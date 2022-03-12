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Украина уже добилась трех серьезных побед на дипломатическом фронте, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина уже добилась трех серьезных побед на дипломатическом фронте, - Кулеба

Украина уже добилась трех серьезных побед на дипломатическом фронте.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"У нас уже есть три серьезные победы на дипломатическом, на международном фронте. Первая – это, безусловно, победа в информационной войне. Мы можем уже утверждать, что мы победили. Никто не верит в мире в российские нарративы, в российские попытки объяснения этой войны и оправдание своей агрессии", - сказал Кулеба.

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Министр отметил, что второй международной победой Украины является изменение отношения к Украине и украинцам в мире.

"Самое интересное, когда такие тектонические изменения в восприятии Украины и украинцев происходят в отдаленных от нас странах и таких важных, как Соединенные Штаты. Мы работаем также с азиатскими странами. Все сейчас восхищаются нашей стойкостью, нашей жертвенностью в защите своей страны, и это, однозначно, победа", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что сегодня у Украины наиболее позитивная репутация в мире за всю ее историю.

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Министр сообщил, что третья победа Украины - подрыв основы российской военной машины - российской экономики - благодаря мощным санкциям, мощной работе с иностранными компаниями, которые начали выходить с рынка РФ.

"Мы выбиваем из-под российской военщины ее основу, ее экономику. Это имеет далеко идущие последствия и для общественных настроений в России, и для экономической основы российской агрессии в целом. Мы будем продолжать это давление вместе с партнерами. Новые санкции будут применены: и против российских олигархов и политиков и против российской экономики", - заявил Кулеба.

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Топ комментарии
+16
Залишилося спалити усіх москалів!
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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12.03.2022 18:01
+12
Отлично .Осталось добыть ещё одну самую главную победу -победить в войне
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12.03.2022 18:06
+11
Совок же санкциями уничтожили. Так и фашерашу можно уничтожить - разобрать по их федеративным округам и всё.
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12.03.2022 18:11
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Правила форума Совет форумчан
Там іх люді.
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12.03.2022 18:03 Ответить
Боїться що ***** його партійців підпадає під статті цього закону?
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12.03.2022 18:03 Ответить
А ти чув де зараз "залізничник" Лещенко, Коля - котлета, Трухін і інша гидота. А ти чув щоб кого із зажорівців взяли півд варту?
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12.03.2022 18:21 Ответить
Где? Воюют на курортах, после войны получат корочки ветеранов. Нашу коррупцию никакая война не уничтожит...
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12.03.2022 18:38 Ответить
ну корупція така в усьому Світі не тільки у нас, але...трохи ушити їй рота незавадило би, ми в такій ситуації зараз в тому числі і через корупцію, а наші самі багаті корупціонери сємками від нас відкуплюються замість взяти і купити нам мігі і ппо, бабла вистачить, але ахметов традиційно гречкою дає, коломойський взагалі не збирається допомогати, а їх таких до чорта крупних і не дуже.
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12.03.2022 19:57 Ответить
Залишилося спалити усіх москалів!
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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12.03.2022 18:01 Ответить
А это законно уничтожать целую страну(это в продолжение разговора про законность)?
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12.03.2022 18:04 Ответить
Совок же санкциями уничтожили. Так и фашерашу можно уничтожить - разобрать по их федеративным округам и всё.
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12.03.2022 18:11 Ответить
У вопроса немного другой контекст, ранее у нас вышел небольшой спор по поводу законности. А по теме - Вы ошибаетесь: Россию не позволят разделять на части из-за ЯО. Кому тогда ЯО отдавать, не Кадырову же...И забрать будет невозможно. Потому санкции будут пока идет война. По завершению, потихоньку с них будут спрыгивать. Правда России уже не позволят быть монополистом в энергетических вопросах. Но это дело будущего, поглядим, куда все это вылезет. Сейчас надо разобраться с текущей ситуацией.
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12.03.2022 18:16 Ответить
у совка тоже было ЯО...
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12.03.2022 18:26 Ответить
Республикам СССР было куда отдавать бомбы - в Москву, но Москва их никому уже не отдаст. Скорее использует их так или иначе. Но не отдаст.
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12.03.2022 19:01 Ответить
Россию не развалят под ноль. ЯО оставят правонаследнику в европейской части и в Сибири. Окраины отпадут, Кавказ само собой, буряты (националисты похлеще чечен и данов), возможно поволжские республики. По дальнему востоку будут решать. Но Китаю усилится не дадут
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12.03.2022 18:28 Ответить
Я так не думаю, откровенно говоря. Я больше готов поверить, что Москва использует ЯО, чем допустит распада самой России. Это их психология, их гены. Они давят людей танками на дорогах только потому, чтобы не допустить откола Украины от России. Там будет так же, просто масштаб больше.
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12.03.2022 19:07 Ответить
рашка не країна, на те квазіутворення закони не поширюються, тому так, законно.
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12.03.2022 19:48 Ответить
Четвертою перемогою має стати суд в Гаазі над рашизмом.
Ну, щодо до пуйла, може не дотягти.
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12.03.2022 18:03 Ответить
https://twitter.com/i/status/1502667096806854665

Звернення заступника командира полку «Азов» друга Калини з приводу ситуації в Маріуполі
по сути это признание что их кинули -это крик отчаяния от понимания предательства
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12.03.2022 18:04 Ответить
шариковы у власти в Украине - боятся Патриотов Украины.. им нужно сохранить криминально- олигархическую систему грабежа ресурсов и народа Украины..
предательство наших добробатов вероятно со стороны мародеров у власти..
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12.03.2022 18:09 Ответить
nelzja tjanutj bolshe....nuzhen kontranastup VSU v tom napravlenii
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12.03.2022 18:10 Ответить
истеричка, ты фсб-шников, вернее их агентов поищи в окружении Зеленского.. это например дерьмак, гогишвили и тд..
ещё есть подобные им мертвечук, фуфрич, новинский и тд..
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12.03.2022 18:26 Ответить
Отлично .Осталось добыть ещё одну самую главную победу -победить в войне
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12.03.2022 18:06 Ответить
na rassii Gruzin pojasnaet vate situaciju

https://m.youtube.com/watch?v=847WNrpWPG4&t=0s
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12.03.2022 18:07 Ответить
Грузін з ім'ям Рафік я ще не зустрічав)))
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12.03.2022 18:27 Ответить
окружение зеленского, рабы олигархов и национальный позор Украины - все бредят о "мировой" с фашистом кабаевым..
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12.03.2022 18:28 Ответить
Перемоги української дипломатії- це перемоги українців у вічному бою проти нашестя ординців-неофашистів росії.
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12.03.2022 18:29 Ответить
Далі буде так...
1, Зупинка стрілянини (ну так треба люди, руйнування, не мае пво , не мае літаків, посівна ,дуже впливае на економіку, і тд і тс)
2, Москалям віддадуть ну тіпа тимчасово окупованні (не визнають но віддадуть ) Донецька обл... Луганська обл... Херсонська обл ... Ну і Крим...
3, Европа схвалить (озаботяться но схвалять) НАТО схвалить (ну тіпа не стреляють ну і добре) Главна 7-ка так само озаботяться но схвалять)
4, Москалям скормлять типа такий був план вода в Крим и новаросія...
5, І наступить миру мир на років 5, а там опять прийдуть ОСВОБОЖДАТЬ...

Дуже хочу помилятися.
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12.03.2022 18:48 Ответить
Санкції мають безповоротний механізм ...
Нас що всіх уже списав?

Скорочено: ти помиляєшся.
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12.03.2022 20:46 Ответить
Надо ещё активно работать с Лигой Арабских Государств. Предложить им вкусные условия при участии в восстановлении экономики после войны в обмен на снижение цен на нефть.
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12.03.2022 20:14 Ответить
вместо того чтобы трендеть не о чем лучше спасайте Херсон как можно быстрее,там люди невыносимо страдают от оккупации
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12.03.2022 22:30 Ответить
 
 