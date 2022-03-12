Украина уже добилась трех серьезных побед на дипломатическом фронте, - Кулеба

Украина уже добилась трех серьезных побед на дипломатическом фронте.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"У нас уже есть три серьезные победы на дипломатическом, на международном фронте. Первая – это, безусловно, победа в информационной войне. Мы можем уже утверждать, что мы победили. Никто не верит в мире в российские нарративы, в российские попытки объяснения этой войны и оправдание своей агрессии", - сказал Кулеба.

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Министр отметил, что второй международной победой Украины является изменение отношения к Украине и украинцам в мире.

"Самое интересное, когда такие тектонические изменения в восприятии Украины и украинцев происходят в отдаленных от нас странах и таких важных, как Соединенные Штаты. Мы работаем также с азиатскими странами. Все сейчас восхищаются нашей стойкостью, нашей жертвенностью в защите своей страны, и это, однозначно, победа", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что сегодня у Украины наиболее позитивная репутация в мире за всю ее историю.

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Министр сообщил, что третья победа Украины - подрыв основы российской военной машины - российской экономики - благодаря мощным санкциям, мощной работе с иностранными компаниями, которые начали выходить с рынка РФ.

"Мы выбиваем из-под российской военщины ее основу, ее экономику. Это имеет далеко идущие последствия и для общественных настроений в России, и для экономической основы российской агрессии в целом. Мы будем продолжать это давление вместе с партнерами. Новые санкции будут применены: и против российских олигархов и политиков и против российской экономики", - заявил Кулеба.

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