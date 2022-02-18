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Новости Агрессия России против Украины Война
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Парламент Канады принял постановление в поддержку Украины

Парламент Канады принял постановление в поддержку Украины

Нижняя палата парламента Канады единогласно приняла решение о поддержке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предлагается, чтобы парламент оставался твердым в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности перед лицом нарастающей российской агрессии вокруг Украины", - говорится в постановлении.

Документом также "решительно осуждается голосование Российской думы за признание так называемых "ДНР" и "ЛНР", что было бы прямым нарушением минских соглашений, а также угрозой безопасности и стабильности региона".

Кроме этого принятое постановление призывает международное сообщество "оставаться единым в противостоянии любой дальнейшей российской агрессии и поддерживать Украину и ее народ перед этими увеличивающимися угрозами".

Напомним, ранее Канада объявила о выделении Украине кредита более чем в 400 млн дол. США и отправке партии летального вооружения.

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Автор: 

Канада (2076) парламент (893)


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Топ комментарии
+12
Парламенту Канади-респект...
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17.02.2022 18:38
+4
Западу и европейцам никогда не понять, через что прошли в ХХ веке жители Польши и Украины, по которым сначала катком проехались коммунисты, потом нацисты, а потом снова коммунисты, а теперь хотят кацапо-фашисты...
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18.02.2022 00:23
+1
Да уж, сколько они таких заявлений сделали за 8 лет? Вообще Запад, не только Канада...
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18.02.2022 00:20
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Парламенту Канади-респект...
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17.02.2022 18:38 Ответить
Да уж, сколько они таких заявлений сделали за 8 лет? Вообще Запад, не только Канада...
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18.02.2022 00:20 Ответить
лучше бы грошей дали да зброи побагаче, а с горлопанства сыт и обут не будешь
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18.02.2022 00:21 Ответить
Прям как с твоего комментария
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18.02.2022 06:07 Ответить
Западу и европейцам никогда не понять, через что прошли в ХХ веке жители Польши и Украины, по которым сначала катком проехались коммунисты, потом нацисты, а потом снова коммунисты, а теперь хотят кацапо-фашисты...
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18.02.2022 00:23 Ответить
Это хорошо, но нужно больше оружия. Канада должна быть в числе первых после США и Англии
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18.02.2022 00:57 Ответить
Поки американці та британці закидають нас зброєю та роблять резонанс навколо загрози вторгнення, канадійські трампісти голосують за підтримку та рішуче засуджують голосування госдури. Краще б взагалі мовчали та не звертали увагу на те, як Блінкін «нагнітає».
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18.02.2022 01:08 Ответить
в форме рашкованского полицая метро посещать не рекомендуется:

Полицейских избили в московском метро
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18.02.2022 01:21 Ответить
Обидва азіати затримані, один відразу, другий на переході. Вліплять років по 5-ть. Поліцаїв в МСК, бити не рекомендується.
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19.02.2022 01:53 Ответить
Троянский конь капитуляции Путина и Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA&t=501s
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18.02.2022 01:40 Ответить
Гордона с Авяканом подтверди с ленты, мутное что то творится с этой ЛНР.
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18.02.2022 01:55 Ответить
Все играли и играют свои прописанные роли. И Порошенко. И Зеленский. И все решения давно уже приняты.

А мы можем только наблюдать…

А теперь внимательно следите за руками.

США и Европа орут, что Путин нападет на Украину - и ничего не происходит.

Байден назвал конкретную дату 16 февраля - и полная тишина.

И над Байденом откровенно начинают смеяться даже в США.

И тут вдруг Путин 17 февраля даёт команду пострелять на Донбассе. И сразу же Вашингтон кричит: «Вот видите! Все, как мы говорили! Путин готовится нападать!». И дальше нагнетается истерия для «исторической встречи» Байдена-Путина, которая остановит «Третью мировую».

Верите ли вы в случайности? Я - нет.

Я верю в кулуарные договорённости и заранее прописанные сценарии….
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18.02.2022 05:05 Ответить
А в это время зеленый моноскот заявляет, что американцы и британцы нагнетают ситуацию! Походу, зеТвари, такие же враги для Украины как и куйло со своей армией.
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18.02.2022 06:07 Ответить
 
 