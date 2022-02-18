Вибух в Донецьку - провокація, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Урядовий Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що вибух у центрі Донецька є свідомою провокацією окупантів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Центру у фейсбуці.

"Враховуючи ситуацію, в Донецьку підвищені заходи безпеки - тому розмістити вибухівку поруч із ОДА можна тільки за вказівкою вищого керівництва окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Також у Центрі зазначили, що в роздмухуванні конфлікту зацікавлені саме окупаційні сили. А Україна тривалий час підкреслює, що бачить розв’язання конфлікту тільки політичним шляхом.

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"Одним з перших на місці події з’явився відомий пропагандист Пєгов, який відомий своїми інформаційними провокаціями", - додали у Центрі.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали повідомили про "потужний вибух" в центрі Донецька. За їхніми даними, вибухнув автомобіль УАЗ, що належав начальнику "народної міліції ДНР" Денису Синенкову.