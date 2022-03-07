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Оккупанты готовятся к наступлению на Вышгород, Гостомель, Ирпень, Сумы и Запорожье, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 12:00 7 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты готовятся к наступлению на Вышгород, Гостомель, Ирпень, Сумы и Запорожье, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 12:00 7 марта

Идут двенадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 07.03.2022 по российскому вторжению.

Как говорится, на Полесском направлении российский оккупант сосредотачивает основные усилия на окружении Киева. На основных направлениях отмечается сосредоточение в районе н.п. Гостомель до 2 БТГр; в районе н.п. Буча – до 3 БТГр, усиленных танковыми подразделениями; в районе н.п. Бородянка – до 2 БТГр; в районе н.п. Ситняки – до 2 БТГр.

На оккупированных территориях враг пытается сразу установить административно-полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на местное население.

По данным Генштаба ВСУ, идет подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород.

Также врагом осуществляется подготовка к возобновлению наступления в направлениях: на н.п. Гостомель, Ирпень, Стоянка.

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"На Северском направлении противник силами подразделений из состава двух общевойсковых армий и танковой дивизии Центрального военного округа, основные усилия сосредоточил на направлениях: н.п. Бровары – до 2 БТГр; в районах н.п. Семеновка, Мена, Бобровица – до 3 БТГр н.п.Борисполь - до 4 БТГр.

Российский захватчик пытается обеспечить тактическое превосходство в Броварском и Бориспольском районах. Оккупанты предпринимают попытки установить контроль над Черниговом и сосредоточивают подразделения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа возле его южных окраин. Пытаются осуществить подготовку к наступлению на Сумы", - говорится в строительстве.

На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление в направлении Днепра.

Отмечается, что основные усилия сосредоточены на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка. Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях для взятия под контроль Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия по направлениям городов Днепр и Запорожье, с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.

Оккупанты предпринимали неоднократные попытки прорвать оборону в районе н.п. Старомлиновка, а также захватить н.п. Зачатовка, однако, понесли значительные потери и отошли в район н.п. Любимовка.

Одновременно враг пытается прорвать оборону города в районах зап. окрестности Мариуполь, Старый Крым. Безуспешно.

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"На Таврическом направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области. Основные усилия сосредотачивают на направлениях: Николаев – до 2 БТГр, Вознесенск – до 2 БТГр, Белгород-Днестровский – до БТГр, Запорожье – до 4 БТГр; Мариуполь – до 3 БТГР.

Противник производит перегруппировку войск для дальнейшего наступления на город Запорожье. Срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополь", – добавляют в Генштабе.

На Бессарабском направлении противник активных действий не совершает, но военнослужащие оперативной группы русских войск в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в завышенной степени боевой готовности.

Несмотря на большое количество войск оккупанты имеют низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен Защитникам Украины и гражданскому населению.

Мы защищаем нашу Украинскую землю! Украина – щит Европы и всего цивилизованного мира! Слава Украине!

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Суми? Ну-ну.
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07.03.2022 12:45
+16
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07.03.2022 12:56
+14
Їх у двері виставляєш, так вони в вікно лізуть! РоSSіяни, та йдіть вже по своїх срубах до мамок! Нам вже нема де вас ховати в ваших пакетиках!
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07.03.2022 12:50
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Правила форума Совет форумчан
Суми? Ну-ну.
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07.03.2022 12:45 Ответить
заблокируйте этот канал https://www.youtube.com/watch?v=YIAFZw7HbQE
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07.03.2022 12:48 Ответить
я уже задолбался на этого ублюдка репорты кидать. нужно, наверное, в телегу, там где инфобезопастность, но у меня нет телеги.
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07.03.2022 12:50 Ответить
Информация принята.
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07.03.2022 18:18 Ответить
Присоединяйтесь http://t.me/cyberfrontwar
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07.03.2022 18:20 Ответить
+
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07.03.2022 12:53 Ответить
страйк в дорозі
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07.03.2022 12:54 Ответить
Не треба дивитися, це кацапське мудило, от і все. Ви ж Соловйова не дивитесь?
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07.03.2022 12:59 Ответить
Кинул жалобу на этого сидора.
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07.03.2022 13:03 Ответить
!!!! Блокировать каналы пропагандонов нам ее получится, пока есть кацапский офис Ютуб.
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07.03.2022 18:39 Ответить
на мою думку, це останні серьозні потуги окупантів,якшо так збирають армії
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07.03.2022 12:50 Ответить
Їх у двері виставляєш, так вони в вікно лізуть! РоSSіяни, та йдіть вже по своїх срубах до мамок! Нам вже нема де вас ховати в ваших пакетиках!
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07.03.2022 12:50 Ответить
Маю надію, що водосховища на Дніпрі вже почали спускати. щоб кацапи не затопили міста на Дніпрі? Чи "дуже розумним" керівникам не до цього? Хто в курсі - прошу повідомити.
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07.03.2022 12:52 Ответить
Усі до одного здохнете, москалі!
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07.03.2022 12:52 Ответить
Зомби снова атакуют.путлер будет идти до последнего кацапского Ваньки, .
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07.03.2022 12:52 Ответить
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07.03.2022 17:23 Ответить
Терміново відновлює злітно-посадкову смугу на аеродромі Мелітополь" наша арта iх там добре мае привiтати
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07.03.2022 12:54 Ответить
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07.03.2022 12:56 Ответить
Цікаво, як саме: дорожню техніку з Криму пригнали чи місцевих під стволами автоматів примушують злітну смугу латати?
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07.03.2022 14:08 Ответить
Готовность номер раз! Проверили семечки в карманах и ростовые кульки! Готовность номер ноль! Нистриояйте, янаученияехал!
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07.03.2022 12:57 Ответить
Кто мне может ответить на вопрос? А почему крымский мост до сих пор стоит и функционирует ??? По нему же и заганяют основную подмогу в Крым и на юг Украины!
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07.03.2022 13:01 Ответить
Так((
А під Київ заганяють через чорнобильську зону.

Всі бої в районі Ірпінь-Буча-Гостомель через відкритий шлях для підкріплення ворога паливом та іншим забезпеченням. Невже ЗСУ не може провести спецоперацію по знезкодженню цього коридору. Там лісисто-болотиста місцевість. Якщо знищити дорогу - вони ніяк не проїдуть і загрузнуть в багнюці
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07.03.2022 13:08 Ответить
Удар возможен только авиацией, дальше,думаю, нет нужды пояснять.
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07.03.2022 13:58 Ответить
Хороший вопрос! Почему еще не раздолбали?
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07.03.2022 13:08 Ответить
Гм, дані, опубліковані штатами ще до початку агресії, були явно занижені. Я згадую деякі ток-шоу, де всякі експерти говорили про недостатню чисельність військ ерефії для повноцінного наступу. Як виявилося - то їх навіть забагато. Ніколи не забуваймо надзвичайно велику допомогу у постачанні малими ракетами від США та Великобританії. Джавеліни, енлави та стінгери дуже суттєво погіршили можливості ерефії до окупації. Недарма вона від люті в безсиллі стала бомбити мирні квартали міст і сіл.
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07.03.2022 13:14 Ответить
Забув додати: так як у ерефії забули вирішальну допомогу по лендлізу для ссср у роки другої свтової. Та ще й бурчали: кляті амрикоси занадто пізно відкрили другий фронт. Один в один як тепер деякі із охвісу в Києві.
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07.03.2022 13:18 Ответить
Это сколько же мертвецов в армии кацапстана еще пока дышат?
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07.03.2022 13:26 Ответить
Готуються до наступу? Невже помилися і приготували чисту білизну?
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07.03.2022 13:27 Ответить
хай готуються, але їм пізда.
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07.03.2022 13:41 Ответить
Кто-нибудь объяснить может: почему "кафиры"? Украинский генштаб правоверные хариджиты захватили?
Может тогда им лучше впасть в рассуждение о малом и большом грехе, и в толкование благочестивого поступка для правоверного?
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07.03.2022 14:32 Ответить
В Луцке умельцы создали катапульту для коктейлей Молотова и назвали ее "ДжаВолына"
Были бы чертежи, через пару дней в Украине были бы катапультные войска.
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07.03.2022 14:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Nl6T0MnqSVo
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07.03.2022 14:48 Ответить
ПРИЗЫВАЮ СОЗДАВАТЬ ГРУППЫ ДЕВУШЕК СНАЙПЕРОВ И ИСТРЕБЛЯТЬ ВРАГОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! УБИВАЙТЕ ПУТИНЦЕВ ВО ИМЯ ХРИСТА! УБИВАЙТЕ ИХ ВО СЛАВУ СВЯТОГО ДУХА! СПАСЕМ УКРАИНУ ОТ ГЕНОЦИДА! ЛУЧШАЯ СНАЙПЕРША ВЕЛИКО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ УКРАИНКА! ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ЛЮДЕЙ НАУКИ ПОМОГАТЬ СИЛАМ УКРАИНЫ ЗНАНИЯМИ! ФИЗИКА И ХИМИКА НАШИ СОЮЗНИЦЫ! ПРИЗЫВАЮ СТУДЕНТОВ!!! ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН! ОСТАВЛЯЙТЕ ПОДОБНЫЕ КОММЕНТАРИИ! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ! СЛАВА УКРАИНЕ! СМЕРТЬ ПУТИЦАМ И КАДЫРОВЦАМ!
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07.03.2022 16:07 Ответить
НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ НА БОЛТОВНЮ С ВАТНИКАМИ! ОКАЗЫВАЙТЕ ПОМОЩЬ АОИНАМ УКРАИНЫ! ИЩИТЕ МАЛЕНЬКИЕ ВОННЫЕ ТАЙНЫ РФ В ИНТЕРНЕТЕ!
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07.03.2022 16:09 Ответить
СМЕРТЬ ВРАГАМ УКРАИНЫ!
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07.03.2022 16:10 Ответить
ПУТИНСКИЕ МРАЗИ ПЛПНИРУЮТ ГЕНОЦИД УКРАИНСКОГО НАРОДА В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА!
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07.03.2022 16:11 Ответить
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ТЕХНИКОВ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ СИЛАМ АТО!!! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ!
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07.03.2022 16:12 Ответить
Триває дванадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Джерело: https://censor.net/ua/n3322442


Думаю це неправильне ствердження - Український народ знищує російську агресію, а не обороняється, це різні речі, десь так
Ми повинні знищити всіх агресорів до одного, це різні поняття навідміну від оборони.
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07.03.2022 17:12 Ответить
2 Варти у кадировцев видать отбитие у доблесной Нац. гвардии
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07.03.2022 20:29 Ответить
 
 