Путін відкинув і розірвав Мінські угоди, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що з вжитих президентом Росії Володимиром Путіним дій видно, що він відкинув і за фактом розірвав Мінські угоди.

Про це він на брифінгу за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Нормандського формату, це питання краще поставити президенту Путіну. Наскільки ми бачимо з дій, які він зробив, він відкинув і, за фактом, розірвав Мінські угоди, для просування яких Нормандський формат був створений. Так що якщо Росія взагалі серйозно настроєна на вирішення конфлікту, який вона створила на Донбасі, виконуючи угоди, які вона підписала - Мінські угоди, вона демонструє абсолютно зворотне", - заявив Блінкен.

Він також наголосив, що заяви Путіна доводять - вторгнення в Україну весь цей час було його планом.

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"Те, що ми почули безпосередньо від президента Путіна доводить те, що ми говорили - що він не відправив понад 150 тис. військових на український кордон через військові навчання, або щоб відповісти на загрозу та агресію України, або зупинити сфабрикований геноцид з боку України , або через будь-які інші вигадані причини. Його план весь цей час був вторгнутися в Україну, щоб контролювати Україну та її народ, зруйнувати демократію України, яка представляє разючий контраст автократії, якою він керує, відновити Україну, як частину Росії", - наголосив держсекретар США.

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