Можливості ЗСУ зростають: надходить допомога, - Резніков
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Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності.
Про це заявиви міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Шановні українці!
Раніше я навіть не замислювався, скільки годин у тижні?
Виявилося – 168.
168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам.
Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень.
Єдині, хто вірив – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо.
Сьогодні таких – майже 90%.
Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це результат професійних дій нашого командування.
Це самовідданість кожного з вас.
Наші медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти тримають свій фронт. Країна не зупинилася і бореться.
Хочу особливо відзначити голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій. Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв – це форпости Європи.
Наша армія вже знищила тисячі окупантів. І стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн.
Можливості наших Збройних Сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче себе проявили бійці тероборони.
Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – усі доводять, що українці – найкращі.
Вчора я закликав громадян до тотального спротиву. Треба знищити комунікації ворога. Ці метастази, які він намагається протягнути по нашій землі" - заявив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
вони все знали!
пс собаки божьи создания, им тоже сейчас очень трудно.
Обовязково!
А те, що ми стоїмо, справді, заслуга, в тому числі, командування ЗСУ, командирів у полі, тероборони.
Огромная, потная, цельноцеллюлитная туша, одетая в кричащее "выходное" платье размера танкового чехла,выписывая слоновьими ножищами восьмерки и нелепо виляя необъятным комодоподобным задом под акомпанемент голимой русской попсы, наползает на тебя, норовит подмять, схватить и выдоить до капли.
Автор - дурачок звичайний, але відпрацьовує пайку і рознарядку, яку кидають
Тепер цікаво порівняти.
https://echo.msk.ru/blog/sergei_markov/2984873-echo/
Цель операции - демилитаризация братской страны.
Объявлена от имени президента России. Власть будет возвращена людям мира, которых в братской стране абсолютное большинство.
1. Цель первой фазы - подавление ПВО и ВВС, полное господство в воздухе. Это 24 февраля.
2. Вторая фаза - окружение частей ВСУ, их разоружение. Здесь важно чтобы были минимальные потери среди солдат и офицеров ВСУ. Это наши люди. Сроки - несколько дней конца февраля.
3. Третья фаза- антифашисты берут власть в крупнейших городах. Где надо, при поддержке армии России. Сроки - конец февраля, начало марта.
4. Четвертая фаза - формирование новых органов власти. Сначала в крупнейших городах. Потом во всех населенных пунктах. Сроки начало марта.
5. Пятая фаза. Начало политического процесса по восстановлению мирных государственных институтов, которые выражают чаяния народа. Несколько месяцев весны.
9 мая братская страна встретит как хочет праздником Победы.
Виклав все.
P.S. москальскую арту - резать, я так думаю.
Надто гуманне ставлення до ворга - вдарить по Україні!
Найкращим буде комбінація різних способів деморалізації. Часом повне знищення частин (особливо тих, котрі завинили в військових злочинах). А часом (особливо для телекартинки) - гуманніший підхід.
Але часто чути дурниці, що відпускатимуть полонених, за котрими приїдуть батьки. Не можна цього робити.
Здорові полонені (ну крім офіцерів високого рангу, котрі можуть принести іншу користь) не можуть мати курорту в нас! Тільки на примусові роботи.
Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам
СТРАНА, ИДУЩАЯ НАХ…Й
МЫ ВЕРИМ В ВАС ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ !
Слава Героям!
яку треба лікувати, годувати і таскати за собою. Тому більше 300 их серед кацапів.
але ж іде війна, тому робимо що можемо, прийде час згадаємо і Нептуни"
з "Вільхами" і накази не стріляти у відповідь. Згадати треба щоб у майбутнього
такого моразму не трапилось з пацифізмом. Вороги в Україні будуть завжди,
зараз найбільший це КАЦАПИ