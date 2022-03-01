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Європарламент рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Європарламент рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Європейський парламент затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. "За" - 637 голоси з 676.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на"Європейську правду".

Резолюцію схвалили 637 голосами "за", тільки 13 євродепутатів виступили "проти", 26 утрималися.

Резолюція засуджує війну Росії проти України, вимагає від РФ вивести всі свої війська з української території та вимагає від інституцій Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

Європарламент не має повноважень ухвалювати жодних рішень у процесі щодо статусу кандидата та процесу вступу до ЄС, ці рішення повністю перебувають у компетенції держав-членів ЄС.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленський виступив у Європарламенті – йому аплодували стоячи: "Ми довели, що ми такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами"

Голос Європарламенту є рекомендаційним, і його позиція незмінна: вже протягом багатьох років він рекомендує надати Україні статус кандидата та розпочати переговори про вступ. Обговорюючи вторгнення Росії в Україну, євродепутати висловили непохитну підтримку України та її зусиль приєднатися до європейської спільноти.

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі в Європарламенті у вівторок закликав Європейський Союз надати Україні всю необхідну підтримку і перспективу членства.

Перед виступом Зеленського президентка Європарламенту Роберта Метсола сказала, що Європарламент визнає європейську перспективу України та працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство.

Також читайте: Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити ЄС - негайно взяти Україну до свого складу, - Кулеба

1 березня Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.

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Топ коментарі
+39
придет время и вы, ...андоны будете мечтать стать кандидатами на присоеденение к УКРАИНЕ
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2022 19:06
+29
посмертно твоей мамке хуйло за твою тушку даст пару срубликов.
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01.03.2022 19:06
+20
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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01.03.2022 19:07
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посмертно твоей мамке ***** за твою тушку даст пару срубликов.
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01.03.2022 19:06 Відповісти
Не каркай. І не мрій!
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01.03.2022 19:07 Відповісти
придет время и вы, ...андоны будете мечтать стать кандидатами на присоеденение к УКРАИНЕ
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2022 19:06 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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01.03.2022 19:07 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 20:11 Відповісти
Це ви кого щойно обматюкали?
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01.03.2022 19:08 Відповісти
Та хлопці неправильно роблять. Спершу спамлять, а потім матюкають.
Не всі користувачі знають, що спам для себе можна відкрити і подивитись, що там.
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01.03.2022 19:45 Відповісти
ну це ще не свято перемоги вцілому, але чергова і значна перемога України - однозначно
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01.03.2022 19:06 Відповісти
...андонів
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01.03.2022 19:10 Відповісти
а ти хто???
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01.03.2022 19:12 Відповісти
Бляха муха. Шо вони там тільки рекомендують одні одним а толку з цього мало.
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01.03.2022 19:15 Відповісти
Скоро вата моїй бабусі буде сраку мить за 100 євро на місяць
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01.03.2022 19:17 Відповісти
Здурів, чи що? І десятки стане. А краще - за миску "акрошки".
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01.03.2022 19:48 Відповісти
Звучит просто феерично: "вимагає від інституцій Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата". Заигрались ребята в бюрократов.
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01.03.2022 19:19 Відповісти
Да, выглядит феерично. Но так это выглядит. Не дрейфуйте. Вы уже в поезде в ЕС и он тронулся с места.
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02.03.2022 03:05 Відповісти
Не хочу гадать в поезде куда я, но на самом деле мой "поезд" сейчас на киевщине и всего в нескольких километрах от того места, где несколько часов назад разорвалась крылатая ракета бункерного сумасшедшего, и это ощущение сильней всего.
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02.03.2022 03:39 Відповісти
А а рашиська чума тягне нас до концтабору тюрми народів ,що ж відстоємо Украіну ,смерть нациській росіі.
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01.03.2022 19:23 Відповісти
в троліть бомбить!
піднімайте руки вгору із криком путін-***** здавайтеся ЗСУ.
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01.03.2022 19:23 Відповісти
Ні : ФН - федерація не людей.
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01.03.2022 19:49 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 20:13 Відповісти
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01.03.2022 20:04 Відповісти
Поддержите!!!!! Ходорковский призывает к бунту! Пусть больше кацапов это увидят!

https://www.youtube.com/watch?v=8pf9o9H7mOw
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01.03.2022 20:04 Відповісти
da nu naher - pustj oni zhivut v putinskom konclagere
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01.03.2022 20:14 Відповісти
нафига
чтобы они сохранились в текущем состоянии?
нахрен
пусть распадаются на молекулы
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01.03.2022 20:49 Відповісти
Демократична Московщина українцям і напфуй не потрібна, лапотна імперія має повернути ся в кордони 1472 року. Аби натівські ракети не долітали.
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01.03.2022 23:39 Відповісти
И что? Сколько это кандидатство будет длиться? Пять лет? Десять? Короче,ни о чём.
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01.03.2022 20:27 Відповісти
В мирных условиях несколько лет. Тут кажется всё пойдёт быстрее. Но войну надо закончить перед заканчиванием вступления.
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02.03.2022 03:10 Відповісти
Як то кажуть - "обіцяти не значить оженитися..." Европа вже не та. Сикуни.
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01.03.2022 20:31 Відповісти
цензор: дайте список кто против и воздержался. нам для истории
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01.03.2022 20:31 Відповісти
Вперёд братья! Все буде Україна!
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01.03.2022 22:00 Відповісти
коментар відмічено як спам
* лет водит Украину ЕС обещаниями о вступлении. А вы до сих пор верите что Украина будет членом ЕС??????????
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01.03.2022 21:15 Відповісти
это чтобы плешивый фюрер понял
что даже бомбя украинцев он не отвернет их от вступления в ес
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01.03.2022 21:44 Відповісти
У нас є свій знаменитий віщун, які слова...
І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути, незлим тихим словом.
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01.03.2022 21:38 Відповісти
⚡️ Польша начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при посольстве.
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01.03.2022 21:48 Відповісти
ЕС несе відповідальність за Глобальне потепління, штучні пандемії, війну в Україні.
Для виходу з кризи, ЕС негайно повинен надати Україні статус члена ЕС. Лише Україна має проривні інноваційні технології, здатні вивести Світ з смертельної кризи.
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01.03.2022 22:50 Відповісти
 
 