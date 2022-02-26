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Экс-нардеп Гопко во время бомбардировки Киева родила ребенка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-нардеп Гопко во время бомбардировки Киева родила ребенка

Минувшей ночью 25 февраля, во время бомбардировки, бывшая народная депутат Анна Гопко родила дочь в роддоме в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гопко написала в Facebook.

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Девочку назвали Миа. Больница, где принимали роды, так описала обстановку в этот день: "Три предупреждения об опасности. С утра артобстрел жилого квартала по соседству с больницей. Сейчас где-то совсем близко канонада... в приемном - раненые..."

"Мия родилась этой ночью в стрессовой обстановке - бомбардировка Киева. Ее мама счастлива после этих сложных родов и немедленно отправляется в укрытие. Когда Путин убивает украинцев, мы обращаемся к матерям в России и Беларуси с призывом протестовать против войны России в Украине", - подытожила Гопко.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
Хай росте щаслива у Вільній та Незалежній Україні і виросте такою ж патріоткою України,як і мама.
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26.02.2022 03:28
+16
С Днем Рождения, Миа.
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26.02.2022 03:32
+15
Чугунная сковородка в руках Украинки - оружие пострашнее Джавелина.
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26.02.2022 03:31
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Нашим женщинам по барабану с какой стороны каска надета у противника.
А гнев украинки это страшно !

PS Сам никак не решусь развестись : ))
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26.02.2022 03:27 Ответить
Чугунная сковородка в руках Украинки - оружие пострашнее Джавелина.
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26.02.2022 03:31 Ответить
ДОЧА ЭТО ГАРНО ГОВОРЯТ ДЕВОЧКИ К МИРУ ! ДАЙ ТО БОГ СЧАСТЬЯ МАМЕ РЕБЕНОЧКУ! МАЛЕЦЯ ПЕЧАЛЬНО ЧТО ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ПОПАЛА В ТАКОЕ СТРАШНОЕ ПЕКЛО.. И все же уже почти 7 утра нам бы ночь продержаться.... да день простоять... понимаю еще много горя и всего такого впереди но кажется сегодня был РУБИКОН.. Украина его выдержала а вот Путину и Рашке кердык...
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26.02.2022 06:55 Ответить
Донька це файно.
У самого дві.
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26.02.2022 03:28 Ответить
Хай росте щаслива у Вільній та Незалежній Україні і виросте такою ж патріоткою України,як і мама.
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26.02.2022 03:28 Ответить
С Днем Рождения, Миа.
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26.02.2022 03:32 Ответить
Maks, davai spamitj vseh nuljovok za nepodtverzjdjonije teksti, uzhe zb skoljko feikov - sdelajem to chto mozhem, nuljovka -, jestj somnenije - v spam.
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26.02.2022 03:42 Ответить
Я думаю что в такой ситуации многие рожают. При чем досрочно...
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26.02.2022 03:34 Ответить
Метро Берестейская бой. Уже 30 минут
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26.02.2022 03:40 Ответить
Vsemu svojo vremja i jesli prihodit rebjonok, eto prosto prekrasno.
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26.02.2022 03:40 Ответить
Даже діти хочуть народиться швидше, щоб вбивати окупантів
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26.02.2022 03:57 Ответить
расти счастивой и не кохайся з москалями
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26.02.2022 03:58 Ответить
А сколько ещё действующих нардепов, особенно позажопников, родили во время обстрелов - это вообще секретная инфа
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26.02.2022 04:24 Ответить
Ні-ні, це не так, вона просто написала у фейсбуці про цей випадок! Перегляньте її свіжіший допис на фейсбуці, де вона спростовує.
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26.02.2022 04:51 Ответить
Да, в это критическое время это самая важная новость . Я поздравляю ГОПКО
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26.02.2022 05:11 Ответить
Гарне імя Мрія а був би хлопчик назвали би Руслан
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26.02.2022 07:53 Ответить
Мія з Днем народження!
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26.02.2022 08:54 Ответить
 
 