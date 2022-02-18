Парламент Канады принял постановление в поддержку Украины

Нижняя палата парламента Канады единогласно приняла решение о поддержке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предлагается, чтобы парламент оставался твердым в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности перед лицом нарастающей российской агрессии вокруг Украины", - говорится в постановлении.

Документом также "решительно осуждается голосование Российской думы за признание так называемых "ДНР" и "ЛНР", что было бы прямым нарушением минских соглашений, а также угрозой безопасности и стабильности региона".

Кроме этого принятое постановление призывает международное сообщество "оставаться единым в противостоянии любой дальнейшей российской агрессии и поддерживать Украину и ее народ перед этими увеличивающимися угрозами".

Напомним, ранее Канада объявила о выделении Украине кредита более чем в 400 млн дол. США и отправке партии летального вооружения.

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