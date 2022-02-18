Відведення військ РФ від кордонів України немає, натомість помічено нову активність ворога, - Бутусов. КАРТА

На російсько-українському кордоні, біля Донецької області, поки що не не фіксують активності значної активності військ РФ. Однак Росія може активно перекинути на окупований Донбас значну частину військових та техніки.

Про це у своєму відео розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ми чули, що 15, 16, 17 числа Міноборони РФ, всі російські чиновники говорять "Ми відводимо війська". Навіть відео показувало Міноборони РФ, як кудись їде якась колона. Але насправді це не підтверджується даними супутникових сервісів. Жоден російський табір не згорнуто. Ніякого відведення військ немає. Натомість помічена нова активність та нові поповнення таборів поблизу українських кордонів", - пояснив журналіст.

За його словами, найбільш небезпечні угруповання біля Луганської області це з'єднання в районі Воронеж-Валуйки.

"Перша танкова армія та 20-та загальновійськова армія - 13-14 БТГр (батальйонна тактична група). Вони зберігають свої позиції. Всі сили ворог зберігає на кордонах. Водночас Цензор.НЕТ проаналізував всі дані, фото та відео-інформацію, аналіз супутникових даних. Варто зазначити, що активність ворога в низці таборів не супроводжується відведенням військ, а навпаки - розгортанням", - продовжив Бутусов.

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На карті відмічено квадратами ті ділянки, де помічено активність російських військ за останні 3 доби (15-17 лютого). Також на карті відмічено нові російські табори, які було розгорнуто останніми днями - 15-17 лютого. Ці табори позначено колами.

"Угруповання в районі Мозир-Речиця - київський напрям ворога. Тут з'явились табори. Брагійн, Хойники та Єльськ. Два цих табори - нові, за останні три доби. Табір "Єльськ", підвищена активність. Біля нього було розгорнуто понтонну переправу через р. Прип'ять, яку ворог раптово розгорнув. Ми бачимо, що на київському напрямі можна побачити, за різноманітними оцінками, до 9 БТГр. Щодо цих двох нових таборів немає даних. Можна звернути увагу на три активності, які на кордонах з Київською та Чернігівською областями", - пояснив журналіст.

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"Другий осередок активності, так зване Курсько-Бєлгородське угруповання та Воронезько-Валуйкське. Ці угруповання найбільш чисельні. Угруповання Бєлгородське загрожує Харкову, сьогодні ми можемо побачити активність ворога саме в цьому угрупованні. Можемо бачити тут активність в так званих таборах Тамаровка та Весела Лопань. Тут активність на двух базах та з'явилась підвищена активність у двох нових таборах", - додав Бутусов.

За його словами, Бєлгородське угруповання складається з 20-ї та 6-ї загальновійськової армії, там приблизно 4 БТГр.

"Зараз ми побачили там нові табори. Немає верифікованої інформаці. Але те, що це нова база, нова активність - це безумовно. Мінімум 4 БТГр, але ворог може й швидко нарощувати сили цього угруповання, оскільки в районі Почеп-Клінци знаходить угруповання зі складу 41-загальновійськової армії та в районі Єльні - 20-та та 41-ша загальновійськова армія", - зазначив головред Цензор.НЕТ.

Третій осередок активності - угруповання Воронезько-Валуйська. Туди входить ударне об'єднання російських сухопутних військ - 1-ша танкова армія, яка включає в себе найбільш підготовлені, оснащені новітнім озброєнням російські з'єднання. Приблизно 13-14 БТГр.

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"В Міноборони РФ заявили, що 1-ша танкова армія відходить до пунктів постійної дислокації. Насправді цього не відбулося. Навпаки, було поширено відео, що танкова колони цього угруповання в прикордонних районах маневрують", - додав журналіст.

На кордонах з Україною, біля Донецької області, поки що не фіксують активності, окрім одного табору в районі Ростову - 8-ма загальновійськова армія.

"За повідомленнями Міноборони РФ, 15-16 лютого нібито з окупованого Криму почалося перекидання частини сил зі складу 150 мото-стрілкової дивізії", - продовжив Бутусов.

"Головна загроза проведення наступальних операцій - це Донбас. Ми бачимо, що сьогодні ця загроза стала очевидною для всіх, ризики ростуть. Саме на Донбасі проведення наступальних операцій, які Росія потім може видавати політично за дії "ополченців", за те, що там російської армії немає. Ворог може приховати дуже велику кількість військ, перекинути їх приховано на територію Донбасу. Всю систему розвідки розгорнуто, ворог добре знає район бойових дій. Це досі дуже небезпечний район, де ворог може продовжити подальші терористичні обстріли. Є високий ризик проведення наступальних операцій військ РФ, ударів саме на Донбасі", - підсумував Бутусов.

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