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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Вибух в Донецьку - провокація, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Вибух в Донецьку - провокація, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Урядовий Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що вибух у центрі Донецька є свідомою провокацією окупантів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Центру у фейсбуці.

"Враховуючи ситуацію, в Донецьку підвищені заходи безпеки - тому розмістити вибухівку поруч із ОДА можна тільки за вказівкою вищого керівництва окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Також у Центрі зазначили, що в роздмухуванні конфлікту зацікавлені саме окупаційні сили. А Україна тривалий час підкреслює, що бачить розв’язання конфлікту тільки політичним шляхом.

Дивіться: В окупованому Донецьку черги через "евакуацію". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Одним з перших на місці події з’явився відомий пропагандист Пєгов, який відомий своїми інформаційними провокаціями", - додали у Центрі.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали повідомили про "потужний вибух" в центрі Донецька. За їхніми даними, вибухнув автомобіль УАЗ, що належав начальнику "народної міліції ДНР" Денису Синенкову.

Автор: 

вибух (4433) Донецьк (943)


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Топ коментарі
+16
Россиянам хочется посоветовать одно. Или прямо сейчас выходите на улицу и протестуйте против Путина - или вас сначала забросят на Донбасс с автоматом, а потом закопают.

Вставайте, пока не пришлось лечь навсегда.

Олексій Гончаренко
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18.02.2022 20:33
+15
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18.02.2022 20:34
+11
Згідно із метаданими відео про "евакуацію" з очільником окупаційної адміністрації РФ на окупованій частині Луганщини Пасічником, його було записано щонайменше за 2 доби до публікації, 16.02.2022. Тобто ще до того, як за версією РФ "Україна почала атаку".

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18.02.2022 20:29
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Хоть кто-то побиг?
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18.02.2022 20:26 Відповісти
бобік здох ))
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18.02.2022 20:29 Відповісти
а жаль что никто
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18.02.2022 20:30 Відповісти
И х с ним))
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18.02.2022 20:31 Відповісти
Так, загинули мінські домовленості!
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18.02.2022 20:29 Відповісти
Да, ***** еще 100 лет будет признавать лугандонищь. Ни пмровцев, ни оситиновцев, ни других вжопачленцев он так и не признал. Ага, щас, он признает кормильцев всея Украины
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18.02.2022 20:31 Відповісти
если бы это наши дрг сделали, то погиб бы начальник полиции дыры, а так никто.
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18.02.2022 20:32 Відповісти
а какая разница кто это сделал? минус один, это минус один. ну или два или три, или четыре ... или тысяча ... или миллион лугандонцев!!!
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18.02.2022 20:34 Відповісти
Чтобы кто то погиб, взрывать нужно было кайены и секвойи, а не этот кусок железа непонятно откуда появившийся
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18.02.2022 21:29 Відповісти
Згідно із метаданими відео про "евакуацію" з очільником окупаційної адміністрації РФ на окупованій частині Луганщини Пасічником, його було записано щонайменше за 2 доби до публікації, 16.02.2022. Тобто ще до того, як за версією РФ "Україна почала атаку".

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18.02.2022 20:29 Відповісти
Пусть эвакулируют. Это же ка-ра-шо!!! Лучше за Урал!!!
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18.02.2022 20:32 Відповісти
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18.02.2022 20:34 Відповісти
То хто і кому загрожує, раша робить напади, но евакуйовує ординців, нібито їх хтось убиває.
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18.02.2022 20:31 Відповісти
Думаю завтра параша начнет наступление,так что чистим стволы
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18.02.2022 20:33 Відповісти
не-а
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18.02.2022 20:36 Відповісти
Россиянам хочется посоветовать одно. Или прямо сейчас выходите на улицу и протестуйте против Путина - или вас сначала забросят на Донбасс с автоматом, а потом закопают.

Вставайте, пока не пришлось лечь навсегда.

Олексій Гончаренко
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18.02.2022 20:33 Відповісти
тю, а ипотеку отбить
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18.02.2022 20:38 Відповісти
завтра бобик на горилку обменяют на местном пункте металлоприёма..
хытрюча схемка.
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18.02.2022 20:35 Відповісти
плюс минус расходы на ГСМ
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18.02.2022 20:37 Відповісти
В Україні немає і не може бути рішення про силове звільнення окупованих територій.
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18.02.2022 20:36 Відповісти
При бубе? Я вас умоляю.
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18.02.2022 20:39 Відповісти
Чем больше будет шаблонно использоваться слово " провокация" тем быстрее на него перестанут реагировать. А что нельзя сказать : " рашисты провели террористический акт в отошении жителей..."
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18.02.2022 20:42 Відповісти
Наверное я оптимист .
Первое это всё происходит перед мюнхенской конференцией.
Где Зеленского должны уламывать пойти на условия росси.
Второе почему я оптимист , сделайте эксперимент пройдитесь по своему огороду, без полного боевого комплекта, и вы поймёте что это очень сложно.
Пока погода на нашей стороне.
Какие-то боевые действия на Домбассе могут быть,россии орков не жалко.
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18.02.2022 20:43 Відповісти
Жду с нетерпением взрыв Кремля.
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18.02.2022 21:21 Відповісти
Де зеленський канал, який повинен був віщати на окуповані території??? Ось работа для нього - розвінчувати фейки фєдєрастові!!!
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18.02.2022 21:25 Відповісти
Ты прав. Убил свинарник. РФ всегда убирает концы в воду, так и Мотороллером, Киви и прочими лишними.
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18.02.2022 21:45 Відповісти
УАЗ взорвали, это проверка. Автобусы с беженцами уже заминированы путинскими наемниками
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18.02.2022 21:38 Відповісти
Ну а что тут сказать? Бляха, как воевать опять не хочется..... Но Путлер зарежет священную корову в виде распятых мальчиков и бабушек - и орки сунутся. Вопрос в том, насколько у нас прикрыто небо, а на земле мы справимся.

Говорю из того, что сам вижу по состоянию моей бригады.
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18.02.2022 21:44 Відповісти
Наверное дух мотороллы пришёл к "своим"..

https://www.youtube.com/watch?v=RhqECjpwt0A
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18.02.2022 23:24 Відповісти
 
 