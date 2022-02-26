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Екснардепка Гопко під час бомбардування Києва народила дитину

Новини Цензор.НЕТ Події

Екснардепка Гопко під час бомбардування Києва народила дитину

Минулої ночі 25 лютого, під час бомбардування, колишня народна депутатка Ганна Гопко народила дочку у пологовому будинку в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Гопко написала у Facebook.

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Дівчинку назвали Міа. Лікарня, де приймали пологи, так описала обстановку у цей день: "Три попередження про небезпеку. З ранку артобстріл житлового кварталу по сусідству з лікарнею. Зараз, десь зовсім близько канонада... в приймальному - поранені..."

"Мія народилася цієї ночі в стресовій обстановці - бомбардування Києва. Її мама щаслива після цих складних пологів і негайно вирушає до укриття. Коли Путін вбиває українців, ми звертаємося до матерів у Росії та Білорусі із закликом протестувати проти війни Росії в Україні", - підсумувала Гопко.

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Топ коментарі
+18
Хай росте щаслива у Вільній та Незалежній Україні і виросте такою ж патріоткою України,як і мама.
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26.02.2022 03:28
+16
С Днем Рождения, Миа.
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26.02.2022 03:32
+15
Чугунная сковородка в руках Украинки - оружие пострашнее Джавелина.
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26.02.2022 03:31
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Нашим женщинам по барабану с какой стороны каска надета у противника.
А гнев украинки это страшно !

PS Сам никак не решусь развестись : ))
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26.02.2022 03:27 Відповісти
Чугунная сковородка в руках Украинки - оружие пострашнее Джавелина.
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26.02.2022 03:31 Відповісти
ДОЧА ЭТО ГАРНО ГОВОРЯТ ДЕВОЧКИ К МИРУ ! ДАЙ ТО БОГ СЧАСТЬЯ МАМЕ РЕБЕНОЧКУ! МАЛЕЦЯ ПЕЧАЛЬНО ЧТО ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ПОПАЛА В ТАКОЕ СТРАШНОЕ ПЕКЛО.. И все же уже почти 7 утра нам бы ночь продержаться.... да день простоять... понимаю еще много горя и всего такого впереди но кажется сегодня был РУБИКОН.. Украина его выдержала а вот Путину и Рашке кердык...
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26.02.2022 06:55 Відповісти
Донька це файно.
У самого дві.
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26.02.2022 03:28 Відповісти
Хай росте щаслива у Вільній та Незалежній Україні і виросте такою ж патріоткою України,як і мама.
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26.02.2022 03:28 Відповісти
С Днем Рождения, Миа.
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26.02.2022 03:32 Відповісти
Maks, davai spamitj vseh nuljovok za nepodtverzjdjonije teksti, uzhe zb skoljko feikov - sdelajem to chto mozhem, nuljovka -, jestj somnenije - v spam.
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26.02.2022 03:42 Відповісти
Я думаю что в такой ситуации многие рожают. При чем досрочно...
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26.02.2022 03:34 Відповісти
Метро Берестейская бой. Уже 30 минут
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26.02.2022 03:40 Відповісти
Vsemu svojo vremja i jesli prihodit rebjonok, eto prosto prekrasno.
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26.02.2022 03:40 Відповісти
Даже діти хочуть народиться швидше, щоб вбивати окупантів
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26.02.2022 03:57 Відповісти
расти счастивой и не кохайся з москалями
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26.02.2022 03:58 Відповісти
А сколько ещё действующих нардепов, особенно позажопников, родили во время обстрелов - это вообще секретная инфа
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26.02.2022 04:24 Відповісти
Ні-ні, це не так, вона просто написала у фейсбуці про цей випадок! Перегляньте її свіжіший допис на фейсбуці, де вона спростовує.
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26.02.2022 04:51 Відповісти
Да, в это критическое время это самая важная новость . Я поздравляю ГОПКО
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26.02.2022 05:11 Відповісти
Гарне імя Мрія а був би хлопчик назвали би Руслан
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26.02.2022 07:53 Відповісти
Мія з Днем народження!
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26.02.2022 08:54 Відповісти
 
 