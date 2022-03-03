Можливості ЗСУ зростають: надходить допомога, - Резніков

Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності.

Про це заявиви міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні українці!

Раніше я навіть не замислювався, скільки годин у тижні?

Виявилося – 168.

168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам.

Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень.

Єдині, хто вірив – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо.

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Сьогодні таких – майже 90%.

Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це результат професійних дій нашого командування.

Це самовідданість кожного з вас.

Наші медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти тримають свій фронт. Країна не зупинилася і бореться.

Хочу особливо відзначити голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій. Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв – це форпости Європи.

Наша армія вже знищила тисячі окупантів. І стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн.

Можливості наших Збройних Сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче себе проявили бійці тероборони.

Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – усі доводять, що українці – найкращі.

Вчора я закликав громадян до тотального спротиву. Треба знищити комунікації ворога. Ці метастази, які він намагається протягнути по нашій землі" - заявив Резніков.