РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14316 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
9 475 18
Евросоюз (15900) Ченцов Всеволод (20)

Заявка Украины на вступление в Европейский Союз зарегистрирована, началась процедура рассмотрения. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка Украины на вступление в Европейский Союз была зарегистрирована.

Об этом он написал в своем Твиттере во вторник ночью, передает Цензор.НЕТ.

"Вручил подписанную президентом Украины Зеленским заявку Украины на членство в Европейском Союзе постоянному представителю ЕС Франции, которая главенствует в совете ЕС, Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения началась", - написал Ченцов.

Также читайте: Зеленский подписал заявление на членство Украины в Евросоюзе. ФОТО

Заявка Украины на вступление в Европейский Союз зарегистрирована, началась процедура рассмотрения 01
Заявка Украины на вступление в Европейский Союз зарегистрирована, началась процедура рассмотрения 02

Также читайте: Лидеры 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС

Как сообщалось, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Быстрее подписывайте и вводите нато в игру , до победного конца в кремле.
показать весь комментарий
01.03.2022 02:43
+3
та фігня все це - потрібно подавати ТЕРМІНОВО заяву до США !!!!- та ставати 52 Европейським Українським Штатом США в Европі!!!!!!0 нехай на 25 років .....- і все , і кацапія обломаеться !!!!! - тільки так !!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 07:01
+2
Іноземний Легіон вже в Маріуполі
Тысячи иностранных добровольцев уже готовы вступить в бой за Украину (видео)https://twitter.com/i/status/1498414741588529157
показать весь комментарий
01.03.2022 08:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Херсон начали промуйловцы атаковать с двух направлений.
показать весь комментарий
01.03.2022 02:41 Ответить
Быстрее подписывайте и вводите нато в игру , до победного конца в кремле.
показать весь комментарий
01.03.2022 02:43 Ответить
Треба звернутись до ВООЗ з вимогою зібрати консиліум ведучих психіатрів Світу для визначенням точного діагнозу психічно хворого-виродка Путіна, який знищує Україну і веде Світ до Третьої Світової Війни!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 09:39 Ответить
Вісім років "мяли одне місце" і нині продовжують.
показать весь комментарий
01.03.2022 06:59 Ответить
та фігня все це - потрібно подавати ТЕРМІНОВО заяву до США !!!!- та ставати 52 Европейським Українським Штатом США в Европі!!!!!!0 нехай на 25 років .....- і все , і кацапія обломаеться !!!!! - тільки так !!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 07:01 Ответить
Іноземний Легіон вже в Маріуполі
Тысячи иностранных добровольцев уже готовы вступить в бой за Украину (видео)https://twitter.com/i/status/1498414741588529157
показать весь комментарий
01.03.2022 08:06 Ответить
Eto bylo by spravedlivo. Ukraina i est Europa, sierdce Europi. Bog s Ukrainoj!!!🇺🇦🙏🙏🙏
показать весь комментарий
01.03.2022 08:35 Ответить
Треба звернутись до ВООЗ з вимогою зібрати консиліум ведучих психіатрів Світу для визначенням точного діагнозу психічно хворого-виродка Путіна, який знищує Україну і веде Світ до Третьої Світової Війни!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 09:41 Ответить
Справедливости ради надо сказать, что возможное вступление в ЕС имеет и большие минусы: диктат брюссельских бюрократов, навязывание псевдолиберальных духовных скрепок вроде пропаганды сексменьшевизма, борьбы за градусы цельсия, негров и т.п. хрени.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:10 Ответить
спочатку зберегти Україну ....а ті мінуси набагато кращі ніж під кацапіею опинитись Україні
показать весь комментарий
01.03.2022 18:45 Ответить
Да, сейчас это важнее всего, но нужно ясно осознавать и будущие проблемы и риски
показать весь комментарий
01.03.2022 20:59 Ответить
Еврочинуши, что сидят на "дивидентах и пенсиях" ГАЗПРОМа (на услужении у кремлевских орков), имена перечислять не буду, спосок очевидный (даже без расследования) будут всячески препятсвовать этому под любыми благовидными предлогами!
показать весь комментарий
01.03.2022 10:20 Ответить
Ще один стимул наши хлопцям🙏💪😎 Україна Європейска культурна Держава
показать весь комментарий
01.03.2022 10:38 Ответить
 
 