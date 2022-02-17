Парламент Канади ухвалив постанову на підтримку України
Нижня палата парламенту Канади одностайно ухвалила постанову про підтримку України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Пропонується, аби парламент залишався твердим у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності перед все більшою російською агресією в та довкола України", - йдеться у постанові.
Документом також "рішуче засуджується голосування Російської Думи за визнання так званих "ДНР" і "ЛНР", що було б прямим порушенням Мінських угод, а також загрозою безпеці та стабільності регіону".
Окрім цього ухвалена постанова закликає міжнародну спільноту "залишатися єдиною у протистоянні будь-якій подальшій російській агресії й підтримувати Україну та її народу перед цими все більшими загрозами".
Нагадуємо, раніше Канада оголосила про виділення Україні кредиту в понад 400 млн дол США та відправку партії летального озброєння.
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А мы можем только наблюдать…
А теперь внимательно следите за руками.
США и Европа орут, что Путин нападет на Украину - и ничего не происходит.
Байден назвал конкретную дату 16 февраля - и полная тишина.
И над Байденом откровенно начинают смеяться даже в США.
И тут вдруг Путин 17 февраля даёт команду пострелять на Донбассе. И сразу же Вашингтон кричит: «Вот видите! Все, как мы говорили! Путин готовится нападать!». И дальше нагнетается истерия для «исторической встречи» Байдена-Путина, которая остановит «Третью мировую».
Верите ли вы в случайности? Я - нет.
Я верю в кулуарные договорённости и заранее прописанные сценарии….