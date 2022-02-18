Вибух в Донецьку - провокація, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Урядовий Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що вибух у центрі Донецька є свідомою провокацією окупантів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Центру у фейсбуці.
"Враховуючи ситуацію, в Донецьку підвищені заходи безпеки - тому розмістити вибухівку поруч із ОДА можна тільки за вказівкою вищого керівництва окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Також у Центрі зазначили, що в роздмухуванні конфлікту зацікавлені саме окупаційні сили. А Україна тривалий час підкреслює, що бачить розв’язання конфлікту тільки політичним шляхом.
"Одним з перших на місці події з’явився відомий пропагандист Пєгов, який відомий своїми інформаційними провокаціями", - додали у Центрі.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали повідомили про "потужний вибух" в центрі Донецька. За їхніми даними, вибухнув автомобіль УАЗ, що належав начальнику "народної міліції ДНР" Денису Синенкову.
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Олексій Гончаренко
хытрюча схемка.
Первое это всё происходит перед мюнхенской конференцией.
Где Зеленского должны уламывать пойти на условия росси.
Второе почему я оптимист , сделайте эксперимент пройдитесь по своему огороду, без полного боевого комплекта, и вы поймёте что это очень сложно.
Пока погода на нашей стороне.
Какие-то боевые действия на Домбассе могут быть,россии орков не жалко.
Говорю из того, что сам вижу по состоянию моей бригады.
https://www.youtube.com/watch?v=RhqECjpwt0A