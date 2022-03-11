Продолжается поиск механизма по передаче Украине арестованных Западом $415 миллиардов золотовалютных резервов РФ, - Минэкономики
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Министерство экономики совместно с правительствами других стран ищут механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка России в размере 415 млрд долларов. для возмещения ущерба, причиненного военными РФ.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал первый замминистра экономики Денис Кудин в эфире всеукраинского телемарафона.
"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка Российской Федерации – 415 млрд долл. По сути, этой суммы достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", – рассказал Кудин.
Он добавил, что Россия должна будет выплатить репарации Украине после капитуляции РФ. По словам Кудина, репарации бывают в двух формах: денежные и натуральные.
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"Сними шляпу, парень, перед тобой доллар!")))
Зеленський вже сів на свого коника "Велика Відбудова"!
Збирається площі в зруйнованих містах відбудовувати так, щоб "всіх вражать"!
Одне діло - арештувати, інше - конфіскувати.
Ви хоч розумієте юридичний мезанізм цього?
Та це якщо і буде, то займе роки судової тяганини.
Ну а потім, після коніфскації - тоді вже пишіть, що і як з ними робити.
Але говорити "куплю себе костюм с отливом... и в Ялту" - ще дуже і дуже рано.
Нас отключили от SWIFT ? Или кто то забыл как им пользоваться.
Карыстайцеся ідэяй, можаце нават не дзякаваць.
І ні в якому разі не можна усі ці гроші віддавати корумпованій українській владі, лише у вигляді зброї!