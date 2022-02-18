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В окупованому Донецьку черги через "евакуацію". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Після оголошення "евакуації" в окупованому Донецьку вишикувалися черги до банкоматів та заправок.
Відповідні фото та відео опубліковані в телеграм-каналі "Типичный Донецк", повідомляє Цензор.НЕТ.
По всьому місту біля банкоматів черги. Люді намагаються зняти з карток готівку.
Так само людно на АЗС. За словами очевидців, заправки переповнені по всьому місту.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 січня ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. У Кремлі заявили, що нічого не знають про таку ініціативу. В адміністрації Ростовської області, до якої нібито зібралися вивозити дончан, кажуть, що дізналися про "евакуацію" з новин.
Топ коментарі
+79 Galand
показати весь коментар18.02.2022 18:10
+51 Максім ХОЙ #398010
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+41 Victoriya Zabella
показати весь коментар18.02.2022 18:24
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Нагрузят автобусы бомжами из морга и ковидными умершими
Отвезут за городом расстреляют или взорвут и скажут, что это Правый Сектор, целая ДРГ.
Профит
В Кропивницком (Канатово), село три борта.
В каждом по 233 АФРОПОЛЯКА.
А Вы, про негров. И пьяных.
***, детский сад какой-то.
Срам.
Правасєкі завтра зайдуть в Донєцк!
балаболка вы, Виктория.
это как минимум.
ВІДРАЗУ ПОПЕРЕДЖАЮ!
Після ваших прокльонів у шизофренічному припадку, ви мене уже нічим не здивуєте.
Отож відповідати на ваші "горі в аду" і таке інше, я не збираюсь.
Бухаєте, то не чіпляйтесь до людей.
Не пишіть мені. БО ПОШЛЮ ПОДАЛІ.
у них нет выбора.
Х#йло отримав в ОРДЛО те, що готував для України. Він думав, що стягування військ до українського кордону викличе в українців паніку, що всі побіжать знімати гроші в банках, почнуть вигрібати продукти в магазинах, почнеться хаос і паніка. Але в Україні такого не відбулось. Хіба що любителі руского міра повтікали: жопоблок, частина
слуглакеїв та гоNдон. І то не на парашу, яку так ******* а в ненависну їм "загниваючу" Європу. Бо в Європі їм нічого не загрожує, а на параші чайку з новічком можна сьорбнути.
Тікайте в Ростов, а краще на Воркуту, там хоч зимно але спакойно!
В Донецке и Луганске 90% жителей - этнические украинцы.
Знаю не понаслышке.
Вата обычная в основном, как и по всей Украине.
может чуть более ватные чем 73% идиотов - зелебобиков.
в основном останутся из-за боязни мародерства.
А вообще конечно надо валить.
1. если и правда война - опасно попасть под обстрелы.
2. если войны не будет - будут провокации от боевиков.
Развалюху взорвали чётко под аккомпанемент отправки из Донецка первого автобуса с эвакуируемыми в Россию
Похоже, оккупанты решили по максимум раскрутить истерию
напомни, а то я подзабыл.
В окупованому Донецьку черги через "евакуацію"
Після оголошення "евакуації" в окупованому Донецьку вишикувалися черги до банкоматів та заправок.