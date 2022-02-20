Путин заверил Макрона, что Россия выведет войска из Беларуси - Le Monde
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Президент России Владимир Путин подтвердил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону намерение вывести войска РФ из Белоруссии.
Об этом сообщили в Елисейском дворце после телефонного разговора президентов 20 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.
Вывод войск должен состояться после завершения учений.
"Нам придется все это проверить, это может занять немного времени", – добавили у президента Франции, ведь заявление противоречит словам режима Лукашенко, провозгласившего себя президентом РБ.
Так, в Минске объявили, что находящиеся в Беларуси на учениях 10-20 февраля российские войска останутся дальше на других подобных маневрах.
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Российско-оккупационные войска в очередной раз увеличили количество обстрелов позиций украинских военных, одновременно с этим продолжая распускать фейки про якобы нарушениях со стороны ВСУ. СМИ РФ также запустили неправдивую информацию о "задержании украинского агента". В Украине разоблачили ложь пропагандистов.
Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен намекнул на возможность превентивных санкций против РФ. Как заявил он, ответ Запада может последовать и на нынешнюю ситуацию "среднего кипения" вокруг Украины.
Текущая ситуация на Донбассе и возле украинских границ, где сосредоточено 150 тысяч солдат регулярной армии ВС РФ, продолжает оставаться в центре внимания Вашингтона. США намерены реагировать внедрением антироссийских санкций, если Москва не предпримет фактических мер по снижению эскалации.
Об этом сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкена в эфире телеканала CBS. Штаты не готовы уступать часть территорий Украины, в которых заинтересован Кремль ради сдерживания войны.
"Москва продолжает держать ситуацию на низком или среднем уровне, но по-прежнему напряженной. На это также последует ответ Запада в виде санкций. Кремль предупрежден, что они приведут к невиданным последствиям для российской экономики. Но я как дипломат надеюсь, что нам удастся разрешить ситуацию без применения крайних мер, а уж тем более, чтобы танки не начали ехать, а самолеты не начали лететь с оккупационными целями", - заметил американский чиновник.
При этом Блинкен пояснил, почему Запад использует предупреждения, а не вводит санкции уже в настоящее время, когда Россия продолжает угрожать соседнему государству. По его словам, "нажатие спускового курка" каковым являются антироссийские санкции, будет утрачен сдерживающий эффект.
"В то же время, мы также не хотим публично рассказывать, что именно мы собираемся делать, потому что это предупредит Россию. Он сможет более эффективно подготовиться к смягчению санкций. Так что все это очень хорошо продумано", - заверил Госсекретарь США.
А не к нам!