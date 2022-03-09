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Мы не знали, что Путин нападет 24 февраля, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мы не знали, что Путин нападет 24 февраля, - Подоляк

Украинская власть предварительно не имела информации, что 24 февраля президент страны-оккупанта Владимир Путин начнет полномасштабную войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом член украинской делегации в переговорах со страной-агрессором советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал в интервью Украинской правде.

На вопрос, информировали ли западные партнеры Офис президента о вероятности российского вторжения 24 февраля, Подоляк ответил:

"Нет, конкретной даты 24 февраля не было. Дат было много: 20, 22, 16 февраля. Американцы тоже не могли знать конкретное время и это не вопрос их разведки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР МО опубликовало список оккупантов, вторгшихся в Украину из Беларуси

Он также объяснил, почему раньше украинские власти активно не реагировали на предупреждение западных разведок о возможном полномасштабном вторжении Путина.

"Информационная кампания о возможном российском нападении началась где-то с конца октября прошлого года. Для нас это было немного странно.

Они все это нагнетали, особенно в декабре и в январе, но никаких действий превентивного характера никто не предпринимал. То есть все действия, которые сейчас наши партнеры предпринимают, можно было предварительно частично предпринимать – и тогда Россия могла бы оценить тот объем проблем с экономической точки зрения", - сказал он.

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"Когда мы эту информацию получали, у нас разведка тоже работала и мы это видели – готовили управленческую инфраструктуру для военного положения. Но мы понимали, что если мы начнем в таком же объеме медийно давить на людей, то панические настроения будут такими, что мы бы не удержали ситуацию.

Война войной, но до войны мы полностью сломали бы всю экономику и сегодня нам было бы намного сложнее. А так выяснилось, что мы экономически и управленчески готовы ко всему".

Напомним, еще в январе в Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.

Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что США предупредили руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+124
"Мы не жнали, как жи так..." Весь мир знал, а они не знали, мои ж вы зайчики. США буквально кричали про угрозу, британцы тоже, в самой Украине ЕС пытались хоть что-то добиться для обороны. И? И ни-ху- правильно - чего. Инфантилы гребаные, закопали бюджет обороны в трассы по которым теперь кацапы бодро рассекают.
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09.03.2022 15:15
+86
Клоунарий ,каждый день вас , ПРЕДУПРЕЖДАЛИ , А вы все ОТГАВКИВАЛИСЬ и хамили,что "они хуже скабеевой "
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09.03.2022 15:26
+72
более того некоторые умничали что европейские паникеры хуже **********
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09.03.2022 15:19
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****** вонючий! Вечером сотруднкам Верховного и Конституционного судов разослали СМС по сбору тревожных чемоданов.
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09.03.2022 17:59 Ответить
Точняк? Хоча клінічний ідіот Кива вже за 2 тижні перед нападом сидів в Іспанії і відкрито стібався з Зеленського.
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10.03.2022 11:20 Ответить
Точняк, знакомый показывал СМС. И я проезжал 23-го мимо дома Медведчука, там такая движуха титушни была, шо мало места. Обычно там вдоль забора 2-3 человека стоит, и пара у ворот. А тут человек 40 было. Эти падлы все знали.
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10.03.2022 15:17 Ответить
всі зали , навіть іноземна розвідка злила в ЗМІ карту з цілями які будуть бомбити в першу чергу. Я , як людина читаюча і аналізуюча (IQ у мене посередній) 23 лютого передзвонив батькам , вони у мене проживають на Франківщині і попередив , що 24-25 будуть бомбити(на карті було) франківський аеродром , коломийський аеродром і надвірнянську нафтобазу , правда як опісля вияснилось ,Надвірну не бомбили. З тієї карти що була в е неті бомбили приблизно 95% із вказаного.... а зелені долбойоби не зали... як на мене й не хотіли знати.
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09.03.2022 18:19 Ответить
После войны провести раследование, и нскпзать виновных, не тсключая высших оф лиц, а пока не возбуждать это дело
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09.03.2022 18:53 Ответить
Подокляк вы не знали но подняли самолеты в воздух на всякий случай. Ты припарок хоть врать складно научись...
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09.03.2022 19:16 Ответить
Перший тривожний сигнал був за пару тижнів до вторгнення, коли Беня спалився в своєму інтерв'ю "УП", коли заявив, що..до мая тут будєт всьо сожжено до тла, але Кравець потім пересрав (чи була указка) і він видалив це, а всі звернули увагу на інше, про Мосійчук-президент. Беня півроку не давав нікому ніяких коментарів аж до середини грудня.


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Oleksandr Derkach

Бреше. 23-го лютого він вже знав про напад. А в годину ночі 24-го записав черговий відосик тривожний. І мені стало зрозуміло, що почалося. Я в ту ніч якраз не лягав і мене здивував піздній виступ ЗЕ, який останній раз звертався до Х з проханням підняти слухавку та..нароту росії. Здається це було о дванадцятій ночі чи на пів першу.

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10.03.2022 03:13 Ответить
піздьож. 22 лютого американці дали інформацію що 23 лугандони проведуть парад на честь незалежності та а на наступний день буде напад. **** ********
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10.03.2022 09:55 Ответить
может сразу скажешь чем? ракетную программу то остановили и 73% предурков молча с этим согласились. три года армию резали и некому до этого дела не было. За всё нужно платить, а тупость всегда в тройном размере идёт. Надеюсь после войны об этом вспомнят.
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10.03.2022 12:11 Ответить
*****,як брехали так і брешуть...як імітували так і продовжують :ходити вам з вилами в сраці!Віримо НАШІЙ Армії і підтримкі інших країн!!!!!
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10.03.2022 10:04 Ответить
Ау. А почекати можна? Паніку розводите. З усіх "спрос" буде!!!! Де, хто, коли і як.
Але після війни!!!! І чому в топі "панікйори" пишуть на диво язиком яким лизати потрібно а не мовою, якою адеквати пишуть і розмовляють? (Тролінг)
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10.03.2022 10:04 Ответить
Подоляк вже знімає з себе відповідальність.
Точної дати він не знав. Якби натівці сказали, що парашники нападуть 24, то вони були би готові, а так не дуже. Якийсь примітив примітивний. Краще би мовчав. Мемуаріст хренів..
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10.03.2022 10:18 Ответить
Може вже треба з вас питати,чи не здаєте ви військам ворога наші позиції????А то ми знаємо добре ,що покушались вже 100 раз на "святе"?????
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10.03.2022 10:07 Ответить
Брехливі мерзоти собі не зраджують 😡😡😡
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10.03.2022 10:16 Ответить
От цікаво Вони це все нагнітали, особливо в грудні і в січні, але жодних дій превентивного характеру ніхто не робив.
То подоляк вважає, що це НАТО мало щось робити, а не наша влада готуватись ?
Капець, яке "розумне".
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10.03.2022 10:17 Ответить
Выкручиваются суки!
готовились они ******!
не ПВО строить и Технику закупать, а они в асфальт закатывали наши деньги. Да разве только в асфальт! А 22 бассейна за год. Это сколько можно было обычных калашей закупить??? И патронов к ним???
лучше молчите суки, после войны за все ответите!
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10.03.2022 12:07 Ответить
кращеб він мовчав би.....
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10.03.2022 10:24 Ответить
А если бы и знали, то не поверили бы!!!! Как не верили др этого. Посмотрите на даты записаных пу обращений и данных, которые вам давали((((((
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10.03.2022 10:31 Ответить
22 числа уже моя жена-швея знала. Военные которые обшивались сказали, что уходят из города. А Подоляк если не знал, то может и хорошо.
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10.03.2022 10:44 Ответить
а еслиб прислушались и провели сразу мобилизацию, построили укрытия и заград.сооружения то орки бы не заняли сейчас те позиции которые заняли, не гибли бы люди в воинских частях, которые там сидели до последнего! Я уже молчу о строительстве дорог при угрозе полномасштабного вторжения (второе по счету) и провал оборон-закупок и заказов!!! Всё это называется просто - преступная халатность! Но зеленые у нас сейчас герои оказывается по итогу.
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10.03.2022 10:51 Ответить
Дивно, США знали, що напад неминучій, Великобританія також, навіть легковірні німці та французи знали, і казали про це відкрито. Навіть я, без доступу до будь якої секретної інформації 22-го лютого в знав, що напад от от відбудеться, а ці зелені дурні до останнього дороги будували.
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10.03.2022 11:01 Ответить
негодяй
даже телеграм-канал"Генерал СВР" назвал точную дату + - 2 дня за неделю до вторжения
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10.03.2022 11:03 Ответить
Он Вам не сказал?!.тут только ленивый. диванный экпэрд об этом не писал.
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10.03.2022 11:56 Ответить
ДЕБИЛЫ. Гнать вас надо сраной метлой, и Петю ставить, хотя он такой же как и вы.
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10.03.2022 12:06 Ответить
Знали, но зеленые дибилы до последнего не верили данным разведки США. Хорошо, что наши военные предполагали и на местах немного подготовились.
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10.03.2022 12:09 Ответить
А партнов знав і єрмакОВ знав....
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10.03.2022 12:25 Ответить
ну як це не знали ---- сша кожного дня нас попереджали --- надавали фото з супутникив . не можна приховати угруповання в 200 000 на кордонах Украини --- прощелкали . хотя теперь не об этом надо жечь тварей шоб у них в жопу пекло --- мы выстоим нам бог помогае --- смерть ***** и его фашистам --- СЛАВА УКРАИНЕ
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10.03.2022 12:50 Ответить
Бл...Немає слів!!!З жовтня Великобританія і США попереджали і навіть дали карту з напрямками нападу!Так Буковель виявився комфортніший ніж підготовка до війни.Нас готовили не до війни,а до травневих пікніків.Хто відповість за смерті мирних людей і дітей?!! Пане Подоляк!А як ви себе почуваєте в ролі диякона російської церкви?Слабо відмовитися від ворожої церкви яка роками готувала підгрунтя для "руського міра"? Так вона і досі не покаялася і терпеливо очікує на прихід окупантів.Вже попи в Херсонській області відкрили двері своїх домівок для фашистів.Якої холери до цих пір київська лавра на чолі з українофобом і паскудою Павлом Мерседесом служать російські служби і поминають Кирила??Чому ОПЗЖ досі вільно пересуваються по Україні???А чи не ЗРАДА це?
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10.03.2022 12:53 Ответить
https://censor.net/ua/news/3316675/arahamiya_pro_zahidni_zmi_girshi_za_skabyeyevu_ta_solovyiova_video
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10.03.2022 12:57 Ответить
Як завжди у всьому винен захід який не сказав довбаному клоуну точну дату вторгнення та заважав пиз@ити на бюджеті. Сподіваюсь що ми переможемо і тоді суспільство нагадає цим нікчемам про велике крадівництво і недофінансування армії.
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10.03.2022 12:58 Ответить
да? риили? а Наркоман целый месяц кричал "Байден не нагнетай Байден не нагнетай! "
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10.03.2022 13:08 Ответить
а хто говорив, що наша развєдка всьо бачить, чи це не той керівник розвідки, який живе в одному домі з русскім грузіном, бувшим зам МВД
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10.03.2022 14:05 Ответить
Понятно что дебилы. Как сейчас эти твари продолжают командовать?
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10.03.2022 13:27 Ответить
А нахера вы нам такие нужны тогда,вместе с "величайшим".Вас же взрослые "дяди" предупреждали,сроки называли,а вы морду отворачивали...
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10.03.2022 13:28 Ответить
No comments. Розбратись будемо після, зараз не час між собою гризтися.
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10.03.2022 13:47 Ответить
Ой 3.14ть!
Але головне не це. 2,5 роки знищувався оборонний комплекс.
Хто відповість. пораженец Хомчак і його Алкаш. Вони ще за Іловайськ не відповіли. Але самі вони не підуть....хто відповість?
прийшов час "Ч"....
путін, патрушев, шойгу- ваш вихід у трибунал ГАГИ.
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10.03.2022 13:57 Ответить
Я думаю что недолек тот час, когда всю ету нечисть из АП поставят к стенке
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10.03.2022 14:30 Ответить
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