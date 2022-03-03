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Возможности ВСУ возрастают: поступает помощь, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Возможности ВСУ возрастают: поступает помощь, - Резников

Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые украинцы!

Раньше я даже не задумывался, сколько часов в неделе?

Оказалось – 168.

168 часов. Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам.

Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю.

Единственные, кто верил, – это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы устоим.

Читайте также: Резников призвал украинцев к тотальному сопротивлению: Уничтожайте тыловые колонны войск РФ. Они идут за бронетехникой

Сегодня таких – почти 90%.

Это результат героизма наших защитников и защитниц. Это результат профессиональных действий нашего командования.

Это самоотверженность каждого из вас.

Наши медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты, финансисты удерживают свой фронт. Страна не остановилась и сражается.

Хочу особо отметить глав военно-гражданских администраций и мэров, которые сегодня на передовой. Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев – это форпосты Европы.

Наша армия уже уничтожила тысячи оккупантов. И столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких государств.

Возможности наших вооруженных сил возрастают, поступает помощь. На многих участках блестяще проявили себя бойцы теробороны.

Наши воздушные асы стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия – все доказывают, что украинцы – самые лучшие.

Вчера я призвал граждан к тотальному сопротивлению. Следует уничтожить коммуникации врага. Эти метастазы, которые он пытается протащить по нашей земле.

Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия – это обычные трусы и террористы.

Впереди еще много испытаний. Будет кровь, слезы, боль.

Но сейчас, как никогда, у нас есть все основания быть уверенным в себе. И у тех, кто рядом.

Мы обязательно победим.

Слава Украине!" – заявил Резников.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+19
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1499148164728868871

вони все знали!
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03.03.2022 09:18
+19
різать собак!
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03.03.2022 09:24
+11
в полон не брати!!!
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03.03.2022 09:27
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https://twitter.com/shcherbininainn/status/1499148164728868871

вони все знали!
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03.03.2022 09:18 Ответить
різать собак!
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03.03.2022 09:24 Ответить
Виступає як Уінстон Черчілль в 1940 році.
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03.03.2022 09:29 Ответить
С такими потерями, рабсии нужны гарантии безопасности ни от НАТО, а от Украины
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03.03.2022 10:06 Ответить
Владимир, резать мордор!

пс собаки божьи создания, им тоже сейчас очень трудно.
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03.03.2022 10:35 Ответить
в полон не брати!!!
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03.03.2022 09:27 Ответить
Ось для чого ******* ротом про допомогу, як діти, їй Богу, ще б місце вивантаження вказали та маршрути доставки, дебіли... ***
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03.03.2022 09:22 Ответить
Це додасть впевненості нам і невпевненості оркам..
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03.03.2022 09:30 Ответить
Слава Украине! Героям Слава! Держимся. родненькие!
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03.03.2022 10:27 Ответить
https://twitter.com/i/status/1499283968432259074
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03.03.2022 09:26 Ответить
Про професійність командування перебор! Просрати найкоротший шлях з півночі,через зону відчудження це професійність? Оставити Київ без захисту і піддати смертельній небезпеці зі сторони білорусії це злочин,бездарність або звичайна зрада,бахвальство і мантра,що все під контролем тільки під чиїм? Позор і ганьба таким стратігам! Можна було уникнути жахіття Гостомеля,Бучі,Ірпеня,Василькова і т.д.Оце так планування оборони.
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03.03.2022 09:27 Ответить
не помиляється той, хто нічого не робить.
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03.03.2022 09:29 Ответить
В цьому слід винити не військове командування, а владу - котра півроку запевняла, що нападу, не була, не довзоляля військовим повноцінно готуватися до війни, і сварилася з союзниками, котрі намагалися попередити такий розвиток подій.
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03.03.2022 09:31 Ответить
Закрити армією в 200 тисяч чоловік 3 тисячі км кордону? Розбиратися будемо після Перемоги.
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03.03.2022 09:31 Ответить
Розбір польотів-після Перемоги.
Обовязково!
А те, що ми стоїмо, справді, заслуга, в тому числі, командування ЗСУ, командирів у полі, тероборони.
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03.03.2022 09:34 Ответить
А те що країна залишилася практично без пво і про знищені декілька арсеналів на території України? Цей пан (слова якого я підтримую) забув додати до свого спічу що героїзм одних це наслідок непрофесійності інших, які мали для підготовки країни до війни тридцять років
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03.03.2022 09:35 Ответить
Я маю на увазі слова міністра
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03.03.2022 09:40 Ответить
Харош істерик,відтягнули від пво,про бульбофашистів,розтягнули,звузили фронт наступу,вистроїли в одну колону і нищать.Чого тобі ще треба?
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03.03.2022 10:28 Ответить
Мені треба щоб жоден літак чи ракета на могли нанести удар по території. Люди для цього працюють і платять податки за безпеку. Натомість просимо навіть патрони. Якщо тобі подобається щоб на тебе падали бомби то думаю у тебе мало однодумців
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03.03.2022 10:35 Ответить
Військові до чого в твоїх постах?Вони найбільш зацікавлені в ********* озброєнні,і вимагають його тридцять років.Відповідати за таке їх забезпечення повинні ті за яких ми весь час голосуємо.А воїнам тільки дяка,що на ще радянських обмилках громлять ворога.Щасти тобі і здоров'я.
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03.03.2022 10:54 Ответить
А я про що? Чи ви тільки пісатєль а не чітатєль?
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03.03.2022 11:00 Ответить
Це не істерика,а факт,************ там все,а можна було все зберегти якби бульбофюрера менш слухали і вірили йому! Він наших стратігів мав як хлопчиків! Чернігів стирають з землі люди кричать просять допомоги,стягнули смерчі і урагани,чого ждуть наша авіація і байрактари?
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03.03.2022 16:30 Ответить
Слава Україні Слава Крутам !!!!!!!
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03.03.2022 09:28 Ответить
Остервенение, с которым Россия навязывает себя Украине,напоминает отчаянные домогательства уродливой, вдрызг пьяной бабищи, решившей во что бы то ни стало плеснуть немного жизни в свою угасающую предклимактериальную топку.
Огромная, потная, цельноцеллюлитная туша, одетая в кричащее "выходное" платье размера танкового чехла,выписывая слоновьими ножищами восьмерки и нелепо виляя необъятным комодоподобным задом под акомпанемент голимой русской попсы, наползает на тебя, норовит подмять, схватить и выдоить до капли.
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03.03.2022 09:32 Ответить
Я щойно надибала цю писанину, датовану 24.02.
Автор - дурачок звичайний, але відпрацьовує пайку і рознарядку, яку кидають

Тепер цікаво порівняти.
https://echo.msk.ru/blog/sergei_markov/2984873-echo/

Цель операции - демилитаризация братской страны.

Объявлена от имени президента России. Власть будет возвращена людям мира, которых в братской стране абсолютное большинство.

1. Цель первой фазы - подавление ПВО и ВВС, полное господство в воздухе. Это 24 февраля.

2. Вторая фаза - окружение частей ВСУ, их разоружение. Здесь важно чтобы были минимальные потери среди солдат и офицеров ВСУ. Это наши люди. Сроки - несколько дней конца февраля.

3. Третья фаза- антифашисты берут власть в крупнейших городах. Где надо, при поддержке армии России. Сроки - конец февраля, начало марта.

4. Четвертая фаза - формирование новых органов власти. Сначала в крупнейших городах. Потом во всех населенных пунктах. Сроки начало марта.

5. Пятая фаза. Начало политического процесса по восстановлению мирных государственных институтов, которые выражают чаяния народа. Несколько месяцев весны.

9 мая братская страна встретит как хочет праздником Победы.
Виклав все.
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03.03.2022 09:34 Ответить
Ви тільки не помиляйтеся. Збереження ВСУ це тому що потім ВСУ ************ в прибалтиці
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03.03.2022 09:38 Ответить
"Русские воевать не хотят, понимание того, что украинцы охотно берут их в плен, мотивирует в плен сдаваться. Командование РФ стало наносить удары по гражданским целенаправленно и демонстративно. Чтобы украинцы озлобились и убивали на месте. Не брали пленных, - израильский офицер"(с) , - такое вот мнение.
P.S. москальскую арту - резать, я так думаю.
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03.03.2022 09:38 Ответить
Частина правди в наведеній думці є, але є й друга сторона медалі. Страх теж є дуже добрим стримуюючим фактором. Кацапня вже дуже боїться і не хоче ані наступати, ані входити в Україну.
Надто гуманне ставлення до ворга - вдарить по Україні!

Найкращим буде комбінація різних способів деморалізації. Часом повне знищення частин (особливо тих, котрі завинили в військових злочинах). А часом (особливо для телекартинки) - гуманніший підхід.

Але часто чути дурниці, що відпускатимуть полонених, за котрими приїдуть батьки. Не можна цього робити.
Здорові полонені (ну крім офіцерів високого рангу, котрі можуть принести іншу користь) не можуть мати курорту в нас! Тільки на примусові роботи.
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03.03.2022 09:52 Ответить
та я так и написал по сути. только не "батьки", а "матерi" и только за телами.
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03.03.2022 09:57 Ответить
когда враг знает что терять ему нечего и впереди только отрезанная башка, то он будет биться с ожесточением и бешенством. Если он знает что впереди уютный плен, то он с радостью будет сдаваться после первого натиска и окончания боекомплекта. Есть конечно упоротые маньяки но большинство ватников будут сдаваться
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03.03.2022 10:07 Ответить
Враг должен знать, что если воюет с армией, будет ему нормальный плен. А если стреляет в гражданских - никакого плена, собачья смерть на месте.
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03.03.2022 10:16 Ответить
это не имеет значение. мы не знаем стрелял он гражданских или нет. такая тактика позволит не иметь в бою 300 спартанцев ) а ты 1000 ватников
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03.03.2022 10:29 Ответить
Часто знаем. И это не только мое мнение:
Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам
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03.03.2022 11:46 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ !
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03.03.2022 10:26 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!!
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03.03.2022 09:39 Ответить
****** вам москали
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03.03.2022 10:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0dXmDkh0cMs

СТРАНА, ИДУЩАЯ НАХ…Й
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03.03.2022 12:38 Ответить
И как стадо собирается бодаться с нами??? Скоро на каждого касапа будет по стингеру, или джевелину, не говоря уже о их ржавых тазиках...
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03.03.2022 10:08 Ответить
Чому Гітлер так швидко просувався в 41-му? За 2-3 місяця на 1000+ кілометрів майже по всій лінії фронту, і це багато де по напів-бездоріжжю/грунтовкам! Тому що, попри всі побрехеньки від "савєцкай" пропаганди, дуже багато хто дійсно зустрічав його вояк з квітами і хлібом-сіллю - ні, не тому що такі зрадники були і малодушні боягузи! а через те, що останні 10-20 років на той момент робили комуняки - їх дійсно дуже багато хто ненавидив, вони були гірше за будь-яку "хунту неонацистів" для багатьох. Наша ж влада, як би ми її не критикували і "поливали" - це все ж таки НАША влада, таких настроїв по відношенню до неї, як були в 41-му - навіть і близько немає. Ніхто вже(99%) зустрічати окупантів з квітами і думки не має. Тому і переможемо.
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03.03.2022 10:20 Ответить
На відміну від 1941 НАМ Є ЩО ЗАХИЩАТИ !!!!!!!!!!!!!! І влада тут ні до чого , ЗСУ ****@чать кацапів не за владу яка мало не до останнього дня звала на шашлики , а цивільні з голими руками колони зупиняють не за депутатів . Просто нам є що захищати і поміж іншим - це така дрібниця на фоні наших цінностей як Європа !
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03.03.2022 11:32 Ответить
УКРАИНЦЫ ВЫ ГЕРОИ! МЫ ВОСХИЩАЕМСЯ ВАМИ ! СЛАВА УКРАИНЕ ! СЛАВА ГЕРОЯМ !
МЫ ВЕРИМ В ВАС ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ !
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03.03.2022 10:24 Ответить
вы ж собираетесь против нас 2ой фронт открыть! только попробуйте, нейтральные вы наши!!!
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03.03.2022 15:44 Ответить
Лучшие! НАТО может вступать в Украину!
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03.03.2022 10:46 Ответить
Net, ne mozhet, ne gotova.
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03.03.2022 10:52 Ответить
Наша задача- взять в плен свинособак, причем чем больше. И отправить их в Гаагу вместе с их грязными и вонючими портянками.
Слава Героям!
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03.03.2022 10:47 Ответить
а кастрировать? думаю надо. Спутником У
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03.03.2022 12:42 Ответить
Краще груз 300 - поранені це реальний гєморой для кацапів, обуза яку не кинеш,
яку треба лікувати, годувати і таскати за собою. Тому більше 300 их серед кацапів.
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03.03.2022 13:22 Ответить
Кацапи пристрелять і кинуть. А то й так кинуть здихати. Там не армія, а зграя орків.
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03.03.2022 13:54 Ответить
on pestit, vot ja znal i bil i jestj uveren na sevodneishnij denj, chto vi Ukrainci, otpistite rashku s nashim oruzhijem, nu a potom pri podpisanije kapituljaciji rashki mi bi hoteli prisustvovatj, chtob vas ne slili i bili svideteli tomu pozoru, kotoruju dolzhna poluchitj rashka i jejo kacapskoje stado.
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03.03.2022 10:51 Ответить
Смерть российским оккупантам. Это - не учения!
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03.03.2022 12:27 Ответить
Верят 90% населения и 0% олигархов
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03.03.2022 12:40 Ответить
Так і хочеться сказати - Два роки гноблення ЗСУ не перекриєш за тиждень,
але ж іде війна, тому робимо що можемо, прийде час згадаємо і Нептуни"
з "Вільхами" і накази не стріляти у відповідь. Згадати треба щоб у майбутнього
такого моразму не трапилось з пацифізмом. Вороги в Україні будуть завжди,
зараз найбільший це КАЦАПИ
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03.03.2022 13:20 Ответить
говорил покойный Дудаев не хер нас трогать.тронули а теперь выгребай деревня трактор.
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03.03.2022 13:50 Ответить
 
 