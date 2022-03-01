Європарламент рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
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Європейський парламент затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. "За" - 637 голоси з 676.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на"Європейську правду".
Резолюцію схвалили 637 голосами "за", тільки 13 євродепутатів виступили "проти", 26 утрималися.
Резолюція засуджує війну Росії проти України, вимагає від РФ вивести всі свої війська з української території та вимагає від інституцій Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС.
Європарламент не має повноважень ухвалювати жодних рішень у процесі щодо статусу кандидата та процесу вступу до ЄС, ці рішення повністю перебувають у компетенції держав-членів ЄС.
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Голос Європарламенту є рекомендаційним, і його позиція незмінна: вже протягом багатьох років він рекомендує надати Україні статус кандидата та розпочати переговори про вступ. Обговорюючи вторгнення Росії в Україну, євродепутати висловили непохитну підтримку України та її зусиль приєднатися до європейської спільноти.
Президент Володимир Зеленський у своєму виступі в Європарламенті у вівторок закликав Європейський Союз надати Україні всю необхідну підтримку і перспективу членства.
Перед виступом Зеленського президентка Європарламенту Роберта Метсола сказала, що Європарламент визнає європейську перспективу України та працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство.
1 березня Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.
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СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Не всі користувачі знають, що спам для себе можна відкрити і подивитись, що там.
піднімайте руки вгору із криком путін-***** здавайтеся ЗСУ.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=8pf9o9H7mOw
чтобы они сохранились в текущем состоянии?
нахрен
пусть распадаются на молекулы
что даже бомбя украинцев он не отвернет их от вступления в ес
І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути, незлим тихим словом.
Для виходу з кризи, ЕС негайно повинен надати Україні статус члена ЕС. Лише Україна має проривні інноваційні технології, здатні вивести Світ з смертельної кризи.