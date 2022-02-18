Взрыв в Донецке - провокация, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Правительственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что взрыв в центре Донецка - сознательная провокация оккупантов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Центра в фейсбуке.

"Учитывая ситуацию, в Донецке повышены меры безопасности – поэтому разместить взрывчатку рядом с ОГА можно только по указанию высшего руководства оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Также в Центре отметили, что в раздувании конфликта заинтересованы именно оккупационные силы. А Украина долгое время подчеркивает, что видит разрешение конфликта только политическим путем.

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"Одним из первых на месте происшествия явился известный пропагандист Пегов, известный своими информационными провокациями", - добавили в Центре.

Напомним, ранее российские СМИ и местные телеграмм-каналы сообщили о "мощном взрыве" в центре Донецка. По их данным, взорвался автомобиль УАЗ, принадлежавший начальнику "народной милиции ДНР" Денису Синенкову.