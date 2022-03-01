Європарламент визнає європейську перспективу України, - Метсола
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Президент Європейського парламенту Роберта Метсола заявляє, що Європарламент визнає європейську перспективу України.
Про це вона заяила у вівторок у Брюсселі на позачерговому засіданні ЄП, скликаному у зв'язку з російською агресією Росії проти України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане президенте, заявку України на набуття статусу кандидата та працюватимемо для досягнення цієї мети. Ми маємо дивитися у майбутнє разом", - заявила Метсола.
Звертаючись до президента України, вона запевнила, що ЄП "підтримує вас у вашій боротьбі за виживання у цей темний момент нашої історії". Коли ви подивитеся на Європейський парламент, ви знайдете союзника, простір для звернення до Європи та світу й завжди, завжди - друга", - сказала Метсола.
Будь ласка, зачекайте...
Заправка техники параши !!!
Бензин + сахар + олифа
Дизель + сахар
Канистры готовьте заранее
Это важно !!!
Ждем официальных данных.
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Угощать ********* ВОДОЙ
Добавьте Любое слабительное без запаха
****** ДОЛЖНЫ стоять и СРАТЬ
Дальше вы уже знаете шо делать
1.Топливный бак ----пробить
2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----перебить
6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
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Він виступив онлайн з Києва.
Benk
в цей час засідає європарламент. онлайн виступ Зеленського пройшов під овації. зараз Стефанчукові дали слово
https://censor.net/ua/comments/locate/8/3320390/77953421
Три приоритета !!!
- ОПТИКА. -----разбить
- Топливо ------сахар
- Вода питьевая -----слабительное
Парашная техника должна стоять
Днём и Ночью !!!
Йде відродження української нації.
Ми переможемо
Слава Україні
Смерть москалям.