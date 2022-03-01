Европарламент признает европейскую перспективу Украины, - Метсола

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявляет, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины.

Об этом она заявила во вторник в Брюсселе на внеочередном заседании ЕП, созванном в связи с российской агрессией России против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы признаем европейскую перспективу Украины. Мы приветствуем, господин Президент, заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе", - заявила Метсола.

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Обращаясь к президенту Украины, она заверила, что ЕП "поддерживает вас в вашей борьбе за выживание в этот темный момент нашей истории". Когда вы смотрите на Европейский парламент, вы найдете союзника, пространство для обращения к Европе и миру и всегда, всегда друга", - сказала Метсола.

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