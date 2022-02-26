Экс-нардеп Гопко во время бомбардировки Киева родила ребенка

Минувшей ночью 25 февраля, во время бомбардировки, бывшая народная депутат Анна Гопко родила дочь в роддоме в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гопко написала в Facebook.

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Девочку назвали Миа. Больница, где принимали роды, так описала обстановку в этот день: "Три предупреждения об опасности. С утра артобстрел жилого квартала по соседству с больницей. Сейчас где-то совсем близко канонада... в приемном - раненые..."

"Мия родилась этой ночью в стрессовой обстановке - бомбардировка Киева. Ее мама счастлива после этих сложных родов и немедленно отправляется в укрытие. Когда Путин убивает украинцев, мы обращаемся к матерям в России и Беларуси с призывом протестовать против войны России в Украине", - подытожила Гопко.

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