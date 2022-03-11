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Продолжается поиск механизма по передаче Украине арестованных Западом $415 миллиардов золотовалютных резервов РФ, - Минэкономики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Продолжается поиск механизма по передаче Украине арестованных Западом $415 миллиардов золотовалютных резервов РФ, - Минэкономики

Министерство экономики совместно с правительствами других стран ищут механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка России в размере 415 млрд долларов. для возмещения ущерба, причиненного военными РФ.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал первый замминистра экономики Денис Кудин в эфире всеукраинского телемарафона.

"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка Российской Федерации – 415 млрд долл. По сути, этой суммы достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", – рассказал Кудин.

Он добавил, что Россия должна будет выплатить репарации Украине после капитуляции РФ. По словам Кудина, репарации бывают в двух формах: денежные и натуральные.

Также читайте: Российские оккупанты начали паниковать, что из-за санкций им не выплатят зарплаты, – Генштаб ВСУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Только нужно не впадать в эйфорию, а провести новые выборы иначе эти снова все закопают в дороги и потом никому ничего не докажешь
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11.03.2022 12:16
+28
Боюсь даже выборы не помогут. Поэтому все деньги и особенно расходы желательно под полным контролем цивилизованного Запада, а то наши быстро "освоят" и следов потом не найдём
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11.03.2022 12:23
+16
И родственники депутатов слуг народа внезапно разбогатеют, проходили, спасибо
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11.03.2022 12:17
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11.03.2022 12:15 Ответить
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11.03.2022 12:15 Ответить
Хороший фильм, редко сейчас нормальные комедийные вестерны снимают.
"Сними шляпу, парень, перед тобой доллар!")))
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11.03.2022 12:18 Ответить
Это в России щас такое
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11.03.2022 13:25 Ответить
А зачем доллары, если есть скрепы?Пусть наслаждаются.
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11.03.2022 13:38 Ответить
Было бы очень неплохо!
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11.03.2022 12:15 Ответить
всё зависит от приближонности к кармушке...
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11.03.2022 13:35 Ответить
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11.03.2022 12:15 Ответить
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11.03.2022 12:16 Ответить
Только нужно не впадать в эйфорию, а провести новые выборы иначе эти снова все закопают в дороги и потом никому ничего не докажешь
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11.03.2022 12:16 Ответить
И родственники депутатов слуг народа внезапно разбогатеют, проходили, спасибо
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11.03.2022 12:17 Ответить
Ага.
Зеленський вже сів на свого коника "Велика Відбудова"!
Збирається площі в зруйнованих містах відбудовувати так, щоб "всіх вражать"!
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11.03.2022 12:22 Ответить
Піар понад усьо.
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11.03.2022 12:24 Ответить
Боюсь даже выборы не помогут. Поэтому все деньги и особенно расходы желательно под полным контролем цивилизованного Запада, а то наши быстро "освоят" и следов потом не найдём
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11.03.2022 12:23 Ответить
Слухайте, люди добрі, ви вже якось 70 літаків розприділяли по аеродромам.
Одне діло - арештувати, інше - конфіскувати.
Ви хоч розумієте юридичний мезанізм цього?
Та це якщо і буде, то займе роки судової тяганини.
Ну а потім, після коніфскації - тоді вже пишіть, що і як з ними робити.
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11.03.2022 12:29 Ответить
К распределению каких-то 70 самолётов не имею никакого отношения, а вот насчёт восстановления Украины после этой войны всё может быть немного попроще: чтобы особо не раскуркуливать своих налогоплатильщиков, цивилизованный Запад лучше нагнёт Рашку и за её счёт оплатит все издержки войны и счёт тогда сразу бодренько пойдёт не на долгие годы, а на месяцы. Как вам такой вариант?
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11.03.2022 12:35 Ответить
Те, що потрібно для компенсації збитків використати активи мордору - це мабуть і дитині зрозуміло.
Але говорити "куплю себе костюм с отливом... и в Ялту" - ще дуже і дуже рано.
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11.03.2022 12:44 Ответить
Ермак проти Ермака - прикольно
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11.03.2022 12:24 Ответить
С его это вдруг новые выборы?
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11.03.2022 12:43 Ответить
потому, что коекто не выполняет свои обязанности и подозревается в содействии агрессору
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11.03.2022 13:38 Ответить
А я думаю нет
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11.03.2022 14:06 Ответить
У нас демократия - мнение отдельного индивидуя нерелевантно.
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11.03.2022 15:55 Ответить
Вы самокритичны к себе
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11.03.2022 16:50 Ответить
поясните
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12.03.2022 14:18 Ответить
согласен, создать комиссию по несколько человек от каждой страны что б следили куда ушёл каждый доллар
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11.03.2022 13:16 Ответить
Порошенко уже не враг и поддерживает Зеленского,которого признаёт весь цивилизованный адекватный мир , а так же солидарен с ним, считаю тех кто ссорит и делает между украинцами избирателями срачь во время войны нужно просто находить , здавать теробороне как баламутов и паникёров их тупо надо отрывать от дивана и приобщать к работам на благо украинской армии и стране в целом Вам скажу так , всему своё время и будут честные выборы как и пред идущие ,ну а для начала нужно разгромить врага , забрать свои территории и закончить войну
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11.03.2022 13:47 Ответить
НЕМАЄ ЖОДНОГО СУМНІВУ ЩО ТАКИЙ МЕХАНІЗМ БУДЕ ЗНАЙДЕНО...
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11.03.2022 12:19 Ответить
Треба підключити колому, він знайде спосіб
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11.03.2022 12:20 Ответить
на эту сумму вооружение лучше, а то бабло улетучится.
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11.03.2022 12:20 Ответить
і заодно хай продумають механізми, щоб нічого не прилипало до лап наших керівників
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11.03.2022 12:20 Ответить
то вже наше завдання, і наші прямі обов"язкі, якщо ми відмовляємося виконувати свої прямі обов"язкі ми потрапляємо під звонішнє управління, воно нам треба?
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11.03.2022 12:29 Ответить
Причем, это надо сделать сразу
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11.03.2022 12:34 Ответить
пора уже и самим мОзги и совесть включать, переставать воровать и не выбирать никчЕм во власть
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11.03.2022 13:54 Ответить
вони ще SWIFT "Сбербанку" ніяк відключити не можуть , а вже за передачу звр пис-тять..
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11.03.2022 12:21 Ответить
12 числа должны
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11.03.2022 13:24 Ответить
В першу чергу потрібно закупити ППО та військові літаки на ці гроші.
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11.03.2022 12:22 Ответить
не лучше продолжить дороги строить
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11.03.2022 15:41 Ответить
Треба ще й так передати щоб Слуги не ********* ці гроші.
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11.03.2022 12:23 Ответить
То вже буде не велике, а найвеличніше крадівництво від слуг
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11.03.2022 12:26 Ответить
Через гаагський суд.
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11.03.2022 12:28 Ответить
Ну вот зачем опять трезвонить?!.... Уже заметил, чем больше шума в СМИ разгоняют, тем слабее результаты. Деньги любят тишину...
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11.03.2022 12:29 Ответить
Я подумав який сьогодні день тижня і що ви думаєте, а *** його знає, знаю що 11 березня.
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11.03.2022 12:31 Ответить
Розрив пуканів на півночі буде пєсець який!
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11.03.2022 12:34 Ответить
Способ передать.
Нас отключили от SWIFT ? Или кто то забыл как им пользоваться.
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11.03.2022 12:37 Ответить
Пошук механізму? Я знайшоў яго за тры секунды: трэба безнаяўныя грошы путлераўскага недарэйху пералічыць на рахунак украінскага Нацбанку, а наяўныя і золата перавезці самазваламі ў Кіеў.

Карыстайцеся ідэяй, можаце нават не дзякаваць.
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11.03.2022 12:47 Ответить
Самое правильное решение. Дай-то бог, чтобы так и было.
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11.03.2022 12:49 Ответить
Так и будет. Обязательно! Бог не Тимошка, видит немножко...
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11.03.2022 13:04 Ответить
"Ничто не доставляет столько боли, сколько унижение и потеря денег" (с) "Револьвер"
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11.03.2022 13:10 Ответить
По решению Гаагского Трибунала передать, а технически это не важно как, главное наличных не давать и все под контролем США и Великобритании.
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11.03.2022 13:15 Ответить
Натуральні репарації - це як? Кожному українцю дадуть по два раба з кацапстана?
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11.03.2022 13:45 Ответить
В чем проблема? Сбрасывайте мне на карту, я чз банкомат обналичу....
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11.03.2022 13:45 Ответить
Схоже на фейк. Спочатку має бути судове рішення, а потім компенсація.
І ні в якому разі не можна усі ці гроші віддавати корумпованій українській владі, лише у вигляді зброї!
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11.03.2022 14:50 Ответить
Остап Ібрагимович, коли ми вже поділемо наші гроші..
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11.03.2022 16:08 Ответить
 
 