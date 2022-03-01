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Украина не получила от переговоров с РФ желаемого результата, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина не получила от переговоров с РФ желаемого результата, - Зеленский

Украина пока не получила от переговоров с РФ желаемого результата. Кроме того, была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером, 28 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты – чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и будем тогда определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Обращение президента Украины Зеленского к гражданам. ВИДЕО

По его мнению, была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом.

"Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте времени. Такую тактику мы не воспринимаем", - отметил президент.
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Топ комментарии
+54
І чому я не здивований? З цими ублюдками немає про що говорити...
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01.03.2022 00:24
+48
Рядовые украинцы начали масштабное сопротивление российским оккупационной войскам, которые осуществили вторжение на территорию Украины. В социальных сетях активно распространяется видео, на котором пассажиры легкового автомобиля забросали российскую бронетехнику коктейлями Молотова прямо во время движения.

На опубликованных кадрах украинцы обгоняют колонну российской бронетехники и бросают две бутылки с зажигательной смесью в российскую БМП. Процесс атаки снимал на камеру мобильного телефона водитель машины, выкрикивая оскорбления в адрес российских оккупационных войск. Смелость и отвага рядовых украинцев вызвали восторг и восхищение у пользователей соцсетей, которые отмечают начало формирования настоящего партизанского движения сопротивления российской оккупации. "Смелые украинцы забрасывают технику оккупанта коктейлями Молотова прямо из своих машин", "Это просто невероятно!" "Не думал, что украинцы настолько крутые", "А что вы хотите, они защищают родину, мощно!" - пишут иностранные пользователи соцсетей.
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01.03.2022 00:27
+46
Прошу звернути увагу, я не кажу, що не варто з ними вести перемовини, просто треба на них іти і казати "руські переговорники - ідіть *****! Крим наш, Донбас наш і ви всі ***** з України. Це крок 1. Крок 2 - репарації і т.п."
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01.03.2022 00:26
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І чому я не здивований? З цими ублюдками немає про що говорити...
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01.03.2022 00:24 Ответить
Прошу звернути увагу, я не кажу, що не варто з ними вести перемовини, просто треба на них іти і казати "руські переговорники - ідіть *****! Крим наш, Донбас наш і ви всі ***** з України. Це крок 1. Крок 2 - репарації і т.п."
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01.03.2022 00:26 Ответить
К огромному сожалению, отказ от заведомо бесплотных переговоров - это вода на мельницу немногих оставшихся явных и многочисленных, залегших пока на дно "путинферштееров" на Западе. Мол, видите, украинцы сами не хотят решать проблему мирным путем.

Для внутренней ватной пропаганды в РФ сейчас любой ответ Украины сойдет и будет интерпретирован совершенно одинаковым образом. "Укро*** согласились на переговоры, это сигнал, что их пора добивать". "Укро*** отказались от переговоров, это сигнал, что их пора добивать" .

Главное учесть предыдущий опыт и не делать никаких пауз и послаблений в обороне, а тем более, в контратаке, если для нее появится возможность, в расчете на возможное изменение ситуации по результатам встречи. Российская армия, прямая наследница и верная ученица монгольской орды по части военно-политической стратегии, с вероятностью 100% будет использовать такие моменты, даже получасовые, для перегруппировки сил и нанесения новых вероломных ударов.
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01.03.2022 09:34 Ответить
Треба офіційно звернутись до ВООЗ з вимогою зібрати консиліум ведучих психіатрів Світу для визначенням точного діагнозу психічно хворого-виродка Путіна, який знищує Україну і веде Світ до Третьої Світової Війни!!!
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01.03.2022 09:45 Ответить
Колискова для ворога
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01.03.2022 00:24 Ответить
"Ти ж хотів землі цієї, то ж тепер змішайся з нею..."
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01.03.2022 00:31 Ответить
Блин, а какого было перед Джонсоном отмораживаться, насчет переломного момента сегодня...
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01.03.2022 00:25 Ответить
Все як завжди у ЗЕлених - попонтувалися для своїх прихильників та всралися публічно.
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01.03.2022 00:34 Ответить
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01.03.2022 00:26 Ответить
извините, но мне придется это украсть
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01.03.2022 01:19 Ответить
На переговорах первым пунктом должен быть хит пограничников с о.Змеиный .
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01.03.2022 00:26 Ответить
Рядовые украинцы начали масштабное сопротивление российским оккупационной войскам, которые осуществили вторжение на территорию Украины. В социальных сетях активно распространяется видео, на котором пассажиры легкового автомобиля забросали российскую бронетехнику коктейлями Молотова прямо во время движения.

На опубликованных кадрах украинцы обгоняют колонну российской бронетехники и бросают две бутылки с зажигательной смесью в российскую БМП. Процесс атаки снимал на камеру мобильного телефона водитель машины, выкрикивая оскорбления в адрес российских оккупационных войск. Смелость и отвага рядовых украинцев вызвали восторг и восхищение у пользователей соцсетей, которые отмечают начало формирования настоящего партизанского движения сопротивления российской оккупации. "Смелые украинцы забрасывают технику оккупанта коктейлями Молотова прямо из своих машин", "Это просто невероятно!" "Не думал, что украинцы настолько крутые", "А что вы хотите, они защищают родину, мощно!" - пишут иностранные пользователи соцсетей.
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01.03.2022 00:27 Ответить
Це просто жесть!!! І то дівчина, блондинка підсмалила!!!
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01.03.2022 00:28 Ответить
блондинки, они такие...
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01.03.2022 00:30 Ответить
...да, блондинки они так-И-Е, с лаптемордыми разбираются по своему сценарию:
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01.03.2022 00:45 Ответить
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01.03.2022 01:15 Ответить
вот он, этот видос:
https://twitter.com/i/status/1498381709502472197
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01.03.2022 01:23 Ответить
видос забавный говорят в колонне а тут я так понимаю подбитый тащат трактором, наверно цыгане опять сперли, патриаотизм это хорошо но совсем откровенный бред то не надо выкладывать, за границей посмотрят потом реальным видео не будут верить.
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01.03.2022 09:22 Ответить
похер - оккупант должен гореть.....
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01.03.2022 10:51 Ответить
согласен, но тут явная постанова, так и своих можно сжечь
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01.03.2022 11:37 Ответить
І це 3 години треба було там Агрохімію тримати без бананів??
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01.03.2022 00:27 Ответить
Він дуже кумедно пляше. Може навіть "камарінскава" чи "йаблочко".
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01.03.2022 00:31 Ответить
та цілих пять годин танцював, весь репертуар витанцював.
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01.03.2022 01:18 Ответить
Які можуть бути перемовини з тими хто прийшов тебе знищити.
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01.03.2022 00:28 Ответить
ЩАС ГРАДЫ ОРКОВ ******* ПОД ХЕРСОНОМ
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01.03.2022 00:28 Ответить
Хм... Дуже дивно.

Чомусь всі навіть дуже далекі від політики українці це розуміли ще до переговорів, а ЗЕлені, як завжди.
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01.03.2022 00:29 Ответить
***, если бы мы отказались от переговоров , то сразу бы ********* волать начал ,что Украина не хочет мира , результат переговоров был известен всем
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01.03.2022 01:12 Ответить
Або тупе або рашисст - провокатор.
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01.03.2022 01:24 Ответить
Україна має право оборонятись і звільняти свої захоплені території. Мир може бути лише після деокупації і припинення агресії ворога
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01.03.2022 09:35 Ответить
похоже пока не готов сказать рузкэ корабль,идинахуй...мож просто резину тянет?
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01.03.2022 00:30 Ответить
А під час перемовин , орки фігачили по Києву , що в мене вікна чуть не повилітали , отож про що можна говорити ?

Рашист путлєр погодиться тільки на повну капітуляцію Украіни !

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01.03.2022 00:32 Ответить
вот что получили лаптемордые твари:
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01.03.2022 00:38 Ответить
Зеленский должен обратится к Китаю за допомогою...
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01.03.2022 00:41 Ответить
Открыть второй фронт? Раз уж ***** со своими холопами так рьяно повторяет гитлера
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01.03.2022 00:44 Ответить
Пожалуй впервые полностью одобряю дейсвия и слова Зеленского.
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01.03.2022 00:43 Ответить
Вірити потрібно не словам , а справам
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01.03.2022 00:46 Ответить
И не петь дифирамбы с осанной . Сделал дело - гуляй смело.
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01.03.2022 00:49 Ответить
Да, он проявляет себя очень достойно - не ожидал.
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01.03.2022 01:07 Ответить
ЗЕ своим отношением к армии, к закупкам новой техники, к союзникам Украины за три года практически угробил оборонноспособность, оно обворовывало 3 года для своего "Великого крадівництва.
Это оно привело к такому результату, что практичеси нет современного ПВО, что нечем закрыть море (ПКР «Нептун»), нечем долбить тылы противника (ОТРК "Грім-2", РСЗО «Ольха»/«Ольха-М» ) и куча других разработок.
Теперпь оно пиарастится на войне. Опять видосики снимает.
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01.03.2022 06:01 Ответить
Он так угробил обороноспособность Украины, что она наностит рашистским захватчикам поражение за поражением, чего не ожидали ни они, ни западные эксперты. Такой вот результат.
А его ответ на предложение американцев вывезти его из страны доказывает и его личное мужество. В такой ситуации любой байден, микрон или шольц не стали бы "пиарится" и сразу же согласились.

Судя по степени нынешней поддержки Зеленского во всех регионах Украины, большинство украинцев с моей оценкой согласны. Так что не надо выдавать свою личную неприязнь за действительность.
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01.03.2022 10:21 Ответить
Кто знает, выпустили уже грузины самолёт с добровольцами в Украину?
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01.03.2022 01:09 Ответить
та на хрена вони тут потрібні. Одного Гоги для того щоб виставити на позорище Бубу вистачило. Там потрібно з одеси висилати взад всіх лаврушників і їх посіпак, там на три батальони вистачить. Вони тільки в Грузії в законі.
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01.03.2022 01:26 Ответить
Люди ЗАВЖДИ Й УСЮДИ КИДАЙТЕ У СПАМ КРИТИКАНІВ. НЕ ЧАС. У СПАМІ ЇХ МОДЕРАТОР ШВИДШЕ ЗНАЙДЕ. РАШИИСТОВ МЕРЗОТНЕ ФСБ СІЄ РОЗБРАТ ПІД ВИГЛЯДОМ УКРАЇНЦІВ У ЧАТАХ. КРИТИКАН - ИДИНАХУЙ.
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01.03.2022 01:28 Ответить
Ні, замість того, щоб кидати спам критиків "найвеличнішого", краще зразу кидати в спам "осанни" зеботів "найвеличнішому".
Ок, нехай злобні та емоційні нападки зайві зараз, їх ще можна, але без критики немає обговорення!
Кілька днів ЗЕботи переймаються не війною, але тільки пропиханням нарративу, що все, що добре, відбувається - завдяки "найвеличнішому в голактиці лідеру".
Це хворе. Бачите - зразу в спам.
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01.03.2022 08:42 Ответить
До речі, а як там "реформатор" поживає, щось нічого від Арахамії і Шибуніна ніяких новин не чути
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01.03.2022 01:28 Ответить
У России почти не осталось времени на спасение, если в течении ближайших нескольких дней они не уберутся из Украины, то начнётся необратимый процесс краха и распада вонючей империи.

Украина ещё может её спасти, предоставив зеленый коридор на выход.

У Украины может быть только одно условие - полное освобождение всех территорий включая Крым в короткий срок.
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01.03.2022 01:37 Ответить
І ще потрібно за їх рахунок відновити усі руйнування на нашій тереторії + виплата "неустойок" за неотримані можливі прибутки, втрачену можливість росту єкономіки країни, компенсацій за завдану матеріальну та моральну шкоду. Довічну виплату родичам загиблих і т.д.
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01.03.2022 07:29 Ответить
С террористами не ведут переговоры!
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01.03.2022 01:42 Ответить
Переговори України з козломордими.
1. Заберіть своїх бомжів з території нашої країни.
2 . Вивезіть трупаків
3. Ідіть накуй!
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01.03.2022 01:42 Ответить
Яка невдача, а був такий же вдалий дипломатичний(!) хід (точніше прогиб).
Цей гідрант просто геній!
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01.03.2022 02:03 Ответить
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
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01.03.2022 02:34 Ответить
Это ты о ком?
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01.03.2022 06:03 Ответить
В ПЕРЕГОВОРАХ ДОБАВТЕ ПУНКТ <ДЕПУТИНИЗАЦИЯ>
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01.03.2022 03:19 Ответить
на музыку «вставай страна огромная»

Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.

Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.

Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
Украйны верные сыны,
Спустите их в сортир!
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01.03.2022 04:07 Ответить
Ну, это было прощупывание позиций: на каких условиях Украина сдаваться готова (сдаваться, т.к. любой договор с Путиным не стоит ничего. От слова "совсем").
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01.03.2022 06:14 Ответить
Санкционный список должен возглавлять самый одиозный олигарх Абрамович, главный кошелек Ельцина и Путина. Но этого нет. Почему? Да потому, что вся история с никому не нужными переговорами с врагом и придумана, чтобы вывести Абрамовича из-под удара санкций: он же теперь великий переговорщик, член делегации, и тем самым, якобы, его активы трогать нельзя... Вот это все работа международной еврейской мафии.
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01.03.2022 06:23 Ответить
*******, урод. Евреи - добровольцы воюют за Украину. Абрамович- отдельно, евреи- отдельно. Кстати, вы Президентом Украины еврея сами выбрали.
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01.03.2022 07:25 Ответить
Не треба розслаблятись... за зеленню, та не тільки, треба наглядати. Він може ще не отриману Перемогу зпаскудить....
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01.03.2022 06:30 Ответить
Ожидаемый зато получила.
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01.03.2022 06:30 Ответить
Держитесь крепко , граждане Независимой Украины! Весь цивилизованный мир - с вами! Слава Украине!
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01.03.2022 07:26 Ответить
Ми - проснулись. Якщо партизанити прийдеться, будемо партизанити. Але все путіноїдне щезне з України. Вчіть мову, і, можливо, українцями станете.
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01.03.2022 09:12 Ответить
Шановне товариство! Ну по-перше щиро висловлюю свої співчуття всім сім`ям та родинам заглиблих Українців по всім містам та селам нашої України за ці 6-ть днів повномаштабного вторгнення кацапських підерастів на нашу святу землю. По-друге про переговори: з точки зору хто та навіщо туди їхав - як я розумію наша делегація - за припиненням обстрілів та війни в Україні, а представники кремлівського педофіла - ***** за капітуляцією України. Тому який може бути результат від цих "посиділок". Треба перестати накінець вірити в Діда Мороза, перестати всі перемовини з орками та мокшами та перейти до активних дій по знищенню загарбників. Чим більше їх знищити то буде краще в світі жити. І от у мене особисто декілька питаннь до Зе-президента: то у тебе синку пропало вже бажання заглянути ***** туди куди ти хотів йому заглянути, чи ще ні? Друге - чи не пора розбомбити всі лагері на території ерефі де базувались та базується армія орків? Війна не може відбуватись тільки в Україні, а треба їм нанести бомбових ударів із Байрактарів, так щоб їхне сране ПВО не бачило їх та немогло б їх збити. І останне - так що ти там розказував українцям, що немає ніякої загрози вторгнення орків в Україну та про шашлики? Тобі не здається, що американська розвідка була на 100% права та видавала тобі достовірну інформацію про загрозу нападу орків на Україну? То може треба вибачитись перед Українцями за свою недалекоглядність та відсутність розуміння як верховного головнокомандуючого як захищати Україну? Бажаю здоров`я всім нашим захисникам, стійкості та наснаги у знищенні ворогів України! Слава Україні!!! Героям слава!!! Смерть ворогам Україні !!!
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01.03.2022 09:32 Ответить
 
 