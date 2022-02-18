В окупованому Донецьку черги через "евакуацію". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після оголошення "евакуації" в окупованому Донецьку вишикувалися черги до банкоматів та заправок.

Відповідні фото та відео опубліковані в телеграм-каналі "Типичный Донецк", повідомляє Цензор.НЕТ.

По всьому місту біля банкоматів черги. Люді намагаються зняти з карток готівку.







Так само людно на АЗС. За словами очевидців, заправки переповнені по всьому місту.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 січня ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. У Кремлі заявили, що нічого не знають про таку ініціативу. В адміністрації Ростовської області, до якої нібито зібралися вивозити дончан, кажуть, що дізналися про "евакуацію" з новин.