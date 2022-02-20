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Рейси в Україну скасували Austrian Airlines, Swiss та SAS

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рейси в Україну скасували Austrian Airlines, Swiss та SAS

Австрійська Austrian Airlines, швейцарська Swiss International Air Lines (Swiss) та скандинавська SAS оголосили про повне або часткове припинення польотів в Україну.

У пресслужбі авіакомпанії Austrian Airlines повідомили avianews.com, що до кінця лютого зупиняють рейси до Києва та Одеси, передає Цензор.НЕТ. При цьому польоти з Відня до Львова продовжуватимуться у звичайному режимі.

Swiss до 28 лютого призупинить польоти своїм єдиним маршрутом в Україну Київ-Цюрих. У компанії наголосили, що також відмовилися від використання повітряного простору України для транзитних рейсів.

За даними Reuters, скандинавська авіакомпанія SAS (SAS.ST) скасувала щотижневий рейс Осло-Київ 22 лютого.

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Авіакомпанія не літатиме у повітряному просторі України до 27 лютого, а рішення про рейс 1 березня буде ухвалено пізніше, додав виданню представник SAS.

Нагадаємо, німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила всі рейси до Києва до 28 лютого.

Автор: Анна Судак
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Страшно подумати шо буде коли завтра московська біржа відкриється...
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20.02.2022 20:07 Відповісти
Если откроется.
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20.02.2022 20:08 Відповісти
А до Росії ні? Типа вона дружелюбна, а Україна ні? Хто у нас ФАШИСТИ?
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20.02.2022 20:09 Відповісти
Господа панове, а почему эти авиакомпании не отменили рейсы на Москву???? Почему не отказались от использования воздушного пространства РФ??? Где поддержка Украины???
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20.02.2022 20:40 Відповісти
Потому что угроза над Украиной. И это все логично. Не дай Бог будет нападение,тогда уже нужно смотреть на реакцию мира
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20.02.2022 20:43 Відповісти
Они и так сейчас полупустые летают в/из Украины. Им же надо как-то красиво выйти из пике убытков. Вот и придумали отмазку.
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20.02.2022 20:41 Відповісти
Перевіряв на сайтах-- квитки бронюються, але політ під питанням. Ну хто нормальний буде ризикувти? згадайте малаазійський one-way ticket
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20.02.2022 20:52 Відповісти
почему до Мордора летаете?если ракеты будут лететь в Украину то они будут лететь с белоруси и мордора
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20.02.2022 21:04 Відповісти
подлапотники
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20.02.2022 21:23 Відповісти
Их просто нужно за срыв контрактов оштрафовать и прекратить сотрудничество.
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20.02.2022 22:15 Відповісти
Так вот как выглядит воздушная блокада, которой грозились Лукашенко и пуйлу после принудительной посадки самолёта с белорусским оппозиционером. Помнится, Цензор публиковал скриншоты как западные авиакомпании огибают плохую Беларусь. Браво, Запад, спасибо за мощные санкции против агрессора!
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20.02.2022 22:46 Відповісти
 
 