27 214 84
Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи, - Джонсон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Великобритания пришлет Украине в скором времени новый пакет военной помощи.
Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи", – отметил он.
Джонсон сообщил, что этот пакет будет включать в себя оборонное вооружение и средства нелетального действия.
В среду Великобритания также объявила о намерении предоставить пакет экономической помощи Украине.
Топ комментарии
+72 18c49ed2
показать весь комментарий23.02.2022 14:44
+50 Иллария Соняшникова
показать весь комментарий23.02.2022 14:50
+27 18c49ed2
показать весь комментарий23.02.2022 15:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А далі..і зброю
"Вчора я зайшов та побачив телеекран, і я сказав: "Це - геніально". Путін оголошує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це чудово", - сказав Трамп.
Експрезидент додав: "Отже, Путін зараз каже: "Це незалежна" більша частина України. Я сказав: Хіба це не розумно? І він збирається увійти та стати миротворцем. Це найсильніша миротворча сила.
А то шо, "Путін нападьот"?
Авжеж! Либонь Зєлупа з Патрушевим в Омані на тиху вже і так про все і так домовилися. На користь Путіна Зєлупа:
- зірівала всі спецоперації спецслужб України проти РФ,
- відпустила в РФ всіх ключових свідків по MH17,
- повністю саботувала ракетну програму,
- відвела війська по лінії фронту
Там на ордєн "Алєксандра Нєвского" заслуг точно вистачить.
Намагалася щє Зєлупа воду до Криму дати, "Формулу Штайнмаєра" імплементувати... Але лише завдяки "хаосу" Зєлупі таке щастя не відломилося.
А зараз Зєлупа вважає, що Путіін є єдиним гарантом того, що його, Зєлупу, достроково не "свєргнут"(с).
Отака х-ня, малята.