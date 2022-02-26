Екснардепка Гопко під час бомбардування Києва народила дитину

Минулої ночі 25 лютого, під час бомбардування, колишня народна депутатка Ганна Гопко народила дочку у пологовому будинку в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Гопко написала у Facebook.

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Дівчинку назвали Міа. Лікарня, де приймали пологи, так описала обстановку у цей день: "Три попередження про небезпеку. З ранку артобстріл житлового кварталу по сусідству з лікарнею. Зараз, десь зовсім близько канонада... в приймальному - поранені..."

"Мія народилася цієї ночі в стресовій обстановці - бомбардування Києва. Її мама щаслива після цих складних пологів і негайно вирушає до укриття. Коли Путін вбиває українців, ми звертаємося до матерів у Росії та Білорусі із закликом протестувати проти війни Росії в Україні", - підсумувала Гопко.

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