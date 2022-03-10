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війна (56365) Зеленський (17428) розвідка (3615) Подоляк Михайло (296)

Ми не знали, що Путін нападе 24 лютого, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми не знали, що Путін нападе 24 лютого, - ОП

Українська влада завчасно не мала інформації, що 24 лютого президент країни-окупанта Володимир Путін розпочне повномасштабну війну проти України.

ЯК повідомляє Цензор.НЕТ, про це член української делегації у переговорах з країною-агресором, радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав в інтерв’ю Українській правді.

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На питання, чи західні партнери наперед інформували Офіс президента про вірогідність російського вторгнення 24 лютого, Подоляк відповів:

"Ні, конкретної дати 24 лютого не було. Дат було багато: 20, 22, 16 лютого. Американці теж не могли знати конкретний час і це не питання до їхньої розвідки".

Він також пояснив, чому раніше українська влада активно не реагувала на попередження західних розвідок про можливе повномасштабне вторгнення Путіна.

"Інформаційна кампанія про можливий російський напад почалася десь з кінця жовтня минулого року. Для нас це було трошки дивно.

Вони це все нагнітали, особливо в грудні і в січні, але жодних дій превентивного характеру ніхто не робив. Тобто всі дії, які зараз наші партнери роблять, можна було попередньо частково робити – і тоді б Росія могла оцінити той обсяг проблем з економічної точки зору", - сказав він.

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"Коли ми цю інформацію отримували, у нас розвідка теж працювала і ми це бачили – готували інфраструктуру управлінську для воєнного стану. Але ми розуміли, що якщо ми почнемо в такому ж обсязі медійно давити на людей, то панічні настрої будуть такими, що ми б не втримали ситуацію.

Війна війною, але до війни ми б повністю зламали всю економіку і сьогодні нам було б набагато складніше. А так з’ясувалося, що ми економічно і управлінсько готові до всього".

Нагадаємо, ще в січні у Білому домі заявили, що Росія готова розпочати повномасштабне вторгнення до України будь-якої миті.

Німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.

Зазначимо, 23 лютого видання Nesweek з посиланням на два джерела в американській розвідці повідомило, що Росія готує повномасштабне вторгнення протягом 48 годин.

20 лютого Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв: "Росія рухається вперед за сценарієм вторгнення". Цього ж дня, американські ЗМІ повідомили, що розвідка США має дані, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення, а командири на місцях розробляють конкретні плани.

19 лютого вже було відомо, що до 50% російських військ, скупчених біля України, перебувають на позиціях для атаки.

17 лютого про загрозу наступальних дій з боку Росії повідомила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

21 лютого головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті вказував на хибну оцінку ситуації міністром оборони України Олексієм Резніковим -  Міністр оборони Резніков хибно оцінив обстановку навколо України
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Топ коментарі
+124
"Мы не жнали, как жи так..." Весь мир знал, а они не знали, мои ж вы зайчики. США буквально кричали про угрозу, британцы тоже, в самой Украине ЕС пытались хоть что-то добиться для обороны. И? И ни-ху- правильно - чего. Инфантилы гребаные, закопали бюджет обороны в трассы по которым теперь кацапы бодро рассекают.
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09.03.2022 15:15
+86
Клоунарий ,каждый день вас , ПРЕДУПРЕЖДАЛИ , А вы все ОТГАВКИВАЛИСЬ и хамили,что "они хуже скабеевой "
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09.03.2022 15:26
+72
более того некоторые умничали что европейские паникеры хуже **********
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09.03.2022 15:19
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****** вонючий! Вечером сотруднкам Верховного и Конституционного судов разослали СМС по сбору тревожных чемоданов.
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09.03.2022 17:59 Відповісти
Точняк? Хоча клінічний ідіот Кива вже за 2 тижні перед нападом сидів в Іспанії і відкрито стібався з Зеленського.
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10.03.2022 11:20 Відповісти
Точняк, знакомый показывал СМС. И я проезжал 23-го мимо дома Медведчука, там такая движуха титушни была, шо мало места. Обычно там вдоль забора 2-3 человека стоит, и пара у ворот. А тут человек 40 было. Эти падлы все знали.
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10.03.2022 15:17 Відповісти
всі зали , навіть іноземна розвідка злила в ЗМІ карту з цілями які будуть бомбити в першу чергу. Я , як людина читаюча і аналізуюча (IQ у мене посередній) 23 лютого передзвонив батькам , вони у мене проживають на Франківщині і попередив , що 24-25 будуть бомбити(на карті було) франківський аеродром , коломийський аеродром і надвірнянську нафтобазу , правда як опісля вияснилось ,Надвірну не бомбили. З тієї карти що була в е неті бомбили приблизно 95% із вказаного.... а зелені долбойоби не зали... як на мене й не хотіли знати.
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09.03.2022 18:19 Відповісти
После войны провести раследование, и нскпзать виновных, не тсключая высших оф лиц, а пока не возбуждать это дело
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09.03.2022 18:53 Відповісти
Подокляк вы не знали но подняли самолеты в воздух на всякий случай. Ты припарок хоть врать складно научись...
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09.03.2022 19:16 Відповісти
Перший тривожний сигнал був за пару тижнів до вторгнення, коли Беня спалився в своєму інтерв'ю "УП", коли заявив, що..до мая тут будєт всьо сожжено до тла, але Кравець потім пересрав (чи була указка) і він видалив це, а всі звернули увагу на інше, про Мосійчук-президент. Беня півроку не давав нікому ніяких коментарів аж до середини грудня.


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Oleksandr Derkach

Бреше. 23-го лютого він вже знав про напад. А в годину ночі 24-го записав черговий відосик тривожний. І мені стало зрозуміло, що почалося. Я в ту ніч якраз не лягав і мене здивував піздній виступ ЗЕ, який останній раз звертався до Х з проханням підняти слухавку та..нароту росії. Здається це було о дванадцятій ночі чи на пів першу.

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10.03.2022 03:13 Відповісти
піздьож. 22 лютого американці дали інформацію що 23 лугандони проведуть парад на честь незалежності та а на наступний день буде напад. **** ********
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10.03.2022 09:55 Відповісти
может сразу скажешь чем? ракетную программу то остановили и 73% предурков молча с этим согласились. три года армию резали и некому до этого дела не было. За всё нужно платить, а тупость всегда в тройном размере идёт. Надеюсь после войны об этом вспомнят.
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10.03.2022 12:11 Відповісти
*****,як брехали так і брешуть...як імітували так і продовжують :ходити вам з вилами в сраці!Віримо НАШІЙ Армії і підтримкі інших країн!!!!!
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10.03.2022 10:04 Відповісти
Ау. А почекати можна? Паніку розводите. З усіх "спрос" буде!!!! Де, хто, коли і як.
Але після війни!!!! І чому в топі "панікйори" пишуть на диво язиком яким лизати потрібно а не мовою, якою адеквати пишуть і розмовляють? (Тролінг)
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10.03.2022 10:04 Відповісти
Подоляк вже знімає з себе відповідальність.
Точної дати він не знав. Якби натівці сказали, що парашники нападуть 24, то вони були би готові, а так не дуже. Якийсь примітив примітивний. Краще би мовчав. Мемуаріст хренів..
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10.03.2022 10:18 Відповісти
Може вже треба з вас питати,чи не здаєте ви військам ворога наші позиції????А то ми знаємо добре ,що покушались вже 100 раз на "святе"?????
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10.03.2022 10:07 Відповісти
Брехливі мерзоти собі не зраджують 😡😡😡
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10.03.2022 10:16 Відповісти
От цікаво Вони це все нагнітали, особливо в грудні і в січні, але жодних дій превентивного характеру ніхто не робив.
То подоляк вважає, що це НАТО мало щось робити, а не наша влада готуватись ?
Капець, яке "розумне".
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10.03.2022 10:17 Відповісти
Выкручиваются суки!
готовились они ******!
не ПВО строить и Технику закупать, а они в асфальт закатывали наши деньги. Да разве только в асфальт! А 22 бассейна за год. Это сколько можно было обычных калашей закупить??? И патронов к ним???
лучше молчите суки, после войны за все ответите!
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10.03.2022 12:07 Відповісти
кращеб він мовчав би.....
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10.03.2022 10:24 Відповісти
А если бы и знали, то не поверили бы!!!! Как не верили др этого. Посмотрите на даты записаных пу обращений и данных, которые вам давали((((((
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10.03.2022 10:31 Відповісти
22 числа уже моя жена-швея знала. Военные которые обшивались сказали, что уходят из города. А Подоляк если не знал, то может и хорошо.
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10.03.2022 10:44 Відповісти
а еслиб прислушались и провели сразу мобилизацию, построили укрытия и заград.сооружения то орки бы не заняли сейчас те позиции которые заняли, не гибли бы люди в воинских частях, которые там сидели до последнего! Я уже молчу о строительстве дорог при угрозе полномасштабного вторжения (второе по счету) и провал оборон-закупок и заказов!!! Всё это называется просто - преступная халатность! Но зеленые у нас сейчас герои оказывается по итогу.
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10.03.2022 10:51 Відповісти
Дивно, США знали, що напад неминучій, Великобританія також, навіть легковірні німці та французи знали, і казали про це відкрито. Навіть я, без доступу до будь якої секретної інформації 22-го лютого в знав, що напад от от відбудеться, а ці зелені дурні до останнього дороги будували.
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10.03.2022 11:01 Відповісти
негодяй
даже телеграм-канал"Генерал СВР" назвал точную дату + - 2 дня за неделю до вторжения
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10.03.2022 11:03 Відповісти
Он Вам не сказал?!.тут только ленивый. диванный экпэрд об этом не писал.
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10.03.2022 11:56 Відповісти
ДЕБИЛЫ. Гнать вас надо сраной метлой, и Петю ставить, хотя он такой же как и вы.
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10.03.2022 12:06 Відповісти
Знали, но зеленые дибилы до последнего не верили данным разведки США. Хорошо, что наши военные предполагали и на местах немного подготовились.
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10.03.2022 12:09 Відповісти
А партнов знав і єрмакОВ знав....
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10.03.2022 12:25 Відповісти
ну як це не знали ---- сша кожного дня нас попереджали --- надавали фото з супутникив . не можна приховати угруповання в 200 000 на кордонах Украини --- прощелкали . хотя теперь не об этом надо жечь тварей шоб у них в жопу пекло --- мы выстоим нам бог помогае --- смерть ***** и его фашистам --- СЛАВА УКРАИНЕ
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10.03.2022 12:50 Відповісти
Бл...Немає слів!!!З жовтня Великобританія і США попереджали і навіть дали карту з напрямками нападу!Так Буковель виявився комфортніший ніж підготовка до війни.Нас готовили не до війни,а до травневих пікніків.Хто відповість за смерті мирних людей і дітей?!! Пане Подоляк!А як ви себе почуваєте в ролі диякона російської церкви?Слабо відмовитися від ворожої церкви яка роками готувала підгрунтя для "руського міра"? Так вона і досі не покаялася і терпеливо очікує на прихід окупантів.Вже попи в Херсонській області відкрили двері своїх домівок для фашистів.Якої холери до цих пір київська лавра на чолі з українофобом і паскудою Павлом Мерседесом служать російські служби і поминають Кирила??Чому ОПЗЖ досі вільно пересуваються по Україні???А чи не ЗРАДА це?
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10.03.2022 12:53 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3316675/arahamiya_pro_zahidni_zmi_girshi_za_skabyeyevu_ta_solovyiova_video
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10.03.2022 12:57 Відповісти
Як завжди у всьому винен захід який не сказав довбаному клоуну точну дату вторгнення та заважав пиз@ити на бюджеті. Сподіваюсь що ми переможемо і тоді суспільство нагадає цим нікчемам про велике крадівництво і недофінансування армії.
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10.03.2022 12:58 Відповісти
да? риили? а Наркоман целый месяц кричал "Байден не нагнетай Байден не нагнетай! "
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10.03.2022 13:08 Відповісти
а хто говорив, що наша развєдка всьо бачить, чи це не той керівник розвідки, який живе в одному домі з русскім грузіном, бувшим зам МВД
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10.03.2022 14:05 Відповісти
Понятно что дебилы. Как сейчас эти твари продолжают командовать?
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10.03.2022 13:27 Відповісти
А нахера вы нам такие нужны тогда,вместе с "величайшим".Вас же взрослые "дяди" предупреждали,сроки называли,а вы морду отворачивали...
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10.03.2022 13:28 Відповісти
No comments. Розбратись будемо після, зараз не час між собою гризтися.
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10.03.2022 13:47 Відповісти
Ой 3.14ть!
Але головне не це. 2,5 роки знищувався оборонний комплекс.
Хто відповість. пораженец Хомчак і його Алкаш. Вони ще за Іловайськ не відповіли. Але самі вони не підуть....хто відповість?
прийшов час "Ч"....
путін, патрушев, шойгу- ваш вихід у трибунал ГАГИ.
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10.03.2022 13:57 Відповісти
Я думаю что недолек тот час, когда всю ету нечисть из АП поставят к стенке
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10.03.2022 14:30 Відповісти
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