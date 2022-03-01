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Новости За рубежом
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Европарламент (1705) Евросоюз (15905)

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Европейский парламент утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление. "За" - 637 голоса из 676.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Резолюцию одобрили 637 голосами "за", только 13 евродепутатов выступили "против", 26 воздержались.

Резолюция осуждает войну России против Украины, требует от РФ вывести все свои войска с украинской территории и требует от институтов Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Европарламент не имеет полномочий принимать никаких решений в процессе статуса кандидата и процесса вступления в ЕС, эти решения полностью находятся в компетенции государств-членов ЕС.

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Голос Европарламента рекомендательный, и его позиция неизменна: уже на протяжении многих лет он рекомендует предоставить Украине статус кандидата и начать переговоры о вступлении. Обсуждая вторжение России в Украину, евродепутаты выразили твердую поддержку Украины и ее усилий присоединиться к европейскому сообществу.

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении в Европарламенте во вторник призвал Европейский Союз оказать Украине всю необходимую поддержку и предоставить перспективу членства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заявка Украины на вступление в Европейский Союз зарегистрирована, началась процедура рассмотрения. ФОТО

Перед выступлением Зеленского президент Европарламента Роберта Метсола сказала, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины и будет работать над тем, чтобы Украина получила статус кандидата на членство.

1 марта Европейский союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.
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Топ комментарии
+39
придет время и вы, ...андоны будете мечтать стать кандидатами на присоеденение к УКРАИНЕ
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2022 19:06
+29
посмертно твоей мамке ***** за твою тушку даст пару срубликов.
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01.03.2022 19:06
+20
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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01.03.2022 19:07
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Правила форума Совет форумчан
посмертно твоей мамке ***** за твою тушку даст пару срубликов.
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01.03.2022 19:06 Ответить
Не каркай. І не мрій!
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01.03.2022 19:07 Ответить
придет время и вы, ...андоны будете мечтать стать кандидатами на присоеденение к УКРАИНЕ
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2022 19:06 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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01.03.2022 19:07 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 20:11 Ответить
Це ви кого щойно обматюкали?
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01.03.2022 19:08 Ответить
Та хлопці неправильно роблять. Спершу спамлять, а потім матюкають.
Не всі користувачі знають, що спам для себе можна відкрити і подивитись, що там.
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01.03.2022 19:45 Ответить
ну це ще не свято перемоги вцілому, але чергова і значна перемога України - однозначно
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01.03.2022 19:06 Ответить
...андонів
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01.03.2022 19:10 Ответить
а ти хто???
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01.03.2022 19:12 Ответить
Бляха муха. Шо вони там тільки рекомендують одні одним а толку з цього мало.
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01.03.2022 19:15 Ответить
Скоро вата моїй бабусі буде сраку мить за 100 євро на місяць
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01.03.2022 19:17 Ответить
Здурів, чи що? І десятки стане. А краще - за миску "акрошки".
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01.03.2022 19:48 Ответить
Звучит просто феерично: "вимагає від інституцій Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата". Заигрались ребята в бюрократов.
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01.03.2022 19:19 Ответить
Да, выглядит феерично. Но так это выглядит. Не дрейфуйте. Вы уже в поезде в ЕС и он тронулся с места.
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02.03.2022 03:05 Ответить
Не хочу гадать в поезде куда я, но на самом деле мой "поезд" сейчас на киевщине и всего в нескольких километрах от того места, где несколько часов назад разорвалась крылатая ракета бункерного сумасшедшего, и это ощущение сильней всего.
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02.03.2022 03:39 Ответить
А а рашиська чума тягне нас до концтабору тюрми народів ,що ж відстоємо Украіну ,смерть нациській росіі.
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01.03.2022 19:23 Ответить
в троліть бомбить!
піднімайте руки вгору із криком путін-***** здавайтеся ЗСУ.
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01.03.2022 19:23 Ответить
Ні : ФН - федерація не людей.
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01.03.2022 19:49 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 20:13 Ответить
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01.03.2022 20:04 Ответить
Поддержите!!!!! Ходорковский призывает к бунту! Пусть больше кацапов это увидят!

https://www.youtube.com/watch?v=8pf9o9H7mOw
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01.03.2022 20:04 Ответить
da nu naher - pustj oni zhivut v putinskom konclagere
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01.03.2022 20:14 Ответить
нафига
чтобы они сохранились в текущем состоянии?
нахрен
пусть распадаются на молекулы
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01.03.2022 20:49 Ответить
Демократична Московщина українцям і напфуй не потрібна, лапотна імперія має повернути ся в кордони 1472 року. Аби натівські ракети не долітали.
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01.03.2022 23:39 Ответить
И что? Сколько это кандидатство будет длиться? Пять лет? Десять? Короче,ни о чём.
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01.03.2022 20:27 Ответить
В мирных условиях несколько лет. Тут кажется всё пойдёт быстрее. Но войну надо закончить перед заканчиванием вступления.
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02.03.2022 03:10 Ответить
Як то кажуть - "обіцяти не значить оженитися..." Европа вже не та. Сикуни.
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01.03.2022 20:31 Ответить
цензор: дайте список кто против и воздержался. нам для истории
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01.03.2022 20:31 Ответить
Вперёд братья! Все буде Україна!
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01.03.2022 22:00 Ответить
это чтобы плешивый фюрер понял
что даже бомбя украинцев он не отвернет их от вступления в ес
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01.03.2022 21:44 Ответить
У нас є свій знаменитий віщун, які слова...
І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути, незлим тихим словом.
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01.03.2022 21:38 Ответить
⚡️ Польша начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при посольстве.
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01.03.2022 21:48 Ответить
ЕС несе відповідальність за Глобальне потепління, штучні пандемії, війну в Україні.
Для виходу з кризи, ЕС негайно повинен надати Україні статус члена ЕС. Лише Україна має проривні інноваційні технології, здатні вивести Світ з смертельної кризи.
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01.03.2022 22:50 Ответить
 
 