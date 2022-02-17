Парламент Канади ухвалив постанову на підтримку України

Нижня палата парламенту Канади одностайно ухвалила постанову про підтримку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пропонується, аби парламент залишався твердим у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності перед все більшою російською агресією в та довкола України", - йдеться у постанові.

Документом також "рішуче засуджується голосування Російської Думи за визнання так званих "ДНР" і "ЛНР", що було б прямим порушенням Мінських угод, а також загрозою безпеці та стабільності регіону".

Окрім цього ухвалена постанова закликає міжнародну спільноту "залишатися єдиною у протистоянні будь-якій подальшій російській агресії й підтримувати Україну та її народу перед цими все більшими загрозами".

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Нагадуємо, раніше Канада оголосила про виділення Україні кредиту в понад 400 млн дол США та відправку партії летального озброєння.