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Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги, - Джонсон
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Велика Британія надішле Україні незабаром новий пакет військової допомоги.
Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Велика Британія найближчим часом надасть Україні новий пакет військової допомоги", - зазначив він.
Джонсон повідомив, що цей пакет включатиме оборонне озброєння та засоби нелетальної дії.
У середу Британія також оголосила про намір надати пакет економічної допомоги Україні.
Топ коментарі
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показати весь коментар23.02.2022 14:44
+50 Иллария Соняшникова
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+27 18c49ed2
показати весь коментар23.02.2022 15:04
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А далі..і зброю
"Вчора я зайшов та побачив телеекран, і я сказав: "Це - геніально". Путін оголошує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це чудово", - сказав Трамп.
Експрезидент додав: "Отже, Путін зараз каже: "Це незалежна" більша частина України. Я сказав: Хіба це не розумно? І він збирається увійти та стати миротворцем. Це найсильніша миротворча сила.
А то шо, "Путін нападьот"?
Авжеж! Либонь Зєлупа з Патрушевим в Омані на тиху вже і так про все і так домовилися. На користь Путіна Зєлупа:
- зірівала всі спецоперації спецслужб України проти РФ,
- відпустила в РФ всіх ключових свідків по MH17,
- повністю саботувала ракетну програму,
- відвела війська по лінії фронту
Там на ордєн "Алєксандра Нєвского" заслуг точно вистачить.
Намагалася щє Зєлупа воду до Криму дати, "Формулу Штайнмаєра" імплементувати... Але лише завдяки "хаосу" Зєлупі таке щастя не відломилося.
А зараз Зєлупа вважає, що Путіін є єдиним гарантом того, що його, Зєлупу, достроково не "свєргнут"(с).
Отака х-ня, малята.