Совет Безопасности РФ рассматривает вопрос о признании т.н. "ЛНР" и "ДНР"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На проходящее в эти минуты заседание Совета Безопасности РФ вынесли вопрос о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Цель нашего совещания состоит в том, чтобы послушать коллег и определить наши шаги на этом направлении. Имею в виду обращения руководителей "ДНР" и "ЛНР" к России с просьбой о признании суверенитета и постановления Госдумы на эту же тему с призывом к главе государства сделать это", – заявил президент РФ Владимир Путин.
Напомним, сегодня, 21 февраля, главари террористов Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента России Владимира Путина признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".
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https://www.youtube.com/watch?v=sF81BmWNE7w
и как всегда специально, чтобы там были женщины и дети
и так чтобы они там стояли и ждали
мучались в ожидании
чтобы подольше наснимать "ужасов"
что миллионы людей бегут от "фашистов"
они типа все это время были не при делах...
добрые, терпели
а этих петрушек согнали, чтобы показать всему миру, что это было типа коллегиальное решение.
Чтобы всех замарать кровью, а не одному потом пуйлу отдуваться.
по чуть чуть они "границу" южной осетии продвигали в сторону тбилиси
а за 14 лет они даже те несколько сотен домов нормально не восстановили
зато там обосновались хорошо сразу
нарышкин: (испуганно) я...эээ... поддержу признание независимости.
пуйло: поддержите или поддерживаете?
нарышкин: поддерживаю. и включение в состав рассеи...
пуйло: нет, это мы сейчас не обсуждаем.
жалкий спектакль. чмошники и твари.
https://youtu.be/sF81BmWNE7w
А вот в Харькове и в Мариуполе лохторату Бубочки не страшно, им в Харькове, мариуполе, Полтаве, Кременчуге наср*ть.
Им все равно: их не пугает жизнь под бандитской властью, их не пугает совок типа луганский-донецкий (это когда дорожного полрытия нет, а трамвайные провода свинтили на цветмент).
Их все устраивает, было бы пожрать, напиться и поср*ть.
Таких в биологии называют "кишечнополостные".
Если бы не ушли, то сейчас уже бомбили бы Киев, как Жирик - земля ему стекловатой - и требовал.
Задача его создать в Украине промосковский анклав - автономную республику.
Ему нужны минские протоколы.
Да вы там *уки давно всё контролируете.
Вся эта игра, это только что бы продавить автономию днр и лнр в состав Украины.
Что бы Украина признала бандитские администрации.
Да, хрен вам!
Я повторяюсь, многократно, у нас два варианта, или капитулировать, и стать колонией или защищать, с оружием, независимость и будущее наших детей! И этот выбор не растворится во времени, его нужно будет сделать, или "сегодня" или "завтра".
Сейчас на реакцию посмотрят, и если реакция будет благоприятной - то двинутся дальше.
Скажано же, что до Лисаабона - значит, план их такой, до Лиссабона.
Так что очередная французская республика (какая у них там сейчас, 5-я?)будет уже автономной, в составе РФ.
Но не это самое значимое сейчас, а слова Золотова,:
"Запад накачивает Украину оружием, в будущем это «аукнется России», заявил глава Росгвардии Виктор Золотов на заседании Совета безопасности.
«Мы не граничим с Украиной, у нас нет границы с Украиной. Это граница американцев, потому что они хозяева в этой стране. А эти все у них вассалы», - сказал он.
По его словам, то, что Запад накачивает Украину оружием, в том числе создает ядерный арсенал, в будущем «аукнется» России. Поэтому признание самопровозглашенных республик обязательно."
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6213b58d9a79473f31c353f3
Все понятно?
Им нужна Европа вся, до Лиссабона, как и было Кремлем обещано.
Мои самые сердечные поздравления прогрессивному европейскому человечеству.