Япония ввела ряд санкций против России и "Л/ДНР"
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Японское правительство приняло решение ввести в отношении России, а также т.н. "Л/ДНР", ряд ограничительных мер.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам.
Он призвал Москву "вернуться к дипломатическим шагам по урегулированию ситуации вокруг Украины", отметив, что признание независимости т.н. ДНР и ЛНР является "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".
В связи с этим, сказал премьер, "наша страна приняла решение ввести санкции", которые предусматривают, в частности, прекращение выдачи виз представителям т.н. ДНР и ЛНР и замораживание их капиталов, запрет на экспортно-импортные отношения с этими самопровозглашенными республиками, а также на размещение и операции с новым суверенным долгом российского правительства.
"В дальнейшем мы примем решение о деталях этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры", - заявил премьер, отметив, что в случае ухудшения ситуации перечень мер может быть расширен.
Как пишет Reuters, Кисида сказал, что санкции Японии также включают запрет на выпуск российских облигаций в Японии и замораживание активов некоторых россиян, а также ограничение поездок в Японию.
"Действия России очень четко наносят ущерб суверенитету Украины и противоречат международному праву. Мы еще раз критикуем эти шаги и упорно призываем Россию вернуться к дипломатическим дискуссиям", - сказал он.
"Ситуация остается достаточно напряженной, и мы будем продолжать внимательно следить за ней", – сообщил он.
Детали санкций будут проработаны и объявлены в ближайшие дни, добавил он.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании Россией "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР". Он также официально направил в ОРДЛО войска РФ. По сообщениям пользователей соцсетей, российские войска вечером 21 февраля вошли на оккупированный Донбасс.
По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации Климова, "ЛНР" и "ДНР" Россия признает "в фактических границах".
Впоследствии появилась реакция европейских стран на признание "ЛНР" и "ДНР". В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков - для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Дякую, Рідненькі!
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Нічо так...
Біржа Токіо рулить...
Искренне сочувствую жителям Сахалина, им эти ЛНДР до лампочким а на Хоккайдо сахалинцев столько ездило закупаться, что назавания автобусных остановок продублированы на русском языке.
Надеюсь, что японским магазинам убытки компенсируют власти от потери российских покупятелей.
До сегодня Япония выдавала визы "гражданам" ДНР ?