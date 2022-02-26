Экс-нардеп Гопко во время бомбардировки Киева родила ребенка
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Минувшей ночью 25 февраля, во время бомбардировки, бывшая народная депутат Анна Гопко родила дочь в роддоме в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гопко написала в Facebook.
Девочку назвали Миа. Больница, где принимали роды, так описала обстановку в этот день: "Три предупреждения об опасности. С утра артобстрел жилого квартала по соседству с больницей. Сейчас где-то совсем близко канонада... в приемном - раненые..."
"Мия родилась этой ночью в стрессовой обстановке - бомбардировка Киева. Ее мама счастлива после этих сложных родов и немедленно отправляется в укрытие. Когда Путин убивает украинцев, мы обращаемся к матерям в России и Беларуси с призывом протестовать против войны России в Украине", - подытожила Гопко.
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А гнев украинки это страшно !
PS Сам никак не решусь развестись : ))
У самого дві.