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Япония ввела ряд санкций против России и "Л/ДНР"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Япония ввела ряд санкций против России и

Японское правительство приняло решение ввести в отношении России, а также т.н. "Л/ДНР", ряд ограничительных мер.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам.

Он призвал Москву "вернуться к дипломатическим шагам по урегулированию ситуации вокруг Украины", отметив, что признание независимости т.н. ДНР и ЛНР является "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".

В связи с этим, сказал премьер, "наша страна приняла решение ввести санкции", которые предусматривают, в частности, прекращение выдачи виз представителям т.н. ДНР и ЛНР и замораживание их капиталов, запрет на экспортно-импортные отношения с этими самопровозглашенными республиками, а также на размещение и операции с новым суверенным долгом российского правительства.

"В дальнейшем мы примем решение о деталях этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры", - заявил премьер, отметив, что в случае ухудшения ситуации перечень мер может быть расширен.

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Как пишет Reuters, Кисида сказал, что санкции Японии также включают запрет на выпуск российских облигаций в Японии и замораживание активов некоторых россиян, а также ограничение поездок в Японию.

"Действия России очень четко наносят ущерб суверенитету Украины и противоречат международному праву. Мы еще раз критикуем эти шаги и упорно призываем Россию вернуться к дипломатическим дискуссиям", - сказал он.

"Ситуация остается достаточно напряженной, и мы будем продолжать внимательно следить за ней", – сообщил он.

Детали санкций будут проработаны и объявлены в ближайшие дни, добавил он.

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Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании Россией "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР". Он также официально направил в ОРДЛО войска РФ. По сообщениям пользователей соцсетей, российские войска вечером 21 февраля вошли на оккупированный Донбасс.

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации Климова, "ЛНР" и "ДНР" Россия признает "в фактических границах".

Впоследствии появилась реакция европейских стран на признание "ЛНР" и "ДНР". В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков - для Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
Справжнім самураям-черговий респект...
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23.02.2022 07:38
+21
Байден ще тей троляка!
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23.02.2022 07:53
+13
І тільки наше чмо нічого не робить як завжди..
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23.02.2022 07:39
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Справжнім самураям-черговий респект...
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23.02.2022 07:38 Ответить
Дуже люблю свою Тойоту!
Дякую, Рідненькі!
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23.02.2022 07:39 Ответить
Субару краще
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23.02.2022 07:55 Ответить
Пох, головне що не Лада Каліна
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23.02.2022 07:56 Ответить
дороговизною в обслуговуванні хіба що..
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23.02.2022 08:22 Ответить
Ага, ще про 4-ий циліндр напиши
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23.02.2022 08:37 Ответить
І тільки наше чмо нічого не робить як завжди..
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23.02.2022 07:39 Ответить
При чём тут Ваш муж?
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23.02.2022 07:41 Ответить
Він не муж а дружина Єрмака, яку той успадкував від Андрія Богдана.
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23.02.2022 07:46 Ответить
Поднял настроение,поднял.
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23.02.2022 07:55 Ответить
На те ж вона і Моніка Зеленскі.
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23.02.2022 08:24 Ответить
Моніка петровська,вчора ходила до зе індульгенції собі вибивати,а ти на хазяїна твого хазяїна тут фігню пишеш.Лишишся сьогодні без виплат.
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23.02.2022 08:36 Ответить
Сьома, без зайвих слів отримуєш свій почесний номер 67 в списку тріпачів.
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23.02.2022 08:48 Ответить
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23.02.2022 07:52 Ответить
Ви думаєте, шо Лариса Лєнько - то замаскована Олена Зєлєнская? 🤔
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23.02.2022 08:18 Ответить
це і ваше чмо теж? чи у вас не чмо, а ***** ?
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23.02.2022 08:29 Ответить
Сьогодні в раді голосуватимуть за санкції... Вчора була новина
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23.02.2022 07:42 Ответить
Доречі, там і Австралія насипала полєзних санкций...
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23.02.2022 07:41 Ответить
Іпонамать теж запердолила кацапам.
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23.02.2022 07:42 Ответить
санкції Японії також включають заборону випуску російських облігацій в Японії та заморожування активів деяких росіян, а також обмеження поїздок до Японії.
------
Нічо так...
Біржа Токіо рулить...
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23.02.2022 07:43 Ответить
Шановні форумчани,а чи не здається і вам,що чим більше великі країни почнуть вводити санкції проти цого клятого ОРДЛО,то вони фактично признають,що є ЛНР і ДНР. Які можуть бути санкції проти зграї,що віддає Україну? Та ще і в кордонах її областей? Санкції можуть бути тільки проти РФ і її кацапів, бізнесменів...
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23.02.2022 09:29 Ответить
Бонусом повернемо браттям самураям Сахалін, любимі Курили ..
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23.02.2022 07:46 Ответить
Аригато
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23.02.2022 07:50 Ответить
Анулируйте им все украинские паспорта
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23.02.2022 07:52 Ответить
Байден ще тей троляка!
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23.02.2022 07:53 Ответить
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23.02.2022 07:54 Ответить
😂👏👏👏👏👏
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23.02.2022 08:20 Ответить
супер
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23.02.2022 09:09 Ответить
всем миром....всем странам кто какие только может вводить санкции то нужно это делать....иначе безпридельщики русские ваньки гопники первернут правопорядок мировой и разожгут войны вовсём мире .щимите гадов .и нетакие они уже и многолюдные и сильны как из себя корчат аферисты шантажисты ... пока не поздно ещё остановите их!((
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23.02.2022 07:53 Ответить
Там не япония должна санкции делать, а арабы, дубаи, турция и.т.д ибо там больше всего отдыхают и тратят $
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23.02.2022 07:54 Ответить
Всьо прапала... Санкциї не апчєм!
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23.02.2022 07:55 Ответить
Тепер можна впевненно сказати,що *****(з чим його можна поздоровити),офіційно перейшов в ранг воєнних злочинців.Тепер офіційно кожна смерть,кожен залп,кожен висер того історика з лєнінградського віходку,буде рахуватися йому в строк.А там і підриви домів,Біслан,Грозний,Грузія.
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23.02.2022 08:06 Ответить
"а также ограничение поездок в Японию." Источник: https://censor.net/ru/n3318196

Искренне сочувствую жителям Сахалина, им эти ЛНДР до лампочким а на Хоккайдо сахалинцев столько ездило закупаться, что назавания автобусных остановок продублированы на русском языке.
Надеюсь, что японским магазинам убытки компенсируют власти от потери российских покупятелей.
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23.02.2022 08:18 Ответить
Японія збирається повертати свої острова, чи подарувала їх москалям. Це не ясно з санкцій.
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23.02.2022 08:19 Ответить
Не смешили бы уже теми санкциями против лугандона. Засрашку чмырите.
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23.02.2022 08:21 Ответить
Велика подяка Японії!
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23.02.2022 08:28 Ответить
Не далёк час, когда на Курилах проведут референдум с образованием Курильской народной республики и дальше по отработанному плану - возврат исконно японских територий.
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23.02.2022 08:29 Ответить
Посол Японії в Україні залишився в Києві, йому доставили з Токіо самурайський меч прадіда та тридиційні обладунки. Перевдягнувшись в них він заявив, що Самурай мусить захищати країну в якій знаходиться. Слава Японії, Слава Україні !
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23.02.2022 08:43 Ответить
прекращение выдачи виз представителям т.н. ДНР и ЛНР
До сегодня Япония выдавала визы "гражданам" ДНР ?
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23.02.2022 08:45 Ответить
Паравоз,звичайно видавали.Всі видавали і Японія,і США,і Франція.А як дружно видавалися в Україні паспорти для поїздок в ЄС...А скільки "підняли" паспортні столи в Херсоні,Миколаєві і т.д. Кому війна,а кому ....Т і війни нема,та навіть військового стану НІДЕ немає...Слава Україні.
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23.02.2022 09:47 Ответить
Це слабкі санкції. Треба заборонити російським судам і літакам заходити в порти Японії...
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23.02.2022 08:49 Ответить
GOD BLESS ALL THE PEOPLE, WHO SUPPORT UKRAINE 🙏💙💛🙏
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23.02.2022 09:10 Ответить
🇯🇵💙💛
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23.02.2022 09:12 Ответить
Курилы и Ю.Сахалин - в родную гавань!!!
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23.02.2022 09:53 Ответить
Де ж військове співобітництво України з Японією? Японські техноогії і економічні можливості можуть легко завершити всі Вільхи, Громи, Тайфуни, Корали, Коршуни, Кільчені і Нептуни на користь обом країнам.
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23.02.2022 10:22 Ответить
В число санкций, введенных в отношении Л/ДНР, входит также запрет поставок из них в Японию телекоммуникационного и другого высокотехнологичного оборудования, сообщил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.
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23.02.2022 11:56 Ответить
 
 