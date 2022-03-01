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Зеленський сьогодні виступить у Європарламенті щодо вступу України до ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський сьогодні виступить у Європарламенті щодо вступу України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський у вівторок 1 березня виступить у Європарламенті щодо вступу України до ЄС.

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Виступ Зеленського відбудеться у рамках позачергової пленарної сесії, присвяченій війні РФ проти України. На ній планують прийняти резолюцію з цього питання.

Промова очікується о 13:30 за київським часом.

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Будуть присутні також усі топ-посадовці ЄС - президент Євроради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС.

У ЄС вважають, що процедура розгляду заявки України може бути важливою для президента Зеленського з огляду на те, що це питання може бути потенційно використане на переговорах з РФ, оскільки Євросоюз - це проєкт, який базується на основі миру та вирішення конфлікту шляхом діалогу.

Також читайте: Заявку України на вступ до Європейського Союзу зареєстровано, розпочалася процедура розгляду. ФОТО

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дай їм там пизид ЗЕля,щоб не розслаблялись
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01.03.2022 13:26 Відповісти
а ще треба вимагати, щоб рашку повністю демілітаризовали!!!! я вже не кажу, що у цієї обізяни треба відібрати ядерну дубіну.
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01.03.2022 13:37 Відповісти
Демілітарізація, депутінізація та десовєтізація Рашки!
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01.03.2022 13:40 Відповісти
давить сразу надо на гарантии вступления ,а то петлять начнут как обычно и останемся с обещаниями
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01.03.2022 13:26 Відповісти
Не зовсім зрозумів.Це виходить якщо раССія не хоче вступу України до ЄС то повинна відвести війська? А для України ЄС буде заблокована?
Не матюкайтеся,просто роз'ясніть.
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01.03.2022 13:29 Відповісти
Вчера был самый «черный» понедельник рынка акций РФ в его истории. Сегодня может быть самый «черный» вторник. А завтра самая «черная» среда. И так далее.
Причем есть такая примета - чем чаще Путин собирает за своим столом различные ведомства для решения важных государственных проблем, тем больше хаоса и неразберихи возникает. Кстати, вы наверняка уже заметили обязательное условие - чтобы никто не приближался к вождю близко.
 Миллионы россиян потеряли практически все что вложили в акции своей страны. Очень дорого Путин вам обошелся, россияне. Например, в Лондоне акции Сбербанка, флагмана российского рынка акций, рухнули до $1, хотя еще 15 февраля они стоили $15.
Вот как «обнулёныш» старается.

Erik Nayman
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01.03.2022 13:30 Відповісти
Так и есть! Все понимают и это хорошо.многие тут писали об этом в том числе и я .перед "переговорами с оккупантом "которые недавно были. что туда стоит ездить уже на факте Украины в ЕС! Украина. на всех официальных площадках ЕС должна быть зафиксирована в Евросоюзе!Европа также знает и должна в полной мере это понимать что Украина не может быть по определению обузой .в Украине высокий .человеческий потенциал .ресурсный .Когда это произойдет.Украина всегда будет форпостом Европы . авио. космические наработки.сельское хозяйство и многое многое другое.Европа. станет не в долгой перспективе а с того момента. многократно сильнее во всем и главное стабильнее .на сколько это возможно!
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01.03.2022 13:35 Відповісти
а порох може виїзджати за межі Києва чи ні, його "подельника" відпустили а як там з Порохом ? Його венікова точково відпустила? А ці хлопкороби з ДБР чим займаються -провокаціями чи захищають Батьківщину Іде пряма трансляція з Європи -Зеля в Києві. Ура. Він не кинув Украї
ну на призволяще.
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01.03.2022 13:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=k6lgMobG2Zw Тут тело призывает рашку к войне против Украины. Нужно его сделать популярным. Одессит вроде бы
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01.03.2022 15:42 Відповісти
 
 