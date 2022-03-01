Украина не получила от переговоров с РФ желаемого результата, - Зеленский

Украина пока не получила от переговоров с РФ желаемого результата. Кроме того, была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером, 28 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты – чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и будем тогда определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", - сказал Зеленский.

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По его мнению, была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом.

"Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте времени. Такую тактику мы не воспринимаем", - отметил президент.