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"Откройте глаза, вы сделали мало": Кулеба обратился к Германии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию предоставить больше оружия Украине и жестко раскритиковал за промедление с принятием решения после нападения России.

Об этом он написал в статье для немецкого издания Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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"Украина нуждается в помощи. Дайте больше оружия, чтобы мы могли себя защищать. Помогите нам защитить наше небо, способствуйте предоставлению нам боевых самолетов, предоставьте больше серьезного противотанкового, противовоздушного, противоракетного оружия. Введите еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских энергоносителей" , отключением Сбербанка от SWIFT, заморозкой корреспондентских счетов российских банков и компаний, запретом входа российских кораблей в европейские порты", - написал Кулеба.

Он напомнил, что Украина еще до начала вторжения просила о превентивных санкциях и призвала не строить газопровод "Северный поток-2".

Мы просили дать оружие, и в ответ слышали рассказы об "исторической ответственности", которая почему-то распространялась на россиян, но не на украинцев. Мы просили не строить "Северный поток-2". Но вы говорили, что это сугубо "коммерческий" проект "Мы предостерегали, что Путин - это зло такого масштаба, которого мир не видел 80 лет. Мы просили не повторять ошибок прошлого и остановить его до катастрофы. Вы не верили нам и настаивали на важности диалога с Путиным", - написал Кулеба.

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Министр подчеркнул, что Украина нуждается в постоянном публичном давлении на Россию со стороны партнеров, включая требование прекратить военные преступления и разрешить гуманитарные коридоры для спасения гражданского населения.

"Я прошу вас. Откройте глаза. Безусловно, Гитлер был уникальным злом. Но таких масштабов ненависти, разрушения и горя, которые уже сейчас причиняет нам Путин, Украина и Европа не видели с 1940-х годов. Вы как никто другие знаете, что в такой ситуации каждый час задержки и сомнений стоит жизней и еще большей катастрофы", - отметил он.
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Топ комментарии
+34
😀😀😀

Одесситы подсказывают - Что никогда страна, у которой на гербе курица, не победит страну, у которой на гербе вилка
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09.03.2022 10:57
+27
Кулеба, молодец! Пинай этих продажных шкур в правительстве Германии!
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09.03.2022 10:59
+22
Германия из числа зассавших, что тут не понятного
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09.03.2022 10:57
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Германия из числа зассавших, что тут не понятного
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09.03.2022 10:57 Ответить
ні, виконуть пакт робінтропа-молотова.
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09.03.2022 11:04 Ответить
Василь, по пакту Молотова-Рибентропа, Украина получила Львов. Не кричи громко)))
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25.05.2022 03:52 Ответить
Оно и понятно, тем более фрау рибентроп напугали распятым мальчиком в трусиках! Поинтересовались бы, от куда этот мальчик возник? Гестаповцы не могли сдержать слёз, от такого кацапизма!!!
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09.03.2022 11:33 Ответить
Да, надо еше СП-3 протянуть, а так да, стараются...
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09.03.2022 10:57 Ответить
😀😀😀

Одесситы подсказывают - Что никогда страна, у которой на гербе курица, не победит страну, у которой на гербе вилка
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09.03.2022 10:57 Ответить
курица-мутант
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09.03.2022 10:58 Ответить
Какое глупое утверждение
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24.05.2022 23:44 Ответить
Софочка, прикинь (ссылка) Я к Одессе имею отношение.
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25.05.2022 03:40 Ответить
София, добавлю, на Екатерининской площади Одессы, уже три раза пытаются снести памятник Екатерине. Пол-Одессы сбегаются и не дают этого делать.
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25.05.2022 03:49 Ответить
Кулеба, молодец! Пинай этих продажных шкур в правительстве Германии!
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09.03.2022 10:59 Ответить
Німці колись претендували на номінацію «раса». Ось історія вкотре показала,що воно таке…Ниці кугути з проблемою зоднього отвору.
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09.03.2022 11:02 Ответить
Ганси і нашим, і вашим.
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09.03.2022 11:03 Ответить
Современные немцы это потомки изнасилованных советскими солдатами немок. Стоит ли удивляться их любви к парашенцам?
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09.03.2022 11:05 Ответить
Німчура все робить, щоб стати ГДР.
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09.03.2022 11:05 Ответить
Вони на СП2 дуже "потратілісь".
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09.03.2022 11:06 Ответить
так у немцев вроде армия "не огонь". Может пусть медицинскими штуками помогает?
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09.03.2022 11:07 Ответить
Нещодавно розмовляв з німецьким колегою по телефону. Так от, вони щойно зробили "відкриття", що їхня армія не боєздатна і не змогла б протистояти подібній агресії. В німецькому парламенті і уряді наразі чухають потилиці, як це могло так статися.
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09.03.2022 11:27 Ответить
У них танков меньше, чем сожжено орковских.
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09.03.2022 11:31 Ответить
это потому что танки в современной войне - лишняя деталь. вообще не нужны.
нужны ПРО, ПВО, ударные бпла, точные ракеты, рсзо и пзрк.
для перемещения пехоты достаточно бронемашин.
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09.03.2022 11:52 Ответить
Как в свое время линкоры, во 2МВ , стали ненужной грудой железа, так и танки сейчас. Их время прошло. Настало время умных ракет и БПЛА.
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09.03.2022 12:13 Ответить
от до зсу, тро і цього міністерства в мене особисто ніяких претензій немає, одна безкінечна повага і вдячність. дмитро, ви - суперпрофесіонал!
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09.03.2022 11:08 Ответить
Немчуре ******* чё тут происходить. У них свои интересы.
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09.03.2022 11:09 Ответить
Потрібно полякам, словакам і чехам всі 2 мільони (а через тиждень буде 5) переправляти до Німеччини.
Коли була криза на білорусько-польському кордоні, вони казали Полякам - не мучте людей, пропустіть - от і приймайте.
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09.03.2022 11:23 Ответить
Поднимите мне веки!......
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09.03.2022 11:11 Ответить
Немцам нужно регулярно напоминать что поддержка и финансирование кремлеского режима это преступление против человечества.
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09.03.2022 11:12 Ответить
Московити розповідали весь час про «братский народ» не для нас чи їхнього населення. Ці всі казочки давно і якісно вносили у вуха західного світу. Саме для того, щоб до останнього ніхто на Заході не мав сумнівів, що ми споріднені і напад не можливий.
Саме тому і зараз їм всім здається, що все що відбулось ще має можливість зупинитись з волі московитів. Захід ще думає/мріє, що це лиш залякування, але не можуть же родичи вбивати…
Не було, не має і не може бути нічого спільного між нами. Вони частково увібрали наші гени через всілякі союзи, але вони не ми.
І ця війна з їхньої точки зору є агонією, спробою знищити, приховати реальну історичну правду їхнього позодження.
Русь була і може бути одна з центром в Київі. Україна Русь це те, що вони намагаються знищити.
Ще треба розібратись за яких обставин згоріла бібліотека Ярослава Мудрого і що там за документи були…
Але вийшов пшик, хоч і кривавий. І за це московитів чекають десятиліття злиднів і занепаду.
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09.03.2022 11:20 Ответить
Злидні і занепад ще чекають московитів. А от нашу зневагу і ненависть вони вже отримали.
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09.03.2022 11:31 Ответить
дедушка гитлер рулит ! и тама и тута ! маладец !
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09.03.2022 11:21 Ответить
Німці куплені путлером, для них гроші понад усу. Ганьба.
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09.03.2022 11:23 Ответить
)(уйло в безумстві ставити ставки буде на підвищення єскалації..
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09.03.2022 11:24 Ответить
Ещё 5000 касок? Ну это уже слишком для немчуры.
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09.03.2022 11:29 Ответить
после войны и немцев надо к ответственности привлекать за поддержку фашистов раши
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09.03.2022 11:29 Ответить
Німці вже понесли репутаційні втрати. Матеріальні втрати також неминучі, бо занадто привязалися до парашиних енергоносіїв. Чим далі, тим більше вони почнуть прозрівати. Шольц вже щось там булькотів про "історичну відповідальність", ніби треба її забути по відношенню до параші.
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09.03.2022 11:33 Ответить
получаеться что квадратноголовые сытожопые ублюдки глухи к страданиям мирных украинцев, для них коммерческий интерес важнее
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09.03.2022 11:44 Ответить
О НЕМЦАХ ,,,ОНИ ПО СУТИ ТАКИЕ ЖЕ ВРАГИ КАК ОРДА
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09.03.2022 11:52 Ответить
ПИЛОТОВ ГОВЫМИ ВЕШАТЬ САТАНУ А МЫ ГУМАННЫЕ ПРОЩЯЕМ ДА СКОЛЬКО МОЖНО ПРЕДАТЕЛЬСТВА
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09.03.2022 11:54 Ответить
Так він же зі своєю командою збираються «закінчувати війну і сідати за стіл переговорів». Для чого йому більше зброї?
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09.03.2022 12:01 Ответить
 
 