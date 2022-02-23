Путін відкинув і розірвав Мінські угоди, - Блінкен
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Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що з вжитих президентом Росії Володимиром Путіним дій видно, що він відкинув і за фактом розірвав Мінські угоди.
Про це він на брифінгу за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щодо Нормандського формату, це питання краще поставити президенту Путіну. Наскільки ми бачимо з дій, які він зробив, він відкинув і, за фактом, розірвав Мінські угоди, для просування яких Нормандський формат був створений. Так що якщо Росія взагалі серйозно настроєна на вирішення конфлікту, який вона створила на Донбасі, виконуючи угоди, які вона підписала - Мінські угоди, вона демонструє абсолютно зворотне", - заявив Блінкен.
Він також наголосив, що заяви Путіна доводять - вторгнення в Україну весь цей час було його планом.
"Те, що ми почули безпосередньо від президента Путіна доводить те, що ми говорили - що він не відправив понад 150 тис. військових на український кордон через військові навчання, або щоб відповісти на загрозу та агресію України, або зупинити сфабрикований геноцид з боку України , або через будь-які інші вигадані причини. Його план весь цей час був вторгнутися в Україну, щоб контролювати Україну та її народ, зруйнувати демократію України, яка представляє разючий контраст автократії, якою він керує, відновити Україну, як частину Росії", - наголосив держсекретар США.
Будь ласка, зачекайте...
Да простят меня ущербные наивные идиоты, которые надеялись, что из этой кучки говна можно слепить лединец...
Начиная от "особого статуса" с полномочиями "наложения вето" на все политические решения страны, проведения выборов под присмотром прох@йловской армии, создания вооружённой "милиции" из числа боевиков, легализации марионеТОШНОго псевдоправительства во главе с кацапами и (самое главное) пороговная АМНИСТИЯ!
Я ничего не забыл?
Я вот сейчас дико извиняюсь, но де вас носило эти 8 лет?
Все, бл@ть, 8 лет, плешивая мразь настаивала именно на этих пунктах "Минска" и ни в каком другом формате этот договор х@йло даже не рассматривало.
И как вы говорите "Тепер змоделюйте ситуацію далі" - когда вопрос ставится так, что "либо подписываете в этом формате, либо война", что вы выберете:
1) Подписать и дать (уже юредически и дипломатически узаконенное) право легализовывать, вооружать и беспрепятственно перемещаться по стране "зелёных 3/14дарасов", и потерять всю страну меньше чем за год.
2) Послать их всех нах@й и остаться в своём законном праве уничтожать любого оккупанта на своей земле, при поддержке мировой общественности и с материальной, и военной помощью союзников?
« когда вопрос ставится так, что "либо подписываете в этом формате, либо война", что вы выберете» я привів для прикладу грузинський досвід і там питання ставилось не так,
там було - або підписуєте капітуляцію (фактично відмовляєтесь від претензій на територію Абхазії та Південної осетії), або бомбимо Дбілісі, і Саакашвілі швидко все підписав під крики стурбованості західних партнерів.
( Це якщо ми моделюємо ситуацію далі і вона розвивається не на нашу користь і у нас, для прикладу звичайно, втрачена повністю територія Донецької, Луганської, часина Харківської області, заблоковані усі морські порти та припинене постачання палива і реалізація 90% нашої продукції, армія добре побита і відчуває дефіцит у ***********, або навіть деякі підрозділи частково небоєздатні, вже деякі поодинокі ракети долітають до Києва - коротше все як у грузинів в 2008р. Які варіанти дій є у нашого керівництва? Маю великі сумніви, що воно проявить характер і не підпише капітуляцію.)
Там они сначала выбивали грузин за пределы территорий этих "республик", а потом только признавали их.
Тут х@йло признало тот децл де эти ублюдки закогтились, а потом только осмелело на большее...
То есть - мразь боится, что "одной большой" победы не получится, поэтому решила поделить на мелкие...
К Прасковье Федоровне в дом
Во вторник зван я на форели.
Куда как чуден создан свет!
Пофилософствуй - ум вскружится;
То бережешься, то обед:
Ешь три часа, а в три дни не сварится!
Отметь-ка, в тот же день... Нет, нет.
В четверг я зван на погребенье.
Ох, род людской! пришло в забвенье,
Что всякий сам туда же должен лезть,
В тот ларчик, где ни стать, ни сесть.
Но память по себе намерен кто оставить
Житьем похвальным, вот пример:
Покойник был почтенный камергер,
С ключом, и сыну ключ умел доставить;
Богат, и на богатой был женат;
Переженил детей, внучат;
Скончался; все о нем прискорбно поминают.
Кузьма Петрович! Мир ему! -
Что за тузы в Москве живут и умирают! -
Блінкен народився 16 квітня 1962 року в місті Йонкерс, штат Нью-Йорк, у родині євреїв Дональда М. Блінкена[en], дипломата й бізнесмена, що походив із сім'ї впливових нью-йоркських правників, та Джудіт Блінкен (уродженої Фрем), менеджерки танцювальної трупи.
По батьковій лінії Блінкен є правнуком уродженця Переяслава, випускника Київського комерційного училища Меїра Блінкена, емігранта з України, який був відомим у США єврейським письменником, що писав мовою їдиш під псевдонімом Б. Меєр