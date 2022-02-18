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Новини Війна
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Відведення військ РФ від кордонів України немає, натомість помічено нову активність ворога, - Бутусов. КАРТА

Відведення військ РФ від кордонів України немає, натомість помічено нову активність ворога, - Бутусов. КАРТА

На російсько-українському кордоні, біля Донецької області, поки що не не фіксують активності значної активності військ РФ. Однак Росія може активно перекинути на окупований Донбас значну частину військових та техніки.

Про це у своєму відео розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ми чули, що 15, 16, 17 числа Міноборони РФ, всі російські чиновники говорять "Ми відводимо війська". Навіть відео показувало Міноборони РФ, як кудись їде якась колона. Але насправді це не підтверджується даними супутникових сервісів. Жоден російський табір не згорнуто. Ніякого відведення військ немає. Натомість помічена нова активність та нові поповнення таборів поблизу українських кордонів", - пояснив журналіст.

За його словами, найбільш небезпечні угруповання біля Луганської області це з'єднання в районі Воронеж-Валуйки. 

"Перша танкова армія та 20-та загальновійськова армія - 13-14 БТГр (батальйонна тактична група). Вони зберігають свої позиції. Всі сили ворог зберігає на кордонах. Водночас Цензор.НЕТ проаналізував всі дані, фото та відео-інформацію, аналіз супутникових даних. Варто зазначити, що активність ворога в низці таборів не супроводжується відведенням військ, а навпаки - розгортанням", - продовжив Бутусов.

Читайте: Наявними силами армії РФ провести бліцкриг неможливо, більш ймовірна локальна операція на Донбасі, - Бутусов

На карті відмічено квадратами ті ділянки, де помічено активність російських військ за останні 3 доби (15-17 лютого). Також на карті відмічено нові російські табори, які було розгорнуто останніми днями - 15-17 лютого. Ці табори позначено колами.

Відведення військ РФ від кордонів України немає, натомість помічено нову активність ворога, - Бутусов 01

"Угруповання в районі Мозир-Речиця - київський напрям ворога. Тут з'явились табори. Брагійн, Хойники та Єльськ. Два цих табори - нові, за останні три доби. Табір "Єльськ", підвищена активність. Біля нього було розгорнуто понтонну переправу через р. Прип'ять, яку ворог раптово розгорнув. Ми бачимо, що на київському напрямі можна побачити, за різноманітними оцінками, до 9 БТГр. Щодо цих двох нових таборів немає даних. Можна звернути увагу на три активності, які на кордонах з Київською та Чернігівською областями", - пояснив журналіст.

Також читайте: Артилерія військ РФ калібру 152 та 122 мм веде вогонь по позиціях українських воїнів в районі Донецька, - Бутусов

"Другий осередок активності, так зване Курсько-Бєлгородське угруповання та Воронезько-Валуйкське. Ці угруповання найбільш чисельні. Угруповання Бєлгородське загрожує Харкову, сьогодні ми можемо побачити активність ворога саме в цьому угрупованні. Можемо бачити тут активність в так званих таборах Тамаровка та Весела Лопань. Тут активність на двух базах та з'явилась підвищена активність у двох нових таборах", - додав Бутусов.

За його словами, Бєлгородське угруповання складається з 20-ї та 6-ї загальновійськової армії, там приблизно 4 БТГр.

"Зараз ми побачили там нові табори. Немає верифікованої інформаці. Але те, що це нова база, нова активність - це безумовно. Мінімум 4 БТГр, але ворог може й швидко нарощувати сили цього угруповання, оскільки в районі Почеп-Клінци знаходить угруповання зі складу 41-загальновійськової армії та в районі Єльні - 20-та та 41-ша загальновійськова армія", - зазначив головред Цензор.НЕТ.

Третій осередок активності - угруповання Воронезько-Валуйська. Туди входить ударне об'єднання російських сухопутних військ - 1-ша танкова армія, яка включає в себе найбільш підготовлені, оснащені новітнім озброєнням російські з'єднання. Приблизно 13-14 БТГр.

Читайте також: Російські окупанти продовжують обстріли на Донбасі: б'ють із танків в районі села Троїцьке, - Бутусов

"В Міноборони РФ заявили, що 1-ша танкова армія відходить до пунктів постійної дислокації. Насправді цього не відбулося. Навпаки, було поширено відео, що танкова колони цього угруповання в прикордонних районах маневрують", - додав журналіст.

На кордонах з Україною, біля Донецької області, поки що не фіксують активності, окрім одного табору в районі Ростову - 8-ма загальновійськова армія.

"За повідомленнями Міноборони РФ, 15-16 лютого нібито з окупованого Криму почалося перекидання частини сил зі складу 150 мото-стрілкової дивізії", - продовжив Бутусов.

"Головна загроза проведення наступальних операцій - це Донбас. Ми бачимо, що сьогодні ця загроза стала очевидною для всіх, ризики ростуть. Саме на Донбасі проведення наступальних операцій, які Росія потім може видавати політично за дії "ополченців", за те, що там російської армії немає. Ворог може приховати дуже велику кількість військ, перекинути їх приховано на територію Донбасу. Всю систему розвідки розгорнуто, ворог добре знає район бойових дій. Це досі дуже небезпечний район, де ворог може продовжити подальші терористичні обстріли. Є високий ризик проведення наступальних операцій військ РФ, ударів саме на Донбасі", - підсумував Бутусов.

Дивіться також: Війська РФ 17 лютого на Донбасі обстріляли 27 населених пунктів, включаючи школу та дитсадок, - Бутусов. КАРТА+ ВІДЕО

Автор: 

армія рф (17143) росія (64846) Донбас (22354) Бутусов Юрій (3574)


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Топ коментарі
+8
Думаю, автобуси з евакуйованими підірвуть.
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18.02.2022 18:14
+8
Заявление об эвакуации населения от главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина имеет две причины:

1. Россия шокирована масштабом реакции мировых СМИ на обстрелы 17 февраля. Все мировые медиа показали обстрелы детского садика и школы в Луганской области, 25 крупнейших иностранных медиа сделали репортаж с места событий. В результате обстрелы на Донбассе определены как однозначно российская агрессия. Россия проиграла НАТО информационную борьбу за военное вторжение.

Кремль теперь намерен противодействовать эффективной кампании НАТО по борьбе с российской агрессией. И Пушилин начал игру по изображению «украинского геноцида» и «украинского наступления».

Впрочем, борьба безнадежная, российским СМИ могут поверить в такой ситуации только абсолютные маргиналы. Спасибо нашим союзникам по НАТО.

2. Россия хочет иметь свободу действий для продолжения обстрелов и для проведения вполне вероятной локальной наступательной операции на Донбассе. Донбасс был и остаётся главной проблемой всей внешней политики России, и с помощью боевых действий Путин надеется повлиять на украинскую власть и общество, чтобы изолировать нас от Запада и чтобы Украина подписала соглашение о признании оккупации Донбасса. Вероятность локальных ударов по украинской земле на Донбассе остается высокой. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/18/455219/
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18.02.2022 18:15
+5
Пеніс Душілін закінчить так, як Моторила , Гіві і куройоб Захерченко 😡
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18.02.2022 18:23
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Думаю, автобуси з евакуйованими підірвуть.
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18.02.2022 18:14 Відповісти
Наоборот Путин подогнал к украинским границам еще около 7 тыс военных, а не отводит войска. А что касается тех ,кого эвакуируют, то вполне возможна провокация и с их участием.
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18.02.2022 18:59 Відповісти
это уже не имеет значения.

к тому что на карте пусть добавят еще оккупационные войска из сотен тысяч мобилизованных в Луганде и резервников

теперь то ЗЕ-льоные уроды насчитали необходимое количество рашкованских войск для вторжения ?
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19.02.2022 16:27 Відповісти
Заявление об эвакуации населения от главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина имеет две причины:

1. Россия шокирована масштабом реакции мировых СМИ на обстрелы 17 февраля. Все мировые медиа показали обстрелы детского садика и школы в Луганской области, 25 крупнейших иностранных медиа сделали репортаж с места событий. В результате обстрелы на Донбассе определены как однозначно российская агрессия. Россия проиграла НАТО информационную борьбу за военное вторжение.

Кремль теперь намерен противодействовать эффективной кампании НАТО по борьбе с российской агрессией. И Пушилин начал игру по изображению «украинского геноцида» и «украинского наступления».

Впрочем, борьба безнадежная, российским СМИ могут поверить в такой ситуации только абсолютные маргиналы. Спасибо нашим союзникам по НАТО.

2. Россия хочет иметь свободу действий для продолжения обстрелов и для проведения вполне вероятной локальной наступательной операции на Донбассе. Донбасс был и остаётся главной проблемой всей внешней политики России, и с помощью боевых действий Путин надеется повлиять на украинскую власть и общество, чтобы изолировать нас от Запада и чтобы Украина подписала соглашение о признании оккупации Донбасса. Вероятность локальных ударов по украинской земле на Донбассе остается высокой. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/18/455219/
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18.02.2022 18:15 Відповісти
Пеніс Душілін закінчить так, як Моторила , Гіві і куройоб Захерченко 😡
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18.02.2022 18:23 Відповісти
только эти "обращения" были записаны еще на дату вторжения рашки 16 февраля, но Байден их поломал
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19.02.2022 16:28 Відповісти
Україна на Валуйки (Уразове) вже перерубала дві залізничні колії? Демонтувала рейки хоча б на 10 км від кордону?
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18.02.2022 18:20 Відповісти
Война войной, а шашлык по расписанию. Где место сбора веселый наш.
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18.02.2022 18:20 Відповісти
А на Харків з рашки йде теж дві залізниці -- вони вже демонтовані, так?
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18.02.2022 18:22 Відповісти
Ви вважаєто що у ворога є бронепоєзда?
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18.02.2022 18:27 Відповісти
Звісно. Й не один.

Й без бронепотягів залізниця має величезне стратегічне значення під час війни.
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18.02.2022 18:30 Відповісти
Пошукайте інформацію про операцію "Рейкова війна". Вона проходила майже в одні часи з Курською битвою.
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18.02.2022 18:34 Відповісти
На пропагандистських російських каналах навіть показували різні модифікації ,є такі,що можуть перевозити пускові установки балістичних ракет з ядерною начинкою.Можливо то експерементальні такі робили для залякування,важко щось стверджувати,це ж росія у них руки з опи ростуть не факт що воно літає чи стриляє..
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18.02.2022 18:33 Відповісти
У СССР було п'ять комплексів БРЖД, але всі вони були знищені після розвалу СРСР під час чергового роззброєння РФ та США. Комплекси робили на Південь Маші, але усі спроби зробити подібний комплекс у РФ зазнали невдачі.
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18.02.2022 18:37 Відповісти
я ж кажу,що вони щось створювали,але достоменних фактів,що то є реальна зброя немає.
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18.02.2022 18:40 Відповісти
Уточню. Ракети на Південмаші, вагони на Уралвагонзаводі.
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18.02.2022 18:53 Відповісти
Вместо зекрысы,заявление для украинцев и Мира сделает Байден в 23.00
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18.02.2022 18:53 Відповісти
А ЧЕ ЗЕНЕЛОХ МОЛЧИТ КАК РЫБА ? СПРЯТАЛОСЬ ГДЕ ТО ПОД КОРЯГОЙ...
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18.02.2022 18:54 Відповісти
Шампури протирає. Готується до шашликів на 9-те травня.
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18.02.2022 19:31 Відповісти
Нужно заранее оговорить пункты, в случае начала вторжения орков, по раздаче боевого оружия всем желающим, с перечнем документов для получения его! Так же нужно срочно отснять короткие ролики, не более 5 минут, обучающие применение ПТРК Javelin, ПТРК NLAW, ПЗРК Stinger и т.д.
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18.02.2022 18:55 Відповісти
Де псевдоірокез Арахамія з гнівними спростуваннями і звинуваченнями Заходу у нагнітання ситуації?
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18.02.2022 19:34 Відповісти
 
 