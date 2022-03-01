Зеленський сьогодні виступить у Європарламенті щодо вступу України до ЄС
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Президент України Володимир Зеленський у вівторок 1 березня виступить у Європарламенті щодо вступу України до ЄС.
Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Виступ Зеленського відбудеться у рамках позачергової пленарної сесії, присвяченій війні РФ проти України. На ній планують прийняти резолюцію з цього питання.
Промова очікується о 13:30 за київським часом.
Будуть присутні також усі топ-посадовці ЄС - президент Євроради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.
Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС.
У ЄС вважають, що процедура розгляду заявки України може бути важливою для президента Зеленського з огляду на те, що це питання може бути потенційно використане на переговорах з РФ, оскільки Євросоюз - це проєкт, який базується на основі миру та вирішення конфлікту шляхом діалогу.
Будь ласка, зачекайте...
Не матюкайтеся,просто роз'ясніть.
Причем есть такая примета - чем чаще Путин собирает за своим столом различные ведомства для решения важных государственных проблем, тем больше хаоса и неразберихи возникает. Кстати, вы наверняка уже заметили обязательное условие - чтобы никто не приближался к вождю близко.
Миллионы россиян потеряли практически все что вложили в акции своей страны. Очень дорого Путин вам обошелся, россияне. Например, в Лондоне акции Сбербанка, флагмана российского рынка акций, рухнули до $1, хотя еще 15 февраля они стоили $15.
Вот как «обнулёныш» старается.
Erik Nayman
ну на призволяще.