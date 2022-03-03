Возможности ВСУ возрастают: поступает помощь, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые украинцы!
Раньше я даже не задумывался, сколько часов в неделе?
Оказалось – 168.
168 часов. Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам.
Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю.
Единственные, кто верил, – это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы устоим.
Сегодня таких – почти 90%.
Это результат героизма наших защитников и защитниц. Это результат профессиональных действий нашего командования.
Это самоотверженность каждого из вас.
Наши медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты, финансисты удерживают свой фронт. Страна не остановилась и сражается.
Хочу особо отметить глав военно-гражданских администраций и мэров, которые сегодня на передовой. Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев – это форпосты Европы.
Наша армия уже уничтожила тысячи оккупантов. И столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких государств.
Возможности наших вооруженных сил возрастают, поступает помощь. На многих участках блестяще проявили себя бойцы теробороны.
Наши воздушные асы стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия – все доказывают, что украинцы – самые лучшие.
Вчера я призвал граждан к тотальному сопротивлению. Следует уничтожить коммуникации врага. Эти метастазы, которые он пытается протащить по нашей земле.
Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия – это обычные трусы и террористы.
Впереди еще много испытаний. Будет кровь, слезы, боль.
Но сейчас, как никогда, у нас есть все основания быть уверенным в себе. И у тех, кто рядом.
Мы обязательно победим.
Слава Украине!" – заявил Резников.
Пожалуйста, подождите...
вони все знали!
пс собаки божьи создания, им тоже сейчас очень трудно.
Обовязково!
А те, що ми стоїмо, справді, заслуга, в тому числі, командування ЗСУ, командирів у полі, тероборони.
Огромная, потная, цельноцеллюлитная туша, одетая в кричащее "выходное" платье размера танкового чехла,выписывая слоновьими ножищами восьмерки и нелепо виляя необъятным комодоподобным задом под акомпанемент голимой русской попсы, наползает на тебя, норовит подмять, схватить и выдоить до капли.
Автор - дурачок звичайний, але відпрацьовує пайку і рознарядку, яку кидають
Тепер цікаво порівняти.
https://echo.msk.ru/blog/sergei_markov/2984873-echo/
Цель операции - демилитаризация братской страны.
Объявлена от имени президента России. Власть будет возвращена людям мира, которых в братской стране абсолютное большинство.
1. Цель первой фазы - подавление ПВО и ВВС, полное господство в воздухе. Это 24 февраля.
2. Вторая фаза - окружение частей ВСУ, их разоружение. Здесь важно чтобы были минимальные потери среди солдат и офицеров ВСУ. Это наши люди. Сроки - несколько дней конца февраля.
3. Третья фаза- антифашисты берут власть в крупнейших городах. Где надо, при поддержке армии России. Сроки - конец февраля, начало марта.
4. Четвертая фаза - формирование новых органов власти. Сначала в крупнейших городах. Потом во всех населенных пунктах. Сроки начало марта.
5. Пятая фаза. Начало политического процесса по восстановлению мирных государственных институтов, которые выражают чаяния народа. Несколько месяцев весны.
9 мая братская страна встретит как хочет праздником Победы.
Виклав все.
P.S. москальскую арту - резать, я так думаю.
Надто гуманне ставлення до ворга - вдарить по Україні!
Найкращим буде комбінація різних способів деморалізації. Часом повне знищення частин (особливо тих, котрі завинили в військових злочинах). А часом (особливо для телекартинки) - гуманніший підхід.
Але часто чути дурниці, що відпускатимуть полонених, за котрими приїдуть батьки. Не можна цього робити.
Здорові полонені (ну крім офіцерів високого рангу, котрі можуть принести іншу користь) не можуть мати курорту в нас! Тільки на примусові роботи.
Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам
СТРАНА, ИДУЩАЯ НАХ…Й
МЫ ВЕРИМ В ВАС ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ !
Слава Героям!
яку треба лікувати, годувати і таскати за собою. Тому більше 300 их серед кацапів.
але ж іде війна, тому робимо що можемо, прийде час згадаємо і Нептуни"
з "Вільхами" і накази не стріляти у відповідь. Згадати треба щоб у майбутнього
такого моразму не трапилось з пацифізмом. Вороги в Україні будуть завжди,
зараз найбільший це КАЦАПИ