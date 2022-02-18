С начала суток войска РФ 53 раза открывали огонь на Донбассе, применяя тяжелое вооружение. Без потерь, – ООС
По состоянию на 17:00 18 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 53 нарушения режима прекращения огня, 41 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
По данным штаба, российско-оккупационные войска обстреляли:
Болотное, Новогнатовку и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.
Четыре раза Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.
Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.
Четыре раза Песчаное – из минометов калибра 120 мм.
Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Шумы, Водяное, Опытное, Гнутовое – из минометов калибра 82 мм.
Невельское из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.
Девять раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
Три раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.
Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.
Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Три раза Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Попасную – из минометов калибра 120 мм.
Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.
Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.
Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды Новогригоровку - из минометов калибра 120 мм. и 82 мм., станковых противотанковых гранатометов.
Дважды Новоалександровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм.
Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих. Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов, прикрываясь мирными жителями. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - резюмировали в штабе.
Отметим, что департамент коммуникаций Нацполиции сообщал, что в результате российского минометного обстрела Старогнатовки тяжело ранен солдат ВСУ. Впрочем, из вечерней сводки ООС понятно, что эта информация, по всей видимости, не подтверждается.
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https://censor.net/ua/photo_news/3317164/unaslidok_rosiyiskogo_minometnogo_obstrilu_starognativky_tyajko_poraneno_soldata_zsu_dokumentuyutsya
Тобто вже 3 роки без втрат.
С обеих сторон
Потери тупо скрывают.
па зеленому - це не війна ні, - така собі, звична провокація тіеї сторони.
Ну, правильно. Не санкции же вводить против «Северного потока-2»…
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6915579491849403?__cft__[0]=AZWdl4wOhlKF5pLgzHo6odHa9i4K9HlY1syJHJ7GFepi8HiGYsRhZEk1j-m-rA-_i8wi4EX0YH_29_XVhwH0ZlSUgrphada8oOFgXoLwouqjmrNhJI24avrCRRtQ9UnvfO8&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Обратите внимание, как синхронно Байден и Путин проворачивают свой сценарий по разделу Украины.
Сначала Байден развёл многомесячную истерию в СМИ, что в Украине обязательно будет война.
Дальше, когда Украина и весь мир находятся уже в истеричном состоянии, Путин доводит градус истерии до высшей точки с помощью обострения на Донбассе. И признаёт ЛДНР, похоронив Минские соглашения. Тем самым, официально лишив Украину части Донбасса. Как и Крыма.
Потом Байден и Путин достигают некое соглашение, остановив мифическую «Третью мировую» и некое мифическое нападение на Украину.
А Донбасс и Крым реально в итоге остаются у Путина. Ради чего собственно Байден и Путин затевали весь цирк. Хотя для нас это не цирк. Ведь за нашей спиной опять играют нашей страной и нашими жизнями…
18 февраля 2022, 18:07
В Донецке на востоке Украины произошел мощный взрыв, сообщило в пятницу российское информационное агентство РИА.
В центре Донецка у здания "правительства ДНР" произошел мощный взрыв, сообщают местные ресурсы.
Утверждается, что около 19:00 был взорван автомобиль на парковке возле здания "дома правительства".