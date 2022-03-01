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Заявку України на вступ до Європейського Союзу зареєстровано, розпочалася процедура розгляду. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов повідомив, що заявку України на вступ до Європейського Союзу було зареєстровано.
Про це він написав у своєму твітері у вівторок уночі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вручив підписану президентом України Зеленським заявку України на членство в Європейському Союзі постійному представнику ЄС Франції, що головує в раді ЄС, Філіпу Леглізу-Косту. Заявку зареєстровано. Процедура розгляду розпочалася", - написав Ченцов.
Як повідомлялося, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС.
Топ коментарі
+3 alexandr shamov
показати весь коментар01.03.2022 02:43
+3 я гражданин Украины
показати весь коментар01.03.2022 07:01
+2 Bob Fayn
показати весь коментар01.03.2022 08:06
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