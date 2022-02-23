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Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги, - Джонсон

Велика Британія надішле Україні незабаром новий пакет військової допомоги.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Велика Британія найближчим часом надасть Україні новий пакет військової допомоги", - зазначив він.

Джонсон повідомив, що цей пакет включатиме оборонне озброєння та засоби нелетальної дії.

У середу Британія також оголосила про намір надати пакет економічної допомоги Україні.

Також читайте: Повномасштабного вторгнення РФ поки не бачимо, але підготували на цей випадок санкції, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+72
Нам бы сейчас несколько дивизионов ПКР. А так, спасибо большое други.
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23.02.2022 14:44
+50
Джонсон - наша людина. Респект.
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23.02.2022 14:50
+27
Та да. Сейчас они нужны как воздух. 6-8 дивизионов позволили бы не обращать внимания на рашенский металлолом. Вот когда нам начинает аукаться Зелино воровство на асфальте. Не зря же при Порохе в условиях недостатка средств вбухивали средства в развитие ПКР. Люди умели думать стратегически.
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23.02.2022 15:04
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Нам бы сейчас несколько дивизионов ПКР. А так, спасибо большое други.
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23.02.2022 14:44 Відповісти
Джонсон - наша людина. Респект.
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23.02.2022 14:50 Відповісти
А Ердоган засрав.
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23.02.2022 14:56 Відповісти
Нужно еще побольше стингеров и других ЗРК помощнее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.02.2022 15:39 Відповісти
помидоры жалко....
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23.02.2022 15:44 Відповісти
Пусть в рашку везет, там любят давить его помидоры и апельцыны.
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23.02.2022 15:53 Відповісти
Эрдогану помидоры продать нужно
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23.02.2022 17:03 Відповісти
Та хоча б один,наш Нептун на випробуваннях стоїть якщо не помилився то один азов прикрити.Непогано б отримати ракети хоч до 10 км
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23.02.2022 14:58 Відповісти
уже один дивізіон на чергувані .. другий на виході .. а це ракети на 300 км +-
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23.02.2022 15:04 Відповісти
Нет на дежурстве. Это испытательный комплект. Там нет ракет, одни болванки. Таран признался перед увольнением.
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23.02.2022 15:06 Відповісти
Можливо вже е ракети було б дуже не розумно не мати хоча б з два десятки ракет.
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23.02.2022 15:08 Відповісти
Первый серийный дивизион должен быть готов к концу 2 квартала. И то в урезанном варианте. Срок изготовления дивизиона - 9 месяцев с начала финансирования
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23.02.2022 15:10 Відповісти
Не болванки. Там проблемы с горизонтальным прицеливанием какие то.
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23.02.2022 15:56 Відповісти
За 2.5 года вполне хватило бы времени устранить любые "детские болезни". Было бы желание на выделение средств.
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23.02.2022 16:07 Відповісти
Та да. Сейчас они нужны как воздух. 6-8 дивизионов позволили бы не обращать внимания на рашенский металлолом. Вот когда нам начинает аукаться Зелино воровство на асфальте. Не зря же при Порохе в условиях недостатка средств вбухивали средства в развитие ПКР. Люди умели думать стратегически.
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23.02.2022 15:04 Відповісти
А що на рахунок С125 пво їх випробовували по кораблях ще при Порошенко поміняли щось що вони могли працювати по морських цілях.
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23.02.2022 15:10 Відповісти
Да. Но там дальность до 40 км и другой тип БЧ.
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23.02.2022 15:12 Відповісти
Ну хоч так сподіваюся що їх багато хоч щось що було закінчено при Порошенко маємо.
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23.02.2022 15:16 Відповісти
Небо тоже нужно прикрывать. Особенно в степной зоне.
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23.02.2022 15:17 Відповісти
В случае кипеша,американцы пообещали закрыть небо полностью,от всех видов летающего оружия.Ракет-тоже
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23.02.2022 15:37 Відповісти
Посмотрим. Предугадать что в больной голове у ***** не может никто. Но по моему мнению, если бы не остановка Зелей нашей ракетной программы на 2.5 года -- то не было бы и этого всего треша. ***** бы не рискнул, зная о стоящих на дежурстве "Нептунах" и "Сапсанах".
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23.02.2022 15:48 Відповісти
Откуда дровишки?
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23.02.2022 16:47 Відповісти
где обещали?
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23.02.2022 19:22 Відповісти
похоже, где-то, кто-то поставил ограничение на дальность стрельбы оружия для Украины-не более 3 км
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23.02.2022 15:55 Відповісти
Ну да, своїх не було коли і за що замовити, ми ж на дорогах гроші крали і в шоколадне око недофюреру заглядали...
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23.02.2022 15:00 Відповісти
ну свиня порошенко не замовляв.. у тому і проблема.. приходиться наздоганяти
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23.02.2022 15:05 Відповісти
І багато вже наздогнали? За 2,5 роки? Зєбятіною завоняло...
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23.02.2022 15:08 Відповісти
А не врать так по тупому нельзя? "Свиня" Порошенко создал и испытал в 2019 году. Зеле осталось только дать денег на производство. Но воровство на асфальте ему было нужнее ракет.
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23.02.2022 15:09 Відповісти
Это да. Наши в асфальт закатаны.
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23.02.2022 15:16 Відповісти
Поки ракет немає, будемо зустрічати козломордих на суші, теж непоганий варіант, якщо вистчить джавелінів.
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23.02.2022 15:23 Відповісти
Протикораблельні ракети з 90% влучання дозволять нам не тримати велике військо проти вторгнення з моря, а зосередитись цілком на Лугандонському напрямку.
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23.02.2022 15:59 Відповісти
Да. Тем более "Нептуны" показали свою эффективность при работе современных средствах РЭБ. По плану в каждом дивизионе должно было быть 72 ракеты. Даже с учётом возможных потерь -- вполне бы хватило.
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23.02.2022 16:04 Відповісти
А я напевно точно наївний аж до бридоти... І досі чекаю сльозно обіцяного "гарантом": шо до кінця лютого 2022 на узбережжі біля моєї рідної Одеси заступить на бойове чергування дивізіон ПКР "Нептун"... Я ж не хочу думати - що наш "гарант" мав на увазі лютий 2025 року(типу обіцяного три роки чекають..)😏
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23.02.2022 16:55 Відповісти
💪
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23.02.2022 14:44 Відповісти
Скоріше би, орда на кордоні
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23.02.2022 14:44 Відповісти
Нет, уже внутри!
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23.02.2022 16:49 Відповісти
....І ескаватори щоб мокшів оперативно закопувати.
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23.02.2022 14:44 Відповісти
Мокшей можно асфальтовым катком укатать
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23.02.2022 14:46 Відповісти
Наши экскаваторы у ЗЕбила на Крадивныцтви 👿
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23.02.2022 14:48 Відповісти
Боже, храни Королеву!
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23.02.2022 14:44 Відповісти
Её Величество Королеву
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23.02.2022 15:28 Відповісти
Ну разумеется)
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23.02.2022 16:44 Відповісти
А мо спочатку файні санкції супроти юдів касабських!?
А далі..і зброю
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23.02.2022 14:45 Відповісти
Борис, ты прав!
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23.02.2022 14:45 Відповісти
🇬🇧💙💛
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23.02.2022 14:46 Відповісти
Весь мокшанской флот в черном море. Нужны ракеты
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23.02.2022 14:47 Відповісти
Крадивныцтво вместо Нептунов
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23.02.2022 14:50 Відповісти
остынь.....))
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23.02.2022 14:56 Відповісти
Отож бyv би Порох vже 3 диvізіона Нептyноv sтояло ,i пyтлер знає шо треба зараз поки при vладі Зеyклоніsт трysлиvий
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23.02.2022 15:01 Відповісти
Сподіваюся замінували підходи наші.
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23.02.2022 14:59 Відповісти
При подходе к берегу вот это оружие хорошо останавливает непрошенных гостей:

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23.02.2022 17:35 Відповісти
Я б на місці Американців ввів би миротворчі війська в Україну поблизу Донецька і Луганська, тоді режим тиші наступив би надовго.
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23.02.2022 14:50 Відповісти
Трамп у вівторок виступив у консервативному радіошоу "Шоу Клея Тревіса та Бака Секстона" та схвалив рішення Путіна визнати "незалежність" ОРДЛО.

"Вчора я зайшов та побачив телеекран, і я сказав: "Це - геніально". Путін оголошує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це чудово", - сказав Трамп.


Експрезидент додав: "Отже, Путін зараз каже: "Це незалежна" більша частина України. Я сказав: Хіба це не розумно? І він збирається увійти та стати миротворцем. Це найсильніша миротворча сила.
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23.02.2022 14:57 Відповісти
Тобі Паша дальнобой розкаже, що ти нічого не розумієш, і що Трамп - надія людства, а не якийсь там лібераст.
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23.02.2022 15:08 Відповісти
Давно його не бачив...
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23.02.2022 15:14 Відповісти
Хорош!
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23.02.2022 14:52 Відповісти
Грошей на дороги стільки виділено, що здається катками можна всю московську орду зупинит
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23.02.2022 14:58 Відповісти
все шото тут брякают. решил и я шото брякнуть.73%идиотов выбрали уклониста-членограя верховным. и шо? где наши ракеты "САПСАН",где наши "ВИЛЬХИ" где наши"НЕПТУНЫ"??? Где наше оружие сдерживания мокшанского шизофреника в период весеннего обострения??? А я вам скажу где, у коломойши и его еврейского козачества. Вся верхушка-маланцы. а израиль не дает помощи.Весь бютжет разворовывали жиды, а воевать пойдут украинцы. Все олигархи(фирташ,коломойский,пинчук,ахметов,порошенко...и т.д) все жиды,все деньги у них, а воюют и собирают по копейке украинцы. Та уже бы скинулись и купили бы атомную бомбу у китая или у арабов,или накрайняк свою бы сварганили,хоть маленькую.Так нет. они все бабло выводят в офшоры.Ну 73% дебилов выбралли--теперь ************,или вы думали что страной руководить сможет и голобородько--членограй.
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23.02.2022 15:11 Відповісти
Не створюй хаос, бо він завжди керований.
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23.02.2022 15:16 Відповісти
"Не створюй хаос"

А то шо, "Путін нападьот"?
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23.02.2022 15:26 Відповісти
Тоді й нападати не потрібно буде.
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23.02.2022 15:28 Відповісти
"Тоді й нападати не потрібно буде."
Авжеж! Либонь Зєлупа з Патрушевим в Омані на тиху вже і так про все і так домовилися. На користь Путіна Зєлупа:
- зірівала всі спецоперації спецслужб України проти РФ,
- відпустила в РФ всіх ключових свідків по MH17,
- повністю саботувала ракетну програму,
- відвела війська по лінії фронту
Там на ордєн "Алєксандра Нєвского" заслуг точно вистачить.
Намагалася щє Зєлупа воду до Криму дати, "Формулу Штайнмаєра" імплементувати... Але лише завдяки "хаосу" Зєлупі таке щастя не відломилося.
А зараз Зєлупа вважає, що Путіін є єдиним гарантом того, що його, Зєлупу, достроково не "свєргнут"(с).
Отака х-ня, малята.
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23.02.2022 15:55 Відповісти
молодец Джонсон!СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.02.2022 15:17 Відповісти
Стесняюсь спрашивать, но все же, а можно еще и летальное?
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23.02.2022 15:18 Відповісти
ПТРК входят в классификацию оборонного вооружения.
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23.02.2022 15:34 Відповісти
Англия спустя 75 лет в 2022 вдруг вспомнила, что она Великобритания. Парламент UK, правительство и Джонсон молодцы, но желательно больше оружия и поддержку их флота хотя бы из средиземного моря.
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23.02.2022 15:18 Відповісти
дайте будь ласочка морські ракети, щоб оті всі москальські вагани навіть і рипатись забули з портів базування
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23.02.2022 15:20 Відповісти
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, угрожая президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что шотландская гвардия «надрала задницу» царю в Крыму в 1853 году и «мы всегда можем сделать это снова»
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23.02.2022 15:35 Відповісти
а незя нам самим выбрать? там есть столько нужного хорошего,правда не с индейскими названиями как у американцев,но все же?
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23.02.2022 15:38 Відповісти
да да понятно шо наглый и совсем не скромный - но звинайте - индеец
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23.02.2022 15:39 Відповісти
Спасибо Британия!
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23.02.2022 15:50 Відповісти
thank you, Borys
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23.02.2022 16:35 Відповісти
ПВО нужно, с этим совсем беда
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23.02.2022 17:04 Відповісти
Зараз би не завадив "дружній візит" їх "Defender"а до Одеси👍 Минулий його візит мені дуже сподобався! Один його ракетний залп🤜 може одразу потопити увесь "чєрнаморськійфлот" *********!
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23.02.2022 17:06 Відповісти
Украине как воздух нужно ПВО. Иначе рашка будет в воздуха утюжить позиции ВСУ по линии разраничения. ДАЙТЕ ПВО-вервое с чего должен начинать обращение Зеленский к Западным лидерам и ПРО тоже конечно
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23.02.2022 17:10 Відповісти
Англия! Спасибо большое за это устройство!

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23.02.2022 17:24 Відповісти
Джонсон ты надёжнее и энергичнее Байдена, но хорошо бы - это в скором времени заменить на вчера. Артиллерии нужно побольше, ракет и противоракетные комплексы
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23.02.2022 22:07 Відповісти
 
 