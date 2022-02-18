УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5807 відвідувачів онлайн
Новини Фото Окуповані території
35 391 88

В окупованому Донецьку черги через "евакуацію". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після оголошення "евакуації" в окупованому Донецьку вишикувалися черги до банкоматів та заправок.

Відповідні фото та відео опубліковані в телеграм-каналі "Типичный Донецк", повідомляє Цензор.НЕТ.

По всьому місту біля банкоматів  черги. Люді намагаються зняти з карток готівку.

В окупованому Донецьку черги через евакуацію 01
В окупованому Донецьку черги через евакуацію 02
В окупованому Донецьку черги через евакуацію 03

Так само людно на АЗС. За словами очевидців, заправки переповнені по всьому місту.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 січня ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. У Кремлі заявили, що нічого не знають про таку ініціативу. В адміністрації Ростовської області, до якої нібито зібралися вивозити дончан, кажуть, що дізналися про "евакуацію" з новин.

Автор: 

Донецьк (946) евакуація (2311)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+79
Щас дождутся ночи.
Нагрузят автобусы бомжами из морга и ковидными умершими
Отвезут за городом расстреляют или взорвут и скажут, что это Правый Сектор, целая ДРГ.
Профит
показати весь коментар
18.02.2022 18:10
+51
показати весь коментар
18.02.2022 18:08
+41
Да ві ізвращєнєц батєнька
показати весь коментар
18.02.2022 18:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.02.2022 18:08 Відповісти
поговаривают, всех сразу в Сочи повезут или Геленжик во дворец ***** прямиком................
показати весь коментар
18.02.2022 18:16 Відповісти
а чому не стреляют кацапы по чергам непорядок...
показати весь коментар
18.02.2022 18:49 Відповісти
И клюшки всем выдадут. В дупу, да поглубже.
показати весь коментар
18.02.2022 18:57 Відповісти
Лично Пенис Душилин выдавать будет
показати весь коментар
18.02.2022 19:37 Відповісти
Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили покидать территорию самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик на фоне обострения конфликта. В распоряжении Лайфа оказалось фото соответствующего приказа, который развесили на основе указа Министерства государственной безопасности ЛНР.
https://life.ru/p/1472526
показати весь коментар
18.02.2022 20:45 Відповісти
Все по кальке как в 2008.
показати весь коментар
18.02.2022 18:09 Відповісти
Это за водкой
показати весь коментар
18.02.2022 18:09 Відповісти
далі...нє стрєляйті! ми сваі! русскагаварящіі!!
показати весь коментар
18.02.2022 18:10 Відповісти
Щас дождутся ночи.
Нагрузят автобусы бомжами из морга и ковидными умершими
Отвезут за городом расстреляют или взорвут и скажут, что это Правый Сектор, целая ДРГ.
Профит
показати весь коментар
18.02.2022 18:10 Відповісти
Надеюсь что так и будет. Это лучше чем живых убивать. Хотя лучше вообще без провокации.
показати весь коментар
18.02.2022 18:13 Відповісти
кацапня и без провокаций? Смешно...
показати весь коментар
18.02.2022 18:28 Відповісти
Это очень мягкий вариант - есть большая вероятность, что людей туда будут свозить живых...
показати весь коментар
18.02.2022 18:34 Відповісти
там нет людей, эти сволочи разожгли войну, и в рядах ополченцев убивали наших ребят. Этот Донецк надо было разхерячить авиацией уже давным давно
показати весь коментар
18.02.2022 20:57 Відповісти
А теперь талоны!!!
показати весь коментар
18.02.2022 18:11 Відповісти
У Скабеевой уже ВСУ наступают на Горловку
показати весь коментар
18.02.2022 18:11 Відповісти
А я бы ее трахнул
показати весь коментар
18.02.2022 18:20 Відповісти
Да ві ізвращєнєц батєнька
показати весь коментар
18.02.2022 18:24 Відповісти
Месье знает толк в извращениях
показати весь коментар
18.02.2022 18:24 Відповісти
Мой друг говорит о таких "красавицах" : если у меня на нее встанет, я его отрежу.
показати весь коментар
18.02.2022 18:31 Відповісти
Эх, мужики, с жиру беситесь. После двух-трех месяцев воздержания под бутылку водки даже ********* женщиной покажется. 😜
показати весь коментар
18.02.2022 18:56 Відповісти
тяжело у вас на зоне
показати весь коментар
18.02.2022 19:39 Відповісти
ну почти. 25 лет в море
показати весь коментар
18.02.2022 20:12 Відповісти
Та ну нах. Уж в каких подворотнях я не бывал, но она у меня сразу полшестого…
показати весь коментар
18.02.2022 20:22 Відповісти
главное с ее лица маску не снимать.
показати весь коментар
18.02.2022 20:47 Відповісти
🤮🤮🤮
показати весь коментар
18.02.2022 18:34 Відповісти
Я тоже, бутылкой по башке, ну или кирпичом.
показати весь коментар
18.02.2022 18:42 Відповісти
Говорящего бобра???!!!
показати весь коментар
18.02.2022 19:59 Відповісти
А впереди танки мериканские, на которых под балалайку танцуют пьяные негры.
показати весь коментар
18.02.2022 18:29 Відповісти
Да Вы не в курсе, последних новостей!
В Кропивницком (Канатово), село три борта.
В каждом по 233 АФРОПОЛЯКА.

А Вы, про негров. И пьяных.
***, детский сад какой-то.
Срам.
показати весь коментар
18.02.2022 20:58 Відповісти
а прі свєцкам саюзє била...ех...да што гаваріть...
показати весь коментар
18.02.2022 18:15 Відповісти
так какие проблемы? попроси у маладой республики палитическага убежища, и заправляйся ............
показати весь коментар
18.02.2022 18:18 Відповісти
тут зарплата 10 000 деревянних
показати весь коментар
18.02.2022 18:23 Відповісти
Але не тоді коли у тебе зарплатня $105
показати весь коментар
18.02.2022 18:27 Відповісти
Вам лучше стать в очередь за мозгами.
показати весь коментар
18.02.2022 18:34 Відповісти
73% Ылиты всегда и везде "делают кассу" кукловодам..(
показати весь коментар
18.02.2022 18:15 Відповісти
ну я бы на их месте тоже свалил. Когда идет линия фронта - надо валить, пока не прилетело. Неважно, откуда летит и куда валить. просто нужно выжить и все.
показати весь коментар
18.02.2022 20:48 Відповісти
.. .
показати весь коментар
18.02.2022 18:15 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 18:17 Відповісти
Тікайте, сєпари!
Правасєкі завтра зайдуть в Донєцк!

показати весь коментар
18.02.2022 18:18 Відповісти
шось за багато піднесення і злорадства. У нас на Львів тільки в понеділок безліч люду рушило. Будьмо пильні!!!
показати весь коментар
18.02.2022 18:21 Відповісти
то до ВАС у Львів наша Київська ВАТА поїхала... Ніхто в армії не служив і зброю мають лише в інтернет-геймах переважно. Борзота мєстна поїхала тікать від Києва подалі.
показати весь коментар
18.02.2022 18:26 Відповісти
виктория, а ваша мама осталась потому что стрелять умеет? а ваши дети? а ваши дедушки и бабушки?
балаболка вы, Виктория.
это как минимум.
показати весь коментар
18.02.2022 20:49 Відповісти
Ви знову напились до чортиків!?
ВІДРАЗУ ПОПЕРЕДЖАЮ!
Після ваших прокльонів у шизофренічному припадку, ви мене уже нічим не здивуєте.
Отож відповідати на ваші "горі в аду" і таке інше, я не збираюсь.
Бухаєте, то не чіпляйтесь до людей.
Не пишіть мені. БО ПОШЛЮ ПОДАЛІ.
показати весь коментар
18.02.2022 20:56 Відповісти
Нехило хтось заробить ))))
показати весь коментар
18.02.2022 18:21 Відповісти
Руцькі, очі вуцькі йдуть вас дебілів "спасати". Все що залишилось винесуть із хати. Баб, що боль-мень будуть ...бати, а мужиків на підвали саджати.
показати весь коментар
18.02.2022 18:23 Відповісти
с чего ты ерничаешь? у них есть выбор?
у них нет выбора.
показати весь коментар
18.02.2022 20:50 Відповісти

Х#йло отримав в ОРДЛО те, що готував для України. Він думав, що стягування військ до українського кордону викличе в українців паніку, що всі побіжать знімати гроші в банках, почнуть вигрібати продукти в магазинах, почнеться хаос і паніка. Але в Україні такого не відбулось. Хіба що любителі руского міра повтікали: жопоблок, частина слуг лакеїв та гоNдон. І то не на парашу, яку так ******* а в ненависну їм "загниваючу" Європу. Бо в Європі їм нічого не загрожує, а на параші чайку з новічком можна сьорбнути.
показати весь коментар
18.02.2022 18:23 Відповісти
Хто залишиться в Донєцку того московити накриють градом і потім скажуть, шо це укри...
Тікайте в Ростов, а краще на Воркуту, там хоч зимно але спакойно!
показати весь коментар
18.02.2022 18:29 Відповісти
Да там непонятно кого накроют. Бегущих или тех кто останется.
показати весь коментар
18.02.2022 18:30 Відповісти
Чем лучше город помыть после этого биомусора? Дустом или хлоркой?
показати весь коментар
18.02.2022 18:30 Відповісти
ДУСТОМ С ХЛОРКОЙ.
показати весь коментар
18.02.2022 18:38 Відповісти
Радикально но справедливо.
показати весь коментар
18.02.2022 18:45 Відповісти
Донецьк очищається від предків каторжників, яких заселили колись зі всього СССР на місце вбитих і виморених голодом українців!
показати весь коментар
18.02.2022 18:33 Відповісти
ты или ольгинец или дурак.
В Донецке и Луганске 90% жителей - этнические украинцы.
Знаю не понаслышке.
Вата обычная в основном, как и по всей Украине.
может чуть более ватные чем 73% идиотов - зелебобиков.
показати весь коментар
18.02.2022 20:51 Відповісти
то якого біса ці етнічні українці ненавидять українську мову та поробили російські паспорти????
показати весь коментар
18.02.2022 23:14 Відповісти
до речі: про ненависть до української мови та україномовних українців також знаю "не по наслышке"!
показати весь коментар
18.02.2022 23:15 Відповісти
На йух! У сибір! Туди, де "самурві у рєкі"
показати весь коментар
18.02.2022 18:40 Відповісти
Подозреваю что в одном из автобусов будет взрывчатка.Уж сильно кацапы хотят крови...
показати весь коментар
18.02.2022 18:57 Відповісти
Вата робить картинку...а цікаво в яку сторону тікають ? к украм напевно...бо останнім часом дуже багато ватної мішури повилазило в Києві..
показати весь коментар
18.02.2022 18:57 Відповісти
*********, смотри внизу фото на след от впопучленца распятого в трусиках после бандеровского снаряда. На светофор не смотри, они в Лугандоне в лужах не отражаются.
показати весь коментар
18.02.2022 18:59 Відповісти
Эвакуация из Горловки
показати весь коментар
18.02.2022 19:01 Відповісти
если вывезут всех женщин и детей, то за кого будут прятаться бравые руцкие зольдаты?
показати весь коментар
18.02.2022 19:16 Відповісти
Загалом, нічого смішного в тому всьому нема. Цхенвал за три доби до "нападу" грузинів почали евакуювати, а потім самі ж кацапи той Цхенвал розфігачили і всіх в ньому, хто не встиг. Кацапи настільки впороті і примітивні, що навіть сценарії не міняють... Зрозуміло, що за цим всім буде, але ж кого ви, мерзото кацапська, обманути хочете. Ну, хіба Зеленського і його слуг...
показати весь коментар
18.02.2022 19:17 Відповісти
вже пофіг, яку провокацію русня зробить, весь світ вже знає, що це будуть вони.
показати весь коментар
18.02.2022 19:30 Відповісти
Водочки принеси. Мы домой летим
показати весь коментар
18.02.2022 19:27 Відповісти
Деякі сайти пишуть, що нема насправді ніякої евакуації.
показати весь коментар
18.02.2022 19:51 Відповісти
несколько автобусов подогнали, чо. а вот сколько людей уедет? думаю немного - и только те кому есть куда уезжать. В палатках жить никто не станет, это бред.
в основном останутся из-за боязни мародерства.
А вообще конечно надо валить.
1. если и правда война - опасно попасть под обстрелы.
2. если войны не будет - будут провокации от боевиков.
показати весь коментар
18.02.2022 20:54 Відповісти
Хоч би до нас не поперли ! Ставте "заградітєльниє" отряди !
показати весь коментар
18.02.2022 19:51 Відповісти
УЛЫБАЕМСЯ И МАШЕМ
показати весь коментар
18.02.2022 19:59 Відповісти
Сибирь большая и лохов примет немерянно..
показати весь коментар
18.02.2022 20:01 Відповісти
Несколько минут назад в оккупированном Донецке в районе так называемого "Дома Правительства" взорвался автомобиль.

Развалюху взорвали чётко под аккомпанемент отправки из Донецка первого автобуса с эвакуируемыми в Россию

Похоже, оккупанты решили по максимум раскрутить истерию
показати весь коментар
18.02.2022 20:07 Відповісти
Очень хорошо что сами едут. После освобождения территории от сепаров, меньше расходов уйдет на депортацию.
показати весь коментар
18.02.2022 20:07 Відповісти
мы уже депортировали 73% идиотов-зелебобиков, уставших от войны и мечтающих заглянуть в очко Путину?
напомни, а то я подзабыл.
показати весь коментар
18.02.2022 20:55 Відповісти
Но кону будущее и благополучие расеи на фоне этого жители ордло даже слабо смахивают на разменную монету....с
показати весь коментар
18.02.2022 20:20 Відповісти
вывозят своих "русских" дикарей обратно на родину?
показати весь коментар
18.02.2022 20:20 Відповісти
Зато у местных домушников праздник,грабь пустые квартиры не хочу..
показати весь коментар
18.02.2022 20:29 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 20:29 Відповісти
Отлично, освободились тысячи квартир для "бурятов"!
показати весь коментар
18.02.2022 20:40 Відповісти
почему ТЕБЯ это радует?
показати весь коментар
18.02.2022 20:55 Відповісти
Очередь на эвакуацию в магазинах? Хватит уже промывать мозги людям.
показати весь коментар
18.02.2022 20:58 Відповісти
А прочитати другий рядок ти не в змозі?
В окупованому Донецьку черги через "евакуацію"
Після оголошення "евакуації" в окупованому Донецьку вишикувалися черги до банкоматів та заправок.
показати весь коментар
19.02.2022 00:14 Відповісти
В Ростов к своему пахану, он безмерно рад будет, он вас прикормит, правда сиська у него одна… как в 2014 были дебилы, так ими и остались. Езжайте и больше не возвращайтесь….Якутск Чита Хабаровск Магадан Анадырь ждут вас дебилы..
показати весь коментар
18.02.2022 21:02 Відповісти
 
 