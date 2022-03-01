Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейский парламент утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление. "За" - 637 голоса из 676.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Резолюцию одобрили 637 голосами "за", только 13 евродепутатов выступили "против", 26 воздержались.
Резолюция осуждает войну России против Украины, требует от РФ вывести все свои войска с украинской территории и требует от институтов Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
Европарламент не имеет полномочий принимать никаких решений в процессе статуса кандидата и процесса вступления в ЕС, эти решения полностью находятся в компетенции государств-членов ЕС.
Голос Европарламента рекомендательный, и его позиция неизменна: уже на протяжении многих лет он рекомендует предоставить Украине статус кандидата и начать переговоры о вступлении. Обсуждая вторжение России в Украину, евродепутаты выразили твердую поддержку Украины и ее усилий присоединиться к европейскому сообществу.
Президент Владимир Зеленский в своем выступлении в Европарламенте во вторник призвал Европейский Союз оказать Украине всю необходимую поддержку и предоставить перспективу членства.
Перед выступлением Зеленского президент Европарламента Роберта Метсола сказала, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины и будет работать над тем, чтобы Украина получила статус кандидата на членство.
1 марта Европейский союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.
Пожалуйста, подождите...
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Не всі користувачі знають, що спам для себе можна відкрити і подивитись, що там.
піднімайте руки вгору із криком путін-***** здавайтеся ЗСУ.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=8pf9o9H7mOw
чтобы они сохранились в текущем состоянии?
нахрен
пусть распадаются на молекулы
что даже бомбя украинцев он не отвернет их от вступления в ес
І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути, незлим тихим словом.
Для виходу з кризи, ЕС негайно повинен надати Україні статус члена ЕС. Лише Україна має проривні інноваційні технології, здатні вивести Світ з смертельної кризи.