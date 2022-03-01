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Заявку України на вступ до Європейського Союзу зареєстровано, розпочалася процедура розгляду. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов повідомив, що заявку України на вступ до Європейського Союзу було зареєстровано.

Про це він написав у своєму твітері у вівторок уночі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вручив підписану президентом України Зеленським заявку України на членство в Європейському Союзі постійному представнику ЄС Франції, що головує в раді ЄС, Філіпу Леглізу-Косту. Заявку зареєстровано. Процедура розгляду розпочалася", - написав Ченцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюзі. ФОТО

Заявку України на вступ до Європейського Союзу зареєстровано, розпочалася процедура розгляду 01
Заявку України на вступ до Європейського Союзу зареєстровано, розпочалася процедура розгляду 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери 8 країн закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС

Як повідомлялося, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС.

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Топ коментарі
+3
Быстрее подписывайте и вводите нато в игру , до победного конца в кремле.
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01.03.2022 02:43
+3
та фігня все це - потрібно подавати ТЕРМІНОВО заяву до США !!!!- та ставати 52 Европейським Українським Штатом США в Европі!!!!!!0 нехай на 25 років .....- і все , і кацапія обломаеться !!!!! - тільки так !!!!
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01.03.2022 07:01
+2
Іноземний Легіон вже в Маріуполі
Тысячи иностранных добровольцев уже готовы вступить в бой за Украину (видео)https://twitter.com/i/status/1498414741588529157
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01.03.2022 08:06
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Херсон начали промуйловцы атаковать с двух направлений.
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01.03.2022 02:41 Відповісти
Быстрее подписывайте и вводите нато в игру , до победного конца в кремле.
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01.03.2022 02:43 Відповісти
Треба звернутись до ВООЗ з вимогою зібрати консиліум ведучих психіатрів Світу для визначенням точного діагнозу психічно хворого-виродка Путіна, який знищує Україну і веде Світ до Третьої Світової Війни!!!
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01.03.2022 09:39 Відповісти
Вісім років "мяли одне місце" і нині продовжують.
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01.03.2022 06:59 Відповісти
та фігня все це - потрібно подавати ТЕРМІНОВО заяву до США !!!!- та ставати 52 Европейським Українським Штатом США в Европі!!!!!!0 нехай на 25 років .....- і все , і кацапія обломаеться !!!!! - тільки так !!!!
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01.03.2022 07:01 Відповісти
Іноземний Легіон вже в Маріуполі
Тысячи иностранных добровольцев уже готовы вступить в бой за Украину (видео)https://twitter.com/i/status/1498414741588529157
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01.03.2022 08:06 Відповісти
Eto bylo by spravedlivo. Ukraina i est Europa, sierdce Europi. Bog s Ukrainoj!!!🇺🇦🙏🙏🙏
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01.03.2022 08:35 Відповісти
Треба звернутись до ВООЗ з вимогою зібрати консиліум ведучих психіатрів Світу для визначенням точного діагнозу психічно хворого-виродка Путіна, який знищує Україну і веде Світ до Третьої Світової Війни!!!
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01.03.2022 09:41 Відповісти
Справедливости ради надо сказать, что возможное вступление в ЕС имеет и большие минусы: диктат брюссельских бюрократов, навязывание псевдолиберальных духовных скрепок вроде пропаганды сексменьшевизма, борьбы за градусы цельсия, негров и т.п. хрени.
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01.03.2022 10:10 Відповісти
спочатку зберегти Україну ....а ті мінуси набагато кращі ніж під кацапіею опинитись Україні
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01.03.2022 18:45 Відповісти
Да, сейчас это важнее всего, но нужно ясно осознавать и будущие проблемы и риски
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01.03.2022 20:59 Відповісти
Еврочинуши, что сидят на "дивидентах и пенсиях" ГАЗПРОМа (на услужении у кремлевских орков), имена перечислять не буду, спосок очевидный (даже без расследования) будут всячески препятсвовать этому под любыми благовидными предлогами!
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01.03.2022 10:20 Відповісти
Ще один стимул наши хлопцям🙏💪😎 Україна Європейска культурна Держава
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01.03.2022 10:38 Відповісти
 
 