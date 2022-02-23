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Россия (91250) США (23182) минские соглашения (3221) Блинкен (749)

Путин отверг и расторг Минские соглашения, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Путин отверг и расторг Минские соглашения, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что из предпринятых президентом России Владимиром Путиным действий видно, что он отверг и по факту расторг Минские соглашения.

Об этом он заявил на брифинге по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается Нормандского формата, этот вопрос лучше поставить президенту Путину. Насколько мы видим из действий, которые он предпринял, он отвергнул и, по факту, разорвал Минские соглашения, для продвижения которых Нормандский формат был создан. Так что если Россия вообще серьезно настроена на разрешение конфликта, который она создала на Донбассе, выполняя соглашения, которые она подписала - Минские соглашения, то она демонстрирует абсолютно обратное", - заявил Блинкен.

Он также подчеркнул, что заявления Путина доказывают – вторжение в Украину все это время было его планом.

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"То, что мы услышали непосредственно от президента Путина, доказывает то, что мы говорили - что он не отправил более 150 тыс. военных на украинскую границу из-за военных учений, или чтобы ответить на угрозу и агрессию Украины, или остановить сфабрикованный геноцид со стороны Украины, или по любым другим выдуманным причинам. Его план все это время был вторгнуться в Украину, чтобы контролировать Украину и ее народ, разрушить демократию Украины, которая представляет разительный контраст автократии, которой он управляет, восстановить Украину как часть России", - подчеркнул он. госсекретарь США.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
И Слава Богу!
Да простят меня ущербные наивные идиоты, которые надеялись, что из этой кучки говна можно слепить лединец...
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23.02.2022 01:12
+10
Містер Ентоні, дякуємо за підтримку!
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23.02.2022 01:39
+9
Слава Богу за Блінкена !! Він дійсно добре розбирається в ситуації !
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23.02.2022 01:25
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И Слава Богу!
Да простят меня ущербные наивные идиоты, которые надеялись, что из этой кучки говна можно слепить лединец...
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23.02.2022 01:12 Ответить
Всё.
Начиная от "особого статуса" с полномочиями "наложения вето" на все политические решения страны, проведения выборов под присмотром прох@йловской армии, создания вооружённой "милиции" из числа боевиков, легализации марионеТОШНОго псевдоправительства во главе с кацапами и (самое главное) пороговная АМНИСТИЯ!
Я ничего не забыл?
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23.02.2022 02:25 Ответить
Ну давайте будемо відверті із усього перерахованого їм нічого і не світило навіть після зміни влади. Тепер змоделюйте ситуацію далі, або вони ордло приєднають до себе (що мало імовірно), або будуть воювати до виходу на кордони донецької і луганської областей (можна тепер в необмежених кількостях застосовувати авіацію, флот, ракети і т.д.) - поки не доб'ються підписання капітуляції по грузинському сценарію (що при нинішньому керівництві здається зовсім реалістичною задачею).
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23.02.2022 11:26 Ответить
"Ну давайте будемо відверті із усього перерахованого їм нічого і не світило навіть після зміни влади."...
Я вот сейчас дико извиняюсь, но де вас носило эти 8 лет?
Все, бл@ть, 8 лет, плешивая мразь настаивала именно на этих пунктах "Минска" и ни в каком другом формате этот договор х@йло даже не рассматривало.
И как вы говорите "Тепер змоделюйте ситуацію далі" - когда вопрос ставится так, что "либо подписываете в этом формате, либо война", что вы выберете:
1) Подписать и дать (уже юредически и дипломатически узаконенное) право легализовывать, вооружать и беспрепятственно перемещаться по стране "зелёных 3/14дарасов", и потерять всю страну меньше чем за год.
2) Послать их всех нах@й и остаться в своём законном праве уничтожать любого оккупанта на своей земле, при поддержке мировой общественности и с материальной, и военной помощью союзников?
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23.02.2022 13:34 Ответить
«плешивая мразь настаивала именно на этих пунктах "Минска" и ни в каком другом формате этот договор х@йло даже не рассматривало.» - та вона настаівать може хоч на рябінє хоч на лаптях це її особиста психологічна травма, з цієї настойкі нічого не вийде.
« когда вопрос ставится так, что "либо подписываете в этом формате, либо война", что вы выберете» я привів для прикладу грузинський досвід і там питання ставилось не так,
там було - або підписуєте капітуляцію (фактично відмовляєтесь від претензій на територію Абхазії та Південної осетії), або бомбимо Дбілісі, і Саакашвілі швидко все підписав під крики стурбованості західних партнерів.

( Це якщо ми моделюємо ситуацію далі і вона розвивається не на нашу користь і у нас, для прикладу звичайно, втрачена повністю територія Донецької, Луганської, часина Харківської області, заблоковані усі морські порти та припинене постачання палива і реалізація 90% нашої продукції, армія добре побита і відчуває дефіцит у ***********, або навіть деякі підрозділи частково небоєздатні, вже деякі поодинокі ракети долітають до Києва - коротше все як у грузинів в 2008р. Які варіанти дій є у нашого керівництва? Маю великі сумніви, що воно проявить характер і не підпише капітуляцію.)
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23.02.2022 14:34 Ответить
Ага, то есть вся суть вашего поста заключается в том, что вы боитесь, что ЗЕублюдки подпишут капитуляцию?
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23.02.2022 16:06 Ответить
Ну що боюсь це дуже гучно сказано, але надії на них нема. Поки що нас женуть по грузинському сценарію.
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24.02.2022 09:13 Ответить
Грузинский сценарий уже не прокатил!
Там они сначала выбивали грузин за пределы территорий этих "республик", а потом только признавали их.
Тут х@йло признало тот децл де эти ублюдки закогтились, а потом только осмелело на большее...
То есть - мразь боится, что "одной большой" победы не получится, поэтому решила поделить на мелкие...
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24.02.2022 10:45 Ответить
"Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает." Н.В.Гоголь.
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23.02.2022 01:13 Ответить
ти дыви яка скотиняка. так нэожиданно.
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23.02.2022 01:21 Ответить
Кста, а куда жирик пропал? Может его устранили уже?
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23.02.2022 01:22 Ответить
Переворачивают 2 раза в день
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23.02.2022 01:35 Ответить
Хватило б і раз- і зложити руки...і свічку дати
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23.02.2022 05:27 Ответить
Ходит под себя,так обильно что медсестры больше суток не выдерживают,увольняются!!!
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23.02.2022 09:40 Ответить
Слава Богу за Блінкена !! Він дійсно добре розбирається в ситуації !
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23.02.2022 01:25 Ответить
думаю путін зараз як загнаний звір на стіни лізе в своїм бункері..тепер кожен його крок веде до краху Россиії..докерувалось *****
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23.02.2022 01:33 Ответить
Путин азиат ему европейцев не понять.
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23.02.2022 01:36 Ответить
Містер Ентоні, дякуємо за підтримку!
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23.02.2022 01:39 Ответить
Противу будущей недели:
К Прасковье Федоровне в дом
 Во вторник зван я на форели.
Куда как чуден создан свет!
Пофилософствуй - ум вскружится;
То бережешься, то обед:
Ешь три часа, а в три дни не сварится!
Отметь-ка, в тот же день... Нет, нет.
В четверг я зван на погребенье.
Ох, род людской! пришло в забвенье,
Что всякий сам туда же должен лезть,
В тот ларчик, где ни стать, ни сесть.
Но память по себе намерен кто оставить
Житьем похвальным, вот пример:
Покойник был почтенный камергер,
С ключом, и сыну ключ умел доставить;
Богат, и на богатой был женат;
Переженил детей, внучат;
Скончался; все о нем прискорбно поминают.
Кузьма Петрович! Мир ему! -
Что за тузы в Москве живут и умирают! -
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23.02.2022 01:39 Ответить
Для Ентоні Україна не чужа країна!

Блінкен народився 16 квітня 1962 року в місті Йонкерс, штат Нью-Йорк, у родині євреїв Дональда М. Блінкена[en], дипломата й бізнесмена, що походив із сім'ї впливових нью-йоркських правників, та Джудіт Блінкен (уродженої Фрем), менеджерки танцювальної трупи.



По батьковій лінії Блінкен є правнуком уродженця Переяслава, випускника Київського комерційного училища Меїра Блінкена, емігранта з України, який був відомим у США єврейським письменником, що писав мовою їдиш під псевдонімом Б. Меєр
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23.02.2022 01:43 Ответить
Пуйло їми підтерло свою смердючу дупу,але дарма...
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23.02.2022 01:45 Ответить
От.....хуйло
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23.02.2022 02:19 Ответить
какой же моральный удар получили Меркель с Олландом.Столько усилий приложили,столько торговались с Порошенко,чтобы втянуть Украину в "минские вальсы" с тем,чтобы спасти Путина от санкций ООН.Тогда участие Путина в "минских переговорах" давало ООН отмазку не рассматривать оккупацию Крыма и ввод войска на Донбасс (псковские десантники и бурятские танкисты).Мол,решили вести переговоры между собой для "мирного разрешения тконфликта" и слава богу-пусть ищут и договариваются в сторонке от ООН...Меркель даже преждевременно чуть не раскрылась,как агент влияния Кремля в ЕС,так рисковала...а тут сам Путин взял и перечеркнул..)
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23.02.2022 05:18 Ответить
Ти глянь, а говорили "нема альтернативи" мінським домовленостям. В такому разі в України також розв'язані руки.
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23.02.2022 05:26 Ответить
Восени Пуйло скиглив, що використання Україною Байрактарів порушує Мінські угоди. Що тепер?
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23.02.2022 07:09 Ответить
*Він також наголосив, що заяви Путіна доводять - вторгнення в Україну весь цей час було його планом.* ВСЕ ТАК І БУЛО ЗАДУМАНО.... ТАКИЙ БУВ ПЛАН не поступатися розуміючі що Україна на це не піде,а іони їх признають,лігалізуваши не тільки ордло а і себе в них,поблище до київа і взагалі до кордонів інших районів країни.
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23.02.2022 07:25 Ответить
А це означає, що вони йому не вигідні, що він не зміг, як завжди нав'язати свій варіант, як це він робив раніше. Не зміг зломати і переграти найкращих дипломатів, таких, як Порошенко, Клімкіна, Дещицю, Зеркаль та інших. А скільки тут кричали за здачу України "мінськими" і серед них Тігнизад, Дівуля,Толян с погонами полковника, а душонкою єфрейтора, виключно всі "зелені", нацсуки та інше сміття, які крім критики тих, хто хоч щось робить для України нічогісінько самі не зробили.
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23.02.2022 08:37 Ответить
Да их то по сути никогда и не было....был нож гопника у горла Украины мамы...
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23.02.2022 09:10 Ответить
Значит Порох подписал правильные соглашения, ***** не выдержал и вскрылся
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23.02.2022 09:14 Ответить
 
 