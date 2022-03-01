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Європарламент визнає європейську перспективу України, - Метсола

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Європарламент визнає європейську перспективу України, - Метсола

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола заявляє, що Європарламент визнає європейську перспективу України.

Про це вона заяила у вівторок у Брюсселі на позачерговому засіданні ЄП, скликаному у зв'язку з російською агресією Росії проти України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане президенте, заявку України на набуття статусу кандидата та працюватимемо для досягнення цієї мети. Ми маємо дивитися у майбутнє разом", - заявила Метсола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні виступить у Європарламенті щодо вступу України до ЄС

Звертаючись до президента України, вона запевнила, що ЄП "підтримує вас у вашій боротьбі за виживання у цей темний момент нашої історії". Коли ви подивитеся на Європейський парламент, ви знайдете союзника, простір для звернення до Європи та світу й завжди, завжди - друга", - сказала Метсола.

Також читайте: Лідери 8 країн закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС

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Топ коментарі
+16
Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с Анной Нетребко
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01.03.2022 14:05
+10
⚡️Президент Европейского совета Шарль Мишель: Действия Владимира Путина - это международный терроризм. Мы должны поддержать Украину.
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01.03.2022 14:09
+10
СМИ: зарубежные судоходные компании отказываются от доставок в Россию - Морские вести
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01.03.2022 14:09
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Внимание !!!

Заправка техники параши !!!

Бензин + сахар + олифа

Дизель + сахар

Канистры готовьте заранее
Это важно !!!
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01.03.2022 14:05 Відповісти
кислота+хлор
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01.03.2022 14:31 Відповісти
⚡️Харьков. Со слов очевидцев, истребитель сбросил бомбу на завод подъёмно-транспортного оборудования. Предварительно, есть жертвы.
Ждем официальных данных.
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01.03.2022 14:06 Відповісти
Внимание !!!

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Угощать ********* ВОДОЙ

Добавьте Любое слабительное без запаха

****** ДОЛЖНЫ стоять и СРАТЬ

Дальше вы уже знаете шо делать
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01.03.2022 14:06 Відповісти
Ще можно поїти метанолом. 10 гр. - сліпота, 30 гр. - смерть.
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01.03.2022 14:40 Відповісти
СТОП ТЕХНИКА ПАРАШИ

1.Топливный бак ----пробить

2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----перебить

6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
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01.03.2022 14:07 Відповісти
Якщо чесно не зовсім розумію до чого тут ЄС зараз? Це для підняття бойового духу? Поки йде війна нас все одно ніхто не візьме. Навіть якщо візьме чим це допоможе? Якесь нераціональне використання часу. Ще й Зеля з'їбався з Києва на конференцію. Щось мені це не подобається.
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01.03.2022 14:08 Відповісти
Война рано или поздно закончится. И из этой ситуации нужно выжать по максимуму. Потому как помощь в восстановлении страны нам будет очень нужна. Одних домов в Киеве и Харькове нужно будет восстанавливать сотни, только неделя войны... А мне кажется это будет еще долго(...
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01.03.2022 14:12 Відповісти
Ще й Зеля з'їбався з Києва на конференцію. Щось мені це не подобається.
**********
Він виступив онлайн з Києва.

Benk

в цей час засідає європарламент. онлайн виступ Зеленського пройшов під овації. зараз Стефанчукові дали слово
https://censor.net/ua/comments/locate/8/3320390/77953421
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01.03.2022 14:18 Відповісти
Допомога ЄС буде необхідна для відбудови після війни. Ще важливіше забезпечіти економічний тиск на агрессора. Без співпраці з ЄС це неможливо.
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01.03.2022 14:33 Відповісти
Можливо для того щоб переконати тих що вагаються, як багато з мешканців Півдня та Сходу. Якби ЄС послав сигнал що "почали вас приймати" - то ті б і не вагалися. Але це мої здогадки.
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01.03.2022 14:35 Відповісти
или рассматривать сейчас любые вопросы в ес вместе .. или обращаться и ждать не тупите
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01.03.2022 14:40 Відповісти
ну скажу чем быстрее тем лучше
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01.03.2022 14:42 Відповісти
⚡️Президент Европейского совета Шарль Мишель: Действия Владимира Путина - это международный терроризм. Мы должны поддержать Украину.
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01.03.2022 14:09 Відповісти
Важно !!!

Три приоритета !!!

- ОПТИКА. -----разбить

- Топливо ------сахар

- Вода питьевая -----слабительное

Парашная техника должна стоять
Днём и Ночью !!!
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01.03.2022 14:10 Відповісти
Коротко
Йде відродження української нації.
Ми переможемо
Слава Україні
Смерть москалям.
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01.03.2022 14:13 Відповісти
Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура вступления.
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01.03.2022 14:20 Відповісти
складається таке враження, шо ті європейці або їбануті на усю голову, або ж бюрократи- функціонери до мозку кісток!.. дві країни-агресори заливають Україну кров'ю, закидають бомбами та ракетами мирних жителів, а євродебіли розповідають нам, шо ми маємо перспективу членства у ЄС у той час, коли державність Країни вісить на волоску...
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01.03.2022 14:26 Відповісти
ЕС - это хорошо, это еще неделю назад было лучшим сном для меня. Но сейчас нам оружие надо, экономические санкции.
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01.03.2022 14:32 Відповісти
Оружие для Украины и санкции для РФ есть как раз в ЕС. Слава Україні!
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01.03.2022 14:41 Відповісти
Какая перспектива ??? - Мы за вас тут головы подставляем ! Членство уже сейчас !
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01.03.2022 14:37 Відповісти
ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ УКРАИНА членом ЕС..Это только вопрос времени..
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01.03.2022 15:16 Відповісти
Забудте про ЕС. ФРГ и Франция закрыли эту тему для Украины
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03.03.2022 11:09 Відповісти
 
 