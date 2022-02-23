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Японія запровадила низку санкцій проти Росії та "Л/ДНР"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Японія запровадила низку санкцій проти Росії та

Японський уряд ухвалив рішення запровадити щодо Росії, а також т.зв. "Л/ДНР", низку обмежувальних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда журналістам.

Він закликав Москву "повернутися до дипломатичних кроків щодо врегулювання ситуації навколо України", зазначивши, що визнання незалежності т.зв. "ДНР" та "ЛНР" є "порушенням суверенітету та територіальної цілісності України".

У зв'язку з цим, сказав прем'єр, "наша країна ухвалила рішення запровадити санкції", які передбачають, зокрема, припинення видачі віз представникам т.зв. "Л/ДНР" і заморожування їх капіталів, заборону експортно-імпортних відносин з цими самопроголошеними республіками, і навіть розміщення та операції з новим суверенним боргом російського уряду.

"Надалі ми ухвалимо рішення про деталі цих заходів і негайно проведемо необхідні процедури", - заявив прем'єр, зазначивши, що у разі погіршення ситуації перелік заходів може бути розширений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада запроваджує низку санкцій проти РФ, а також направляє додатковий військовий контингент в Європу для посилення НАТО, - Трюдо

Як пише Reuters, Кісіда сказав, що санкції Японії також включають заборону випуску російських облігацій в Японії та заморожування активів деяких росіян, а також обмеження поїздок до Японії.

"Дії Росії дуже чітко завдають шкоди суверенітету України і суперечать міжнародному праву. Ми ще раз критикуємо ці кроки і наполегливо закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій", - сказав він.

"Ситуація залишається досить напруженою, і ми продовжуватимемо уважно стежити за нею", - повідомив він.

Деталі санкцій будуть опрацьовані та оголошені найближчими днями, додав він.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
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Топ коментарі
+22
Справжнім самураям-черговий респект...
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23.02.2022 07:38
+21
Байден ще тей троляка!
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23.02.2022 07:53
+13
І тільки наше чмо нічого не робить як завжди..
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23.02.2022 07:39
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Справжнім самураям-черговий респект...
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23.02.2022 07:38 Відповісти
Дуже люблю свою Тойоту!
Дякую, Рідненькі!
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23.02.2022 07:39 Відповісти
Субару краще
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23.02.2022 07:55 Відповісти
Пох, головне що не Лада Каліна
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23.02.2022 07:56 Відповісти
дороговизною в обслуговуванні хіба що..
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23.02.2022 08:22 Відповісти
Ага, ще про 4-ий циліндр напиши
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23.02.2022 08:37 Відповісти
І тільки наше чмо нічого не робить як завжди..
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23.02.2022 07:39 Відповісти
При чём тут Ваш муж?
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23.02.2022 07:41 Відповісти
Він не муж а дружина Єрмака, яку той успадкував від Андрія Богдана.
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23.02.2022 07:46 Відповісти
Поднял настроение,поднял.
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23.02.2022 07:55 Відповісти
На те ж вона і Моніка Зеленскі.
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23.02.2022 08:24 Відповісти
Моніка петровська,вчора ходила до зе індульгенції собі вибивати,а ти на хазяїна твого хазяїна тут фігню пишеш.Лишишся сьогодні без виплат.
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23.02.2022 08:36 Відповісти
Сьома, без зайвих слів отримуєш свій почесний номер 67 в списку тріпачів.
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23.02.2022 08:48 Відповісти
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23.02.2022 07:52 Відповісти
Ви думаєте, шо Лариса Лєнько - то замаскована Олена Зєлєнская? 🤔
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23.02.2022 08:18 Відповісти
це і ваше чмо теж? чи у вас не чмо, а ***** ?
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23.02.2022 08:29 Відповісти
Сьогодні в раді голосуватимуть за санкції... Вчора була новина
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23.02.2022 07:42 Відповісти
Доречі, там і Австралія насипала полєзних санкций...
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23.02.2022 07:41 Відповісти
Іпонамать теж запердолила кацапам.
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23.02.2022 07:42 Відповісти
санкції Японії також включають заборону випуску російських облігацій в Японії та заморожування активів деяких росіян, а також обмеження поїздок до Японії.
------
Нічо так...
Біржа Токіо рулить...
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23.02.2022 07:43 Відповісти
Шановні форумчани,а чи не здається і вам,що чим більше великі країни почнуть вводити санкції проти цого клятого ОРДЛО,то вони фактично признають,що є ЛНР і ДНР. Які можуть бути санкції проти зграї,що віддає Україну? Та ще і в кордонах її областей? Санкції можуть бути тільки проти РФ і її кацапів, бізнесменів...
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23.02.2022 09:29 Відповісти
Бонусом повернемо браттям самураям Сахалін, любимі Курили ..
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23.02.2022 07:46 Відповісти
Аригато
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23.02.2022 07:50 Відповісти
Анулируйте им все украинские паспорта
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23.02.2022 07:52 Відповісти
Байден ще тей троляка!
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23.02.2022 07:53 Відповісти
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23.02.2022 07:54 Відповісти
😂👏👏👏👏👏
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23.02.2022 08:20 Відповісти
супер
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23.02.2022 09:09 Відповісти
всем миром....всем странам кто какие только может вводить санкции то нужно это делать....иначе безпридельщики русские ваньки гопники первернут правопорядок мировой и разожгут войны вовсём мире .щимите гадов .и нетакие они уже и многолюдные и сильны как из себя корчат аферисты шантажисты ... пока не поздно ещё остановите их!((
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23.02.2022 07:53 Відповісти
Там не япония должна санкции делать, а арабы, дубаи, турция и.т.д ибо там больше всего отдыхают и тратят $
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23.02.2022 07:54 Відповісти
Всьо прапала... Санкциї не апчєм!
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23.02.2022 07:55 Відповісти
Тепер можна впевненно сказати,що *****(з чим його можна поздоровити),офіційно перейшов в ранг воєнних злочинців.Тепер офіційно кожна смерть,кожен залп,кожен висер того історика з лєнінградського віходку,буде рахуватися йому в строк.А там і підриви домів,Біслан,Грозний,Грузія.
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23.02.2022 08:06 Відповісти
"а также ограничение поездок в Японию." Источник: https://censor.net/ru/n3318196

Искренне сочувствую жителям Сахалина, им эти ЛНДР до лампочким а на Хоккайдо сахалинцев столько ездило закупаться, что назавания автобусных остановок продублированы на русском языке.
Надеюсь, что японским магазинам убытки компенсируют власти от потери российских покупятелей.
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23.02.2022 08:18 Відповісти
Японія збирається повертати свої острова, чи подарувала їх москалям. Це не ясно з санкцій.
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23.02.2022 08:19 Відповісти
Не смешили бы уже теми санкциями против лугандона. Засрашку чмырите.
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23.02.2022 08:21 Відповісти
Велика подяка Японії!
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23.02.2022 08:28 Відповісти
Не далёк час, когда на Курилах проведут референдум с образованием Курильской народной республики и дальше по отработанному плану - возврат исконно японских територий.
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23.02.2022 08:29 Відповісти
Посол Японії в Україні залишився в Києві, йому доставили з Токіо самурайський меч прадіда та тридиційні обладунки. Перевдягнувшись в них він заявив, що Самурай мусить захищати країну в якій знаходиться. Слава Японії, Слава Україні !
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23.02.2022 08:43 Відповісти
прекращение выдачи виз представителям т.н. ДНР и ЛНР
До сегодня Япония выдавала визы "гражданам" ДНР ?
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23.02.2022 08:45 Відповісти
Паравоз,звичайно видавали.Всі видавали і Японія,і США,і Франція.А як дружно видавалися в Україні паспорти для поїздок в ЄС...А скільки "підняли" паспортні столи в Херсоні,Миколаєві і т.д. Кому війна,а кому ....Т і війни нема,та навіть військового стану НІДЕ немає...Слава Україні.
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23.02.2022 09:47 Відповісти
Це слабкі санкції. Треба заборонити російським судам і літакам заходити в порти Японії...
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23.02.2022 08:49 Відповісти
GOD BLESS ALL THE PEOPLE, WHO SUPPORT UKRAINE 🙏💙💛🙏
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23.02.2022 09:10 Відповісти
🇯🇵💙💛
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23.02.2022 09:12 Відповісти
Курилы и Ю.Сахалин - в родную гавань!!!
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23.02.2022 09:53 Відповісти
Де ж військове співобітництво України з Японією? Японські техноогії і економічні можливості можуть легко завершити всі Вільхи, Громи, Тайфуни, Корали, Коршуни, Кільчені і Нептуни на користь обом країнам.
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23.02.2022 10:22 Відповісти
В число санкций, введенных в отношении Л/ДНР, входит также запрет поставок из них в Японию телекоммуникационного и другого высокотехнологичного оборудования, сообщил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.
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23.02.2022 11:56 Відповісти
 
 