Парламент Канады принял постановление в поддержку Украины
Нижняя палата парламента Канады единогласно приняла решение о поддержке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Предлагается, чтобы парламент оставался твердым в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности перед лицом нарастающей российской агрессии вокруг Украины", - говорится в постановлении.
Документом также "решительно осуждается голосование Российской думы за признание так называемых "ДНР" и "ЛНР", что было бы прямым нарушением минских соглашений, а также угрозой безопасности и стабильности региона".
Кроме этого принятое постановление призывает международное сообщество "оставаться единым в противостоянии любой дальнейшей российской агрессии и поддерживать Украину и ее народ перед этими увеличивающимися угрозами".
Напомним, ранее Канада объявила о выделении Украине кредита более чем в 400 млн дол. США и отправке партии летального вооружения.
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А мы можем только наблюдать…
А теперь внимательно следите за руками.
США и Европа орут, что Путин нападет на Украину - и ничего не происходит.
Байден назвал конкретную дату 16 февраля - и полная тишина.
И над Байденом откровенно начинают смеяться даже в США.
И тут вдруг Путин 17 февраля даёт команду пострелять на Донбассе. И сразу же Вашингтон кричит: «Вот видите! Все, как мы говорили! Путин готовится нападать!». И дальше нагнетается истерия для «исторической встречи» Байдена-Путина, которая остановит «Третью мировую».
Верите ли вы в случайности? Я - нет.
Я верю в кулуарные договорённости и заранее прописанные сценарии….