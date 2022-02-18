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Новости Война
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С начала суток войска РФ 53 раза открывали огонь на Донбассе, применяя тяжелое вооружение. Без потерь, – ООС

С начала суток войска РФ 53 раза открывали огонь на Донбассе, применяя тяжелое вооружение. Без потерь, – ООС

По состоянию на 17:00 18 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 53 нарушения режима прекращения огня, 41 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, российско-оккупационные войска обстреляли:

Болотное, Новогнатовку и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.

Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.

Четыре раза Песчаное – из минометов калибра 120 мм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли Счастье, поврежден фасад здания пожарно-спасательной части. В с. Артема снаряд попал в жилой дом, - ГСЧС. ФОТО

Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Шумы, Водяное, Опытное, Гнутовое – из минометов калибра 82 мм.

Невельское из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.

Девять раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

Три раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.

Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.

Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Три раза Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную – из минометов калибра 120 мм.

Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.

Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Новогригоровку - из минометов калибра 120 мм. и 82 мм., станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Новоалександровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих. Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов, прикрываясь мирными жителями. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - резюмировали в штабе.

Отметим, что департамент коммуникаций Нацполиции сообщал, что в результате российского минометного обстрела Старогнатовки тяжело ранен солдат ВСУ. Впрочем, из вечерней сводки ООС понятно, что эта информация, по всей видимости, не подтверждается.

Автор: 

обстрел (26835) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
з 2019 р. під словом "втрати" мається на увазі бабло каламойші.
Тобто вже 3 роки без втрат.
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18.02.2022 17:44
+4
так забубеннят для картинко им то что
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18.02.2022 17:45
+4
Расейское чмо не смогло в открытую напасть, сейчас будет действовать через ихтамнет
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18.02.2022 17:53
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Правила форума Совет форумчан
Та як же без втрат, якщо важко поранено солдата ЗСУ?

https://censor.net/ua/photo_news/3317164/unaslidok_rosiyiskogo_minometnogo_obstrilu_starognativky_tyajko_poraneno_soldata_zsu_dokumentuyutsya
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18.02.2022 17:43 Ответить
Розстріляти всі ********** і змитися?
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18.02.2022 17:44 Ответить
з 2019 р. під словом "втрати" мається на увазі бабло каламойші.
Тобто вже 3 роки без втрат.
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18.02.2022 17:44 Ответить
Без втрат то ти дуже скромно.
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18.02.2022 18:12 Ответить
Головне, щоб ***** не додумалось по автобусу з дітьми лупанути, там якраз евакуйовують дитячий будинок...
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18.02.2022 17:43 Ответить
так забубеннят для картинко им то что
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18.02.2022 17:45 Ответить
Зараз почнуть мочити у автобусах і сортирах дебілов лугандонців.
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18.02.2022 17:52 Ответить
Расейское чмо не смогло в открытую напасть, сейчас будет действовать через ихтамнет
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18.02.2022 17:53 Ответить
главное чтоб минские соглашения соблюдались
С обеих сторон
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18.02.2022 18:33 Ответить
Третий год тишина только в СМИ.
Потери тупо скрывают.
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18.02.2022 17:55 Ответить
53 рази - це 2+ рази на годину і день ще не скінчився.
па зеленому - це не війна ні, - така собі, звична провокація тіеї сторони.
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18.02.2022 18:00 Ответить
Эта правакация с той стараны.
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18.02.2022 18:02 Ответить
ну да, солдату ногу оторвало, это разве втрати...
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18.02.2022 18:09 Ответить
Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины.

Ну, правильно. Не санкции же вводить против «Северного потока-2»…
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18.02.2022 18:30 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWdl4wOhlKF5pLgzHo6odHa9i4K9HlY1syJHJ7GFepi8HiGYsRhZEk1j-m-rA-_i8wi4EX0YH_29_XVhwH0ZlSUgrphada8oOFgXoLwouqjmrNhJI24avrCRRtQ9UnvfO8&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWdl4wOhlKF5pLgzHo6odHa9i4K9HlY1syJHJ7GFepi8HiGYsRhZEk1j-m-rA-_i8wi4EX0YH_29_XVhwH0ZlSUgrphada8oOFgXoLwouqjmrNhJI24avrCRRtQ9UnvfO8&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6915579491849403?__cft__[0]=AZWdl4wOhlKF5pLgzHo6odHa9i4K9HlY1syJHJ7GFepi8HiGYsRhZEk1j-m-rA-_i8wi4EX0YH_29_XVhwH0ZlSUgrphada8oOFgXoLwouqjmrNhJI24avrCRRtQ9UnvfO8&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Обратите внимание, как синхронно Байден и Путин проворачивают свой сценарий по разделу Украины.

Сначала Байден развёл многомесячную истерию в СМИ, что в Украине обязательно будет война.

Дальше, когда Украина и весь мир находятся уже в истеричном состоянии, Путин доводит градус истерии до высшей точки с помощью обострения на Донбассе. И признаёт ЛДНР, похоронив Минские соглашения. Тем самым, официально лишив Украину части Донбасса. Как и Крыма.

Потом Байден и Путин достигают некое соглашение, остановив мифическую «Третью мировую» и некое мифическое нападение на Украину.

А Донбасс и Крым реально в итоге остаются у Путина. Ради чего собственно Байден и Путин затевали весь цирк. Хотя для нас это не цирк. Ведь за нашей спиной опять играют нашей страной и нашими жизнями…
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18.02.2022 18:31 Ответить
Мощный взрыв в подконтрольном сепаратистам Донецке на востоке Украины - российские государственные СМИ
18 февраля 2022, 18:07
В Донецке на востоке Украины произошел мощный взрыв, сообщило в пятницу российское информационное агентство РИА.
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18.02.2022 18:32 Ответить
///
В центре Донецка у здания "правительства ДНР" произошел мощный взрыв, сообщают местные ресурсы.
Утверждается, что около 19:00 был взорван автомобиль на парковке возле здания "дома правительства".

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18.02.2022 18:34 Ответить
Так русофашисти уже напали на Україну ще у 2014 році, і досі обстрілюють Україну, убивають не винних людей. Про який ще напад іде мова.
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18.02.2022 18:38 Ответить
Ответки наверное ноль,зе-)(уйло ищет мира в очке )(ууйла.
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18.02.2022 20:03 Ответить
Тут за ***** не банять.... пишіть сміливо.
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18.02.2022 22:44 Ответить
конченые сепары
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18.02.2022 22:57 Ответить
Берегите солдат. Ещё понадобятся.
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18.02.2022 23:04 Ответить
УКРАИНА И ИЗРАИЛЬ СОЮЗНИКИ! ХОИЗБОЛЛАХ УГРОЗА ! ПУТИН ДРУГ ХИЗБОЛЛЫ!
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19.02.2022 01:46 Ответить
ВСЕ НА ВОЙНУ С ПУТИНОИДАМИ! У НАС ГОСТИ ИЗ ДАЛЁКОЙ ПЛАНЕТЫ! ЭТО ПУТИНОИДЫ! ВСЕ НА БОРЬБУ С НИМИ! ВСТАВАЙТЕ КАРПАТЫ И ВСТАВАЙ КИЕВ! ВСТАВАЙ ДНЕПРОПЕТРОВСК! ОДЕССА!
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19.02.2022 01:43 Ответить
 
 