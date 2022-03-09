"Откройте глаза, вы сделали мало": Кулеба обратился к Германии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию предоставить больше оружия Украине и жестко раскритиковал за промедление с принятием решения после нападения России.
Об этом он написал в статье для немецкого издания Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Украина нуждается в помощи. Дайте больше оружия, чтобы мы могли себя защищать. Помогите нам защитить наше небо, способствуйте предоставлению нам боевых самолетов, предоставьте больше серьезного противотанкового, противовоздушного, противоракетного оружия. Введите еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских энергоносителей" , отключением Сбербанка от SWIFT, заморозкой корреспондентских счетов российских банков и компаний, запретом входа российских кораблей в европейские порты", - написал Кулеба.
Он напомнил, что Украина еще до начала вторжения просила о превентивных санкциях и призвала не строить газопровод "Северный поток-2".
Мы просили дать оружие, и в ответ слышали рассказы об "исторической ответственности", которая почему-то распространялась на россиян, но не на украинцев. Мы просили не строить "Северный поток-2". Но вы говорили, что это сугубо "коммерческий" проект "Мы предостерегали, что Путин - это зло такого масштаба, которого мир не видел 80 лет. Мы просили не повторять ошибок прошлого и остановить его до катастрофы. Вы не верили нам и настаивали на важности диалога с Путиным", - написал Кулеба.
Министр подчеркнул, что Украина нуждается в постоянном публичном давлении на Россию со стороны партнеров, включая требование прекратить военные преступления и разрешить гуманитарные коридоры для спасения гражданского населения.
"Я прошу вас. Откройте глаза. Безусловно, Гитлер был уникальным злом. Но таких масштабов ненависти, разрушения и горя, которые уже сейчас причиняет нам Путин, Украина и Европа не видели с 1940-х годов. Вы как никто другие знаете, что в такой ситуации каждый час задержки и сомнений стоит жизней и еще большей катастрофы", - отметил он.
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Одесситы подсказывают - Что никогда страна, у которой на гербе курица, не победит страну, у которой на гербе вилка
нужны ПРО, ПВО, ударные бпла, точные ракеты, рсзо и пзрк.
для перемещения пехоты достаточно бронемашин.
Коли була криза на білорусько-польському кордоні, вони казали Полякам - не мучте людей, пропустіть - от і приймайте.
Саме тому і зараз їм всім здається, що все що відбулось ще має можливість зупинитись з волі московитів. Захід ще думає/мріє, що це лиш залякування, але не можуть же родичи вбивати…
Не було, не має і не може бути нічого спільного між нами. Вони частково увібрали наші гени через всілякі союзи, але вони не ми.
І ця війна з їхньої точки зору є агонією, спробою знищити, приховати реальну історичну правду їхнього позодження.
Русь була і може бути одна з центром в Київі. Україна Русь це те, що вони намагаються знищити.
Ще треба розібратись за яких обставин згоріла бібліотека Ярослава Мудрого і що там за документи були…
Але вийшов пшик, хоч і кривавий. І за це московитів чекають десятиліття злиднів і занепаду.