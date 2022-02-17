Kalush Orchestra запропонували представити Україну на Євробаченні

Суспільний мовник звернеться до гурту Kalush Orchestra щодо представлення України на Євробаченні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Рішення ухвалили у четвер на позачерговому засіданні Організаційного комітету Національного відбору на участь пісенному конкурсі.

"Було ухвалено рішення звернутися до гурту Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 у Турині", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, гурт Kalush Orchestra посів друге місце у нацвідборі на Євробачення, отримавши 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів. Співачка Аліна Паш випередила гурт на один бал, отримавши 7 балів від глядачів та 8 балів від суддів.

Нагадаємо, 16 лютого переможниця українського відбору Аліна Паш зняла свою кандидатуру з участі в конкурсі. Пізніше оргкомітет нацвідбору на Євробачення повідомив, що співачку вирішили не відправляти на конкурс.

Причиною називають відповідь прикордонників про те, що довідку про поїздку в Крим співачці не видавали. Тож організатори скористалися пунктом правил, який дозволяє відмовити учаснику у разі приховування чи подання ним недостовірної інформації.

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Згідно із жеребкуванням, представник від України виступить у першій половині першого півфіналу, який відбудеться 10 травня. Грандфінал буде 14 травня.

Цьогоріч "Євробачення" відбуватиметься в італійському місті Турин. У конкурсі своїх учасників представить 41 країна.