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Місто фактично в облозі, - мер Бучі Федорук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Місто фактично в облозі, - мер Бучі Федорук

Російські військові вночі здійснили черговий артобстріл Бучі Київської області. Місто перебуває в "облоговому становищі".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова мера Бучі Анатолія Федорука в ефірі українського телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, жителі не мають можливості купити воду, їжу, у них немає світла і можливості виїхати. Місцеві ховаються в підвалах і з ними майже немає зв'язку.

У понеділок, під час третього раунду переговорів між Україною і РФ в Білорусі, російські війська з усього можливого озброєння "били" по Києву і передмістях, зокрема по Бучі.

"Фактично сьомий день Буча, Ворзель, а Гостомель - з самого початку війни в заручниках у російських військ. Були спроби наших ЗСУ і вже майже витіснили російські війська, але через добу вони знову зайшли. Вони контролюють основні вулиці і прострілюють їх. Окупанти не дають жителям в невеликий період, коли немає обстрілів, виходити з осель. Вони прострілюють вулиці", - повідомив Федорук.

Крім того, він зазначив, що комунальні служби та жителі не можуть поховати загиблих цивільних мешканців.

"Собаки фактично розтягують тіла загиблих. Отаку маємо жахливу ситуацію", - розповів Федорук.

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Мер повідомив, що приблизно о 1:30 відбувся ще один ворожий артобстріл.

Раніше стало відомо, що мер Бучі Анатолій Федорук зазнав поранення під час створення гуманітарних коридорів.

Автор: Наталя Джума
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Держитесь, братцы, победа по любому будет за нами. Слава Украине !
Слава нашим ВСУ !
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08.03.2022 07:32 Відповісти
Собаки фактично розтягують тіла загиблих

А Европа и Америка все совещаются... Тугодумы и маразматики старые.
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08.03.2022 07:39 Відповісти
Хто знає? На цей час Буча під контролем окупантів чи там у місті є наші війська?
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08.03.2022 07:47 Відповісти
Буча повністю під контролем окупантів. Ірпінь - частково контролюємо ми та окупанти (вчора було відносно тихо, пробували максимально евакуювати населення). По Гостомелю - не знаю.
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08.03.2022 08:06 Відповісти
Зробили друге Алеппо( гниди
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08.03.2022 08:02 Відповісти
Ненавижу цапо-нацистоф, убийцы.
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08.03.2022 08:11 Відповісти
Сволота московські гниди, чеченська наволоч-геть із Бучі! Ви вже підписали собі вирок! Нелюди!
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08.03.2022 08:15 Відповісти
Іншими словами -- в блокаді, ще гіршій, бо не дають вилазити з підвалів.
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08.03.2022 08:29 Відповісти
 
 