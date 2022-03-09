Мы не знали, что Путин нападет 24 февраля, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская власть предварительно не имела информации, что 24 февраля президент страны-оккупанта Владимир Путин начнет полномасштабную войну против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом член украинской делегации в переговорах со страной-агрессором советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал в интервью Украинской правде.
На вопрос, информировали ли западные партнеры Офис президента о вероятности российского вторжения 24 февраля, Подоляк ответил:
"Нет, конкретной даты 24 февраля не было. Дат было много: 20, 22, 16 февраля. Американцы тоже не могли знать конкретное время и это не вопрос их разведки".
Он также объяснил, почему раньше украинские власти активно не реагировали на предупреждение западных разведок о возможном полномасштабном вторжении Путина.
"Информационная кампания о возможном российском нападении началась где-то с конца октября прошлого года. Для нас это было немного странно.
Они все это нагнетали, особенно в декабре и в январе, но никаких действий превентивного характера никто не предпринимал. То есть все действия, которые сейчас наши партнеры предпринимают, можно было предварительно частично предпринимать – и тогда Россия могла бы оценить тот объем проблем с экономической точки зрения", - сказал он.
"Когда мы эту информацию получали, у нас разведка тоже работала и мы это видели – готовили управленческую инфраструктуру для военного положения. Но мы понимали, что если мы начнем в таком же объеме медийно давить на людей, то панические настроения будут такими, что мы бы не удержали ситуацию.
Война войной, но до войны мы полностью сломали бы всю экономику и сегодня нам было бы намного сложнее. А так выяснилось, что мы экономически и управленчески готовы ко всему".
Напомним, еще в январе в Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.
Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что США предупредили руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.
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Oleksandr Derkach
Бреше. 23-го лютого він вже знав про напад. А в годину ночі 24-го записав черговий відосик тривожний. І мені стало зрозуміло, що почалося. Я в ту ніч якраз не лягав і мене здивував піздній виступ ЗЕ, який останній раз звертався до Х з проханням підняти слухавку та..нароту росії. Здається це було о дванадцятій ночі чи на пів першу.
Але після війни!!!! І чому в топі "панікйори" пишуть на диво язиком яким лизати потрібно а не мовою, якою адеквати пишуть і розмовляють? (Тролінг)
Точної дати він не знав. Якби натівці сказали, що парашники нападуть 24, то вони були би готові, а так не дуже. Якийсь примітив примітивний. Краще би мовчав. Мемуаріст хренів..
То подоляк вважає, що це НАТО мало щось робити, а не наша влада готуватись ?
Капець, яке "розумне".
готовились они ******!
не ПВО строить и Технику закупать, а они в асфальт закатывали наши деньги. Да разве только в асфальт! А 22 бассейна за год. Это сколько можно было обычных калашей закупить??? И патронов к ним???
лучше молчите суки, после войны за все ответите!
даже телеграм-канал"Генерал СВР" назвал точную дату + - 2 дня за неделю до вторжения
Але головне не це. 2,5 роки знищувався оборонний комплекс.
Хто відповість. пораженец Хомчак і його Алкаш. Вони ще за Іловайськ не відповіли. Але самі вони не підуть....хто відповість?
прийшов час "Ч"....
путін, патрушев, шойгу- ваш вихід у трибунал ГАГИ.