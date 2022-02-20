Путин заверил Макрона, что Россия выведет войска из Беларуси - Le Monde

Президент России Владимир Путин подтвердил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону намерение вывести войска РФ из Белоруссии.

Об этом сообщили в Елисейском дворце после телефонного разговора президентов 20 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

Вывод войск должен состояться после завершения учений.

"Нам придется все это проверить, это может занять немного времени", – добавили у президента Франции, ведь заявление противоречит словам режима Лукашенко, провозгласившего себя президентом РБ.

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Так, в Минске объявили, что находящиеся в Беларуси на учениях 10-20 февраля российские войска останутся дальше на других подобных маневрах.