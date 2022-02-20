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Рейсы в Украину отменили Austrian Airlines, Swiss и SAS

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Рейсы в Украину отменили Austrian Airlines, Swiss и SAS

Австрийская Austrian Airlines, швейцарская Swiss International Air Lines (Swiss) и скандинавская SAS объявили о полном или частичном прекращении полетов в Украину.

В пресс-службе авиакомпании Austrian Airlines сообщили avianews.com, что до конца февраля останавливают рейсы в Киев и Одессу, передает Цензор.НЕТ. При этом полеты из Вены в Львов будут осуществлять в обычном режиме.

Swiss до 28 февраля приостановит полеты своим единственным маршрутом в Украину Киев-Цюрих. В компании подчеркнули, что также отказались от использования воздушного пространства Украины для транзитных рейсов.

По данным Reuters, скандинавская авиакомпания SAS (SAS.ST) отменила еженедельный рейс Осло-Киев 22 февраля.

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Авиакомпания не будет летать в воздушном пространстве Украины до 27 февраля, а решение о рейсе 1 марта будет принято позже, добавил представитель SAS.

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все рейсы в Киев до 28 февраля.
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Страшно подумати шо буде коли завтра московська біржа відкриється...
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20.02.2022 20:07 Ответить
Если откроется.
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20.02.2022 20:08 Ответить
А до Росії ні? Типа вона дружелюбна, а Україна ні? Хто у нас ФАШИСТИ?
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20.02.2022 20:09 Ответить
Господа панове, а почему эти авиакомпании не отменили рейсы на Москву???? Почему не отказались от использования воздушного пространства РФ??? Где поддержка Украины???
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20.02.2022 20:40 Ответить
Потому что угроза над Украиной. И это все логично. Не дай Бог будет нападение,тогда уже нужно смотреть на реакцию мира
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20.02.2022 20:43 Ответить
Они и так сейчас полупустые летают в/из Украины. Им же надо как-то красиво выйти из пике убытков. Вот и придумали отмазку.
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20.02.2022 20:41 Ответить
Перевіряв на сайтах-- квитки бронюються, але політ під питанням. Ну хто нормальний буде ризикувти? згадайте малаазійський one-way ticket
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20.02.2022 20:52 Ответить
почему до Мордора летаете?если ракеты будут лететь в Украину то они будут лететь с белоруси и мордора
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20.02.2022 21:04 Ответить
подлапотники
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20.02.2022 21:23 Ответить
Их просто нужно за срыв контрактов оштрафовать и прекратить сотрудничество.
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20.02.2022 22:15 Ответить
Так вот как выглядит воздушная блокада, которой грозились Лукашенко и пуйлу после принудительной посадки самолёта с белорусским оппозиционером. Помнится, Цензор публиковал скриншоты как западные авиакомпании огибают плохую Беларусь. Браво, Запад, спасибо за мощные санкции против агрессора!
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20.02.2022 22:46 Ответить
 
 