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Город фактически в осаде, - мэр Бучи Федорук

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Город фактически в осаде, - мэр Бучи Федорук

Российские военные ночью совершили очередной артобстрел Бучи в Киевской области. Город находится в осадном положении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Бучи Анатолия Федорука в эфире украинского телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, жители не имеют возможности купить воду, еду, у них нет света и возможности уехать. Местные прячутся в подвалах и с ними почти нет связи.

В понедельник, во время третьего раунда переговоров между Украиной и РФ в Беларуси, российские войска из всего возможного вооружения "били" по Киеву и пригородам, в частности по Буче.

"Фактически седьмой день Буча, Ворзель, а Гостомель - с самого начала войны в заложниках у российских войск. Были попытки наших ВСУ и уже почти вытеснили российские войска, но через сутки они снова зашли. Они контролируют основные улицы и простреливают их. Оккупанты не дают жителям в небольшой период, когда нет обстрелов, выходить из жилищ. Они простреливают улицы", - сообщил Федорук.

Мэр сообщил, что около 01:30 совершился еще один вражеский артобстрел.

Ранее стало известно, что мэр Бучи Анатолий Федорик получил ранения во время создания гуманитарных коридоров.

"Собаки фактически растягивают тела погибших. Такая ужасная ситуация", - рассказал Федорук.

Мэр сообщил, что примерно в 1:30 произошел еще один вражеский артобстрел.

Ранее стало известно, что мэр Бучи Анатолий Федорук получил ранение при создании гуманитарных коридоров.

Также читайте: "У нас нет шансов на спасение – нам некуда бежать и нет возможности": Люди с инвалидностью умоляют о спасении из Бучи.

Автор: Анастасія Потіха
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Держитесь, братцы, победа по любому будет за нами. Слава Украине !
Слава нашим ВСУ !
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08.03.2022 07:32 Ответить
Собаки фактично розтягують тіла загиблих

А Европа и Америка все совещаются... Тугодумы и маразматики старые.
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08.03.2022 07:39 Ответить
Хто знає? На цей час Буча під контролем окупантів чи там у місті є наші війська?
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08.03.2022 07:47 Ответить
Буча повністю під контролем окупантів. Ірпінь - частково контролюємо ми та окупанти (вчора було відносно тихо, пробували максимально евакуювати населення). По Гостомелю - не знаю.
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08.03.2022 08:06 Ответить
Зробили друге Алеппо( гниди
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08.03.2022 08:02 Ответить
Ненавижу цапо-нацистоф, убийцы.
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08.03.2022 08:11 Ответить
Сволота московські гниди, чеченська наволоч-геть із Бучі! Ви вже підписали собі вирок! Нелюди!
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08.03.2022 08:15 Ответить
Іншими словами -- в блокаді, ще гіршій, бо не дають вилазити з підвалів.
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08.03.2022 08:29 Ответить
 
 