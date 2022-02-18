Отвода войск РФ от границ Украины нет, а замечена новая активность врага, - Бутусов. КАРТА

На российско-украинской границе, возле Донецкой области, пока не фиксируют значительной активности войск РФ. Однако Россия может активно перебросить на оккупированный Донбасс значительную часть военных и техники.

Об этом в своем видео рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мы слышали, что 15, 16, 17 числа Минобороны РФ, все российские чиновники говорят "Мы отводим войска". Даже видео показывало Минобороны РФ, как куда-то едет какая-то колонна. Но на самом деле это не подтверждается данными спутниковых сервисов. Ни один русский лагерь не свернут. Никакого отвода войск нет. Замечена новая активность и новые пополнения лагерей вблизи украинских границ", - объяснил журналист.

По его словам, наиболее опасные группировки возле Луганской области это соединение в районе Воронеж-Валуйки.

"Первая танковая армия и 20-я общевойсковая армия - 13-14 БТГр (батальонная тактическая группа). Они сохраняют свои позиции. Все силы враг сохраняет на границах. В то же время Цензор.НЕТ проанализировал все данные, фото и видео-информацию, анализ спутниковых данных. Стоит отметить, что активность врага в ряде лагерей не сопровождается отводом войск, а наоборот - развертыванием", - продолжил Бутусов.

На карте отмечены квадратами те участки, где отмечена активность российских войск за последние 3 суток (15-17 февраля). Также на карте отмечены новые российские лагеря, развернутые в последние дни - 15-17 февраля. Эти лагеря обозначены кругами.

"Группировка в районе Мозырь-Речица - киевское направление врага. Здесь появились лагеря. Брагийн, Хойники и Ельск. Два этих лагеря - новые, за последние трое суток. Лагерь "Ельск", повышенная активность. Около него появилась понтонная переправа через р. Припять, которую враг внезапно развернул. Мы видим, что на киевском направлении можно увидеть, по разным оценкам, до 9 БТГр. Об этих двух новых лагерях нет данных. Можно обратить внимание на три активности на границах с Киевской и Черниговской областям", - пояснил журналист.

Второй центр активности, так называемая Курско-Белгородская группировка и Воронежско-Валуйская. Эти группировки наиболее многочисленны. Группировка Белгородская угрожает Харькову, сегодня мы можем увидеть активность врага именно в этой группировке. Здесь активность на двух базах, и появилась повышенная активность в двух новых лагерях", - добавил Бутусов.

По его словам, Белгородская группировка состоит из 20-й и 6-й общевойсковой армии, там примерно 4 БТГр.

"Сейчас мы увидели там новые лагеря. Нет верифицированной информации. Но то, что это новая база, новая активность – это безусловно. Минимум 4 БТГр, но враг может и быстро наращивать силы этой группировки, поскольку в районе Почеп-Клинцы находится группировка со склада 41-общевойсковой армии и в районе Ельни - 20-я и 41-я общевойсковая армия", - отметил главред Цензор.НЕТ.

Третий центр активности - группировка Воронежско-Валуйская. Туда входит ударное объединение русских сухопутных войск – 1-я танковая армия, которая включает в себя наиболее подготовленные, оснащенные новейшим вооружением российские соединения. Приблизительно 13-14 БТГр.

"В Минобороны РФ заявили, что 1-я танковая армия отходит к пунктам постоянной дислокации. На самом деле этого не произошло. Напротив, было распространено видео, что танковые колонны этой группировки в приграничных районах маневрируют", - добавил журналист.

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На границах с Украиной, возле Донецкой области, пока не фиксируют активности, кроме одного лагеря в районе Ростова - 8-я общевойсковая армия.

"По сообщениям Минобороны РФ, 15-16 февраля якобы из оккупированного Крыма началось перебрасывание части сил из состава 150 мотострелковой дивизии", - продолжил Бутусов.

"Главная угроза проведения наступательных операций – это Донбасс. Мы видим, что сегодня эта угроза стала очевидной для всех, риски растут. Именно на Донбассе проведение наступательных операций, которые Россия потом может выдавать политически за действия "ополченцев", за то, что там российской армии нет. Враг может скрыть очень большое количество войск, перебросить их скрыто на территорию Донбасса. Всю систему разведки развернуто, враг хорошо знает район боевых действий. Это до сих пор очень опасный район, где враг может продолжить дальнейшие террористические обстрелы. Есть высокий риск проведения наступательных операций войск РФ, ударов именно на Донбассе", - подытожил Бутусов.

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