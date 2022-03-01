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Европарламент (1705) Евросоюз (15900) Метсола Роберта (23) Мецола (50)

Европарламент признает европейскую перспективу Украины, - Метсола

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Европарламент признает европейскую перспективу Украины, - Метсола

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявляет, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины.

Об этом она заявила во вторник в Брюсселе на внеочередном заседании ЕП, созванном в связи с российской агрессией России против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы признаем европейскую перспективу Украины. Мы приветствуем, господин Президент, заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе", - заявила Метсола.

Также читайте: Европарламент намерен поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление

Обращаясь к президенту Украины, она заверила, что ЕП "поддерживает вас в вашей борьбе за выживание в этот темный момент нашей истории". Когда вы смотрите на Европейский парламент, вы найдете союзника, пространство для обращения к Европе и миру и всегда, всегда друга", - сказала Метсола.

Также читайте: Лидеры 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с Анной Нетребко
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01.03.2022 14:05
+10
⚡️Президент Европейского совета Шарль Мишель: Действия Владимира Путина - это международный терроризм. Мы должны поддержать Украину.
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01.03.2022 14:09
+10
СМИ: зарубежные судоходные компании отказываются от доставок в Россию - Морские вести
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01.03.2022 14:09
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Внимание !!!

Заправка техники параши !!!

Бензин + сахар + олифа

Дизель + сахар

Канистры готовьте заранее
Это важно !!!
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01.03.2022 14:05 Ответить
кислота+хлор
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01.03.2022 14:31 Ответить
⚡️Харьков. Со слов очевидцев, истребитель сбросил бомбу на завод подъёмно-транспортного оборудования. Предварительно, есть жертвы.
Ждем официальных данных.
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01.03.2022 14:06 Ответить
Внимание !!!

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Угощать ********* ВОДОЙ

Добавьте Любое слабительное без запаха

****** ДОЛЖНЫ стоять и СРАТЬ

Дальше вы уже знаете шо делать
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01.03.2022 14:06 Ответить
Ще можно поїти метанолом. 10 гр. - сліпота, 30 гр. - смерть.
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01.03.2022 14:40 Ответить
СТОП ТЕХНИКА ПАРАШИ

1.Топливный бак ----пробить

2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----перебить

6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
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01.03.2022 14:07 Ответить
Якщо чесно не зовсім розумію до чого тут ЄС зараз? Це для підняття бойового духу? Поки йде війна нас все одно ніхто не візьме. Навіть якщо візьме чим це допоможе? Якесь нераціональне використання часу. Ще й Зеля з'їбався з Києва на конференцію. Щось мені це не подобається.
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01.03.2022 14:08 Ответить
Война рано или поздно закончится. И из этой ситуации нужно выжать по максимуму. Потому как помощь в восстановлении страны нам будет очень нужна. Одних домов в Киеве и Харькове нужно будет восстанавливать сотни, только неделя войны... А мне кажется это будет еще долго(...
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01.03.2022 14:12 Ответить
Ще й Зеля з'їбався з Києва на конференцію. Щось мені це не подобається.
**********
Він виступив онлайн з Києва.

Benk

в цей час засідає європарламент. онлайн виступ Зеленського пройшов під овації. зараз Стефанчукові дали слово
https://censor.net/ua/comments/locate/8/3320390/77953421
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01.03.2022 14:18 Ответить
Допомога ЄС буде необхідна для відбудови після війни. Ще важливіше забезпечіти економічний тиск на агрессора. Без співпраці з ЄС це неможливо.
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01.03.2022 14:33 Ответить
Можливо для того щоб переконати тих що вагаються, як багато з мешканців Півдня та Сходу. Якби ЄС послав сигнал що "почали вас приймати" - то ті б і не вагалися. Але це мої здогадки.
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01.03.2022 14:35 Ответить
или рассматривать сейчас любые вопросы в ес вместе .. или обращаться и ждать не тупите
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01.03.2022 14:40 Ответить
ну скажу чем быстрее тем лучше
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01.03.2022 14:42 Ответить
⚡️Президент Европейского совета Шарль Мишель: Действия Владимира Путина - это международный терроризм. Мы должны поддержать Украину.
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01.03.2022 14:09 Ответить
Важно !!!

Три приоритета !!!

- ОПТИКА. -----разбить

- Топливо ------сахар

- Вода питьевая -----слабительное

Парашная техника должна стоять
Днём и Ночью !!!
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01.03.2022 14:10 Ответить
Коротко
Йде відродження української нації.
Ми переможемо
Слава Україні
Смерть москалям.
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01.03.2022 14:13 Ответить
Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура вступления.
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01.03.2022 14:20 Ответить
складається таке враження, шо ті європейці або їбануті на усю голову, або ж бюрократи- функціонери до мозку кісток!.. дві країни-агресори заливають Україну кров'ю, закидають бомбами та ракетами мирних жителів, а євродебіли розповідають нам, шо ми маємо перспективу членства у ЄС у той час, коли державність Країни вісить на волоску...
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01.03.2022 14:26 Ответить
ЕС - это хорошо, это еще неделю назад было лучшим сном для меня. Но сейчас нам оружие надо, экономические санкции.
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01.03.2022 14:32 Ответить
Оружие для Украины и санкции для РФ есть как раз в ЕС. Слава Україні!
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01.03.2022 14:41 Ответить
Какая перспектива ??? - Мы за вас тут головы подставляем ! Членство уже сейчас !
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01.03.2022 14:37 Ответить
ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ УКРАИНА членом ЕС..Это только вопрос времени..
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01.03.2022 15:16 Ответить
 
 