та не будет ничего
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17.02.2022 14:28 Відповісти
оптимисты спасут этот мир
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18.02.2022 00:00 Відповісти
Уже 8 лет как нам не до Евровидения... Сейчас наши военные благополучно производят удобрения для украинского чернозема, а певцы пусть едут и представляют Украину на Евровидении
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17.02.2022 14:40 Відповісти
Нехай їдуть, рік до слідуючого хоч зароблять трохи.
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17.02.2022 14:18 Відповісти
Правильно. Перемога від початку була їхньою.
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17.02.2022 14:18 Відповісти
Вони і мали бути перші, але в нас було не компетенте жюрі...
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17.02.2022 14:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=foqgjD_SNss&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%7CEurovisionUkraine KALUSH ORCHESTRA - Stefania
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17.02.2022 14:21 Відповісти
Я думаю потрібно заборонити взагалі проводити відбір на євробачення першому національному. три роки достатньо для експериментів.
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17.02.2022 14:23 Відповісти
Не дурно. Очень даже не дурно.
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17.02.2022 14:25 Відповісти
Как по мне отстой. Напиминает "Гринджоли". Первого места точно не будет, может 20-е где-то так.
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17.02.2022 14:29 Відповісти
та ні, вони посильніше за грінджол... якби поменше репу і побільше мелодіки - вона у них чудово виходить - тоді були б шанси
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17.02.2022 14:42 Відповісти
Гурти рідко виграють, це факт, місця високого не займуть, але участь має бути репрезентативною, а не чергова сексбомба яка, якщо ще хоч трохи голос має та поставновку пройде..
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17.02.2022 16:20 Відповісти
Такая же дичь музыка для дольше б о
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17.02.2022 16:27 Відповісти
а нам оно надо первое место? и голосуют там не только за правильные песни, а за оригинальность тоже, это как за тех металлистов пару лет назад. ну и политика тоже
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17.02.2022 16:42 Відповісти
Зато повеселимся
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18.02.2022 07:56 Відповісти
Скофку б їм ще бне завадило з собою взяти. Вони одне одного дуже доповнюють.
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17.02.2022 14:30 Відповісти
А.Паш заштовхати туди звідки ЗеВовік її дістав, а всіх шахраїв що її штовхали нагору користуючись "телефонним правом" - в сміттєві баки.
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17.02.2022 14:32 Відповісти
Как по мне, то у Вилбоя больше шансов на Евровидении, его песня более запоминающаяся и больше соответствует формату Евровидения, чем у Калуша, но по логике вещей при выпадании победителя отбора должен ехать тот, кто занял второе место
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17.02.2022 14:33 Відповісти
Стефанія буде сильніше. Там мелодія, яка швидко приліпає. Глядачам швидче запамʼятається.
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17.02.2022 16:51 Відповісти
Я б Сердючку отправил, шоб он спел "Батько наш Бандера" и ей на всегда был закрыт путь на руцкие корпоративы
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17.02.2022 14:39 Відповісти
Таки так.
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17.02.2022 14:42 Відповісти
В них перше місце, просто засудили!
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17.02.2022 14:41 Відповісти
Схвалюю
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17.02.2022 14:41 Відповісти
Зачем это УГ выпускать на Евровидении? Уж лучше тогда совсем не ехать.
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17.02.2022 14:45 Відповісти
Супер!
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17.02.2022 14:50 Відповісти
Слышал так, что и у них там какие-то фото с Крыма за 15 год обнаружились не те...
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17.02.2022 14:53 Відповісти
Не з Криму, а з москви
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17.02.2022 14:56 Відповісти
Значит только Веллбой остаётся.
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17.02.2022 14:58 Відповісти
И не с 2015, а с2013
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18.02.2022 07:58 Відповісти
Нехай їдуть, у них є великі шанси стати першими виконавцями від України які не пройдуть у фінал Євробачення. А якщо і пройдуть то вище топ 15 навряд чи отримають.

Це моя суб'єктивна думка.
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17.02.2022 14:54 Відповісти
Я б відказався... Обманули спочатку з голосуванням, а тепер виручайте!
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17.02.2022 14:55 Відповісти
Є доведений факт обману?
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17.02.2022 14:55 Відповісти
И что, поедут?
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17.02.2022 14:59 Відповісти
Пир во время чумы коронавируса!
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17.02.2022 15:19 Відповісти
повністю по-боку, бо по-перше ** - це політичний, а не пісенний конкурс, а по друге - ніхто ніколи не пам'ятає жодного переможця чи пісню з будь-яких попередніх конкурсів, абсолютно всі вони прохідні і ні про що....
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17.02.2022 15:28 Відповісти
Полное дерьмище. Раньше правда были нежданчики типа АББА, Селин Дион... но это раньше и исключения из правил)
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17.02.2022 15:44 Відповісти
Чому ж не пам'ятає ніхто ? Мелодію Олександра Рибака навіть зараз чутно у людей на рінгтонах.
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18.02.2022 10:03 Відповісти
#ерня повна це **. Якось не до нього, тим більше зараз.
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17.02.2022 15:31 Відповісти
Схвалюю.
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17.02.2022 15:51 Відповісти
Паш справедливо получила за вранье, но эти жлобы из Калуша выглядят ужасно, как раз для Красной площади где они, как пишут фоткались в 15ом году. Чем они лучше Паш?Мне стыдно что Украину такое жлобье будет представлять , там правда половина таких же поэтому прокатит.
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17.02.2022 16:28 Відповісти
Хай до себе в групу візьмуть Руслану. Таке вжу було ну ніякі як би шо нибут
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17.02.2022 16:50 Відповісти
 
 