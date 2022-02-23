Путин отверг и расторг Минские соглашения, - Блинкен
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что из предпринятых президентом России Владимиром Путиным действий видно, что он отверг и по факту расторг Минские соглашения.
Об этом он заявил на брифинге по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается Нормандского формата, этот вопрос лучше поставить президенту Путину. Насколько мы видим из действий, которые он предпринял, он отвергнул и, по факту, разорвал Минские соглашения, для продвижения которых Нормандский формат был создан. Так что если Россия вообще серьезно настроена на разрешение конфликта, который она создала на Донбассе, выполняя соглашения, которые она подписала - Минские соглашения, то она демонстрирует абсолютно обратное", - заявил Блинкен.
Он также подчеркнул, что заявления Путина доказывают – вторжение в Украину все это время было его планом.
"То, что мы услышали непосредственно от президента Путина, доказывает то, что мы говорили - что он не отправил более 150 тыс. военных на украинскую границу из-за военных учений, или чтобы ответить на угрозу и агрессию Украины, или остановить сфабрикованный геноцид со стороны Украины, или по любым другим выдуманным причинам. Его план все это время был вторгнуться в Украину, чтобы контролировать Украину и ее народ, разрушить демократию Украины, которая представляет разительный контраст автократии, которой он управляет, восстановить Украину как часть России", - подчеркнул он. госсекретарь США.
Пожалуйста, подождите...
Да простят меня ущербные наивные идиоты, которые надеялись, что из этой кучки говна можно слепить лединец...
Начиная от "особого статуса" с полномочиями "наложения вето" на все политические решения страны, проведения выборов под присмотром прох@йловской армии, создания вооружённой "милиции" из числа боевиков, легализации марионеТОШНОго псевдоправительства во главе с кацапами и (самое главное) пороговная АМНИСТИЯ!
Я ничего не забыл?
Я вот сейчас дико извиняюсь, но де вас носило эти 8 лет?
Все, бл@ть, 8 лет, плешивая мразь настаивала именно на этих пунктах "Минска" и ни в каком другом формате этот договор х@йло даже не рассматривало.
И как вы говорите "Тепер змоделюйте ситуацію далі" - когда вопрос ставится так, что "либо подписываете в этом формате, либо война", что вы выберете:
1) Подписать и дать (уже юредически и дипломатически узаконенное) право легализовывать, вооружать и беспрепятственно перемещаться по стране "зелёных 3/14дарасов", и потерять всю страну меньше чем за год.
2) Послать их всех нах@й и остаться в своём законном праве уничтожать любого оккупанта на своей земле, при поддержке мировой общественности и с материальной, и военной помощью союзников?
« когда вопрос ставится так, что "либо подписываете в этом формате, либо война", что вы выберете» я привів для прикладу грузинський досвід і там питання ставилось не так,
там було - або підписуєте капітуляцію (фактично відмовляєтесь від претензій на територію Абхазії та Південної осетії), або бомбимо Дбілісі, і Саакашвілі швидко все підписав під крики стурбованості західних партнерів.
( Це якщо ми моделюємо ситуацію далі і вона розвивається не на нашу користь і у нас, для прикладу звичайно, втрачена повністю територія Донецької, Луганської, часина Харківської області, заблоковані усі морські порти та припинене постачання палива і реалізація 90% нашої продукції, армія добре побита і відчуває дефіцит у ***********, або навіть деякі підрозділи частково небоєздатні, вже деякі поодинокі ракети долітають до Києва - коротше все як у грузинів в 2008р. Які варіанти дій є у нашого керівництва? Маю великі сумніви, що воно проявить характер і не підпише капітуляцію.)
Там они сначала выбивали грузин за пределы территорий этих "республик", а потом только признавали их.
Тут х@йло признало тот децл де эти ублюдки закогтились, а потом только осмелело на большее...
То есть - мразь боится, что "одной большой" победы не получится, поэтому решила поделить на мелкие...
К Прасковье Федоровне в дом
Во вторник зван я на форели.
Куда как чуден создан свет!
Пофилософствуй - ум вскружится;
То бережешься, то обед:
Ешь три часа, а в три дни не сварится!
Отметь-ка, в тот же день... Нет, нет.
В четверг я зван на погребенье.
Ох, род людской! пришло в забвенье,
Что всякий сам туда же должен лезть,
В тот ларчик, где ни стать, ни сесть.
Но память по себе намерен кто оставить
Житьем похвальным, вот пример:
Покойник был почтенный камергер,
С ключом, и сыну ключ умел доставить;
Богат, и на богатой был женат;
Переженил детей, внучат;
Скончался; все о нем прискорбно поминают.
Кузьма Петрович! Мир ему! -
Что за тузы в Москве живут и умирают! -
Блінкен народився 16 квітня 1962 року в місті Йонкерс, штат Нью-Йорк, у родині євреїв Дональда М. Блінкена[en], дипломата й бізнесмена, що походив із сім'ї впливових нью-йоркських правників, та Джудіт Блінкен (уродженої Фрем), менеджерки танцювальної трупи.
По батьковій лінії Блінкен є правнуком уродженця Переяслава, випускника Київського комерційного училища Меїра Блінкена, емігранта з України, який був відомим у США єврейським письменником, що писав мовою їдиш під псевдонімом Б. Меєр