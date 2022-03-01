Заявка Украины на вступление в Европейский Союз зарегистрирована, началась процедура рассмотрения. ФОТО
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Представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка Украины на вступление в Европейский Союз была зарегистрирована.
Об этом он написал в своем Твиттере во вторник ночью, передает Цензор.НЕТ.
"Вручил подписанную президентом Украины Зеленским заявку Украины на членство в Европейском Союзе постоянному представителю ЕС Франции, которая главенствует в совете ЕС, Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения началась", - написал Ченцов.
Как сообщалось, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС.
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+3 alexandr shamov
показать весь комментарий01.03.2022 02:43
+3 я гражданин Украины
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+2 Bob Fayn
показать весь комментарий01.03.2022 08:06
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