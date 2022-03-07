Оккупанты готовятся к наступлению на Вышгород, Гостомель, Ирпень, Сумы и Запорожье, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 12:00 7 марта

Идут двенадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 07.03.2022 по российскому вторжению.

Как говорится, на Полесском направлении российский оккупант сосредотачивает основные усилия на окружении Киева. На основных направлениях отмечается сосредоточение в районе н.п. Гостомель до 2 БТГр; в районе н.п. Буча – до 3 БТГр, усиленных танковыми подразделениями; в районе н.п. Бородянка – до 2 БТГр; в районе н.п. Ситняки – до 2 БТГр.

На оккупированных территориях враг пытается сразу установить административно-полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на местное население.

По данным Генштаба ВСУ, идет подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород.

Также врагом осуществляется подготовка к возобновлению наступления в направлениях: на н.п. Гостомель, Ирпень, Стоянка.

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"На Северском направлении противник силами подразделений из состава двух общевойсковых армий и танковой дивизии Центрального военного округа, основные усилия сосредоточил на направлениях: н.п. Бровары – до 2 БТГр; в районах н.п. Семеновка, Мена, Бобровица – до 3 БТГр н.п.Борисполь - до 4 БТГр.

Российский захватчик пытается обеспечить тактическое превосходство в Броварском и Бориспольском районах. Оккупанты предпринимают попытки установить контроль над Черниговом и сосредоточивают подразделения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа возле его южных окраин. Пытаются осуществить подготовку к наступлению на Сумы", - говорится в строительстве.

На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление в направлении Днепра.

Отмечается, что основные усилия сосредоточены на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка. Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях для взятия под контроль Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия по направлениям городов Днепр и Запорожье, с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.

Оккупанты предпринимали неоднократные попытки прорвать оборону в районе н.п. Старомлиновка, а также захватить н.п. Зачатовка, однако, понесли значительные потери и отошли в район н.п. Любимовка.

Одновременно враг пытается прорвать оборону города в районах зап. окрестности Мариуполь, Старый Крым. Безуспешно.

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"На Таврическом направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области. Основные усилия сосредотачивают на направлениях: Николаев – до 2 БТГр, Вознесенск – до 2 БТГр, Белгород-Днестровский – до БТГр, Запорожье – до 4 БТГр; Мариуполь – до 3 БТГР.

Противник производит перегруппировку войск для дальнейшего наступления на город Запорожье. Срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополь", – добавляют в Генштабе.

На Бессарабском направлении противник активных действий не совершает, но военнослужащие оперативной группы русских войск в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в завышенной степени боевой готовности.

Несмотря на большое количество войск оккупанты имеют низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен Защитникам Украины и гражданскому населению.

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