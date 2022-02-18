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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Донецке очереди из-за "эвакуации". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После объявления "эвакуации" в оккупированном Донецке выстроились очереди в банкоматы и заправки.

Соответственные фото и видео опубликованы в телеграмм-канале "Типичный Донецк", сообщает Цензор.НЕТ.

По всему городу возле банкоматов очереди. Люди пытаются снять с карточек наличные деньги.

В оккупированном Донецке очереди из-за эвакуации 01
В оккупированном Донецке очереди из-за эвакуации 02
В оккупированном Донецке очереди из-за эвакуации 03

Так же людно на АЗС. По словам очевидцев, заправки переполнены по всему городу.

Смотрите также: Российские СМИ сообщают о "мощном взрыве" в центре Донецка. ФОТО

Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию. В Кремле заявили, что ничего не знают о такой инициативе. В администрации Ростовской области, в которую якобы собрались вывозить дончан, говорят, что узнали об "эвакуации" из новостей.

Автор: 

Донецьк (6322) эвакуация (2071)


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Топ комментарии
+79
Щас дождутся ночи.
Нагрузят автобусы бомжами из морга и ковидными умершими
Отвезут за городом расстреляют или взорвут и скажут, что это Правый Сектор, целая ДРГ.
Профит
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18.02.2022 18:10
+51
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18.02.2022 18:08
+41
Да ві ізвращєнєц батєнька
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18.02.2022 18:24
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18.02.2022 18:08 Ответить
поговаривают, всех сразу в Сочи повезут или Геленжик во дворец ***** прямиком................
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18.02.2022 18:16 Ответить
а чому не стреляют кацапы по чергам непорядок...
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18.02.2022 18:49 Ответить
И клюшки всем выдадут. В дупу, да поглубже.
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18.02.2022 18:57 Ответить
Лично Пенис Душилин выдавать будет
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18.02.2022 19:37 Ответить
Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили покидать территорию самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик на фоне обострения конфликта. В распоряжении Лайфа оказалось фото соответствующего приказа, который развесили на основе указа Министерства государственной безопасности ЛНР.
https://life.ru/p/1472526
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18.02.2022 20:45 Ответить
Все по кальке как в 2008.
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18.02.2022 18:09 Ответить
Это за водкой
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18.02.2022 18:09 Ответить
далі...нє стрєляйті! ми сваі! русскагаварящіі!!
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18.02.2022 18:10 Ответить
Щас дождутся ночи.
Нагрузят автобусы бомжами из морга и ковидными умершими
Отвезут за городом расстреляют или взорвут и скажут, что это Правый Сектор, целая ДРГ.
Профит
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18.02.2022 18:10 Ответить
Надеюсь что так и будет. Это лучше чем живых убивать. Хотя лучше вообще без провокации.
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18.02.2022 18:13 Ответить
кацапня и без провокаций? Смешно...
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18.02.2022 18:28 Ответить
Это очень мягкий вариант - есть большая вероятность, что людей туда будут свозить живых...
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18.02.2022 18:34 Ответить
там нет людей, эти сволочи разожгли войну, и в рядах ополченцев убивали наших ребят. Этот Донецк надо было разхерячить авиацией уже давным давно
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18.02.2022 20:57 Ответить
А теперь талоны!!!
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18.02.2022 18:11 Ответить
У Скабеевой уже ВСУ наступают на Горловку
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18.02.2022 18:11 Ответить
А я бы ее трахнул
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18.02.2022 18:20 Ответить
Да ві ізвращєнєц батєнька
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18.02.2022 18:24 Ответить
Месье знает толк в извращениях
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18.02.2022 18:24 Ответить
Мой друг говорит о таких "красавицах" : если у меня на нее встанет, я его отрежу.
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18.02.2022 18:31 Ответить
Эх, мужики, с жиру беситесь. После двух-трех месяцев воздержания под бутылку водки даже ********* женщиной покажется. 😜
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18.02.2022 18:56 Ответить
тяжело у вас на зоне
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18.02.2022 19:39 Ответить
ну почти. 25 лет в море
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18.02.2022 20:12 Ответить
Та ну нах. Уж в каких подворотнях я не бывал, но она у меня сразу полшестого…
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18.02.2022 20:22 Ответить
главное с ее лица маску не снимать.
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18.02.2022 20:47 Ответить
🤮🤮🤮
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18.02.2022 18:34 Ответить
Я тоже, бутылкой по башке, ну или кирпичом.
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18.02.2022 18:42 Ответить
Говорящего бобра???!!!
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18.02.2022 19:59 Ответить
А впереди танки мериканские, на которых под балалайку танцуют пьяные негры.
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18.02.2022 18:29 Ответить
Да Вы не в курсе, последних новостей!
В Кропивницком (Канатово), село три борта.
В каждом по 233 АФРОПОЛЯКА.

А Вы, про негров. И пьяных.
***, детский сад какой-то.
Срам.
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18.02.2022 20:58 Ответить
а прі свєцкам саюзє била...ех...да што гаваріть...
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18.02.2022 18:15 Ответить
так какие проблемы? попроси у маладой республики палитическага убежища, и заправляйся ............
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18.02.2022 18:18 Ответить
тут зарплата 10 000 деревянних
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18.02.2022 18:23 Ответить
Але не тоді коли у тебе зарплатня $105
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18.02.2022 18:27 Ответить
Вам лучше стать в очередь за мозгами.
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18.02.2022 18:34 Ответить
73% Ылиты всегда и везде "делают кассу" кукловодам..(
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18.02.2022 18:15 Ответить
ну я бы на их месте тоже свалил. Когда идет линия фронта - надо валить, пока не прилетело. Неважно, откуда летит и куда валить. просто нужно выжить и все.
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18.02.2022 20:48 Ответить
.. .
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18.02.2022 18:15 Ответить
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18.02.2022 18:17 Ответить
Тікайте, сєпари!
Правасєкі завтра зайдуть в Донєцк!

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18.02.2022 18:18 Ответить
шось за багато піднесення і злорадства. У нас на Львів тільки в понеділок безліч люду рушило. Будьмо пильні!!!
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18.02.2022 18:21 Ответить
то до ВАС у Львів наша Київська ВАТА поїхала... Ніхто в армії не служив і зброю мають лише в інтернет-геймах переважно. Борзота мєстна поїхала тікать від Києва подалі.
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18.02.2022 18:26 Ответить
виктория, а ваша мама осталась потому что стрелять умеет? а ваши дети? а ваши дедушки и бабушки?
балаболка вы, Виктория.
это как минимум.
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18.02.2022 20:49 Ответить
Ви знову напились до чортиків!?
ВІДРАЗУ ПОПЕРЕДЖАЮ!
Після ваших прокльонів у шизофренічному припадку, ви мене уже нічим не здивуєте.
Отож відповідати на ваші "горі в аду" і таке інше, я не збираюсь.
Бухаєте, то не чіпляйтесь до людей.
Не пишіть мені. БО ПОШЛЮ ПОДАЛІ.
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18.02.2022 20:56 Ответить
Нехило хтось заробить ))))
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18.02.2022 18:21 Ответить
Руцькі, очі вуцькі йдуть вас дебілів "спасати". Все що залишилось винесуть із хати. Баб, що боль-мень будуть ...бати, а мужиків на підвали саджати.
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18.02.2022 18:23 Ответить
с чего ты ерничаешь? у них есть выбор?
у них нет выбора.
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18.02.2022 20:50 Ответить

Х#йло отримав в ОРДЛО те, що готував для України. Він думав, що стягування військ до українського кордону викличе в українців паніку, що всі побіжать знімати гроші в банках, почнуть вигрібати продукти в магазинах, почнеться хаос і паніка. Але в Україні такого не відбулось. Хіба що любителі руского міра повтікали: жопоблок, частина слуг лакеїв та гоNдон. І то не на парашу, яку так ******* а в ненависну їм "загниваючу" Європу. Бо в Європі їм нічого не загрожує, а на параші чайку з новічком можна сьорбнути.
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18.02.2022 18:23 Ответить
Хто залишиться в Донєцку того московити накриють градом і потім скажуть, шо це укри...
Тікайте в Ростов, а краще на Воркуту, там хоч зимно але спакойно!
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18.02.2022 18:29 Ответить
Да там непонятно кого накроют. Бегущих или тех кто останется.
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18.02.2022 18:30 Ответить
Чем лучше город помыть после этого биомусора? Дустом или хлоркой?
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18.02.2022 18:30 Ответить
ДУСТОМ С ХЛОРКОЙ.
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18.02.2022 18:38 Ответить
Радикально но справедливо.
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18.02.2022 18:45 Ответить
Донецьк очищається від предків каторжників, яких заселили колись зі всього СССР на місце вбитих і виморених голодом українців!
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18.02.2022 18:33 Ответить
ты или ольгинец или дурак.
В Донецке и Луганске 90% жителей - этнические украинцы.
Знаю не понаслышке.
Вата обычная в основном, как и по всей Украине.
может чуть более ватные чем 73% идиотов - зелебобиков.
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18.02.2022 20:51 Ответить
то якого біса ці етнічні українці ненавидять українську мову та поробили російські паспорти????
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18.02.2022 23:14 Ответить
до речі: про ненависть до української мови та україномовних українців також знаю "не по наслышке"!
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18.02.2022 23:15 Ответить
На йух! У сибір! Туди, де "самурві у рєкі"
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18.02.2022 18:40 Ответить
Подозреваю что в одном из автобусов будет взрывчатка.Уж сильно кацапы хотят крови...
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18.02.2022 18:57 Ответить
Вата робить картинку...а цікаво в яку сторону тікають ? к украм напевно...бо останнім часом дуже багато ватної мішури повилазило в Києві..
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18.02.2022 18:57 Ответить
*********, смотри внизу фото на след от впопучленца распятого в трусиках после бандеровского снаряда. На светофор не смотри, они в Лугандоне в лужах не отражаются.
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18.02.2022 18:59 Ответить
Эвакуация из Горловки
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18.02.2022 19:01 Ответить
если вывезут всех женщин и детей, то за кого будут прятаться бравые руцкие зольдаты?
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18.02.2022 19:16 Ответить
Загалом, нічого смішного в тому всьому нема. Цхенвал за три доби до "нападу" грузинів почали евакуювати, а потім самі ж кацапи той Цхенвал розфігачили і всіх в ньому, хто не встиг. Кацапи настільки впороті і примітивні, що навіть сценарії не міняють... Зрозуміло, що за цим всім буде, але ж кого ви, мерзото кацапська, обманути хочете. Ну, хіба Зеленського і його слуг...
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18.02.2022 19:17 Ответить
вже пофіг, яку провокацію русня зробить, весь світ вже знає, що це будуть вони.
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18.02.2022 19:30 Ответить
Водочки принеси. Мы домой летим
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18.02.2022 19:27 Ответить
Деякі сайти пишуть, що нема насправді ніякої евакуації.
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18.02.2022 19:51 Ответить
несколько автобусов подогнали, чо. а вот сколько людей уедет? думаю немного - и только те кому есть куда уезжать. В палатках жить никто не станет, это бред.
в основном останутся из-за боязни мародерства.
А вообще конечно надо валить.
1. если и правда война - опасно попасть под обстрелы.
2. если войны не будет - будут провокации от боевиков.
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18.02.2022 20:54 Ответить
Хоч би до нас не поперли ! Ставте "заградітєльниє" отряди !
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18.02.2022 19:51 Ответить
УЛЫБАЕМСЯ И МАШЕМ
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18.02.2022 19:59 Ответить
Сибирь большая и лохов примет немерянно..
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18.02.2022 20:01 Ответить
Несколько минут назад в оккупированном Донецке в районе так называемого "Дома Правительства" взорвался автомобиль.

Развалюху взорвали чётко под аккомпанемент отправки из Донецка первого автобуса с эвакуируемыми в Россию

Похоже, оккупанты решили по максимум раскрутить истерию
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18.02.2022 20:07 Ответить
Очень хорошо что сами едут. После освобождения территории от сепаров, меньше расходов уйдет на депортацию.
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18.02.2022 20:07 Ответить
мы уже депортировали 73% идиотов-зелебобиков, уставших от войны и мечтающих заглянуть в очко Путину?
напомни, а то я подзабыл.
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18.02.2022 20:55 Ответить
Но кону будущее и благополучие расеи на фоне этого жители ордло даже слабо смахивают на разменную монету....с
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18.02.2022 20:20 Ответить
вывозят своих "русских" дикарей обратно на родину?
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18.02.2022 20:20 Ответить
Зато у местных домушников праздник,грабь пустые квартиры не хочу..
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18.02.2022 20:29 Ответить
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18.02.2022 20:29 Ответить
Отлично, освободились тысячи квартир для "бурятов"!
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18.02.2022 20:40 Ответить
почему ТЕБЯ это радует?
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18.02.2022 20:55 Ответить
Очередь на эвакуацию в магазинах? Хватит уже промывать мозги людям.
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18.02.2022 20:58 Ответить
А прочитати другий рядок ти не в змозі?
В окупованому Донецьку черги через "евакуацію"
Після оголошення "евакуації" в окупованому Донецьку вишикувалися черги до банкоматів та заправок.
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19.02.2022 00:14 Ответить
В Ростов к своему пахану, он безмерно рад будет, он вас прикормит, правда сиська у него одна… как в 2014 были дебилы, так ими и остались. Езжайте и больше не возвращайтесь….Якутск Чита Хабаровск Магадан Анадырь ждут вас дебилы..
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18.02.2022 21:02 Ответить
 
 