Заявку України на вступ до Європейського Союзу зареєстровано, розпочалася процедура розгляду. ФОТО

Представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов повідомив, що заявку України на вступ до Європейського Союзу було зареєстровано.

Про це він написав у своєму твітері у вівторок уночі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вручив підписану президентом України Зеленським заявку України на членство в Європейському Союзі постійному представнику ЄС Франції, що головує в раді ЄС, Філіпу Леглізу-Косту. Заявку зареєстровано. Процедура розгляду розпочалася", - написав Ченцов.

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Як повідомлялося, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС.