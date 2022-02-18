В оккупированном Донецке очереди из-за "эвакуации". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После объявления "эвакуации" в оккупированном Донецке выстроились очереди в банкоматы и заправки.

Соответственные фото и видео опубликованы в телеграмм-канале "Типичный Донецк", сообщает Цензор.НЕТ.

По всему городу возле банкоматов очереди. Люди пытаются снять с карточек наличные деньги.







Так же людно на АЗС. По словам очевидцев, заправки переполнены по всему городу.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию. В Кремле заявили, что ничего не знают о такой инициативе. В администрации Ростовской области, в которую якобы собрались вывозить дончан, говорят, что узнали об "эвакуации" из новостей.