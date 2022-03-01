Украина не получила от переговоров с РФ желаемого результата, - Зеленский
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Украина пока не получила от переговоров с РФ желаемого результата. Кроме того, была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером, 28 февраля, передает Цензор.НЕТ.
"Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты – чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и будем тогда определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", - сказал Зеленский.
По его мнению, была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом.
"Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте времени. Такую тактику мы не воспринимаем", - отметил президент.
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Для внутренней ватной пропаганды в РФ сейчас любой ответ Украины сойдет и будет интерпретирован совершенно одинаковым образом. "Укро*** согласились на переговоры, это сигнал, что их пора добивать". "Укро*** отказались от переговоров, это сигнал, что их пора добивать" .
Главное учесть предыдущий опыт и не делать никаких пауз и послаблений в обороне, а тем более, в контратаке, если для нее появится возможность, в расчете на возможное изменение ситуации по результатам встречи. Российская армия, прямая наследница и верная ученица монгольской орды по части военно-политической стратегии, с вероятностью 100% будет использовать такие моменты, даже получасовые, для перегруппировки сил и нанесения новых вероломных ударов.
На опубликованных кадрах украинцы обгоняют колонну российской бронетехники и бросают две бутылки с зажигательной смесью в российскую БМП. Процесс атаки снимал на камеру мобильного телефона водитель машины, выкрикивая оскорбления в адрес российских оккупационных войск. Смелость и отвага рядовых украинцев вызвали восторг и восхищение у пользователей соцсетей, которые отмечают начало формирования настоящего партизанского движения сопротивления российской оккупации. "Смелые украинцы забрасывают технику оккупанта коктейлями Молотова прямо из своих машин", "Это просто невероятно!" "Не думал, что украинцы настолько крутые", "А что вы хотите, они защищают родину, мощно!" - пишут иностранные пользователи соцсетей.
https://twitter.com/i/status/1498381709502472197
Чомусь всі навіть дуже далекі від політики українці це розуміли ще до переговорів, а ЗЕлені, як завжди.
Рашист путлєр погодиться тільки на повну капітуляцію Украіни !
Это оно привело к такому результату, что практичеси нет современного ПВО, что нечем закрыть море (ПКР «Нептун»), нечем долбить тылы противника (ОТРК "Грім-2", РСЗО «Ольха»/«Ольха-М» ) и куча других разработок.
Теперпь оно пиарастится на войне. Опять видосики снимает.
А его ответ на предложение американцев вывезти его из страны доказывает и его личное мужество. В такой ситуации любой байден, микрон или шольц не стали бы "пиарится" и сразу же согласились.
Судя по степени нынешней поддержки Зеленского во всех регионах Украины, большинство украинцев с моей оценкой согласны. Так что не надо выдавать свою личную неприязнь за действительность.
Ок, нехай злобні та емоційні нападки зайві зараз, їх ще можна, але без критики немає обговорення!
Кілька днів ЗЕботи переймаються не війною, але тільки пропиханням нарративу, що все, що добре, відбувається - завдяки "найвеличнішому в голактиці лідеру".
Це хворе. Бачите - зразу в спам.
Украина ещё может её спасти, предоставив зеленый коридор на выход.
У Украины может быть только одно условие - полное освобождение всех территорий включая Крым в короткий срок.
1. Заберіть своїх бомжів з території нашої країни.
2 . Вивезіть трупаків
3. Ідіть накуй!
Цей гідрант просто геній!
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".
Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.
Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
Украйны верные сыны,
Спустите их в сортир!