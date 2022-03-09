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"Відкрийте очі, ви зробили замало": Кулеба звернувся до Німеччини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину надати більше зброї Україні та жорстко розкритикував за зволікання із прийняттям рішенням після нападу Росії.

Про це він написав у статті для німецького видання Die Welt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

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"Україна потребує допомоги. Дайте більше зброї, щоб ми могли себе захищати. Допоможіть нам захистити наше небо, сприяйте наданню нам бойових літаків, надайте більше серйозної протитанкової, протиповітряної, протиракетної зброї. Запровадьте ще жорсткіші санкції проти Росії, включно з відмовою від російських енергоносіїв, відключенням Сбербанку від SWIFT, заморозкою кореспондентських рахунків російських банків та компаній, забороною входу російських кораблів до європейських портів", - написав Кулеба.

Віна нагадав, що Україна ще до початку вторгнення просила про превентивні санкції і закликала не будувати газопровід "Північний потік-2".

"Ми просили дати зброю, і у відповідь чули розповіді про "історичну відповідальність", яка чомусь розповсюджувалася на росіян, але не на українців. Ми просили не будувати "Північний потік-2". Але ви казали, що це суто "комерційний" проєкт. Ми застерігали, що Путін - це зло такого масштабу, якого світ не бачив 80 років. Ми просили не повторювати помилок минулого і зупинити його до катастрофи. Ви не вірили нам і наполягали на важливості діалогу з Путіним", - написав Кулеба.

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Міністр наголосив, що Україна потребує постійного публічного тиску на Росію з боку партнерів, включно з вимогою припинити воєнні злочини та дозволити гуманітарні коридори для порятунку цивільного населення.

"Я прошу вас. Відкрийте очі. Безперечно, Гітлер був унікальним злом. Але таких масштабів ненависті, руйнування та горя, які вже зараз завдає нам Путін, Україна і Європа не бачили з 1940-х років. Ви як ніхто інші маєте знати, що в такій ситуації кожна година затримки та сумнівів варта життів та ще більшої катастрофи", - зазначив він.
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Топ коментарі
+34
😀😀😀

Одесситы подсказывают - Что никогда страна, у которой на гербе курица, не победит страну, у которой на гербе вилка
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09.03.2022 10:57
+27
Кулеба, молодец! Пинай этих продажных шкур в правительстве Германии!
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09.03.2022 10:59
+22
Германия из числа зассавших, что тут не понятного
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09.03.2022 10:57
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Германия из числа зассавших, что тут не понятного
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09.03.2022 10:57 Відповісти
ні, виконуть пакт робінтропа-молотова.
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09.03.2022 11:04 Відповісти
Василь, по пакту Молотова-Рибентропа, Украина получила Львов. Не кричи громко)))
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25.05.2022 03:52 Відповісти
Оно и понятно, тем более фрау рибентроп напугали распятым мальчиком в трусиках! Поинтересовались бы, от куда этот мальчик возник? Гестаповцы не могли сдержать слёз, от такого кацапизма!!!
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09.03.2022 11:33 Відповісти
Да, надо еше СП-3 протянуть, а так да, стараются...
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09.03.2022 10:57 Відповісти
😀😀😀

Одесситы подсказывают - Что никогда страна, у которой на гербе курица, не победит страну, у которой на гербе вилка
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09.03.2022 10:57 Відповісти
курица-мутант
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09.03.2022 10:58 Відповісти
Какое глупое утверждение
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24.05.2022 23:44 Відповісти
Софочка, прикинь (ссылка) Я к Одессе имею отношение.
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25.05.2022 03:40 Відповісти
София, добавлю, на Екатерининской площади Одессы, уже три раза пытаются снести памятник Екатерине. Пол-Одессы сбегаются и не дают этого делать.
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25.05.2022 03:49 Відповісти
Кулеба, молодец! Пинай этих продажных шкур в правительстве Германии!
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09.03.2022 10:59 Відповісти
Німці колись претендували на номінацію «раса». Ось історія вкотре показала,що воно таке…Ниці кугути з проблемою зоднього отвору.
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09.03.2022 11:02 Відповісти
Ганси і нашим, і вашим.
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09.03.2022 11:03 Відповісти
Современные немцы это потомки изнасилованных советскими солдатами немок. Стоит ли удивляться их любви к парашенцам?
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09.03.2022 11:05 Відповісти
Німчура все робить, щоб стати ГДР.
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09.03.2022 11:05 Відповісти
Вони на СП2 дуже "потратілісь".
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09.03.2022 11:06 Відповісти
так у немцев вроде армия "не огонь". Может пусть медицинскими штуками помогает?
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09.03.2022 11:07 Відповісти
Нещодавно розмовляв з німецьким колегою по телефону. Так от, вони щойно зробили "відкриття", що їхня армія не боєздатна і не змогла б протистояти подібній агресії. В німецькому парламенті і уряді наразі чухають потилиці, як це могло так статися.
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09.03.2022 11:27 Відповісти
У них танков меньше, чем сожжено орковских.
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09.03.2022 11:31 Відповісти
это потому что танки в современной войне - лишняя деталь. вообще не нужны.
нужны ПРО, ПВО, ударные бпла, точные ракеты, рсзо и пзрк.
для перемещения пехоты достаточно бронемашин.
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09.03.2022 11:52 Відповісти
Как в свое время линкоры, во 2МВ , стали ненужной грудой железа, так и танки сейчас. Их время прошло. Настало время умных ракет и БПЛА.
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09.03.2022 12:13 Відповісти
от до зсу, тро і цього міністерства в мене особисто ніяких претензій немає, одна безкінечна повага і вдячність. дмитро, ви - суперпрофесіонал!
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09.03.2022 11:08 Відповісти
Немчуре ******* чё тут происходить. У них свои интересы.
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09.03.2022 11:09 Відповісти
Потрібно полякам, словакам і чехам всі 2 мільони (а через тиждень буде 5) переправляти до Німеччини.
Коли була криза на білорусько-польському кордоні, вони казали Полякам - не мучте людей, пропустіть - от і приймайте.
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09.03.2022 11:23 Відповісти
Поднимите мне веки!......
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09.03.2022 11:11 Відповісти
Немцам нужно регулярно напоминать что поддержка и финансирование кремлеского режима это преступление против человечества.
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09.03.2022 11:12 Відповісти
Московити розповідали весь час про «братский народ» не для нас чи їхнього населення. Ці всі казочки давно і якісно вносили у вуха західного світу. Саме для того, щоб до останнього ніхто на Заході не мав сумнівів, що ми споріднені і напад не можливий.
Саме тому і зараз їм всім здається, що все що відбулось ще має можливість зупинитись з волі московитів. Захід ще думає/мріє, що це лиш залякування, але не можуть же родичи вбивати…
Не було, не має і не може бути нічого спільного між нами. Вони частково увібрали наші гени через всілякі союзи, але вони не ми.
І ця війна з їхньої точки зору є агонією, спробою знищити, приховати реальну історичну правду їхнього позодження.
Русь була і може бути одна з центром в Київі. Україна Русь це те, що вони намагаються знищити.
Ще треба розібратись за яких обставин згоріла бібліотека Ярослава Мудрого і що там за документи були…
Але вийшов пшик, хоч і кривавий. І за це московитів чекають десятиліття злиднів і занепаду.
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09.03.2022 11:20 Відповісти
Злидні і занепад ще чекають московитів. А от нашу зневагу і ненависть вони вже отримали.
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09.03.2022 11:31 Відповісти
дедушка гитлер рулит ! и тама и тута ! маладец !
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09.03.2022 11:21 Відповісти
Німці куплені путлером, для них гроші понад усу. Ганьба.
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09.03.2022 11:23 Відповісти
)(уйло в безумстві ставити ставки буде на підвищення єскалації..
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09.03.2022 11:24 Відповісти
Ещё 5000 касок? Ну это уже слишком для немчуры.
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09.03.2022 11:29 Відповісти
после войны и немцев надо к ответственности привлекать за поддержку фашистов раши
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09.03.2022 11:29 Відповісти
Німці вже понесли репутаційні втрати. Матеріальні втрати також неминучі, бо занадто привязалися до парашиних енергоносіїв. Чим далі, тим більше вони почнуть прозрівати. Шольц вже щось там булькотів про "історичну відповідальність", ніби треба її забути по відношенню до параші.
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09.03.2022 11:33 Відповісти
получаеться что квадратноголовые сытожопые ублюдки глухи к страданиям мирных украинцев, для них коммерческий интерес важнее
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09.03.2022 11:44 Відповісти
О НЕМЦАХ ,,,ОНИ ПО СУТИ ТАКИЕ ЖЕ ВРАГИ КАК ОРДА
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09.03.2022 11:52 Відповісти
ПИЛОТОВ ГОВЫМИ ВЕШАТЬ САТАНУ А МЫ ГУМАННЫЕ ПРОЩЯЕМ ДА СКОЛЬКО МОЖНО ПРЕДАТЕЛЬСТВА
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09.03.2022 11:54 Відповісти
Так він же зі своєю командою збираються «закінчувати війну і сідати за стіл переговорів». Для чого йому більше зброї?
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09.03.2022 12:01 Відповісти
 
 