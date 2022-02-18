Взрыв в Донецке - провокация, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Правительственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что взрыв в центре Донецка - сознательная провокация оккупантов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Центра в фейсбуке.
"Учитывая ситуацию, в Донецке повышены меры безопасности – поэтому разместить взрывчатку рядом с ОГА можно только по указанию высшего руководства оккупационных войск", – говорится в сообщении.
Также в Центре отметили, что в раздувании конфликта заинтересованы именно оккупационные силы. А Украина долгое время подчеркивает, что видит разрешение конфликта только политическим путем.
"Одним из первых на месте происшествия явился известный пропагандист Пегов, известный своими информационными провокациями", - добавили в Центре.
Напомним, ранее российские СМИ и местные телеграмм-каналы сообщили о "мощном взрыве" в центре Донецка. По их данным, взорвался автомобиль УАЗ, принадлежавший начальнику "народной милиции ДНР" Денису Синенкову.
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Вставайте, пока не пришлось лечь навсегда.
Олексій Гончаренко
хытрюча схемка.
Первое это всё происходит перед мюнхенской конференцией.
Где Зеленского должны уламывать пойти на условия росси.
Второе почему я оптимист , сделайте эксперимент пройдитесь по своему огороду, без полного боевого комплекта, и вы поймёте что это очень сложно.
Пока погода на нашей стороне.
Какие-то боевые действия на Домбассе могут быть,россии орков не жалко.
Говорю из того, что сам вижу по состоянию моей бригады.
https://www.youtube.com/watch?v=RhqECjpwt0A