Заявка Украины на вступление в Европейский Союз зарегистрирована, началась процедура рассмотрения. ФОТО

Представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка Украины на вступление в Европейский Союз была зарегистрирована.

Об этом он написал в своем Твиттере во вторник ночью, передает Цензор.НЕТ.

"Вручил подписанную президентом Украины Зеленским заявку Украины на членство в Европейском Союзе постоянному представителю ЕС Франции, которая главенствует в совете ЕС, Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения началась", - написал Ченцов.

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Как сообщалось, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС.