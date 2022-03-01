Европарламент признает европейскую перспективу Украины, - Метсола
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Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявляет, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины.
Об этом она заявила во вторник в Брюсселе на внеочередном заседании ЕП, созванном в связи с российской агрессией России против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы признаем европейскую перспективу Украины. Мы приветствуем, господин Президент, заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе", - заявила Метсола.
Обращаясь к президенту Украины, она заверила, что ЕП "поддерживает вас в вашей борьбе за выживание в этот темный момент нашей истории". Когда вы смотрите на Европейский парламент, вы найдете союзника, пространство для обращения к Европе и миру и всегда, всегда друга", - сказала Метсола.
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Это важно !!!
Ждем официальных данных.
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Добавьте Любое слабительное без запаха
****** ДОЛЖНЫ стоять и СРАТЬ
Дальше вы уже знаете шо делать
1.Топливный бак ----пробить
2.Оптика
-фары
-фонари
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- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----перебить
6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
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Він виступив онлайн з Києва.
Benk
в цей час засідає європарламент. онлайн виступ Зеленського пройшов під овації. зараз Стефанчукові дали слово
https://censor.net/ua/comments/locate/8/3320390/77953421
Три приоритета !!!
- ОПТИКА. -----разбить
- Топливо ------сахар
- Вода питьевая -----слабительное
Парашная техника должна стоять
Днём и Ночью !!!
Йде відродження української нації.
Ми переможемо
Слава Україні
Смерть москалям.