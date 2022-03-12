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Россия целенаправленно использует неуправляемые ракеты, чтобы увеличить количество жертв среди гражданского населения, - Минобороны Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

Россия целенаправленно использует неуправляемые ракеты, чтобы увеличить количество жертв среди гражданского населения, - Минобороны Великобритании

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что Россия в войне против Украины целенаправленно использует для обстрелов и нанесения ударов неуправляемые ракеты, чтобы было больше жертв среди мирного населения в городах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Минобороны Британии.

В оборонном ведомстве Королевства приводят данные своей разведки, согласно которым российские войска, получая мощный отпор от ВСУ, делают упор на обстрелы и бомбардировки городов Украины с большого расстояния.

"За последние 24 часа авиационные и ракетные силы России нанесли удары против городов на западе Украины Луцка и Ивано-Франковска", - говорится в сообщении.

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Удары неуправляемыми ракетами, которые используют оккупанты из недоступных для украинских систем противовоздушной обороны территорий, должны способствовать продвижению наземных сил оккупантов.

В британском Минобороны связывают использование РФ таких неуправляемых ракет с намерением увеличить количество жертв гражданского населения Украины.

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Топ комментарии
+12
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12.03.2022 07:15
+3
Три. Відпрацювали сили ППО.
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12.03.2022 07:31
+2
Управляемые просто тупо закончились...хотя у паРаши и управляемые имеют непредсказуемую траекторию полета...
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12.03.2022 07:19
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УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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12.03.2022 07:12 Ответить
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12.03.2022 07:15 Ответить
Зе хорош тормозить.
Ну организовал ВП, санкции, но пора уже не давать передышку оккупантам .
С утра прилетело, мама не горюй.
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12.03.2022 07:17 Ответить
Смерть цапам!
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12.03.2022 07:17 Ответить
Управляемые просто тупо закончились...хотя у паРаши и управляемые имеют непредсказуемую траекторию полета...
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12.03.2022 07:19 Ответить
7 махів..з непредсказуємой траєкторієй польота на нових фізіческіх законах..сам )(уйло ж в мультиках розказував...на Флоріду
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12.03.2022 08:09 Ответить
В Днепре 4 прилёта ракет. в 6-45
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12.03.2022 07:19 Ответить
Бачив (і чув). Летіло по частині ППО за Чаплями. Схоже, перехопили, бо диму на обрії ніт.
Але вікна ******** аштрісло.
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12.03.2022 07:30 Ответить
Навіщо писати в відкритому інтернеті де частина ППО? Не допомагайте ворогу!
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12.03.2022 10:53 Ответить
Це база той іще "секрет Полішинеля" - ще з часів СРСР ))
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13.03.2022 15:42 Ответить
А тепер давайте координати свого нужника. Якщо позбуватися ппо - то вже усього.
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03.04.2022 10:09 Ответить
Три. Відпрацювали сили ППО.
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12.03.2022 07:31 Ответить
Да, три
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12.03.2022 07:57 Ответить
По Кропивницкому тоже с утра ракетами ударили,в основном по аэродромам..
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12.03.2022 10:17 Ответить
НАТО проводитиме масштабні навчання в Норвегії із залученням 30 тисяч військ.
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12.03.2022 07:20 Ответить
Дніпро: серія потужних вибухів з боку частини ППО у передмісті. За усіма ознаками, тьху-тьху, щоб не зглазити, рвонуло в повітрі.
Схоже, у ***** вже нема сечі вести наземну війну - перейшов до систематичних ракетних обстрілів. І вчора, і сьогодні приблизно в один і той самий час...
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12.03.2022 07:27 Ответить
над левым берегом был один взрыв в воздухе
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12.03.2022 07:35 Ответить
Більше. Нарахував три точно.
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12.03.2022 07:46 Ответить
я шось не розумію? чи як?..раніше ж на початку війни до Дніпра не долітало а тепер?
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12.03.2022 08:11 Ответить
Долітало у перші години війни, коли був обстріл об'єктів по всій Україні. Дві ракети теж перехопили над частиною ППО біля нас, і щось влучило у летовище. Той обстріл усіх деморалізував до паніки (ніт).
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12.03.2022 09:24 Ответить
Это известная тактика орды, в 33 году они уничтожали украинцев голодом, теперь ракетами.
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12.03.2022 07:49 Ответить
Тобто навєйшиє та дєфіцитниє калібри кацапів на Заході вважаються некерованими ракетами
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12.03.2022 09:09 Ответить
У них непрідскізуїма траектірія.
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12.03.2022 09:17 Ответить
В них лише напрямок пуску
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12.03.2022 12:08 Ответить
 
 