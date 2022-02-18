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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Взрыв в Донецке - провокация, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Взрыв в Донецке - провокация, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Правительственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что взрыв в центре Донецка - сознательная провокация оккупантов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Центра в фейсбуке.

"Учитывая ситуацию, в Донецке повышены меры безопасности – поэтому разместить взрывчатку рядом с ОГА можно только по указанию высшего руководства оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Также в Центре отметили, что в раздувании конфликта заинтересованы именно оккупационные силы. А Украина долгое время подчеркивает, что видит разрешение конфликта только политическим путем.

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"Одним из первых на месте происшествия явился известный пропагандист Пегов, известный своими информационными провокациями", - добавили в Центре.

Напомним, ранее российские СМИ и местные телеграмм-каналы сообщили о "мощном взрыве" в центре Донецка. По их данным, взорвался автомобиль УАЗ, принадлежавший начальнику "народной милиции ДНР" Денису Синенкову.

Автор: 

взрыв (6721) Донецьк (6319)


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Топ комментарии
+16
Россиянам хочется посоветовать одно. Или прямо сейчас выходите на улицу и протестуйте против Путина - или вас сначала забросят на Донбасс с автоматом, а потом закопают.

Вставайте, пока не пришлось лечь навсегда.

Олексій Гончаренко
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18.02.2022 20:33
+15
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18.02.2022 20:34
+11
Згідно із метаданими відео про "евакуацію" з очільником окупаційної адміністрації РФ на окупованій частині Луганщини Пасічником, його було записано щонайменше за 2 доби до публікації, 16.02.2022. Тобто ще до того, як за версією РФ "Україна почала атаку".

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18.02.2022 20:29
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Хоть кто-то побиг?
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18.02.2022 20:26 Ответить
бобік здох ))
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18.02.2022 20:29 Ответить
а жаль что никто
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18.02.2022 20:30 Ответить
И х с ним))
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18.02.2022 20:31 Ответить
Так, загинули мінські домовленості!
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18.02.2022 20:29 Ответить
Да, ***** еще 100 лет будет признавать лугандонищь. Ни пмровцев, ни оситиновцев, ни других вжопачленцев он так и не признал. Ага, щас, он признает кормильцев всея Украины
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18.02.2022 20:31 Ответить
если бы это наши дрг сделали, то погиб бы начальник полиции дыры, а так никто.
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18.02.2022 20:32 Ответить
а какая разница кто это сделал? минус один, это минус один. ну или два или три, или четыре ... или тысяча ... или миллион лугандонцев!!!
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18.02.2022 20:34 Ответить
Чтобы кто то погиб, взрывать нужно было кайены и секвойи, а не этот кусок железа непонятно откуда появившийся
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18.02.2022 21:29 Ответить
Згідно із метаданими відео про "евакуацію" з очільником окупаційної адміністрації РФ на окупованій частині Луганщини Пасічником, його було записано щонайменше за 2 доби до публікації, 16.02.2022. Тобто ще до того, як за версією РФ "Україна почала атаку".

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18.02.2022 20:29 Ответить
Пусть эвакулируют. Это же ка-ра-шо!!! Лучше за Урал!!!
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18.02.2022 20:32 Ответить
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18.02.2022 20:34 Ответить
То хто і кому загрожує, раша робить напади, но евакуйовує ординців, нібито їх хтось убиває.
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18.02.2022 20:31 Ответить
Думаю завтра параша начнет наступление,так что чистим стволы
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18.02.2022 20:33 Ответить
не-а
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18.02.2022 20:36 Ответить
Россиянам хочется посоветовать одно. Или прямо сейчас выходите на улицу и протестуйте против Путина - или вас сначала забросят на Донбасс с автоматом, а потом закопают.

Вставайте, пока не пришлось лечь навсегда.

Олексій Гончаренко
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18.02.2022 20:33 Ответить
тю, а ипотеку отбить
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18.02.2022 20:38 Ответить
завтра бобик на горилку обменяют на местном пункте металлоприёма..
хытрюча схемка.
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18.02.2022 20:35 Ответить
плюс минус расходы на ГСМ
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18.02.2022 20:37 Ответить
В Україні немає і не може бути рішення про силове звільнення окупованих територій.
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18.02.2022 20:36 Ответить
При бубе? Я вас умоляю.
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18.02.2022 20:39 Ответить
Чем больше будет шаблонно использоваться слово " провокация" тем быстрее на него перестанут реагировать. А что нельзя сказать : " рашисты провели террористический акт в отошении жителей..."
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18.02.2022 20:42 Ответить
Наверное я оптимист .
Первое это всё происходит перед мюнхенской конференцией.
Где Зеленского должны уламывать пойти на условия росси.
Второе почему я оптимист , сделайте эксперимент пройдитесь по своему огороду, без полного боевого комплекта, и вы поймёте что это очень сложно.
Пока погода на нашей стороне.
Какие-то боевые действия на Домбассе могут быть,россии орков не жалко.
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18.02.2022 20:43 Ответить
Жду с нетерпением взрыв Кремля.
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18.02.2022 21:21 Ответить
Де зеленський канал, який повинен був віщати на окуповані території??? Ось работа для нього - розвінчувати фейки фєдєрастові!!!
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18.02.2022 21:25 Ответить
Ты прав. Убил свинарник. РФ всегда убирает концы в воду, так и Мотороллером, Киви и прочими лишними.
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18.02.2022 21:45 Ответить
УАЗ взорвали, это проверка. Автобусы с беженцами уже заминированы путинскими наемниками
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18.02.2022 21:38 Ответить
Ну а что тут сказать? Бляха, как воевать опять не хочется..... Но Путлер зарежет священную корову в виде распятых мальчиков и бабушек - и орки сунутся. Вопрос в том, насколько у нас прикрыто небо, а на земле мы справимся.

Говорю из того, что сам вижу по состоянию моей бригады.
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18.02.2022 21:44 Ответить
Наверное дух мотороллы пришёл к "своим"..

https://www.youtube.com/watch?v=RhqECjpwt0A
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18.02.2022 23:24 Ответить
 
 