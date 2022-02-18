В оккупированном Донецке очереди из-за "эвакуации". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
После объявления "эвакуации" в оккупированном Донецке выстроились очереди в банкоматы и заправки.
Соответственные фото и видео опубликованы в телеграмм-канале "Типичный Донецк", сообщает Цензор.НЕТ.
По всему городу возле банкоматов очереди. Люди пытаются снять с карточек наличные деньги.
Так же людно на АЗС. По словам очевидцев, заправки переполнены по всему городу.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию. В Кремле заявили, что ничего не знают о такой инициативе. В администрации Ростовской области, в которую якобы собрались вывозить дончан, говорят, что узнали об "эвакуации" из новостей.
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+79 Galand
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Нагрузят автобусы бомжами из морга и ковидными умершими
Отвезут за городом расстреляют или взорвут и скажут, что это Правый Сектор, целая ДРГ.
Профит
В Кропивницком (Канатово), село три борта.
В каждом по 233 АФРОПОЛЯКА.
А Вы, про негров. И пьяных.
***, детский сад какой-то.
Срам.
Правасєкі завтра зайдуть в Донєцк!
балаболка вы, Виктория.
это как минимум.
ВІДРАЗУ ПОПЕРЕДЖАЮ!
Після ваших прокльонів у шизофренічному припадку, ви мене уже нічим не здивуєте.
Отож відповідати на ваші "горі в аду" і таке інше, я не збираюсь.
Бухаєте, то не чіпляйтесь до людей.
Не пишіть мені. БО ПОШЛЮ ПОДАЛІ.
у них нет выбора.
Х#йло отримав в ОРДЛО те, що готував для України. Він думав, що стягування військ до українського кордону викличе в українців паніку, що всі побіжать знімати гроші в банках, почнуть вигрібати продукти в магазинах, почнеться хаос і паніка. Але в Україні такого не відбулось. Хіба що любителі руского міра повтікали: жопоблок, частина
слуглакеїв та гоNдон. І то не на парашу, яку так ******* а в ненависну їм "загниваючу" Європу. Бо в Європі їм нічого не загрожує, а на параші чайку з новічком можна сьорбнути.
Тікайте в Ростов, а краще на Воркуту, там хоч зимно але спакойно!
В Донецке и Луганске 90% жителей - этнические украинцы.
Знаю не понаслышке.
Вата обычная в основном, как и по всей Украине.
может чуть более ватные чем 73% идиотов - зелебобиков.
в основном останутся из-за боязни мародерства.
А вообще конечно надо валить.
1. если и правда война - опасно попасть под обстрелы.
2. если войны не будет - будут провокации от боевиков.
Развалюху взорвали чётко под аккомпанемент отправки из Донецка первого автобуса с эвакуируемыми в Россию
Похоже, оккупанты решили по максимум раскрутить истерию
напомни, а то я подзабыл.
В окупованому Донецьку черги через "евакуацію"
Після оголошення "евакуації" в окупованому Донецьку вишикувалися черги до банкоматів та заправок.