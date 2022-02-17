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Парламент Канади ухвалив постанову на підтримку України

Парламент Канади ухвалив постанову на підтримку України

Нижня палата парламенту Канади одностайно ухвалила постанову про підтримку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пропонується, аби парламент залишався твердим у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності перед все більшою російською агресією в та довкола України", - йдеться у постанові.

Документом також "рішуче засуджується голосування Російської Думи за визнання так званих "ДНР" і "ЛНР", що було б прямим порушенням Мінських угод, а також загрозою безпеці та стабільності регіону".

Окрім цього ухвалена постанова закликає міжнародну спільноту "залишатися єдиною у протистоянні будь-якій подальшій російській агресії й підтримувати Україну та її народу перед цими все більшими загрозами".

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Нагадуємо, раніше Канада оголосила про виділення Україні кредиту в понад 400 млн дол США та відправку партії летального озброєння.

Автор: 

Канада (2189) парламент (2364)


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Топ коментарі
+12
Парламенту Канади-респект...
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17.02.2022 18:38
+4
Западу и европейцам никогда не понять, через что прошли в ХХ веке жители Польши и Украины, по которым сначала катком проехались коммунисты, потом нацисты, а потом снова коммунисты, а теперь хотят кацапо-фашисты...
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18.02.2022 00:23
+1
Да уж, сколько они таких заявлений сделали за 8 лет? Вообще Запад, не только Канада...
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18.02.2022 00:20
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Парламенту Канади-респект...
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17.02.2022 18:38 Відповісти
Да уж, сколько они таких заявлений сделали за 8 лет? Вообще Запад, не только Канада...
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18.02.2022 00:20 Відповісти
лучше бы грошей дали да зброи побагаче, а с горлопанства сыт и обут не будешь
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18.02.2022 00:21 Відповісти
Прям как с твоего комментария
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18.02.2022 06:07 Відповісти
Западу и европейцам никогда не понять, через что прошли в ХХ веке жители Польши и Украины, по которым сначала катком проехались коммунисты, потом нацисты, а потом снова коммунисты, а теперь хотят кацапо-фашисты...
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18.02.2022 00:23 Відповісти
Это хорошо, но нужно больше оружия. Канада должна быть в числе первых после США и Англии
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18.02.2022 00:57 Відповісти
Поки американці та британці закидають нас зброєю та роблять резонанс навколо загрози вторгнення, канадійські трампісти голосують за підтримку та рішуче засуджують голосування госдури. Краще б взагалі мовчали та не звертали увагу на те, як Блінкін «нагнітає».
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18.02.2022 01:08 Відповісти
в форме рашкованского полицая метро посещать не рекомендуется:

Полицейских избили в московском метро
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18.02.2022 01:21 Відповісти
Обидва азіати затримані, один відразу, другий на переході. Вліплять років по 5-ть. Поліцаїв в МСК, бити не рекомендується.
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19.02.2022 01:53 Відповісти
Троянский конь капитуляции Путина и Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA&t=501s
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18.02.2022 01:40 Відповісти
Гордона с Авяканом подтверди с ленты, мутное что то творится с этой ЛНР.
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18.02.2022 01:55 Відповісти
Все играли и играют свои прописанные роли. И Порошенко. И Зеленский. И все решения давно уже приняты.

А мы можем только наблюдать…

А теперь внимательно следите за руками.

США и Европа орут, что Путин нападет на Украину - и ничего не происходит.

Байден назвал конкретную дату 16 февраля - и полная тишина.

И над Байденом откровенно начинают смеяться даже в США.

И тут вдруг Путин 17 февраля даёт команду пострелять на Донбассе. И сразу же Вашингтон кричит: «Вот видите! Все, как мы говорили! Путин готовится нападать!». И дальше нагнетается истерия для «исторической встречи» Байдена-Путина, которая остановит «Третью мировую».

Верите ли вы в случайности? Я - нет.

Я верю в кулуарные договорённости и заранее прописанные сценарии….
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18.02.2022 05:05 Відповісти
А в это время зеленый моноскот заявляет, что американцы и британцы нагнетают ситуацию! Походу, зеТвари, такие же враги для Украины как и куйло со своей армией.
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18.02.2022 06:07 Відповісти
 
 