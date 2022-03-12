Россия целенаправленно использует неуправляемые ракеты, чтобы увеличить количество жертв среди гражданского населения, - Минобороны Великобритании
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В Министерстве обороны Великобритании заявили, что Россия в войне против Украины целенаправленно использует для обстрелов и нанесения ударов неуправляемые ракеты, чтобы было больше жертв среди мирного населения в городах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Минобороны Британии.
В оборонном ведомстве Королевства приводят данные своей разведки, согласно которым российские войска, получая мощный отпор от ВСУ, делают упор на обстрелы и бомбардировки городов Украины с большого расстояния.
"За последние 24 часа авиационные и ракетные силы России нанесли удары против городов на западе Украины Луцка и Ивано-Франковска", - говорится в сообщении.
Удары неуправляемыми ракетами, которые используют оккупанты из недоступных для украинских систем противовоздушной обороны территорий, должны способствовать продвижению наземных сил оккупантов.
В британском Минобороны связывают использование РФ таких неуправляемых ракет с намерением увеличить количество жертв гражданского населения Украины.
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Ну организовал ВП, санкции, но пора уже не давать передышку оккупантам .
С утра прилетело, мама не горюй.
Але вікна ******** аштрісло.
Схоже, у ***** вже нема сечі вести наземну війну - перейшов до систематичних ракетних обстрілів. І вчора, і сьогодні приблизно в один і той самий час...