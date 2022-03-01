Європарламент рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Європейський парламент затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. "За" - 637 голоси з 676.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на"Європейську правду".

Резолюцію схвалили 637 голосами "за", тільки 13 євродепутатів виступили "проти", 26 утрималися.

Резолюція засуджує війну Росії проти України, вимагає від РФ вивести всі свої війська з української території та вимагає від інституцій Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

Європарламент не має повноважень ухвалювати жодних рішень у процесі щодо статусу кандидата та процесу вступу до ЄС, ці рішення повністю перебувають у компетенції держав-членів ЄС.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленський виступив у Європарламенті – йому аплодували стоячи: "Ми довели, що ми такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами"

Голос Європарламенту є рекомендаційним, і його позиція незмінна: вже протягом багатьох років він рекомендує надати Україні статус кандидата та розпочати переговори про вступ. Обговорюючи вторгнення Росії в Україну, євродепутати висловили непохитну підтримку України та її зусиль приєднатися до європейської спільноти.

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі в Європарламенті у вівторок закликав Європейський Союз надати Україні всю необхідну підтримку і перспективу членства.

Перед виступом Зеленського президентка Європарламенту Роберта Метсола сказала, що Європарламент визнає європейську перспективу України та працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство.

Також читайте: Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити ЄС - негайно взяти Україну до свого складу, - Кулеба

1 березня Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.