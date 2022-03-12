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Україна вже досягла трьох серйозних перемог на дипломатичному фронті, - Кулеба

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Україна вже досягла трьох серйозних перемог на дипломатичному фронті, - Кулеба

Україна вже досягла трьох серйозних перемог на дипломатичному фронті.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас вже є три серйозні перемоги на дипломатичному, на міжнародному фронті. Перша - це, безумовно, перемога в інформаційній війні. Ми можемо вже стверджувати, що ми перемогли. Ніхто не вірить у світі в російські наративи, в російські спроби пояснення цієї війни та виправдання своєї агресії", - сказав Кулеба.

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Міністр зазначив, що другою міжнародною перемогою України є зміна ставлення до України та українців у світі.

"Найцікавіше, коли такі тектонічні зміни у сприйнятті України та українців відбуваються у віддалених від нас країнах та таких важливих, як Сполучені Штати. Ми працюємо також з азіатськими країнами. Усі нами зараз захоплюються, нашою стійкістю, нашою жертовністю у захисті своєї країни, і це, однозначно, перемога", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що сьогодні Україна має найбільш позитивну репутацію у світі за всю її історію.

Також читайте: "Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось на зразок НАТО", - Кулеба

Міністр повідомив, що третьою перемогою України є підрив основи російської військової машини – російської економіки – завдяки потужним санкціям, потужній роботі з іноземними компаніями, які почали виходити з ринку РФ.

"Ми вибиваємо з-під російської воєнщини її основу, її економіку. Це має далекосяжні наслідки і для суспільних настроїв у Росії, і для економічної основи російської агресії в цілому. Ми продовжуватимемо цей тиск разом із партнерами. Нові санкції будуть застосовані: і проти російських олігархів та політиків, і проти російської економіки", - заявив Кулеба.

Також читайте: Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС, - Кулеба
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Топ коментарі
+16
Залишилося спалити усіх москалів!
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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12.03.2022 18:01
+12
Отлично .Осталось добыть ещё одну самую главную победу -победить в войне
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12.03.2022 18:06
+11
Совок же санкциями уничтожили. Так и фашерашу можно уничтожить - разобрать по их федеративным округам и всё.
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12.03.2022 18:11
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Там іх люді.
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12.03.2022 18:03 Відповісти
Боїться що ***** його партійців підпадає під статті цього закону?
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12.03.2022 18:03 Відповісти
А ти чув де зараз "залізничник" Лещенко, Коля - котлета, Трухін і інша гидота. А ти чув щоб кого із зажорівців взяли півд варту?
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12.03.2022 18:21 Відповісти
Где? Воюют на курортах, после войны получат корочки ветеранов. Нашу коррупцию никакая война не уничтожит...
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12.03.2022 18:38 Відповісти
ну корупція така в усьому Світі не тільки у нас, але...трохи ушити їй рота незавадило би, ми в такій ситуації зараз в тому числі і через корупцію, а наші самі багаті корупціонери сємками від нас відкуплюються замість взяти і купити нам мігі і ппо, бабла вистачить, але ахметов традиційно гречкою дає, коломойський взагалі не збирається допомогати, а їх таких до чорта крупних і не дуже.
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12.03.2022 19:57 Відповісти
Залишилося спалити усіх москалів!
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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12.03.2022 18:01 Відповісти
А это законно уничтожать целую страну(это в продолжение разговора про законность)?
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12.03.2022 18:04 Відповісти
Совок же санкциями уничтожили. Так и фашерашу можно уничтожить - разобрать по их федеративным округам и всё.
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12.03.2022 18:11 Відповісти
У вопроса немного другой контекст, ранее у нас вышел небольшой спор по поводу законности. А по теме - Вы ошибаетесь: Россию не позволят разделять на части из-за ЯО. Кому тогда ЯО отдавать, не Кадырову же...И забрать будет невозможно. Потому санкции будут пока идет война. По завершению, потихоньку с них будут спрыгивать. Правда России уже не позволят быть монополистом в энергетических вопросах. Но это дело будущего, поглядим, куда все это вылезет. Сейчас надо разобраться с текущей ситуацией.
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12.03.2022 18:16 Відповісти
у совка тоже было ЯО...
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12.03.2022 18:26 Відповісти
Республикам СССР было куда отдавать бомбы - в Москву, но Москва их никому уже не отдаст. Скорее использует их так или иначе. Но не отдаст.
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12.03.2022 19:01 Відповісти
Россию не развалят под ноль. ЯО оставят правонаследнику в европейской части и в Сибири. Окраины отпадут, Кавказ само собой, буряты (националисты похлеще чечен и данов), возможно поволжские республики. По дальнему востоку будут решать. Но Китаю усилится не дадут
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12.03.2022 18:28 Відповісти
Я так не думаю, откровенно говоря. Я больше готов поверить, что Москва использует ЯО, чем допустит распада самой России. Это их психология, их гены. Они давят людей танками на дорогах только потому, чтобы не допустить откола Украины от России. Там будет так же, просто масштаб больше.
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12.03.2022 19:07 Відповісти
рашка не країна, на те квазіутворення закони не поширюються, тому так, законно.
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12.03.2022 19:48 Відповісти
Четвертою перемогою має стати суд в Гаазі над рашизмом.
Ну, щодо до пуйла, може не дотягти.
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12.03.2022 18:03 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1502667096806854665

Звернення заступника командира полку «Азов» друга Калини з приводу ситуації в Маріуполі
по сути это признание что их кинули -это крик отчаяния от понимания предательства
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12.03.2022 18:04 Відповісти
шариковы у власти в Украине - боятся Патриотов Украины.. им нужно сохранить криминально- олигархическую систему грабежа ресурсов и народа Украины..
предательство наших добробатов вероятно со стороны мародеров у власти..
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12.03.2022 18:09 Відповісти
nelzja tjanutj bolshe....nuzhen kontranastup VSU v tom napravlenii
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12.03.2022 18:10 Відповісти
истеричка, ты фсб-шников, вернее их агентов поищи в окружении Зеленского.. это например дерьмак, гогишвили и тд..
ещё есть подобные им мертвечук, фуфрич, новинский и тд..
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12.03.2022 18:26 Відповісти
Отлично .Осталось добыть ещё одну самую главную победу -победить в войне
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12.03.2022 18:06 Відповісти
na rassii Gruzin pojasnaet vate situaciju

https://m.youtube.com/watch?v=847WNrpWPG4&t=0s
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12.03.2022 18:07 Відповісти
Грузін з ім'ям Рафік я ще не зустрічав)))
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12.03.2022 18:27 Відповісти
окружение зеленского, рабы олигархов и национальный позор Украины - все бредят о "мировой" с фашистом кабаевым..
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12.03.2022 18:28 Відповісти
Перемоги української дипломатії- це перемоги українців у вічному бою проти нашестя ординців-неофашистів росії.
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12.03.2022 18:29 Відповісти
Далі буде так...
1, Зупинка стрілянини (ну так треба люди, руйнування, не мае пво , не мае літаків, посівна ,дуже впливае на економіку, і тд і тс)
2, Москалям віддадуть ну тіпа тимчасово окупованні (не визнають но віддадуть ) Донецька обл... Луганська обл... Херсонська обл ... Ну і Крим...
3, Европа схвалить (озаботяться но схвалять) НАТО схвалить (ну тіпа не стреляють ну і добре) Главна 7-ка так само озаботяться но схвалять)
4, Москалям скормлять типа такий був план вода в Крим и новаросія...
5, І наступить миру мир на років 5, а там опять прийдуть ОСВОБОЖДАТЬ...

Дуже хочу помилятися.
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12.03.2022 18:48 Відповісти
Санкції мають безповоротний механізм ...
Нас що всіх уже списав?

Скорочено: ти помиляєшся.
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12.03.2022 20:46 Відповісти
Надо ещё активно работать с Лигой Арабских Государств. Предложить им вкусные условия при участии в восстановлении экономики после войны в обмен на снижение цен на нефть.
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12.03.2022 20:14 Відповісти
вместо того чтобы трендеть не о чем лучше спасайте Херсон как можно быстрее,там люди невыносимо страдают от оккупации
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12.03.2022 22:30 Відповісти
 
 