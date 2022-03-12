Україна вже досягла трьох серйозних перемог на дипломатичному фронті, - Кулеба
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Україна вже досягла трьох серйозних перемог на дипломатичному фронті.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас вже є три серйозні перемоги на дипломатичному, на міжнародному фронті. Перша - це, безумовно, перемога в інформаційній війні. Ми можемо вже стверджувати, що ми перемогли. Ніхто не вірить у світі в російські наративи, в російські спроби пояснення цієї війни та виправдання своєї агресії", - сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що другою міжнародною перемогою України є зміна ставлення до України та українців у світі.
"Найцікавіше, коли такі тектонічні зміни у сприйнятті України та українців відбуваються у віддалених від нас країнах та таких важливих, як Сполучені Штати. Ми працюємо також з азіатськими країнами. Усі нами зараз захоплюються, нашою стійкістю, нашою жертовністю у захисті своєї країни, і це, однозначно, перемога", - наголосив Кулеба.
Він зазначив, що сьогодні Україна має найбільш позитивну репутацію у світі за всю її історію.
Міністр повідомив, що третьою перемогою України є підрив основи російської військової машини – російської економіки – завдяки потужним санкціям, потужній роботі з іноземними компаніями, які почали виходити з ринку РФ.
"Ми вибиваємо з-під російської воєнщини її основу, її економіку. Це має далекосяжні наслідки і для суспільних настроїв у Росії, і для економічної основи російської агресії в цілому. Ми продовжуватимемо цей тиск разом із партнерами. Нові санкції будуть застосовані: і проти російських олігархів та політиків, і проти російської економіки", - заявив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
Ну, щодо до пуйла, може не дотягти.
Звернення заступника командира полку «Азов» друга Калини з приводу ситуації в Маріуполі
по сути это признание что их кинули -это крик отчаяния от понимания предательства
предательство наших добробатов вероятно со стороны мародеров у власти..
ещё есть подобные им мертвечук, фуфрич, новинский и тд..
https://m.youtube.com/watch?v=847WNrpWPG4&t=0s
1, Зупинка стрілянини (ну так треба люди, руйнування, не мае пво , не мае літаків, посівна ,дуже впливае на економіку, і тд і тс)
2, Москалям віддадуть ну тіпа тимчасово окупованні (не визнають но віддадуть ) Донецька обл... Луганська обл... Херсонська обл ... Ну і Крим...
3, Европа схвалить (озаботяться но схвалять) НАТО схвалить (ну тіпа не стреляють ну і добре) Главна 7-ка так само озаботяться но схвалять)
4, Москалям скормлять типа такий був план вода в Крим и новаросія...
5, І наступить миру мир на років 5, а там опять прийдуть ОСВОБОЖДАТЬ...
Дуже хочу помилятися.
Нас що всіх уже списав?
Скорочено: ти помиляєшся.