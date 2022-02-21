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Совет Безопасности РФ рассматривает вопрос о признании т.н. "ЛНР" и "ДНР"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Совет Безопасности РФ рассматривает вопрос о признании т.н.

На проходящее в эти минуты заседание Совета Безопасности РФ вынесли вопрос о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Цель нашего совещания состоит в том, чтобы послушать коллег и определить наши шаги на этом направлении. Имею в виду обращения руководителей "ДНР" и "ЛНР" к России с просьбой о признании суверенитета и постановления Госдумы на эту же тему с призывом к главе государства сделать это", – заявил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, сегодня, 21 февраля, главари террористов Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента России Владимира Путина признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Также читайте: Путин сегодня проведет "большое" заседание Совета безопасности России, - Песков
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Топ комментарии
+38
Имхо, этот как раз полный провал планов Путина. Сами выходят из Минских соглашений, России введут новые санкции, а на Украину уже будет нечем давить.
Курс рубля сегодня уже обвалился, а еще никакого признания ОРДЛО не было.
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21.02.2022 16:27
+33
Путлєр визнає "ЛДНР", чепушило з пасєчником миттєво вступають до ОДКБ і просять ввести війська для "захисту" від "фашистів". Московити "законно" окупують Донбас. А колективний захід і надалі буде казати, що попереджувальні санкції не дадуть результату.

Сподіваюсь це - моя параноя
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21.02.2022 16:23
+27
истинная цель после их "признания" оказать им "военную помощь" и напасть на Украину. Эти полностью разграбленные территории сами по себе оркам не интересны вообще.
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21.02.2022 16:27
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Допустим, а что дальше. Вы поглядите на эти морды, их похоже сутки в унитазе мочили.
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21.02.2022 18:22 Ответить
морды не воюют , а принимают решение
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21.02.2022 18:35 Ответить
Так это ещё хуже.
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21.02.2022 18:50 Ответить
не заметил , бо як воны мочили (выжигали огнём) сирийский народ вси бачилы
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21.02.2022 19:06 Ответить
Ну и шо всем жёнам деткам и внучкам придётся валить к мяух собачьим из удобных и комфортных стран Запада в мацкву и Ростов, счета заморожены, недвижимость и движимость арестована. Ротенберг и Дерипаска хлопают в ладоши, сечин, Мюллер и пригожин кричат путенбох, весело играет группа любе песню про Аляску…. Занавес
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21.02.2022 18:40 Ответить
так должно быть уже давно, но ничего похожего не произходит, бо миром правят гроши
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21.02.2022 18:49 Ответить
Когда на бреде основывается внешняя политика большой страны - это беда,не только этой страны, но и всех стран, которые ее окружают.
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21.02.2022 16:55 Ответить
Думаю это признание ,будет очень недолгим.
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21.02.2022 16:58 Ответить
да , после последует присоединение
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21.02.2022 17:42 Ответить
Смотрю трансляцию и офигеваю - какая то параллельная реальность? Как, как такое возможно в современных реалиях при современных информационных технологиях? Что они все несут, что плетут, какой ж бред??? И все это схавают на россии и уже нападают с полной уверенностью в своей правоте?
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21.02.2022 17:01 Ответить
Вы же заметили, что они уже сами себе не принадлежат. Где их былое вяличие! О русском мире не слова, кроме того они, похоже, подгузники начали менять ежечасно.
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21.02.2022 18:30 Ответить
В раді безпеки РФ концерт для бурятів. В головних ролях: Х...
https://www.youtube.com/watch?v=sF81BmWNE7w
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21.02.2022 17:01 Ответить
на ютюбе прямой эфир . Меня хватило на 15 секунд бреда вальки-стакан из Бердичева . Такая дичь что из ушей кровь пошла .
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21.02.2022 17:07 Ответить
Она из Шепетовки
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21.02.2022 19:38 Ответить
ничего не меняет , дура она где угодно могла вылупится .
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21.02.2022 20:03 Ответить
Признание "независимости" этих территорий будет концом для режима Путина.
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21.02.2022 17:09 Ответить
Вчера задал вопрос на одном популярно кацапкском стриме про пуйла. Получил миллион подтверждающих ответов что он все правильно делает и убивать украинцев - это национальная идея русских, их жизненная цель.
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21.02.2022 17:13 Ответить
Это быдло. Куда его направит информпоток-туда и пойдет. Прекратится истерия,как в 2008 году с Грузией-и они сами себя пожрут. Останется только поссать на их могилы.
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21.02.2022 17:27 Ответить
для картинки и свозили народ к границе
и как всегда специально, чтобы там были женщины и дети
и так чтобы они там стояли и ждали
мучались в ожидании
чтобы подольше наснимать "ужасов"
что миллионы людей бегут от "фашистов"

они типа все это время были не при делах...
добрые, терпели
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21.02.2022 17:15 Ответить
Ну ось і прозвучала фраза визнати Дыру в адмін кордонах до конфлікту. не забагато хочете
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21.02.2022 17:21 Ответить
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21.02.2022 17:22 Ответить
Це щоб мати 5 годин фори для того щоб встигнути розбігтися по бункерах...
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21.02.2022 17:28 Ответить
Дождь - ничтожества
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21.02.2022 17:33 Ответить
Та это у него время по тувински, шаманы в тайге на часах время устанавливали.
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21.02.2022 19:06 Ответить
Дурак Наришкін проколовся, підтрима входженн ЛДНР до РФ)))
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21.02.2022 17:24 Ответить
Похоже, решение о признании ЛНР и ДНР уже пуйлом принято.

а этих петрушек согнали, чтобы показать всему миру, что это было типа коллегиальное решение.

Чтобы всех замарать кровью, а не одному потом пуйлу отдуваться.
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21.02.2022 17:24 Ответить
Если оставят Украину в покое,как в случае е с Грузией-почему бы и нет? Всё равно лугандон-мертвая территория. Останется дождаться кончины этого гребаного путлеровского режима. Агония будет недолгой.
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21.02.2022 17:25 Ответить
Там 100 миллионов таких путиных
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21.02.2022 17:33 Ответить
они не совсем оставили
по чуть чуть они "границу" южной осетии продвигали в сторону тбилиси
а за 14 лет они даже те несколько сотен домов нормально не восстановили
зато там обосновались хорошо сразу
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21.02.2022 20:40 Ответить
пуйло - нарышкину: вы что, за продолжение переговоров (с Западом)?

нарышкин: (испуганно) я...эээ... поддержу признание независимости.

пуйло: поддержите или поддерживаете?

нарышкин: поддерживаю. и включение в состав рассеи...

пуйло: нет, это мы сейчас не обсуждаем.

жалкий спектакль. чмошники и твари.
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21.02.2022 17:26 Ответить
испуг нарышкина...проговорился... на 1:34:39

https://youtu.be/sF81BmWNE7w
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21.02.2022 18:01 Ответить
)))
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21.02.2022 23:18 Ответить
признавать сша ордло нельзя никак.
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21.02.2022 17:31 Ответить
В США і не знають що є якісь днр та лнр. ОРДЛО - так. А на Московії індекси РТСІ рухнули на 13,4%, Мосбіржі на 10,5%. А доляри здорожчали
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21.02.2022 18:40 Ответить
Ну что, посмотрим, как американцы и европейцы ответят... !?
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21.02.2022 17:33 Ответить
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21.02.2022 17:59 Ответить
Мерзотнійше за кацапов світ незнає.
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21.02.2022 18:45 Ответить
100 вiдсоткiв.
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21.02.2022 18:55 Ответить
вот такой он - рюскій мір во всей красе для рюсколобьіх и рюскоязьікіх. . .
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21.02.2022 23:12 Ответить
Им страшно.
А вот в Харькове и в Мариуполе лохторату Бубочки не страшно, им в Харькове, мариуполе, Полтаве, Кременчуге наср*ть.

Им все равно: их не пугает жизнь под бандитской властью, их не пугает совок типа луганский-донецкий (это когда дорожного полрытия нет, а трамвайные провода свинтили на цветмент).
Их все устраивает, было бы пожрать, напиться и поср*ть.
Таких в биологии называют "кишечнополостные".
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22.02.2022 05:26 Ответить
крыса совсем мозгами поехала)))) цугцванг это называется.......
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21.02.2022 18:31 Ответить
Брехня. Це засідання було вже записано за 4 години до цього. Погляньте на годинник почесного олєнєвода Шойги - 12-47. Чи в нього вони по Грінвічу? А показали пізніше щоб на рабсіян більше фейкових новин про ОРДЛО викинути.
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21.02.2022 18:31 Ответить
Как я и говорил с самого начала .Они будут признавать республики , при любом раскладе.. "независимые", "автономные" в составе Украины, или даже как субъекты РФ только в админ границах всех территорий Донецкой и Луганской областей. что официально и прозвучало на заседании Совбеза) а так как по факту они сейчас контролируют менее 40% то остальное будут "отвоевывать". И это тот минимум на котором Путин "хочет сохранить свое лицо". Интересно на сколько на это согласна Украина и ее элиты ( прошлые и нынешние)
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21.02.2022 18:47 Ответить
Така ось пропозиція вийшла від голови мвс орди: "... что признать независимость ДНР и ЛНР необходимо, но в границах Донецкой и Луганской областей, «в тех административных границах, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации вооруженными силами Украины».
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21.02.2022 19:05 Ответить
а Жирик вовремя ушел в кому, хитрый тля
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21.02.2022 19:17 Ответить
Никуда он не ушел, это его ушли.
Если бы не ушли, то сейчас уже бомбили бы Киев, как Жирик - земля ему стекловатой - и требовал.
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22.02.2022 05:28 Ответить
Он не подпишет.
Задача его создать в Украине промосковский анклав - автономную республику.
Ему нужны минские протоколы.
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21.02.2022 19:31 Ответить
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21.02.2022 19:34 Ответить
Они оккупировали в 2014, а сейчас повторно хотят оккупировать.
Да вы там *уки давно всё контролируете.
Вся эта игра, это только что бы продавить автономию днр и лнр в состав Украины.
Что бы Украина признала бандитские администрации.
Да, хрен вам!
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21.02.2022 19:40 Ответить
Все это херня, всем понятно, что ***** всякими ходами ищет лазейку для колонизации Украины! Я не стратег, но по-прежнему оно(*****) идет намеченным курсом! Вся эта пурга о безопасности, только прикрытие основной цели. По поводу встречи параши и Америки, прозучала мысль, что: "Нужно дать еще один шанс западной дипломатии - заставить Украину выполнять минские согл. Надеюсь их пошлют, и в параше тоже так думают, поэтому идет запугивание признанием парашей лугандонии, потом ОДКБ, территориальные притензии к Украине, и новый виток эскалации. потом южное направление и море. Когда то, давно, ***** сказал такую фразу: "курочка по зернышку клюет". Подлость, вранье, цинизм. Это его стратегия по ползучей окупации, если не получится захватить все сразу. Так или эдак, ***** будет всеми средствам пытаться уничтожить, нашу, Украину, и на ее месте с помощью боек, мураевых, создать свою.
Я повторяюсь, многократно, у нас два варианта, или капитулировать, и стать колонией или защищать, с оружием, независимость и будущее наших детей! И этот выбор не растворится во времени, его нужно будет сделать, или "сегодня" или "завтра".
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21.02.2022 19:53 Ответить
смотрю ***** на дожде - это пипец. он еще и историк нев.бенный - тут такой экскурс в ленинскую Украину шо капец все жду, шо ж оно скажет по сути (признание орков) - а оно все пи.дит и пи.дит, уже про то как мы еле выживаем с нашей комуналкой
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21.02.2022 21:19 Ответить
признал таки, ****
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21.02.2022 21:36 Ответить
Признал. Скоро масштабные действия на востоке Украины.
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21.02.2022 21:39 Ответить
кацап, не варто проектувати свої хворі недоімперські амбіції на інші країни...
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21.02.2022 23:22 Ответить
Этот винтрогий потомок боярышниковых алкашей уже про Навасосию даже не кукарекает)) А ведь в начале кацапо скоты визжали про Навасосию минимум на 8 областей Украины ..в итоге с огромными усилиями получив по мордяке от украинской армии они смоли еле еле отхватить 10% Луганской и 25% донецкой области. Щас кацапо рогие про навасосию шо то уже не кукарекают))
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22.02.2022 00:01 Ответить
Это только начало.
Сейчас на реакцию посмотрят, и если реакция будет благоприятной - то двинутся дальше.
Скажано же, что до Лисаабона - значит, план их такой, до Лиссабона.

Так что очередная французская республика (какая у них там сейчас, 5-я?)будет уже автономной, в составе РФ.
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22.02.2022 05:33 Ответить
И восьми лет не прошло.
Но не это самое значимое сейчас, а слова Золотова,:
"Запад накачивает Украину оружием, в будущем это «аукнется России», заявил глава Росгвардии Виктор Золотов на заседании Совета безопасности.

«Мы не граничим с Украиной, у нас нет границы с Украиной. Это граница американцев, потому что они хозяева в этой стране. А эти все у них вассалы», - сказал он.

По его словам, то, что Запад накачивает Украину оружием, в том числе создает ядерный арсенал, в будущем «аукнется» России. Поэтому признание самопровозглашенных республик обязательно."

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6213b58d9a79473f31c353f3

Все понятно?
Им нужна Европа вся, до Лиссабона, как и было Кремлем обещано.
Мои самые сердечные поздравления прогрессивному европейскому человечеству.
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22.02.2022 05:31 Ответить
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